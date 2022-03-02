Техника
Маша Цепелева

Apple проведёт весеннюю презентацию 8 марта Статьи редакции

Компания представит новый iPhone SE с 5G и iPad Air, считают аналитики.

Apple отправила журналистам приглашения на презентацию 8 марта, сообщает CNBC. Мероприятие будет называться Peek Performance, трансляция начнётся на сайте и YouTube-канале Apple в 21:00 мск.

Обложка приглашения на мартовскую презентацию

Apple может анонсировать новую версию iPhone SE с поддержкой 5G и сканером для отпечатков пальцев, новую версию iPad Air и iOS 15.4 с распознавание лица в маске и другими функциями, пишет издание со ссылкой на аналитиков.

На прошлой презентации в октябре 2021 года Apple представила новые MacBook Pro. На весенней мероприятии в 2021 году компания показала новые iPad и iMac.

#новость #apple

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61 комментарий
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Совет безопасности

Как жаль что это новость не для нас

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56
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Умственный парфюмер

Эта новость для нас... посмотреть и под впечатлением успеха (раз они так илгут, то и мы сможем) уже хоть что-то сделать ....

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2
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Andy Lenty

По Воронежу е..ть ?

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0
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Breitson Live

После неё и начнётся Антипутинская Революция.

В итоге не смотря на старания все стран, зарешает вопрос Apple

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1
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Совет безопасности

Хорошая версия😄

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1
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Антон Т

Не твоя, вот и бесишься

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0
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Совет безопасности

А ты видимо не из России.

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0
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Ware Wow

Шутка про последний айфон.

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36
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Ржавая вилка

Ребята, сильно радуетесь! Вы не то, что купить его не сможете, вам даже посмотреть не дадут, т.к. Ютуб заблочат.
Вон РКН уже слюной давится.
Совок уже рядом)

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10
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Егор Рябчиков

тупой ни кто не блоичил ютуб, статика отвалилась просто как же вы заебали паникёры

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–8
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Ржавая вилка

Егорка, а если мамка по губам шлепнет за оскорбление?
Не психуй ты так, скачай, пока есть время обзорчики по Майнкрафту, натри шишку, если ПХ еще работает.

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5
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Ivan Zamorev

но её уже можно не смотреть)

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6
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Ware Wow

а можно ли её будет посмотреть?

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6
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Полина Лааксо

нечего на омереку смотреть!

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24
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ляг, отдохни
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11
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Викторович

как жаль, что бати учат своих сыновей, деструктивным вещам, а не созидательным. Вот такое и выходит!

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4
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Товарищ

А на такие телефоны можно смотреть? Может быть скоро появятся с презентацией у нас.

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7
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ляг, отдохни

товарищ, у меня для вас есть уже кое-какая презентация.
только не блюйте, сударь.

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0
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Alex Shevchenko

Пароль блокировки по умолчанию 11111 😁

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0
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Rafa Ramazanov

Ещё в нулевых презентовали чудо телефон

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0
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Егор Рябчиков

а зачем ее смотреть, если ее можно не смотреть ?

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Алексей Лисовицкий

А её и раньше можно было не смотреть, просто не все знали, что так тоже можно

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2
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ЯжПрограммист

Кому очень надо всё-равно купят, хоть за сколько, так что смотреть будут. И это не смотря на то, что яблочные игнорируют притеснения уйгуров и цензурируют контент согласно требованиям притесняющих!

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0
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R-Globus

В российской локации презентация будет в виде х..я?

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7
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Юности вольная птица

С карамелькой за щекоооою.

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6
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thispersondoesntexist

Пропел голосом из мультика и проорал))))))

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1
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Андрей Ямашкин

Ооо, как же интересно будет получить 0 смысла от просмотра)

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5
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ляг, отдохни

не, ну почему! можно съездить в другую страну, купить телефон) раньше был туризм за вакциной, теперь туризм за гаджетами)

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2
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Татьяна Панфилова

После этих слов я начинаю думать, что ковид придумали мы, чтобы всех в мире подготовить:)

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2
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Андрей Ямашкин

Гениально, Карл)

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1
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Александр Королёв

А для партийной элиты

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0
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Denis Kiselev

Когда дата начала продаж в России?

