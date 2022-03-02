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Техника
Евгения Евсеева

Магазины re:Store в России не открылись — накануне Apple остановила поставки и продажи в стране Статьи редакции

В самой компании говорят, что у них информации о закрытии нет.

46 46 комментариев
5625 просмотров

Магазины re:Store, которые продают фирменную технику Apple, 2 марта не открылись, пишут «РИА Новости» и Baza.

«Подъём» указывает, что магазины не работают в Москве и в других городах России. В пресс-службе re:Store на вопрос vc.ru, закрыты ли магазины, ответили, что у них такой информации нет. В объявлениях указано, что магазины не работают «по техническим причинам».

Также сообщений о закрытии нет и на сайте магазина. На горячей линии re:Store ответа оператора предлагают ждать до получаса — она перегружена. Редактору TJ оператор горячей линии рассказал, что магазины закрыты по всей России.

Магазин в Петербурге. Источник: «Фонтанка»
Магазин в Москве. Источник: Shopper's
Магазин в Москве. Источник: «Новости Москвы»
Магазин в Москве
  • Apple приостановила продажи техники в России, остановила весь экспорт, ограничила использование Apple Pay и других сервисов.

#новость #apple #днрилнр

46 46 комментариев
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46 комментариев
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SilanseR

Главное чтобы 8го был закрыт)

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46
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Станислав Хос

Юмор - это сила 😆

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7
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SilanseR

Надеюсь позаботятся о деньгах разного рода страдальцах) которым бесплатно не дают….

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0
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Podkuiko Vladislav

А чего они 8 лет в лнр и днр не закрывали !1!1! Восимь лет 1!!1!1

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31
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Allestor Krei

Почему Эпол 8 летб молчали, что у них доставка в Россию есть??????????

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16
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Pavel Romashev

Так 3 марта эти завтра

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17
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Тупой крюк

Россияне из замкадья срочно гуглят "что такое ресторе"

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–14
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Данил Макаров

Конечно, в "замкадье" одни дикари живут. Одни вы, приехавшие из Саратова и уже пару лет снимающие углы в Москве - продвинутые и модные.

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40
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Тупой крюк

В замкадье магазины re:Store для богатых, даже если кто-то с заработками ниже среднего класса покупает продукцию apple в регионах (что не логично делать с месячной ЗП ниже самого дешевого айфона) то делают это не в этих салонах. Ну и так для расширения вашего кругозора - модно и дорого это вещи, которые могут не пересекаться.

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–1
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thispersondoesntexist

Прикинь - внутри МКАДа средняя ЗП - сюрприз-сюрприз - тоже меньше цены айфона!

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0
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Anton Z.

пусть гуглят, может узнают, что он не является магазином apple

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0
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Superposition
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0
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Никита Алфимов

Видимо вы забываете что re:store это реселлер, и изначально продавали серые телефоны как ориги. Потом договорились с Apple и стали продавать рстшнфе трубки.
Так или иначе есть остатки, есть поставки версий из Китая и соседних стран СНГ.

UPD: я не очень внимательно прочитал статью, может быть реформируют бизнес или релоцируют в какой нибудь Казахстан.

В целом Б/У рынок сила, будем перепродавать iphone друг другу как nft шки с наценкой после каждой перепродажи.

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8
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Allestor Krei

Ух спасибо, что успокоили. Так хочется теперь стать страной изгоем, а-ля Иран, чтобы втридорога серые айфоны покупать

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5
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Никита Алфимов

Ну а тут уже нечего поделать) проблема скорее в том что продажа железок не означают что они в какой то момент не перестанут работать. Разве что будем покупать европейские учетки на сером рынке.

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0
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Allestor Krei

Я кстати не понял, зачем тогда вводили закон о запрете серых телефонов в стране, если белых уже не останется

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0
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Pavel Petel

С заблокироваными сервисами это будут кирпичи.

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2
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Никита Алфимов

По факту да, хотя опять же, даст ли учётная запись другой стороны абуз этой схемы?

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0
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Михаил Синицын

Вообще по…й.

можете использовать этот комментарий как лайк.

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–3
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Сергей Я

Спасибо, воспользовался.

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2
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Evgeniy Evg

+1

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0
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Quinset

Сегодня вообще-то еще второе марта 😂

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8
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Иван Шеметов

Я так понимаю скоро сбербанк начнёт работать в Крыму и лнр и днр

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4
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Стас Плюснин

Теперь за айфон не 1 ми|-|ет, а 10, курс знаете ли и изоляция )))))

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2
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Павел Морозов

Произошла инфляция

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1
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Dimm Debrov

Теперь подарить айфон значит больше чем сделать предложение на коленях с цветами)

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1
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Стас Плюснин

Теперь айфон это как кольцо с бриллиантом, стал на колено и айфон ))))

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0
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Alice

А почему я только что оплатила в магазине с помощью Apple Pay картой Мастеркард от зелёных? Хотя ночью действительно оплата не проходила.

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2
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Karpunin Alexey

Шеф все пропало....

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1
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Сергей Я

Да ценники перевешивают просто, завтра по X2 сбагрят, потом уже действительно закроются.

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1
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Dimm Debrov

Всё, без айфонов и жизнь не мила)

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1
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Никита Кашонков

Этож только начало. Отвалится розница - отвалятся арендодатели и так по цепочке. Чувствую ждут нас года процветания

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1
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Ivan Polyak

В этой ситуации проиграют только они сами

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–2
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Shoo

Ну давай, расскажи мне друже, как же они так проиграют-то?

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1
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Станислав Хос

Всё тайное становится явным

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0
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Клемент Бурдин

Рано новость опубликовали)

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0
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Eduard Luckyman

В ТЦ Метрополис (мск) (не работает re:store )

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0
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Никита

Мы свой YotaPhone воскресим

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АлехКС

а Тим Кук оказывается то Биг Дик =)

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Vladimir Kadalashvili

Это не санкции а прагматичное решение, всем кроме некоторых жителей россии очевидно, что покупателей премиальной электроники в россии в ближайшие 5-10 лет не будет.

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0
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Павел

Ну тут удивительного особо то и нет. Видимо решили остаться с товаром в кризис, а не с деньгами.

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0
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Dmitry Kiselev

Скоро в каждой подворотне: "Айфон есть? А если найду?"

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Дмитрий Васильков

Все проиграют. Какой тут может быть выигрыш вообще?

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Комментарий удален

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Дмитрий Васильков

Грустно

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Стас Попов

Мегафон убирает с полок товары эпл, даде остатки запретили продавать

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Хафизов Дамир

Huawei лучше

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–3
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