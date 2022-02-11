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Apple выпустит обновление для трекеров AirTag после жалоб пользователей о слежке с помощью устройств Статьи редакции

Обновление выйдет до конца 2022 года.

  • В будущих обновлениях Apple изменит оповещения о конфиденциальности. В предупреждении будет указано, что AirTag связана с Apple ID, её использование для слежки за людьми — преступление, и правоохранительные органы могут запросить идентифицирующую информацию о владельце метки.
  • Apple исправит ошибку, которая вызывала предупреждение «Обнаружен неизвестный аксессуар» и которое многие воспринимали как попытку слежки за ними с помощью AirTag. В текст добавят, что рядом с пользователем находятся наушники AirPods, а не «неизвестный аксессуар».
  • С выходом обновлений iOS пользователи, получившие уведомления о нежелательном отслеживании, смогут определить точное местонахождение чужого AirTag. Точно так же его может найти владелец трекера.
  • Компания добавит оповещения со звуком и увеличит их громкость, если iPhone определит рядом чужой AirTag. Это поможет услышать звук в помещении с громкой музыкой или при неисправности динамика устройства.
  • В заявлении компания отметила, что «безопасность и конфиденциальность всегда остаются приоритетом Apple». А специалисты «внимательно изучают отзывы и постоянно вносят улучшения, чтобы пользователи были надёжно защищены от нежелательного отслеживания».
  • В начале декабря 2021 года полиция Канады выяснила, что воры используют трекеры Apple AirTag для отслеживания и угона дорогих автомобилей. О попытках слежки также сообщали и другие люди из разных стран — с помощью устройств преследовали женщин и обкрадывали дома.

#новость #apple #airtag

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Alexey QuQu

Грамотно сделали

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qwerty

Компания добавит оповещения со звуком и увеличит их громкость, если iPhone определит рядом чужой AirTag.
Как это будет происходить в общественном транспорте?

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0
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Александр Медведев

Оповещения не сразу начинают приходить, нужно достаточно долго находиться рядом с чужой меткой

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3
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Ret Oror

Штука хорошая, но даже в Москве обновление геопозиции редкое. Почему не сделать АТ видимым только для владельца через настройку ios? Отключил видимость устройства для других, а на программном уровне геопицию чужие устройства передают.Это сразу бы сняло вопросы с обычными пользователями, избавиться от злонамеренного перехвата конечно это не поможет, найдут дыры, но в большинстве случаев и этого хватит.

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0
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Vladimir Ignatov

В России же AirTag не работает

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–1
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Павел

Работает по блютуз, но без UWB.

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1
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Vladimir Ignatov

А, ну то есть не показывает расстояние до девайса и направление, а показывает лишь примерное расположение на карте, что было в наушниках аирподс ещё до появления всяких тэгов?
Понял

Поправьте если я ошибаюсь, может быть с сентября что-то изменилось

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Павел

Типа того. Хотя если память не изменяет, осенью 2021-го Эпл провела успешный пилот с UWB с разрешения Минкомсвязи, поэтому может быть в этом году нам станет доступна полная функциональность.

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1
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Vladimir Ignatov

Было бы здорово, потому что без этого аиртэг теряет свой смысл как бы..

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Павел

Ну почему, найти, где оставили ключи, будет можно, просто дольше и не так удобно.

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1
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Владимир Вольфович

Дурак?

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Vladimir Ignatov

Тот, кто отдал 25 баксов за не работающий, с точки зрения главной фичи, девайс? Надеюсь, что нет, там выше написали что может быть в этом году включат и в России

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Тот самый партизан

Работают

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Denis Kulish

Если используешь сценарий защиты чего-либо от кражи, не очень хорошое обновление ((

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