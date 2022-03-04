Техника
DTF

Южная Корея добилась исключения своих технологических компаний из-под экспортных санкций против России Статьи редакции

Samsung, LG и другим производителям не придётся получать лицензии у США, но некоторые ограничения всё же останутся.

3 3 комментария
313 просмотров

Южной Корее удалось избавиться от расширенных экспортных ограничений США в отношении России, сообщили в Министерстве промышленности республики 4 марта.

Отмечается, что после встречи министра торговли Ё Хан Ку с высокопоставленными чиновниками в Вашингтоне, стороны согласовали исключение Южной Кореи из FDPR — правил контроля иностранных продуктов.

Это значит, что местным производителям, таким как LG, Samsung и SK Hynix, больше не придётся получать лицензии США для поставок устройств, разработанных с помощью американских технологий или программного обеспечения.

С другой стороны, правительство республики утвердило собственный пакет мер — например, ограничит продажи «стратегических товаров» и запретит экспорт в 49 российских организаций. Речи об остановке поставок пользовательской электроники (как в случае с Intel и AMD) пока не идёт.

Министерство промышленности проработает полные правила для 57 категорий устройств и опубликует их на официальном сайте в течение одного-двух месяцев.

#санкции

3 3 комментария
6
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку
В А

Корейцы не дураки такой рынок терять)

Ответить
0
Развернуть ветку
Oleg Arkhangelsky

Интересно, значит ли это, что остальные, рвущие отношения - дураки? (Нет, вопрос не риторический)

Ответить
0
Развернуть ветку
Anna Petrova

Грамотный ход. К тому времени вопрос будет закрыт.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 3 комментария
Финансы
Рая Хачатрян
«Тинькофф» убрал бесплатные переводы себе на карту для ИП и юрлиц, «Сбер» ввёл комиссию на сумму от 150 тысяч рублей Статьи редакции

До 4 марта можно было перевести себе на карту физлица 150-500 тысяч рублей без комиссии в зависимости от тарифа.

317 317 комментариев
85
Финансы
Рая Хачатрян
«Тинькофф» вернул бесплатные переводы себе на карту для ИП и юрлиц — и пообещал компенсировать уже оплаченные комиссии Статьи редакции

Пока не выступит регулятор.

156 156 комментариев
48
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
O2 Consulting
Новые предписания ЦБ РФ
0 Обсудить
–2
Банк 131
Банк 131 открывает расчетные счета российскому и иностранному бизнесу в рублях, долларах и евро
5 5 комментариев
15
Право
TJ
Госдума одобрила в первом чтении закон о расширении доступа прокуратуры к персональным данным россиян Статьи редакции

По словам авторов, принятие законопроекта позволит «лучше контролировать депутатов и их семьи в рамках антикоррупционного закона».

113 113 комментариев
26
Приёмная
Александра Корбут
«Тинькофф Бизнес» в одностороннем порядке изменил условия вывода средств с расчётного счёта. UPD: банк отменил комиссии!

UPD 3: Полчаса назад банк сообщил в комментариях, что отменяет комиссии и вернет расходы за них клиентам:

311 311 комментариев
135
Банк 131
Подробное разъяснение: как компаниям проводить платежи в условиях санкций

Что можно и нельзя для российских банков и их иностранных клиентов объясняет Банк 131.

3 3 комментария
12
O2 Consulting
Амнистия капиталов ver. 4.0
1 1 комментарий
0
Сервисы
Рая Хачатрян
Microsoft остановила продажи продуктов и услуг в России Статьи редакции

Каких именно — неизвестно.

270 270 комментариев
45
Карьера
Полина Лааксо
«На эти деньги нереально выплатить даже коммуналку» Статьи редакции

Первые истории о том, как сотрудников переводят на минимальную оплату труда или сокращают на фоне экономического кризиса в России.

129 129 комментариев
98
Разработка
Лиана Липанова
Белорусский разработчик программ EPAM прекратит сотрудничество с клиентами в России Статьи редакции

Компания пообещала «обеспечить переходную поддержку клиентов».

89 89 комментариев
25
Больше статей
null