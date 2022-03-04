Южная Корея добилась исключения своих технологических компаний из-под экспортных санкций против России Статьи редакции
Samsung, LG и другим производителям не придётся получать лицензии у США, но некоторые ограничения всё же останутся.
Южной Корее удалось избавиться от расширенных экспортных ограничений США в отношении России, сообщили в Министерстве промышленности республики 4 марта.
Отмечается, что после встречи министра торговли Ё Хан Ку с высокопоставленными чиновниками в Вашингтоне, стороны согласовали исключение Южной Кореи из FDPR — правил контроля иностранных продуктов.
Это значит, что местным производителям, таким как LG, Samsung и SK Hynix, больше не придётся получать лицензии США для поставок устройств, разработанных с помощью американских технологий или программного обеспечения.
С другой стороны, правительство республики утвердило собственный пакет мер — например, ограничит продажи «стратегических товаров» и запретит экспорт в 49 российских организаций. Речи об остановке поставок пользовательской электроники (как в случае с Intel и AMD) пока не идёт.
Министерство промышленности проработает полные правила для 57 категорий устройств и опубликует их на официальном сайте в течение одного-двух месяцев.
Корейцы не дураки такой рынок терять)
Интересно, значит ли это, что остальные, рвущие отношения - дураки? (Нет, вопрос не риторический)
Грамотный ход. К тому времени вопрос будет закрыт.
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