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DJI представила дрон M30 — он может летать под проливным дождём и при сильных порывах ветра Статьи редакции

Устройство помещается в большой рюкзак или небольшой чемодан на колёсах.

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Здесь и далее фото The Verge

Новинка китайского производителя дронов ориентирована на использование в промышленности и экстренных службах, пишет The Verge. DJI M30 Enterprise может работать при температуре от от -20 °С до +50 °С, под проливным дождём, при сильных порывах ветра и в ледяных и заснеженных условиях, утверждают разработчики.

M30 более портативен, чем предыдущая аналогичная продукция DJI. Дрон помещается в большой рюкзак или небольшой чемодан на колёсах. При этом время полёта устройства составляет 41 минуту. Подзарядить его можно с помощью кейса для хранения и транспортировки, оснащённого встроенной зарядкой. Док-станции нужно отдельное питание и подключение к интернету через 4G-модем.

DJI сделала две версии устройства. Базовая M30 оснащена 48-мегапиксельной камерой с матрицей CMOS 1/2’’ с поддержкой 5-кратного оптического и 200-кратного цифрового зума и 12-мегапиксельной широкоугольной камерой.

Дрон может делать кадры в формате 8К и снимать видео в 4К со скоростью 30 кадров в секунду. Модель M30T же оснастили ещё и тепловизионной камерой с разрешением 640х512 пикселей.

DJI M30T

Кроме того, устройство имеет шестисторонние датчики, помогающие избегать столкновения с препятствиями, и функцию экстренной посадки.

DJI Enterprise @DJIEnterprise
"And in that rotation is its salvation."

How the DJI M300 RTK's impressive Three Propeller Emergency Landing Mode works to help the drone maintain stability even if one motor completely fails.

Learn more: https://enterprise-insights.dji.com/blog/m300-rtk-three-propeller-emergency-landing?

Базовая версия M30 стоит $10 тысяч, модель M30T — $14 тысяч. В комплект включены чехол, два аккумулятора и контроллер RC Plus с 7-дюймовым экраном. Цена версии с док-станцией не уточняется.

#новость #dji #дроны

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33 комментария
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Крохотный томагавк_два
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31
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Alexander Veber

Никогда не понимал тех кто боится этих милах

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6
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Zaebaniy Underground

У меня недавно такой малютка поселился в ванной комнате. :з

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1
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Денис Марочкин

К письму)))

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0
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Alexander Veber

К письму это когда он на ниточке спускается. А просто паук, это к охоте на других домашних насекомых.

Кстати о домашних насекомых. Те кто выгоняют пауков из дома на улицу, якобы "на волю" бессердечные убийцы. Просто запомните домашний паук питается домашними насекомыми, и если он у вас появился, выводы делайте сами. Домашние пауки не могут ни жить ни охотиться на улице. Логичный вопрос про естественную их среду обитания, до изобретения домов они жили в пещерах и земных полостях с умеренной влажностью вдали от сквозняков, они в холодную погоду могут умереть от сквозняка, от того и живут за мебелью и на потолке где тепло и не сквозняков. На окнах они плетут паутину только летом.

Спасибо за внимание.

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0
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Zaebaniy Underground

Ты только что убил несколько арахнофобов.

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3
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Алексей Никитенко
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2
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Александр Ненадо

И в гарантийный условиях естественно прописано что попадание влаги не является гарантийным случаем?

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10
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Сергей Я

Красивое

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6
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Дмитрий

Судя по инфракрасной камере, быть ему в скором времени на службе у мвд.

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3
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Alexander Veber

Будут защищать границу от тех кто из страны бежать пытается

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4
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Дмитрий

Где то было в инфополе, что будут вскоре дроны искать беглецов по лесам, и тд и тп.

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0
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Александр Привалов

может летать под проливным дождём
 На гифке эпично в ливень открывается... и сразу солнышко. Это так не работает!)

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2
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Степан Фадеев

Просто дверки открываются 12 часов и за это время и солнце встало и дождь прошел.

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7
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Dmitry Polyanovsky

Противотанковая версия есть? Это сейчас актуально

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3
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а б

Судя по "успехам", достаточно обычного Mavic'a

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3
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Dmitry Polyanovsky

А как же съемка в 8к ? Без нее эффективность атаки -5, броня -4.

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0
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Alex Le

Пригодится мочить орков 💪

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2
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Евгений Торанов

Что за игра?

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1
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TLGM x Event

Неужели, наконец-то российский производитель?! =) ...А нет, опять Китай =((

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2
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ukrainewartube.com

Дроны — это изобретение СССР. Китайцы ничего придумать не могут, они всё украли!

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0
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Cc Dd

Офигеть, вроде раньше никто не делал посадки квадриеа на 3 моторах.
Только на гексакоптерах был режим с отказом мотора.

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2
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Илья Рогаткин

Уххх, нормальная цена.

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1
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Олег Пиняев

тема не раскрыта, за счет чего может - герметичность повысили?

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1
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Аркадий Чумаков

Но вы его не получите

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Alexander Veber

Потому что прогресс прекратил свою деятельность на территории рф

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–1
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Lina M

Интересно было бы увидеть видео с тестов этого чуда

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0
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Alexander Veber

Не купить так хоть посмотреть... Пойду на мясо посмотрю в пятёрочке)

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1
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Zaebaniy Underground

Вкусное?

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1
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Alexander Veber

Красивое

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1
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Октябрьский рак

А также способен нести боевую нагрузку...

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Даниил Протопопов

На видео дождь заливает коробку, в которой он находится, а полетел он уже когда не было ни дождя, ни порывов ветра. Вот что значит грамотно подать!

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ukrainewartube.com

Для рынка Украины поставляется с названием: -Т-90.

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–1
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