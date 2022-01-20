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Техника
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Google начала разработку AR-гарнитуры для конкуренции с Apple и Meta — The Verge Статьи редакции

Компания планирует начать продажи устройства в 2024 году.

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Гарнитура для смартфонов Google Glass, выпущенная для разработчиков в 2013 году

О том, что Google работает над гарнитурой дополненной реальности под кодовым названием Project Iris, сообщили источники The Verge в компании. Они поделились первыми подробностями о прототипах.

  • Устройство находится на ранней стадии разработки, в компании ещё не определись со стратегией выхода на рынок. Согласно первоначальному плану, Google рассчитывает выпустить AR-гарнитуру в 2024 году.
  • Ранние прототипы по форме напоминают лыжные очки.
  • Гарнитура не требует подключения ко внешнему источнику питания, но время её автономной работы неизвестно.
  • По аналогии с готовящимися устройствами Apple и Meta, AR-гарнитура Google имеет внешние камеры для захвата окружения и вывода его на интегрированные дисплей. За счёт них будет достигаться больший эффект смешанной реальности, чем в уже выпущенных AR-очках от Snap и Magic Leap.
  • Google ещё не определилась с названием устройства. Вариант Google Glass, вероятно, рассматривать не будут, так как оригинальное устройство 2013 года по-прежнему существует, подчеркнули в The Verge.
«Умные» очки компании North, которую Google купила в 2020 году
  • В основе AR-гарнитуры лежит проприетарный процессор Google. Устройство работает под управлением операционной системы Android, но последние вакансии компании указали на то, что она может разработать особую версию ОС для гаджета.
  • Google планирует использовать мощности своих центров обработки данных для удалённого рендеринга графики и последующей передачи на гарнитуру по сети.
  • В The Verge сообщили, что Project Iris — секретный проект, информацию о котором Google тщательно скрывает. Основная команда, работающая над гарнитурой, насчитывает около 300 человек, но компания планирует нанять ещё около 100 специалистов.
  • В декабре 2021 года Google представила Project Starline — продвинутую технологию видеосвязи, которая позволяет людям общаться так, будто они находятся рядом. По данным источников, компания рассчитывает запустить Starline вместе с AR-гарнитурой в 2024-м.
Технология Project Starline в работе

#новость #google #ar

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Anuar Balgimbayev

Когда закроют?

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Georgy Uvarov

Пока со стратегией закрытия не определились

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Dmitry Pushin

интересно, кто в здравом уме и с нормальным здоровым зрением будет ночить такие очки повседневно? вероятно они запотевают зимой при входе в помещение.

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Zumonn

Разумеется очки как и любой предмет одежды никто не будет носить постоянно)
Думаю для оптимальной интеграции AR/VR технологий с реальной жизнью (вопрос нужно оно нам или нет не рассматривается, т.к. нам же это прямо пихают со всех щелей и пытаются навязать корпорации мира всея) нужно встраивать их в то, к чему мы уже все привыкли - в смартфоны, ну может еще телевизоры и умные колонки.

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StepanCapusta

Все с ума посходили с метавселенными, боятся прозевать и упустить момент. Все думают, а вдруг выстрелит!

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