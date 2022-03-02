Магазины re:Store в России не открылись — накануне Apple остановила поставки и продажи в стране Статьи редакции
В самой компании говорят, что у них информации о закрытии нет.
Магазины re:Store, которые продают фирменную технику Apple, 2 марта не открылись, пишут «РИА Новости» и Baza.
«Подъём» указывает, что магазины не работают в Москве и в других городах России. В пресс-службе re:Store на вопрос vc.ru, закрыты ли магазины, ответили, что у них такой информации нет. В объявлениях указано, что магазины не работают «по техническим причинам».
Также сообщений о закрытии нет и на сайте магазина. На горячей линии re:Store ответа оператора предлагают ждать до получаса — она перегружена. Редактору TJ оператор горячей линии рассказал, что магазины закрыты по всей России.
- Apple приостановила продажи техники в России, остановила весь экспорт, ограничила использование Apple Pay и других сервисов.
Главное чтобы 8го был закрыт)
Юмор - это сила 😆
Надеюсь позаботятся о деньгах разного рода страдальцах) которым бесплатно не дают….
А чего они 8 лет в лнр и днр не закрывали !1!1! Восимь лет 1!!1!1
Почему Эпол 8 летб молчали, что у них доставка в Россию есть??????????
Так 3 марта эти завтра
Конечно, в "замкадье" одни дикари живут. Одни вы, приехавшие из Саратова и уже пару лет снимающие углы в Москве - продвинутые и модные.
В замкадье магазины re:Store для богатых, даже если кто-то с заработками ниже среднего класса покупает продукцию apple в регионах (что не логично делать с месячной ЗП ниже самого дешевого айфона) то делают это не в этих салонах. Ну и так для расширения вашего кругозора - модно и дорого это вещи, которые могут не пересекаться.
Прикинь - внутри МКАДа средняя ЗП - сюрприз-сюрприз - тоже меньше цены айфона!
пусть гуглят, может узнают, что он не является магазином apple
Видимо вы забываете что re:store это реселлер, и изначально продавали серые телефоны как ориги. Потом договорились с Apple и стали продавать рстшнфе трубки.
Так или иначе есть остатки, есть поставки версий из Китая и соседних стран СНГ.
UPD: я не очень внимательно прочитал статью, может быть реформируют бизнес или релоцируют в какой нибудь Казахстан.
В целом Б/У рынок сила, будем перепродавать iphone друг другу как nft шки с наценкой после каждой перепродажи.
Ух спасибо, что успокоили. Так хочется теперь стать страной изгоем, а-ля Иран, чтобы втридорога серые айфоны покупать
Ну а тут уже нечего поделать) проблема скорее в том что продажа железок не означают что они в какой то момент не перестанут работать. Разве что будем покупать европейские учетки на сером рынке.
Я кстати не понял, зачем тогда вводили закон о запрете серых телефонов в стране, если белых уже не останется
С заблокироваными сервисами это будут кирпичи.
По факту да, хотя опять же, даст ли учётная запись другой стороны абуз этой схемы?
Вообще по…й.
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Спасибо, воспользовался.
+1
Сегодня вообще-то еще второе марта 😂
Я так понимаю скоро сбербанк начнёт работать в Крыму и лнр и днр
Теперь за айфон не 1 ми|-|ет, а 10, курс знаете ли и изоляция )))))
Произошла инфляция
Теперь подарить айфон значит больше чем сделать предложение на коленях с цветами)
Теперь айфон это как кольцо с бриллиантом, стал на колено и айфон ))))
А почему я только что оплатила в магазине с помощью Apple Pay картой Мастеркард от зелёных? Хотя ночью действительно оплата не проходила.
Шеф все пропало....
Да ценники перевешивают просто, завтра по X2 сбагрят, потом уже действительно закроются.
Всё, без айфонов и жизнь не мила)
Этож только начало. Отвалится розница - отвалятся арендодатели и так по цепочке. Чувствую ждут нас года процветания
В этой ситуации проиграют только они сами
Ну давай, расскажи мне друже, как же они так проиграют-то?
Всё тайное становится явным
Рано новость опубликовали)
В ТЦ Метрополис (мск) (не работает re:store )
Мы свой YotaPhone воскресим
а Тим Кук оказывается то Биг Дик =)
Это не санкции а прагматичное решение, всем кроме некоторых жителей россии очевидно, что покупателей премиальной электроники в россии в ближайшие 5-10 лет не будет.
Ну тут удивительного особо то и нет. Видимо решили остаться с товаром в кризис, а не с деньгами.
Скоро в каждой подворотне: "Айфон есть? А если найду?"
Все проиграют. Какой тут может быть выигрыш вообще?
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Грустно
Мегафон убирает с полок товары эпл, даде остатки запретили продавать
Huawei лучше
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