Google запланировала выпустить «умные» часы Pixel Watch в 2022 году — Insider Статьи редакции
Компания предложила сотрудникам протестировать устройства и дать обратную связь.
- Часы Google имеют круглую форму. Как и Apple Watch, они будут фиксировать шаги, отслеживать показатели здоровья и оснащены пульсометром, пишет Insider со ссылкой на источники и внутренние документы компании. В Google отказались комментировать информацию.
- Внутри компании часы называют Pixel Watch и «Android-часы», а руководители используют различные названия для проекта, поэтому пока неясно, как будет называться устройство, когда поступит на рынок.
- В 2021 году компания ускорила работу над устройством и предложила сотрудникам протестировать его и дать обратную связь. В последний раз компания собирала отзывы от «тестировщиков» в ноябре.
- Часы могут поступить в продажу весной 2022 года, если «последний раунд тестирования пройдёт успешно». Но сроки могут меняться в зависимости от отзывов сотрудников, тестирующих устройство, рассказали источники.
- О намерениях Google выпускать носимые устройства Pixel Watch стало известно в 2019 году. В ноябре 2019 года компания приобрела производителя фитнес-трекеров и «умных» часов Fitbit за $2,1 млрд.
Выражение "не стоит своих денег" какие-то дебилы придумали. "Свои" деньги для товара - это которые лежали у этого товара в кармане? Почему "своими" деньгами товара называют его цену, если её платит совсем не "свой", а покупатель с улицы, т.е. точно "чужой"?
В общем, если чел употребляет выражение "стоит своих денег", обладающее крайне жопным уровнем логики, то и потратить лишних денег такому человеку не грех, да и вообще пожить зря, пострадать.
Если смысл в том, что "не стоит своей цены" или "не стоит денег, которые за него просят" - так это всегда так. Товар никогда не продаётся по себестоимости, он продаётся всегда дороже. Жопа, конечно, с логикой чё-то в народе. ред.
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