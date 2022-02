{"items":[{"comment_id":3882630,"subsite_id":199119,"user_id":519725,"type":"comment_add","id":3882630,"hash":"d7a43a6c4033513bf382d233e641867a","date":1644568576,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/363586-izrailskiy-razrabotchik-ii-dlya-ozvuchki-filmov-i-serialov-deepdub-privlek-20-mln?comment=3882630","text":"\u0418\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e \u0441 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0438 \u0445\u0443\u0434\u043e\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0447\u043d\u043e \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0435\u0442\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0437\u0432\u0443\u0447\u043a\u0430 \u0440\u043e\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c \u044f\u0437\u044b\u043a\u0435, \u0441\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u0432\u0448\u0430\u044f \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043b\u043e\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0430\u043a\u0446\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u0430.

\u0423\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f, \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u0449\u0435\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0430\u043a\u0446\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0434\u0443\u0431\u043b\u044f\u0436\u0430 \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u0438\u0442 \u0440\u0435\u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439-\u043d\u0438\u0431\u0443\u0434\u044c \u043b\u0451\u0433\u043a\u0438\u0439 \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e-\u0431\u0440\u0430\u0437\u0438\u043b\u044c\u0441\u043a\u0438\u0439, \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e-\u0448\u043e\u0442\u043b\u0430\u043d\u0434\u0441\u043a\u0438\u0439, \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e-\u043a\u043e\u0440\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0438\u043b\u0438 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0434\u043a\u0438\u0439 \u0430\u043a\u0446\u0435\u043d\u0442.



\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043a \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0443\u0436\u0435 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438 \u043f\u043e \u0434\u0438\u043f\u0444\u0435\u0439\u043a\u043e\u0432\u043e\u043c\u0443 \u043b\u0438\u043f\u0441\u0438\u043d\u043a\u0443, \u0438 \u0443 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b \u0434\u0443\u0431\u043b\u044f\u0436\u0430 \u043f\u043e\u044f\u0432\u044f\u0442\u0441\u044f \u0431\u0435\u0441\u043f\u0440\u0435\u0446\u0435\u0434\u0435\u043d\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447\u0438 \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u043d\u044b\u0445 \u043d\u044e\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432 \u0438\u0437 \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u043e\u0432 \u0438 \u043a\u0438\u043d\u043e.

\u041d\u0435 \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u044f \u0430\u043a\u0442\u0451\u0440\u0430 \u0434\u0443\u0431\u043b\u044f\u0436\u0430 \u0443\u0445\u043e\u0434\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430\u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c, \u043d\u043e \u0432 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0430 \u044d\u0442\u043e \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438\u0442 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0438 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043a\u0440\u0443\u0442\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":519725,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/519725-daniel-w","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4570195a-c528-5952-a68a-6f6ed965722f\/","name":"Daniel W","isVerified":false},"content":{"id":363586,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/363586-izrailskiy-razrabotchik-ii-dlya-ozvuchki-filmov-i-serialov-deepdub-privlek-20-mln","title":"\u0418\u0437\u0440\u0430\u0438\u043b\u044c\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a \u0418\u0418 \u0434\u043b\u044f \u043e\u0437\u0432\u0443\u0447\u043a\u0438 \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u043e\u0432 \u0438 \u0441\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u043e\u0432 Deepdub \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $20 \u043c\u043b\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3882632,"subsite_id":199119,"user_id":198043,"type":"comment_add","id":3882632,"hash":"334015e066164cb5dc66d854953bcabb","date":1644568601,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/363611-cb-lishil-licenzii-raschetnyy-bank-webmoney-za-somnitelnye-operacii?comment=3882632","text":"\u0422\u0430\u043a \u043e\u043d\u0438 \u0442\u0430\u043c \u0432 \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0442\u0447\u0438\u0441\u043b\u044f\u044e\u0442 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e 40% \u0437\u043f, \u0418\u0417 \u0421\u0412\u041e\u0418\u0425. \u0422\u0435, \u043d\u0430\u0442\u0440\u0443\u0434\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b, \u0438 \u043e\u0442\u043d\u0451\u0441. \u0410 \u043d\u0435 \u043a\u0430\u043a \u0432 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u044d\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u0438\u0437 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445.



