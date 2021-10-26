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Техника
Евгения Евсеева

«Яндекс» разрешил покупать второе «умное» устройство по подписке Статьи редакции

До этого на один аккаунт можно было оформить подписку только на одно устройство.

  • При покупке второго устройства по подписке оно будет стоить дешевле, так как подключается к уже существующей, рассказали vc.ru в компании.

  • На аккаунт можно оформить подписку на каждый тип устройства и пользоваться ими одновременно. Например, «Станцию Лайт», одну «Станцию Мини» каждого цвета и один «Модуль».
  • Стоимость «Модуля» до 1 ноября составит 140 рублей на три года и 350 рублей на год. Стоимость «Станции Мини» — 150 рублей на три года и 430 рублей на год.
  • Если уже есть подписка на «Плюс» отдельно от устройства, добавить к нему «Станцию Мини» по подписке не получится, нужно оформить отдельный тариф.
  • «Яндекс» начал продавать «Станции Мини» вместе с подпиской «Плюс Мульти» в октябре 2020 года. Через три года платежей колонка перейдёт в собственность пользователя, но отменить подписку нельзя. «Модуль» для управления ТВ доступен с 5 октября 2021 года.
«Яндекс»

#новость #яндекс #яндексстанция

694 просмотров
9 9 комментариев
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9 комментариев
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Alexander Romanov

@Яндекс а когда можно будет связать маленькую и большую колонку вместе для лучшей слышимости и объемного звука… как насчёт музыкального трио, а не только пары? 😼😼😼😼😼 Такой скам конечно купил две мини, теперь у меня на «Алиса» обе откликается поочередно, две музыки разных включают

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0
Alexander Romanov

Можно было бы хотя бы туториал опубликовать: «Умный дом с двумя Алисами» 🤪

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0
Андрей

А ещё очень хочется возможность подключить свои блютус-наушники к Модулю или Станции. Потому что они явно в эту функцию смогли бы, так как блютус-модули есть, но почему-то такой функции нет. А так бы с удовольствием оформил или купил Модуль чисто ради этой фичи.

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0
Николай Судиловский

Недавно отказался от подписки. Рад этому.

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0
Sergey Midonov

Не хотит.
(У меня обычная станция)

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0
Султанов Андрей

Жду станцию макс по подписке (

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0
Тот самый партизан

И переплата в 40% от изначальной цены.

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НeMockow

Прям с барского плеча

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0
Aram Mirzoyants

осталось только понять, что это не подписка, а кредит с навязанной услугой

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