Apple проведёт весеннюю презентацию 8 марта Статьи редакции
Компания представит новый iPhone SE с 5G и iPad Air, считают аналитики.
Apple отправила журналистам приглашения на презентацию 8 марта, сообщает CNBC. Мероприятие будет называться Peek Performance, трансляция начнётся на сайте и YouTube-канале Apple в 21:00 мск.
Apple может анонсировать новую версию iPhone SE с поддержкой 5G и сканером для отпечатков пальцев, новую версию iPad Air и iOS 15.4 с распознавание лица в маске и другими функциями, пишет издание со ссылкой на аналитиков.
На прошлой презентации в октябре 2021 года Apple представила новые MacBook Pro. На весенней мероприятии в 2021 году компания показала новые iPad и iMac.
Как жаль что это новость не для нас
По Воронежу е..ть ?
После неё и начнётся Антипутинская Революция.
В итоге не смотря на старания все стран, зарешает вопрос Apple
Хорошая версия😄
Не твоя, вот и бесишься
А ты видимо не из России.
Шутка про последний айфон.
Ребята, сильно радуетесь! Вы не то, что купить его не сможете, вам даже посмотреть не дадут, т.к. Ютуб заблочат.
Вон РКН уже слюной давится.
Совок уже рядом)
тупой ни кто не блоичил ютуб, статика отвалилась просто как же вы заебали паникёры
Егорка, а если мамка по губам шлепнет за оскорбление?
Не психуй ты так, скачай, пока есть время обзорчики по Майнкрафту, натри шишку, если ПХ еще работает.
но её уже можно не смотреть)
а можно ли её будет посмотреть?
нечего на омереку смотреть!
как жаль, что бати учат своих сыновей, деструктивным вещам, а не созидательным. Вот такое и выходит!
А на такие телефоны можно смотреть? Может быть скоро появятся с презентацией у нас.
товарищ, у меня для вас есть уже кое-какая презентация.
только не блюйте, сударь.
Пароль блокировки по умолчанию 11111 😁
Ещё в нулевых презентовали чудо телефон
а зачем ее смотреть, если ее можно не смотреть ?
А её и раньше можно было не смотреть, просто не все знали, что так тоже можно
Кому очень надо всё-равно купят, хоть за сколько, так что смотреть будут. И это не смотря на то, что яблочные игнорируют притеснения уйгуров и цензурируют контент согласно требованиям притесняющих!
В российской локации презентация будет в виде х..я?
С карамелькой за щекоооою.
Пропел голосом из мультика и проорал))))))
Ооо, как же интересно будет получить 0 смысла от просмотра)
не, ну почему! можно съездить в другую страну, купить телефон) раньше был туризм за вакциной, теперь туризм за гаджетами)
После этих слов я начинаю думать, что ковид придумали мы, чтобы всех в мире подготовить:)
Гениально, Карл)
А для партийной элиты
Когда дата начала продаж в России?
2122
Кажется нас на неё не пригласили)
- вы ойфоны продоете?
- нет
- красивое
Ага, только в итоге котятки свое получили судя по мему, спустя полгода, а мы... ну я не факт, что доживу
Очень актуально, спасибо🙄
это не для вас, молодые люди
Кажется это будет первая презентация за последние три года, которую я пропущу
Уже похуй
Да, пох**
Потрачено...)
Press F
айфон по 500 тыщ смогут позволить не только лишь все, мало кто сможет это сделать
Зато он был прав-мало кто может посмотреть в завтрашний день,точнее в него вообще страшно смотреть и нет смысла..
О, надеюсь, он не будет таким же гэ как второй SE. Может даже возьму
Уже не возьмёшь
В смысле, он хуже второго?
Эппл же ушла из РФ
Боюсь даже Вилсаком не сможет позволить себе новинки.
Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за тридевять земель, в тридевятое царство, в тридесятое государство, и говорит он своей любезной дочери:
- Дочь милая, дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, еду я по своим купецким делам за тридевять земель, в тридевятое царство, тридесятое государство, и мало ли, много ли времени проезжу - не ведаю, и наказываю я тебе жить без меня честно и смирно, и коли будешь жить без меня честно и смирно, то привезу такие гостинцы к 8 марта, каких захочешь, и даю я сроку думать на три дня, и тогда скажешь, каких гостинцев хочется.
Думала она три дня и три ночи, и пришла к своему родителю.
Поклонилась в ноги отцу дочь и говорит таково слово:
- Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни чёрных соболей сибирских, ни ожерелья бурмицкого, ни венца самоцветного, ни тувалета хрустального, а привези ты мне аленький Айфончик SE 5G 2022, которого бы не было краше на белом свете!
(с)Сергей Аксаков - Аленький Цветочек (Айфончик)
Война-войной, а презентации по расписанию.
Это подарок российским мущщинам на 8-ое марта персонально от Тимки Куки)
— Вы устройств продаете?
— Нет, просто показываем
— Красивое 🍏
- вы iPhone продаете?
- нет. Просто показываю
- красивое....
Живешь себе живешь, планы какието строишь, мб только недавно продал недвижимость или авто и вложился в какое нибудь свое дело, или насмотрелся рекламы и скачал инвест приложение какого нибудь банка вложился в в них, и в один день просто просыпаешься и все твои планы сбережения и мечты просто становятся ничем. Бедные люди я даже не представляю что на душе у тех кто столкнулся с реалиями этих дней.
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На хрен эти презентации, свалили так свалили
Мне пох
Зачем это публиковать теперь в России? Android из Китая лучше айфона который будет пусть в поднебесной презентуют.
Это всё, что мы можем про это сообщить.
Она считает показанную на главной yandex.ru повестку «преступлением и соучастием в войне».
Компания запустила мгновенные пожертвования в пользу Красного креста и отменила комиссии за переводы в украинские банки.
Она призвала команду оставить разногласия, которые лишь «выжигают силы», и помогать друг другу.
Тигран Худавердян заявил, что «война чудовищна, а происходящее — невыносимо», но отметил, что главные приоритеты — безопасность сотрудников и работа сервисов в любых условиях.