\u0413\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 40+% \u0434\u043e\u0431\u0440\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u0442\u0447\u0438\u0441\u043b\u044f\u0442\u044c \u0432 \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0444\u043e\u043d\u0434 (\u0438 \u0442\u0443\u0442 \u044f \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044e \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e \u041f\u0424\u0420, \u0430 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0444\u043e\u043d\u0434)?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":198043,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/198043-roman-galchenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/26e5cedc-1f76-e464-6b6c-89aec2b86605\/","name":"Roman Galchenko","isVerified":false},"content":{"id":363611,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/363611-cb-lishil-licenzii-raschetnyy-bank-webmoney-za-somnitelnye-operacii","title":"\u0426\u0411 \u043b\u0438\u0448\u0438\u043b \u043b\u0438\u0446\u0435\u043d\u0437\u0438\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0451\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0430\u043d\u043a WebMoney \u0437\u0430 \u0441\u043e\u043c\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3882634,"subsite_id":199119,"user_id":181497,"type":"comment_add","id":3882634,"hash":"3f6c938fed1efcc72b7d3bdd746e74d7","date":1644568621,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/362357-rasovyy-razryv-v-finansovoy-gramotnosti-v-ssha-otchet?comment=3882634","text":"\u041d\u0443 \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442\u0435, \u0441\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0432\u044b \u043c\u043d\u0435 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e IQ, \u044f \u0432\u0430\u043c \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044e \u0447\u0442\u043e IQ \u0442\u0435\u0441\u0442 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0441\u043e\u043c\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b \u0441 \u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f. \u0410 \u0432\u044b \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0435\u0433\u043e \u0432\u0441\u043f\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u0442\u044c.

\u0412\u043e\u0442 \u0432\u0430\u043c \u0441\u0442\u0430\u0442\u0435\u0439\u043a\u0430 \u043e\u0442 \u043a\u0430\u043d\u0434\u0438\u0434\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430\u0443\u043a \u0441 \u0431\u0438\u043e\u0444\u0430\u043a\u0430 \u041c\u0413\u0423 https:\/\/www.drobyshevskiy.com\/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81-intellektuelle-fahigkeiten-verschiedener-rassen-%D1%81-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9



\u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u044f \u0432\u0430\u043c \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044e, \u0447\u0442\u043e \u0432\u043b\u0438\u044f\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u043e\u0432, \u0432\u044b \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435 \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a, \u0445\u043e\u0442\u044f \u044d\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a. \u042d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0444\u0430\u043a\u0442, \u0433\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435, \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u044b, \u043a\u043b\u0438\u043c\u0430\u0442 - \u044d\u0442\u043e \u0432\u0441\u0435 \u0444\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0434\u043e \u0441\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u0432\u043b\u0438\u044f\u044e\u0442 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b.



\u0422\u043e \u0447\u0442\u043e \u0432\u044b \u043f\u0438\u0448\u0435\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0431\u0435\u0437 \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c. \u042f \u0441\u0430\u043c \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439. \u041c\u043d\u043e\u0433\u043e\u0433\u043e \u0434\u043e\u0431\u0438\u043b\u0441\u044f.



\u042d\u0442\u043e \u0442\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u0430\u044f \u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 - \"\u041e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u0432\u044b\u0436\u0438\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e\".

\u0422\u0435\u043c \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e \u0432\u0430\u0448\u0438\u0445 \u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u044b\u0445, \u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u043a\u043e\u0433\u043d\u0438\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0438\u0441\u043a\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 - \u042d\u0432\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 (\u0430\u043d\u0433\u043b. availability heuristic) \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0438\u043d\u0442\u0443\u0438\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u043e\u0446\u0435\u043d\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u0435 \u043a\u0430\u043a \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u043e\u0435 \u043f\u043e \u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u0438 \u043b\u0451\u0433\u043a\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0441 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0430\u0441\u0441\u043e\u0446\u0438\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u043d\u0430 \u0443\u043c, \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u044b\u043c \u0438\u043b\u0438 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438\u043c \u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043b\u0435\u0433\u0447\u0435 \u0432\u0441\u043f\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f.). ","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":181497,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/181497-maksim-gomboev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1e21430e-cb19-5e62-95ba-d050439f55dd\/","name":"\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c \u0413\u043e\u043c\u0431\u043e\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":362357,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/362357-rasovyy-razryv-v-finansovoy-gramotnosti-v-ssha-otchet","title":"\u0420\u0430\u0441\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437\u0440\u044b\u0432 \u0432 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0433\u0440\u0430\u043c\u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0432 \u0421\u0428\u0410: \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3882635,"subsite_id":199119,"user_id":329214,"type":"comment_add","id":3882635,"hash":"abf89b84356a61e3cf80bcac7406492f","date":1644568630,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/363611-cb-lishil-licenzii-raschetnyy-bank-webmoney-za-somnitelnye-operacii?comment=3882635","text":"\u0434\u0430 \u0432\u043e\u0442 \u0434\u0443\u043c\u0430\u044e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u043f\u0430\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c, \u0430 \u0442\u043e \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043e\u0442 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441 \u0435\u043f\u0435\u0439\u043c\u0435\u043d\u0442\u0441 \u0432\u0441\u0435 \u0435\u0449\u0435 \u0433\u043b\u0430\u0437 \u0434\u0435\u0440\u0433\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":329214,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/329214-mikhail-che","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4f542222-c604-0202-2401-6a71845bf899\/","name":"Mikhail Che","isVerified":false},"content":{"id":363611,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/363611-cb-lishil-licenzii-raschetnyy-bank-webmoney-za-somnitelnye-operacii","title":"\u0426\u0411 \u043b\u0438\u0448\u0438\u043b \u043b\u0438\u0446\u0435\u043d\u0437\u0438\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0451\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0430\u043d\u043a WebMoney \u0437\u0430 \u0441\u043e\u043c\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3882636,"subsite_id":199119,"user_id":322060,"type":"comment_add","id":3882636,"hash":"9f118ce61cc19283022fefbbf5a3a515","date":1644568688,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/363659-uroven-inflyacii-v-ssha-v-yanvare-dostig-40-letnego-maksimuma-v-7-5?comment=3882636","text":">\u043d\u043e \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0435\u0439 \u0432\u0441\u0435 \u0435\u0449\u0435 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430, \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u043e \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u0421\u0428\u0410

