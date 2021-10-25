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Техника
DTF

Apple выпустила macOS Monterey и анонсировала запуск сервиса Fitness+ в России Статьи редакции

Он станет доступен 3 ноября.

21 21 комментарий
2314 просмотров

В системе macOS Monterey изменился дизайн браузера Safari, появилось приложение «Команды», обновились FaceTime, AirPlay и функция Quick Note, позволяющая создавать быстрые заметки.

macOS Monterey Apple

macOS Monterey

Релиз новой ОС для компьютеров Mac состоялся 25 октября. Главными нововведениями системы стали:

  • Функция Universal Control для быстрого переключения между Mac и планшетом iPad.
  • Приложение «Команды» для создания сценариев автоматизации.
  • Обновлённый браузер Safari с переработанным дизайном и опцией группировки вкладок, в том числе по тематикам.
  • Новая система оповещений с рекомендациями об отключении уведомлений, на которые пользователь реже всего обращает внимание.
  • Поддержка пространственного аудио, портретного режима и изоляции голоса в FaceTime.
  • Функция «Фокусирование», которая позволяет эффективнее сосредоточиваться на выполнении задач.
  • Поддержка AirPlay.
  • Опция «Короткая заметка» для быстрой записи идей и мыслей вне зависимости от запущенного приложения.
Обои из macOS Monterey Apple

Поддерживаемые модели Mac:

  • MacBook 2016 и новее.
  • MacBook Air 2015 и новее.
  • MacBook Pro 2015 и новее.
  • Mac Pro 2013 и новее.
  • Mac mini 2014 и новее.
  • iMac 2015 и новее.
  • iMac Pro 2017 и новее.

Таким образом, владельцы MacBook Pro 2013 и 2014, MacBook Air 2013 и 2014, MacBook 2015 и iMac 2014 не смогут установить обновление.

Apple Fitness+ в России

Apple Fitness+ Apple

Сервис с эксклюзивными роликами с тренировками от ведущих зарубежных фитнес-инструкторов станет доступен в России и ещё 14 странах 3 ноября. Все видео будут сопровождаться субтитрами на русском языке.

Стоимость подписки на сервис составит 249 рублей в месяц или 1490 рублей в год. Владельцы Apple Watch получат месяц подписки бесплатно, а всем новым покупателям смарт-часов Apple подарит три месяца доступа к Fitness+.

#новости #apple

21 21 комментарий
2
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21 комментарий
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БАБКА В ЗАСАДЕ

Кто ходит на все эти фитнесы - нахуя вам эти видосы? Вы чо, не знаете как отжиматься или бегать? Или думаете что есть супер-пупер волшебная методика от мега-гуру которая уберёт 20 килограммов за неделю ленивого ковыряния в носу?

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11
Ирина Китаева

это прикольно, новые лица, больше людей будут подтянутыми и здоровыми как пельмени

Ответить
1
Д Хб

Обожаю пельмени!

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0
Arkadiy Gaydarzhy

Так-то и без музыки танцевать можно, но с музыкой веселее

Ответить
0
Dmitriy

Бабуль, ты с тренером занималась в зале?
Сервис — ни разу не тренер, но преследует те же цели: мотивировать, дисциплинировать.

Ну и развлекать (вот это не каждый тренер умеет). ред.

Ответить
0
Хороший

Не каждый

Ответить
0
Пит Подлый

Отжиматься правильно тоже нужно уметь. Но да, для этого нужны не видосы, а правильный тренер.

Ответить
0
Am R

А как блять ты себя заставляешь?

Ответить
0
Ildarik ya

Fitness+ ждал, как из пиццерии свежую пиццу)

Ответить
3
Oleg Borisov

+1)

Ответить
0
Inga Shulgina

++

Ответить
0
Александр Дайверов

Хочу до нового года сбросить 5 килограмм. Осталось ещё 7...

Ответить
2
Igor Chimbur

Поясните, чем Fitness+ лучше того же Nike Training, что за него надо платить

Ответить
0
Азамат Салахов

Когда своей мотивации не хватает, нужно оплатить, чтоб совесть грызла и чем дороже, тем больше шансов, что это сдвинет жопу с дивана

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4
Путачок

без шуток, это работает

Ответить
3
Запасной танк88

На 37% больше амазинга.

Ответить
2
Максим Горький

это же Apple - ну что вы, как маленький.

Ответить
0
Дима Анонимный

Забыли ещё указать, какие фичи не будут работать на маках с интелами(точно диктовка и портретный режим)

Ответить
1
Andre Macareno

Вроде ж пока просто как обычно что-то на старых маках и вроде юниверсал контрола отрубают?

Ответить
0
Запасной танк88

Лучше бы добавили добавление профилей, как в Хроме. Очень нахватает.

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0
Pavel Ivanov

Чё-то это всё не тянет на звание новой версии OS.

Новый вид заметочек, фитнес, дизайн браузера...

😔😞

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0
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