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0
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Ржавая вилка

2122

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10
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Ваня Панов

Кажется нас на неё не пригласили)

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3
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Anton Ivanov

- вы ойфоны продоете?
- нет
- красивое

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3
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Татьяна Панфилова

Ага, только в итоге котятки свое получили судя по мему, спустя полгода, а мы... ну я не факт, что доживу

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0
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Дария Борисова

Очень актуально, спасибо🙄

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1
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Дмитрий Оверчук

это не для вас, молодые люди

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1
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Sergey Tischenko

Кажется это будет первая презентация за последние три года, которую я пропущу

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1
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Руслан Ушаков

Уже похуй

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–1
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Rus K

Да, пох**

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–3
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Andrey Vinokurov

Потрачено...)

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0
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Ржавая вилка

Press F

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Илья Мишин

айфон по 500 тыщ смогут позволить не только лишь все, мало кто сможет это сделать

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0
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Денис Смирнов

Зато он был прав-мало кто может посмотреть в завтрашний день,точнее в него вообще страшно смотреть и нет смысла..

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1
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Павел
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Сергей S.L.

О, надеюсь, он не будет таким же гэ как второй SE. Может даже возьму

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Dragon Johan

Уже не возьмёшь

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Сергей S.L.

В смысле, он хуже второго?

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Dragon Johan

Эппл же ушла из РФ

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Walter Kovacs

Боюсь даже Вилсаком не сможет позволить себе новинки.

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Aerylmag

Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за тридевять земель, в тридевятое царство, в тридесятое государство, и говорит он своей любезной дочери:
- Дочь милая, дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, еду я по своим купецким делам за тридевять земель, в тридевятое царство, тридесятое государство, и мало ли, много ли времени проезжу - не ведаю, и наказываю я тебе жить без меня честно и смирно, и коли будешь жить без меня честно и смирно, то привезу такие гостинцы к 8 марта, каких захочешь, и даю я сроку думать на три дня, и тогда скажешь, каких гостинцев хочется.
Думала она три дня и три ночи, и пришла к своему родителю.
Поклонилась в ноги отцу дочь и говорит таково слово:
- Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни чёрных соболей сибирских, ни ожерелья бурмицкого, ни венца самоцветного, ни тувалета хрустального, а привези ты мне аленький Айфончик SE 5G 2022, которого бы не было краше на белом свете!

(с)Сергей Аксаков - Аленький Цветочек (Айфончик)

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Онлайн-Аптека

Война-войной, а презентации по расписанию.

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thispersondoesntexist

Это подарок российским мущщинам на 8-ое марта персонально от Тимки Куки)

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Rafa Ramazanov

— Вы устройств продаете?
— Нет, просто показываем
— Красивое 🍏

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0
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Eugene Pastukhov

- вы iPhone продаете?
- нет. Просто показываю
- красивое....

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0
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Рэмбо Янг

Живешь себе живешь, планы какието строишь, мб только недавно продал недвижимость или авто и вложился в какое нибудь свое дело, или насмотрелся рекламы и скачал инвест приложение какого нибудь банка вложился в в них, и в один день просто просыпаешься и все твои планы сбережения и мечты просто становятся ничем. Бедные люди я даже не представляю что на душе у тех кто столкнулся с реалиями этих дней.

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dima j

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–1
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Шокам Марин

На хрен эти презентации, свалили так свалили

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–2
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Антон Лялька

Мне пох

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–3
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Валентин Севастьянов

Зачем это публиковать теперь в России? Android из Китая лучше айфона который будет пусть в поднебесной презентуют.

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–7
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