\u043d\u0443 \u044f\u0441\u0435\u043d \u043f\u0435\u043d\u044c \u0447\u0442\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0430\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u0430\u0442\u044c \u0431\u0430\u0431\u043b\u0430 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e, \u0442\u043e \u043d\u0430\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0439\u0434\u0451\u0442 \u0438\u0445 \u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0438 \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0432\u043e\u0437\u0440\u0430\u0441\u0442\u0451\u0442



\u043a\u0430\u043a \u044f \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u044b \u0432\u043e\u0437\u0440\u0430\u0441\u0442\u0430\u043d\u0438\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430 \u0441\u043a\u0440\u043e\u043c\u043d\u043e \u0437\u0430\u043c\u0430\u043b\u0447\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f. \u041a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0438 \u0442\u0430\u043a \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u044f \u0440\u043e\u0441\u0442\u0443 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0438 \u0438 \u043d\u0438\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c\u0443","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":322060,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/322060-maksim-kolcov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/50f9a97f-2610-e1fd-38fe-3f17878312af\/","name":"\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c \u041a\u043e\u043b\u044c\u0446\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":363659,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/363659-uroven-inflyacii-v-ssha-v-yanvare-dostig-40-letnego-maksimuma-v-7-5","title":"\u0423\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u0438\u043d\u0444\u043b\u044f\u0446\u0438\u0438 \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0432 \u044f\u043d\u0432\u0430\u0440\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433 40-\u043b\u0435\u0442\u043d\u0435\u0433\u043e \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0443\u043c\u0430 \u0432 7,5%"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3882638,"subsite_id":199121,"user_id":941105,"type":"comment_add","id":3882638,"hash":"d765b14a665880ffb6257969a52e44e8","date":1644568709,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/363590-35-letniy-junior-vyhodit-na-rynok-truda?comment=3882638","text":"\u0447\u0442\u043e \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":941105,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/941105-dmitry-pushin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4e2e11b6-3250-5d14-a048-e94a65d81c86\/","name":"Dmitry Pushin","isVerified":false},"content":{"id":363590,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/363590-35-letniy-junior-vyhodit-na-rynok-truda","title":"35-\u043b\u0435\u0442\u043d\u0438\u0439 Junior \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0442\u0440\u0443\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3882639,"subsite_id":199124,"user_id":1068081,"type":"comment_add","id":3882639,"hash":"4acdde3a0162377a0f5e5c5264fcd7f0","date":1644568713,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/363642-tinkoff-bank-psevdo-zashchita-ot-spisyvaniy?comment=3882639","text":"\u0412\u044b \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442\u0435 \u043a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442.

\u0422\u0435\u043e\u0440\u0435\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438, \u043a\u0430\u043a \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0431\u0430\u043d\u043a\u0435 \u0447\u0442\u043e \u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b \u044f \u0431\u044b \u043c\u043e\u0433 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u044c, \u041d\u043e \u044d\u0442\u043e \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043d\u0435 100 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u043e .

\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0437\u0430\u0432\u044f\u0437\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e \u043e \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u0430\u0445, \u043d\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432 \u043f\u043e\u043b\u044f\u0445 \u0441 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0438 \u0442.\u043f., \u0442\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0432 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0432, \u043d\u043e \u043d\u0435 \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435\u0445. \u041f\u043b\u044e\u0441 \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u043e \u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f. \u0422\u0443\u0442 \u043d\u0443\u0436\u043d\u0430 \u0446\u0435\u043b\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u044d\u0442\u043e \u043e\u0442\u0441\u043b\u0435\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c, \u0438\u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c. \u041e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u0447\u043d\u043e \u043b\u044f\u043c\u0430 2 \u0432 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446 \u0431\u0435\u0437 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0439 \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0438 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0430.

