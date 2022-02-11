Apple выпустит обновление для трекеров AirTag после жалоб пользователей о слежке с помощью устройств Статьи редакции
Обновление выйдет до конца 2022 года.
- В будущих обновлениях Apple изменит оповещения о конфиденциальности. В предупреждении будет указано, что AirTag связана с Apple ID, её использование для слежки за людьми — преступление, и правоохранительные органы могут запросить идентифицирующую информацию о владельце метки.
- Apple исправит ошибку, которая вызывала предупреждение «Обнаружен неизвестный аксессуар» и которое многие воспринимали как попытку слежки за ними с помощью AirTag. В текст добавят, что рядом с пользователем находятся наушники AirPods, а не «неизвестный аксессуар».
- С выходом обновлений iOS пользователи, получившие уведомления о нежелательном отслеживании, смогут определить точное местонахождение чужого AirTag. Точно так же его может найти владелец трекера.
- Компания добавит оповещения со звуком и увеличит их громкость, если iPhone определит рядом чужой AirTag. Это поможет услышать звук в помещении с громкой музыкой или при неисправности динамика устройства.
- В заявлении компания отметила, что «безопасность и конфиденциальность всегда остаются приоритетом Apple». А специалисты «внимательно изучают отзывы и постоянно вносят улучшения, чтобы пользователи были надёжно защищены от нежелательного отслеживания».
- В начале декабря 2021 года полиция Канады выяснила, что воры используют трекеры Apple AirTag для отслеживания и угона дорогих автомобилей. О попытках слежки также сообщали и другие люди из разных стран — с помощью устройств преследовали женщин и обкрадывали дома.
Грамотно сделали
Компания добавит оповещения со звуком и увеличит их громкость, если iPhone определит рядом чужой AirTag.
Как это будет происходить в общественном транспорте?
Оповещения не сразу начинают приходить, нужно достаточно долго находиться рядом с чужой меткой
Штука хорошая, но даже в Москве обновление геопозиции редкое. Почему не сделать АТ видимым только для владельца через настройку ios? Отключил видимость устройства для других, а на программном уровне геопицию чужие устройства передают.Это сразу бы сняло вопросы с обычными пользователями, избавиться от злонамеренного перехвата конечно это не поможет, найдут дыры, но в большинстве случаев и этого хватит.
В России же AirTag не работает
Работает по блютуз, но без UWB.
А, ну то есть не показывает расстояние до девайса и направление, а показывает лишь примерное расположение на карте, что было в наушниках аирподс ещё до появления всяких тэгов?
Понял
Поправьте если я ошибаюсь, может быть с сентября что-то изменилось
Типа того. Хотя если память не изменяет, осенью 2021-го Эпл провела успешный пилот с UWB с разрешения Минкомсвязи, поэтому может быть в этом году нам станет доступна полная функциональность.
Было бы здорово, потому что без этого аиртэг теряет свой смысл как бы..
Ну почему, найти, где оставили ключи, будет можно, просто дольше и не так удобно.
Дурак?
Тот, кто отдал 25 баксов за не работающий, с точки зрения главной фичи, девайс? Надеюсь, что нет, там выше написали что может быть в этом году включат и в России
Работают
Если используешь сценарий защиты чего-либо от кражи, не очень хорошое обновление ((
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