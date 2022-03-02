В самой компании говорят, что у них информации о закрытии нет.

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Магазины re:Store, которые продают фирменную технику Apple, 2 марта не открылись, пишут «РИА Новости» и Baza.

«Подъём» указывает, что магазины не работают в Москве и в других городах России. В пресс-службе re:Store на вопрос vc.ru, закрыты ли магазины, ответили, что у них такой информации нет. В объявлениях указано, что магазины не работают «по техническим причинам».

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Также сообщений о закрытии нет и на сайте магазина. На горячей линии re:Store ответа оператора предлагают ждать до получаса — она перегружена. Редактору TJ оператор горячей линии рассказал, что магазины закрыты по всей России.

Магазин в Петербурге. Источник: «Фонтанка»

Магазин в Москве