\u041a\u0442\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1068081,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1068081-aleksey","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a2e2eac8-a93d-9254-7bc3-1c33f3ca07ac\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439","isVerified":false},"content":{"id":363642,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/363642-tinkoff-bank-psevdo-zashchita-ot-spisyvaniy","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444 \u0431\u0430\u043d\u043a\u00bb: \u043f\u0441\u0435\u0432\u0434\u043e \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u0430 \u043e\u0442 \u0441\u043f\u0438\u0441\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3882640,"subsite_id":199119,"user_id":919931,"type":"comment_add","id":3882640,"hash":"5c3806fdd2cf4c4316015b95795b68a7","date":1644568719,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/363611-cb-lishil-licenzii-raschetnyy-bank-webmoney-za-somnitelnye-operacii?comment=3882640","text":"\u041e\u043d\u0438 \u043d\u0435 \u0432 \u043a\u0443\u0440\u0441\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0438\u043c\u043e \u0447\u0442\u043e \u041a\u0438\u0432\u0438 \u0443\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u0438 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u043b\u0438\u0446\u0435\u043d\u0437\u0438\u0438,\u0438 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0432\u043e\u0437\u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u0438. \u0422\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043f\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u044c \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f. \u0417\u0430 \u0442\u043e \u0431\u0430\u043d\u043a\u0438 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0432\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0432 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u043a\u0443 \u0444\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f,\u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u044e\u0442 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0438 \u0432 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d \u0433\u0435\u043c\u043f\u043b\u0438\u043d\u0433. \u042f \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0431\u044b\u043b \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u0430,\u0437\u0430\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b \u0438\u043c \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043e\u043d\u0438 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0451\u0436 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u043a\u0430\u0437\u0438\u043d\u043e,\u043c\u044b\u0447\u0430\u043b\u0438 \u0438 \u0431\u0440\u0435\u0434 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u043b\u0438. \u0427\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0434\u0435\u043d\u044c \u043e\u043f\u044f\u0442\u044c \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b \u043f\u043b\u0430\u0442\u0451\u0436,\u0438 \u043e\u043f\u044f\u0442\u044c \u0438\u043c \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043d\u0438\u043b \u0438 \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438,\u0438 \u043e\u043f\u044f\u0442\u044c \u043c\u044b\u0447\u0430\u043b\u0438. \u0421\u043e \u0441\u0431\u0435\u0440\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442. \u0421 \u0410\u043b\u044c\u0444\u044b \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442. \u0421 \u0412\u0442\u0411 \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442. \u0421 \u0420\u0430\u0439\u0444\u0430\u0439\u0437\u0435\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442. \u0410 \u0412\u0435\u0431 \u043c\u0430\u043d\u0438 \u043d\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438)))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":919931,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/919931-lipin-evgeniy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/035529d6-2557-2f14-340c-739480974683\/","name":"\u041b\u0438\u043f\u0438\u043d \u0415\u0432\u0433\u0435\u043d\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":363611,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/363611-cb-lishil-licenzii-raschetnyy-bank-webmoney-za-somnitelnye-operacii","title":"\u0426\u0411 \u043b\u0438\u0448\u0438\u043b \u043b\u0438\u0446\u0435\u043d\u0437\u0438\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0451\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0430\u043d\u043a WebMoney \u0437\u0430 \u0441\u043e\u043c\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3882641,"subsite_id":235819,"user_id":106411,"type":"comment_add","id":3882641,"hash":"b04e19f66019e7f91c4eb7c1f1ac606d","date":1644568733,"url":"https:\/\/vc.ru\/dev\/363287-mincifry-sozdast-repozitoriy-dlya-hraneniya-programm-s-otkrytym-kodom-analog-github?comment=3882641","text":"\u0414\u0430 \u0432\u0430\u043c, \u043a\u0430\u043a \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043c\u0435\u043d\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044e \u0432\u0441\u0451 \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0432\u044c\u044e\u0445\u0435 \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u0435\u0435 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0442\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0435\u043c \u043d\u0430 \u043a\u0432\u0435\u0440\u0438. \u0412\u0430\u043c \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u0442. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0434\u0435\u0448\u0435\u0432\u043b\u0435 \u043d\u0430\u043d\u044f\u0442\u044c \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e, \u0430 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0442\u043e\u0442 \u0436\u0435 \u0438 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u044c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b, \u0442\u043e \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u0435\u043c \u043d\u0435 \u0432\u0438\u0436\u0443, \u0442\u0435\u043c \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435, \u0447\u0442\u043e \u043a\u0432\u0435\u0440\u0438 \u0434\u043e \u0441\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0438 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f. \u042f \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0438\u0441\u0445\u043e\u0436\u0443 \u0438\u0437 \u043d\u0430\u0441\u044b\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0430\u043c\u0438, \u0442\u0430\u043c \u0440\u0435\u043d\u0442\u0430\u0431\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432\u044b\u0448\u0435, \u0442.\u043a. \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0438 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0430 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435. \u0422\u043e\u0442 \u0436\u0435 \u0433\u043e\u0432\u043d\u043e\u043a\u043e\u0434 \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442\u0435 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0435 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442. \u041a\u0430\u043f\u0442\u0447\u0430 \u043d\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0443 \u043d\u0435 \u0440\u0435\u043a\u0430\u043f\u0442\u0447\u0430, \u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0438\u0445\u0440\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0435 \u0444\u0440\u0435\u0439\u043c\u0432\u043e\u0440\u043a\u0438 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b \u0438\u043b\u0438 \u0435\u0449\u0435 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435. \u0414\u0430\u0436\u0435 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043e\u043d\u0435\u043d\u0442\u044b \u043d\u0435 svg \u0438 \u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438, \u0430 \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0433\u0438\u0444\u043a\u0438, \u0430 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0430\u043d \u043e\u043d \u043f\u0430 php.

