«Яндекс» разрешил покупать второе «умное» устройство по подписке Статьи редакции
До этого на один аккаунт можно было оформить подписку только на одно устройство.
При покупке второго устройства по подписке оно будет стоить дешевле, так как подключается к уже существующей, рассказали vc.ru в компании.
- На аккаунт можно оформить подписку на каждый тип устройства и пользоваться ими одновременно. Например, «Станцию Лайт», одну «Станцию Мини» каждого цвета и один «Модуль».
- Стоимость «Модуля» до 1 ноября составит 140 рублей на три года и 350 рублей на год. Стоимость «Станции Мини» — 150 рублей на три года и 430 рублей на год.
- Если уже есть подписка на «Плюс» отдельно от устройства, добавить к нему «Станцию Мини» по подписке не получится, нужно оформить отдельный тариф.
- «Яндекс» начал продавать «Станции Мини» вместе с подпиской «Плюс Мульти» в октябре 2020 года. Через три года платежей колонка перейдёт в собственность пользователя, но отменить подписку нельзя. «Модуль» для управления ТВ доступен с 5 октября 2021 года.
@Яндекс а когда можно будет связать маленькую и большую колонку вместе для лучшей слышимости и объемного звука… как насчёт музыкального трио, а не только пары? 😼😼😼😼😼 Такой скам конечно купил две мини, теперь у меня на «Алиса» обе откликается поочередно, две музыки разных включают
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