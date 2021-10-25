Apple выпустила macOS Monterey и анонсировала запуск сервиса Fitness+ в России Статьи редакции
Он станет доступен 3 ноября.
В системе macOS Monterey изменился дизайн браузера Safari, появилось приложение «Команды», обновились FaceTime, AirPlay и функция Quick Note, позволяющая создавать быстрые заметки.
macOS Monterey
Релиз новой ОС для компьютеров Mac состоялся 25 октября. Главными нововведениями системы стали:
- Функция Universal Control для быстрого переключения между Mac и планшетом iPad.
- Приложение «Команды» для создания сценариев автоматизации.
- Обновлённый браузер Safari с переработанным дизайном и опцией группировки вкладок, в том числе по тематикам.
- Новая система оповещений с рекомендациями об отключении уведомлений, на которые пользователь реже всего обращает внимание.
- Поддержка пространственного аудио, портретного режима и изоляции голоса в FaceTime.
- Функция «Фокусирование», которая позволяет эффективнее сосредоточиваться на выполнении задач.
- Поддержка AirPlay.
- Опция «Короткая заметка» для быстрой записи идей и мыслей вне зависимости от запущенного приложения.
Поддерживаемые модели Mac:
- MacBook 2016 и новее.
- MacBook Air 2015 и новее.
- MacBook Pro 2015 и новее.
- Mac Pro 2013 и новее.
- Mac mini 2014 и новее.
- iMac 2015 и новее.
- iMac Pro 2017 и новее.
Таким образом, владельцы MacBook Pro 2013 и 2014, MacBook Air 2013 и 2014, MacBook 2015 и iMac 2014 не смогут установить обновление.
Apple Fitness+ в России
Сервис с эксклюзивными роликами с тренировками от ведущих зарубежных фитнес-инструкторов станет доступен в России и ещё 14 странах 3 ноября. Все видео будут сопровождаться субтитрами на русском языке.
Стоимость подписки на сервис составит 249 рублей в месяц или 1490 рублей в год. Владельцы Apple Watch получат месяц подписки бесплатно, а всем новым покупателям смарт-часов Apple подарит три месяца доступа к Fitness+.
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