\u042d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0432\u0441\u0435\u043c\u0443 \u0443\u0436\u0435 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u043a\u0438 \u043b\u0435\u0442 \u0438 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043c \u0441\u0438\u0434\u044f\u0442 \u0442\u0440\u0443 \u043a\u043e\u0434\u0435\u0440\u044b \u0438 \u043d\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 php \u0437\u043c\u0435\u0438\u043d\u044b\u043c \u044f\u0437\u044b\u043a\u043e\u043c, \u0438 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0438\u0441\u0447\u0430\u0434\u0438\u0435\u043c \u0430\u0434\u0430. \u041b\u043c\u0430\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":106411,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/106411-ivan-ivanovich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7a38c18e-e55c-b7e6-4aae-b37f6c25cc9e\/","name":"\u0418\u0432\u0430\u043d \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":363287,"url":"https:\/\/vc.ru\/dev\/363287-mincifry-sozdast-repozitoriy-dlya-hraneniya-programm-s-otkrytym-kodom-analog-github","title":"\u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0441\u0442 \u0440\u0435\u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c \u0441 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u043c \u043a\u043e\u0434\u043e\u043c \u2014 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433 GitHub"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3882642,"subsite_id":235819,"user_id":8162,"type":"comment_add","id":3882642,"hash":"47c33b5b24d78de890828c40d5a56ca0","date":1644568754,"url":"https:\/\/vc.ru\/dev\/363287-mincifry-sozdast-repozitoriy-dlya-hraneniya-programm-s-otkrytym-kodom-analog-github?comment=3882642","text":"1. \u0427\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0441 git server, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0447\u0438\u043b\u0441\u044f \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442. \u0418\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0434\u043e \u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440? \u0418 \u043a\u0442\u043e \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0437\u0430 backup \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0443\u044e \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u043e\u0443\u0441\u0442\u043e\u0439\u0447\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c?



2. \u0423 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0441\u043e\u0442\u043d\u0438 \u0438 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447\u0438. \u0425\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u044c \u0432 Excel \u0443\u0447\u0435\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u044d\u0442\u0438\u0445 github \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u043e\u0432?



3. \u0412\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0439 github \u0438 \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u0442\u0430\u043c \u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443, \u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u044c \u0438 \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0430\u043c\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":8162,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/8162-ilya-zelenchuk","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b28d696c-73e3-5491-3681-fc86ede59250\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u0417\u0435\u043b\u0435\u043d\u0447\u0443\u043a","isVerified":false},"content":{"id":363287,"url":"https:\/\/vc.ru\/dev\/363287-mincifry-sozdast-repozitoriy-dlya-hraneniya-programm-s-otkrytym-kodom-analog-github","title":"\u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0441\u0442 \u0440\u0435\u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c \u0441 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u043c \u043a\u043e\u0434\u043e\u043c \u2014 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433 GitHub"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3882645,"subsite_id":199120,"user_id":522766,"type":"comment_add","id":3882645,"hash":"4336f8efbf5d2acd37b98e7ac48b5ee8","date":1644568773,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/361985-prilozhenie-socialnyy-monitoring-narushaet-152-fz-o-personalnyh-dannyh-i-ne-daet-otozvat-sobrannye-pdn?comment=3882645","text":"\u0412 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0437, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0442\u0435\u0431\u044f \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442 \u0413\u0410\u0418\u0448\u043d\u0438\u043a, \u0441\u043a\u0430\u0436\u0438 \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0448\u044c \u0440\u0430\u0437\u0433\u043b\u0430\u0448\u0430\u0442\u044c \u0435\u043c\u0443 \u0441\u0432\u043e\u0438 \u041f\u0414 \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0431\u044f \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0441\u0438\u043b\u0438 \u0430\u0434\u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444 \u0437\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0436\u0435\u0448\u044c \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b, \u0432\u0435\u0434\u044c \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043d\u043e\u0435 \u0442\u043e\u043b\u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0432\u043e\u0435\u0439 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u0435))



>\u0418\u0441\u0445\u043e\u0434\u044f \u0438\u0437 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u043e\u043b\u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f. 1 \u0441\u0442.9 \u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u043e\u0442 27.07.2006 \u2116 152-\u0424\u0417 \u0438 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 51 \u041a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u0438 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043d\u0438\u043a\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043d \u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e\u0431\u0440\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0443 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0432 \u0446\u0435\u043b\u044f\u0445 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a \u0430\u0434\u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043d\u0435\u0433\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":522766,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/522766-evgeniy-aksenov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4cb4443a-c4a5-56bd-9148-fabf537a3882\/","name":"\u0415\u0432\u0433\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0410\u043a\u0441\u0435\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":361985,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/361985-prilozhenie-socialnyy-monitoring-narushaet-152-fz-o-personalnyh-dannyh-i-ne-daet-otozvat-sobrannye-pdn","title":"\u041f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \"\u0421\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\" \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0430\u0435\u0442 152-\u0424\u0417 \"\u041e \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445\" \u0438 \u043d\u0435 \u0434\u0430\u0435\u0442 \u043e\u0442\u043e\u0437\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u041f\u0414\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3882646,"subsite_id":200396,"user_id":712746,"type":"comment_add","id":3882646,"hash":"93a192b2549ed4ffa8506c057f2acb93","date":1644568803,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/363162-mezhdu-paysend-i-wise-programmisty-kremnievoy-doliny-iz-kazahstana-sozdali-innovacionnyy-servis-denezhnyh-perevodov?comment=3882646","text":"\"Global money transfers in under 15 mins\" - \u0440\u0435\u0436\u0435\u0442 \u0441\u043b\u0443\u0445.

\u041d\u0430\u0442\u0438\u0432\u044b \u0442\u0430\u043a \u043d\u0435 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0442

\u043a\u043e\u0440\u0440\u0435\u043a\u0442\u043d\u0435\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0431\u044b \"in less than 15 minutes\"



\u0418 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435, guys. \u0432\u0430\u043c \u043d\u0443\u0436\u0435\u043d BizDev \u043d\u0430 \u0431\u043e\u0440\u0434 \u0438 \u043a\u0442\u043e\u0442\u043e \u0438\u0437 \u043c\u0438\u0440\u0430 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432,

\u0441\u0430\u0439\u0442 - \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043d\u0435 \u043a\u0440\u0443\u0442\u043e\u0439 ( \u043d\u0435 \u043d\u0435, \u0434\u043b\u044f seed stage \u043e\u043d \u043a\u0430\u043d\u0430\u0435\u0442. \u043d\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b \u0432\u044b\u043a\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043a\u0442 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0434\u043b\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432- \u0432\u0441\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u0442\u044c \u043a\u0440\u0443\u0442\u043e, \u0430 \u043d\u0435 \u043f\u043e-\u0434\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":712746,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/712746-zx","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7ad9552e-22b3-f1e8-5bda-fbfcbd6b53ef\/","name":"zx","isVerified":false},"content":{"id":363162,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/363162-mezhdu-paysend-i-wise-programmisty-kremnievoy-doliny-iz-kazahstana-sozdali-innovacionnyy-servis-denezhnyh-perevodov","title":"\u041c\u0435\u0436\u0434\u0443 Paysend \u0438 Wise: \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0441\u0442\u044b \u041a\u0440\u0435\u043c\u043d\u0438\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0434\u043e\u043b\u0438\u043d\u044b \u0438\u0437 \u041a\u0430\u0437\u0430\u0445\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0438\u043d\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0436\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3882647,"subsite_id":199119,"user_id":410850,"type":"comment_add","id":3882647,"hash":"dbde8342df71122f26998ecd905dbf0f","date":1644568808,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/363611-cb-lishil-licenzii-raschetnyy-bank-webmoney-za-somnitelnye-operacii?comment=3882647","text":">","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":410850,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/410850-askar-samanchiev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ac464512-6707-f281-a0ec-48eccc73e423\/","name":"Askar Samanchiev","isVerified":false},"content":{"id":363611,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/363611-cb-lishil-licenzii-raschetnyy-bank-webmoney-za-somnitelnye-operacii","title":"\u0426\u0411 \u043b\u0438\u0448\u0438\u043b \u043b\u0438\u0446\u0435\u043d\u0437\u0438\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0451\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0430\u043d\u043a WebMoney \u0437\u0430 \u0441\u043e\u043c\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3882648,"subsite_id":199119,"user_id":29727,"type":"comment_add","id":3882648,"hash":"81787926dc44d7bb88869f1b0fc9125e","date":1644568812,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/363611-cb-lishil-licenzii-raschetnyy-bank-webmoney-za-somnitelnye-operacii?comment=3882648","text":"\u0418\u043d\u043e\u0433\u0434\u0430 \u00ab\u0433\u0440\u044f\u0437\u044c\u00bb \u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u043d\u043e \u043b\u0438\u0442\u044c \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0434\u043e\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0438 - \u0446\u0438\u043d\u0438\u0437\u043c \u043f\u0440\u0438 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043a\u0443\u043f\u0430\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":29727,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/29727-maksim-rostokin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6f23ab64-39bb-c229-7a8f-52289594bc20\/","name":"\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c \u0420\u043e\u0441\u0442\u043e\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":363611,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/363611-cb-lishil-licenzii-raschetnyy-bank-webmoney-za-somnitelnye-operacii","title":"\u0426\u0411 \u043b\u0438\u0448\u0438\u043b \u043b\u0438\u0446\u0435\u043d\u0437\u0438\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0451\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0430\u043d\u043a WebMoney \u0437\u0430 \u0441\u043e\u043c\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3882649,"subsite_id":199118,"user_id":155463,"type":"comment_add","id":3882649,"hash":"6092aba090f42dac4ff89a9330038b3f","date":1644568840,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/363159-neudachnyy-zapusk-kosmicheskoy-missii-nasa-ili-kak-astra-space-svoyu-raketu-pytalas-zapustit?comment=3882649","text":"\u0421\u043c\u044b\u0441\u043b \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0443 \u043d\u0430\u0441 \u0442\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u0448\u044c \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0434\u0432\u0443\u0445 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0430\u0445 - \u0421\u041f\u0431 \u0438 \u041c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f. \u0421\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e, \u0432\u0441\u0435, \u0447\u0442\u043e \u0442\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u0448\u044c \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u0435\u0441\u0442\u044c \u043d\u0430 \u044d\u0442\u0438\u0445 \u0434\u0432\u0443\u0445 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0430\u0445. \u0412\u0441\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0442\u043e\u0440\u0433\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0430\u0445 \u0438 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432\u043d\u0435\u0431\u0438\u0440\u0436\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043b\u0435\u0439 \u0438 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u044b \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438\/\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438, \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442 \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441. \u0427\u0442\u043e\u0431\u044b iShares \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0443 \u043d\u0430\u0441, \u0438\u043c \u043d\u0443\u0436\u0435\u043d \u043b\u0438\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433 \u043d\u0430 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0438\u0437 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0431\u0438\u0440\u0436, \u043d\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0430\u043c \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043a\u0430\u043a\u0443\u044e-\u0442\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442, \u0442\u0443\u0442 \u043d\u0435 \u0443\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d. \u041b\u0438\u0431\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0437\u0430\u0440\u0443\u0431\u0435\u0436\u043d\u044b\u043c \u0431\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440\u043e\u043c, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0441 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0430\u043c\u0438, \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b\u0435 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u044b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":155463,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/155463-michael-stepanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/40b7356b-252c-4e60-430d-8b583960f555\/","name":"Michael Stepanov","isVerified":false},"content":{"id":363159,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/363159-neudachnyy-zapusk-kosmicheskoy-missii-nasa-ili-kak-astra-space-svoyu-raketu-pytalas-zapustit","title":"\u041d\u0435\u0443\u0434\u0430\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a \u043a\u043e\u0441\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0438 NASA \u0438\u043b\u0438 \u043a\u0430\u043a Astra Space \u0441\u0432\u043e\u044e \u0440\u0430\u043a\u0435\u0442\u0443 \u043f\u044b\u0442\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3882650,"subsite_id":199124,"user_id":209255,"type":"comment_add","id":3882650,"hash":"e44a46209cee73b5286be01519691fdf","date":1644568845,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/362882-pustaya-korobka-apple-airpods-pro-ot-megafona-ofic-magazina-na-platforme-aliexpress-i-otkaz-megafona-vernut-sredstva?comment=3882650","text":"\u0422\u0430\u043a \u0432\u0441\u0435 \u0436\u0435, \u0430 \u0433\u0434\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u0430\u043a\u043e\u0432\u043a\u0438? \u0415\u0441\u0442\u044c \u043e\u0434\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u043e - \u041b\u044e\u0431\u0443\u044e \u043f\u043e\u0441\u044b\u043b\u043a\u0443 \u043f\u0440\u0438 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0430\u043a\u043e\u0432\u043a\u0435 \u0441\u043d\u044f\u0442\u044c \u0441\u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d \u0438 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u0443. \u041d\u0435 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0438 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e? \u041d\u0443 \u0438\u0437\u0432\u0438\u043d\u0438\u0442\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":209255,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/209255-nikita-pavlov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/cff07f8c-f24b-927c-4336-93f652ef98f7\/","name":"\u041d\u0438\u043a\u0438\u0442\u0430 \u041f\u0430\u0432\u043b\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":362882,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/362882-pustaya-korobka-apple-airpods-pro-ot-megafona-ofic-magazina-na-platforme-aliexpress-i-otkaz-megafona-vernut-sredstva","title":"\u041f\u0443\u0441\u0442\u0430\u044f \u043a\u043e\u0440\u043e\u0431\u043a\u0430 Apple AirPods Pro \u043e\u0442 \u041c\u0435\u0433\u0430\u0424\u043e\u043d\u0430 (\u043e\u0444\u0438\u0446.\u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430) \u043d\u0430 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0435 Aliexpress. \u0418 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437 \u041c\u0435\u0433\u0430\u0424\u043e\u043d\u0430 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3882652,"subsite_id":199113,"user_id":60327,"type":"comment_add","id":3882652,"hash":"cc6881f83c01b2f74d77206df6678f3f","date":1644568858,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/363507-besplatnyy-bot-moab-dlya-analiza-ssylochnoy-strategii-konkurentov?comment=3882652","text":"\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0438, \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0430\u0439\u0442\u044b, \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442, \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f \u0447\u0442\u043e \u0437\u0430 \u0442\u0435\u043c\u0430\u0442\u0438\u043a\u0430. \u0412 \u0442\u043e\u043c \u0436\u0435 \u041c\u0438\u0440\u0430\u043b\u0438\u043d\u043a\u0441\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u041c\u041a, \u041a\u043e\u043c\u0441\u043e\u043c\u043e\u043b\u043a\u0430. \u0421\u0441\u044b\u043b\u043a\u0438 \u0441 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0438\u0433\u043d\u043e\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0431\u044b\u043b\u043e \u0431\u044b, \u043d\u0430\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435, \u043e\u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0442\u0447\u0438\u0432\u043e, \u043a\u0430\u043a \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u043d\u0436\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":60327,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/60327-ilya-iserson","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2cadcc5a-5503-5073-5a26-47ee55911ace\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u0418\u0441\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d","isVerified":false},"content":{"id":363507,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/363507-besplatnyy-bot-moab-dlya-analiza-ssylochnoy-strategii-konkurentov","title":"\u0411\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0431\u043e\u0442 MOAB \u0434\u043b\u044f \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430 \u0441\u0441\u044b\u043b\u043e\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3882654,"subsite_id":199120,"user_id":862054,"type":"comment_add","id":3882654,"hash":"86c6656374b0d0b127ca8438d1d8a8a1","date":1644568879,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/363498-polzovateli-podali-kollektivnyy-isk-k-apple-iz-za-effekta-zhele-pri-prokrutke-na-ipad-mini?comment=3882654","text":"\u0417\u0430\u0442\u043e \u0432 \u0430\u0439\u0444\u043e\u043d\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043a\u0430\u043b\u044c\u043a\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0446\u0438\u0439 \u0434\u0430\u0432\u0430\u043b \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0438 \u0432\u044b\u0447\u0438\u0441\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445.



https:\/\/www.macrumors.com\/2017\/10\/24\/ios-11-calculator-animation-bug\/



PS. \u0410\u043d\u0438\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0431\u0435\u0441\u044f\u0442, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043e\u043d\u0438 \u043c\u0435\u0448\u0430\u044e\u0442 \u0438\u043b\u0438 \u0442\u043e\u0440\u043c\u043e\u0437\u044f\u0442 UI.","media":[{"type":"link","value":"www.macrumors.com"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":862054,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/862054-nikolay-zamotaev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/03a4b7ed-f6fd-5ccb-9eb8-4fb525df080f\/","name":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0439 \u0417\u0430\u043c\u043e\u0442\u0430\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":363498,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/363498-polzovateli-podali-kollektivnyy-isk-k-apple-iz-za-effekta-zhele-pri-prokrutke-na-ipad-mini","title":"\u041f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0438\u0441\u043a \u043a Apple \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u00ab\u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0430 \u0436\u0435\u043b\u0435\u00bb \u043f\u0440\u0438 \u043f\u0440\u043e\u043a\u0440\u0443\u0442\u043a\u0435 \u043d\u0430 iPad mini"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3882657,"subsite_id":199119,"user_id":919931,"type":"comment_add","id":3882657,"hash":"76b13de0553150c896c21dbddc302a92","date":1644568932,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/363611-cb-lishil-licenzii-raschetnyy-bank-webmoney-za-somnitelnye-operacii?comment=3882657","text":"\u0412\u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0435 \u0447\u0442\u043e? \u041b\u044e\u0431\u0430\u044f \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0430\u044f \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0449\u0435\u043d\u0430. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0435\u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e,\u043d\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445 \u0438 \u0440\u0438\u0441\u043a","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":919931,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/919931-lipin-evgeniy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/035529d6-2557-2f14-340c-739480974683\/","name":"\u041b\u0438\u043f\u0438\u043d \u0415\u0432\u0433\u0435\u043d\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":363611,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/363611-cb-lishil-licenzii-raschetnyy-bank-webmoney-za-somnitelnye-operacii","title":"\u0426\u0411 \u043b\u0438\u0448\u0438\u043b \u043b\u0438\u0446\u0435\u043d\u0437\u0438\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0451\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0430\u043d\u043a WebMoney \u0437\u0430 \u0441\u043e\u043c\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3882658,"subsite_id":199119,"user_id":738695,"type":"comment_add","id":3882658,"hash":"0595f7fb9ca62a7de73fd309aba52993","date":1644568944,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/363611-cb-lishil-licenzii-raschetnyy-bank-webmoney-za-somnitelnye-operacii?comment=3882658","text":"\u041e\u043d \u0436 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0441\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":738695,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/738695-sinyaya-sobachenka","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2f2327b4-5fab-5784-8010-68dd848cecb8\/","name":"\u0421\u0438\u043d\u044f\u044f \u0421\u043e\u0431\u0430\u0447\u0435\u043d\u043a\u0430","isVerified":false},"content":{"id":363611,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/363611-cb-lishil-licenzii-raschetnyy-bank-webmoney-za-somnitelnye-operacii","title":"\u0426\u0411 \u043b\u0438\u0448\u0438\u043b \u043b\u0438\u0446\u0435\u043d\u0437\u0438\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0451\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0430\u043d\u043a WebMoney \u0437\u0430 \u0441\u043e\u043c\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438"},"isAnonymous":false}]}