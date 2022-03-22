DJI представила дрон M30 — он может летать под проливным дождём и при сильных порывах ветра Статьи редакции
Устройство помещается в большой рюкзак или небольшой чемодан на колёсах.
Новинка китайского производителя дронов ориентирована на использование в промышленности и экстренных службах, пишет The Verge. DJI M30 Enterprise может работать при температуре от от -20 °С до +50 °С, под проливным дождём, при сильных порывах ветра и в ледяных и заснеженных условиях, утверждают разработчики.
M30 более портативен, чем предыдущая аналогичная продукция DJI. Дрон помещается в большой рюкзак или небольшой чемодан на колёсах. При этом время полёта устройства составляет 41 минуту. Подзарядить его можно с помощью кейса для хранения и транспортировки, оснащённого встроенной зарядкой. Док-станции нужно отдельное питание и подключение к интернету через 4G-модем.
DJI сделала две версии устройства. Базовая M30 оснащена 48-мегапиксельной камерой с матрицей CMOS 1/2’’ с поддержкой 5-кратного оптического и 200-кратного цифрового зума и 12-мегапиксельной широкоугольной камерой.
Дрон может делать кадры в формате 8К и снимать видео в 4К со скоростью 30 кадров в секунду. Модель M30T же оснастили ещё и тепловизионной камерой с разрешением 640х512 пикселей.
Кроме того, устройство имеет шестисторонние датчики, помогающие избегать столкновения с препятствиями, и функцию экстренной посадки.
Базовая версия M30 стоит $10 тысяч, модель M30T — $14 тысяч. В комплект включены чехол, два аккумулятора и контроллер RC Plus с 7-дюймовым экраном. Цена версии с док-станцией не уточняется.
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Никогда не понимал тех кто боится этих милах
У меня недавно такой малютка поселился в ванной комнате. :з
К письму)))
К письму это когда он на ниточке спускается. А просто паук, это к охоте на других домашних насекомых.
Кстати о домашних насекомых. Те кто выгоняют пауков из дома на улицу, якобы "на волю" бессердечные убийцы. Просто запомните домашний паук питается домашними насекомыми, и если он у вас появился, выводы делайте сами. Домашние пауки не могут ни жить ни охотиться на улице. Логичный вопрос про естественную их среду обитания, до изобретения домов они жили в пещерах и земных полостях с умеренной влажностью вдали от сквозняков, они в холодную погоду могут умереть от сквозняка, от того и живут за мебелью и на потолке где тепло и не сквозняков. На окнах они плетут паутину только летом.
Спасибо за внимание.
Ты только что убил несколько арахнофобов.
И в гарантийный условиях естественно прописано что попадание влаги не является гарантийным случаем?
Красивое
Судя по инфракрасной камере, быть ему в скором времени на службе у мвд.
Будут защищать границу от тех кто из страны бежать пытается
Где то было в инфополе, что будут вскоре дроны искать беглецов по лесам, и тд и тп.
может летать под проливным дождём
На гифке эпично в ливень открывается... и сразу солнышко. Это так не работает!)
Просто дверки открываются 12 часов и за это время и солнце встало и дождь прошел.
Противотанковая версия есть? Это сейчас актуально
Судя по "успехам", достаточно обычного Mavic'a
А как же съемка в 8к ? Без нее эффективность атаки -5, броня -4.
Пригодится мочить орков 💪
Что за игра?
Неужели, наконец-то российский производитель?! =) ...А нет, опять Китай =((
Дроны — это изобретение СССР. Китайцы ничего придумать не могут, они всё украли!
Офигеть, вроде раньше никто не делал посадки квадриеа на 3 моторах.
Только на гексакоптерах был режим с отказом мотора.
Уххх, нормальная цена.
тема не раскрыта, за счет чего может - герметичность повысили?
Но вы его не получите
Потому что прогресс прекратил свою деятельность на территории рф
Интересно было бы увидеть видео с тестов этого чуда
Не купить так хоть посмотреть... Пойду на мясо посмотрю в пятёрочке)
Вкусное?
Красивое
А также способен нести боевую нагрузку...
На видео дождь заливает коробку, в которой он находится, а полетел он уже когда не было ни дождя, ни порывов ветра. Вот что значит грамотно подать!
Для рынка Украины поставляется с названием: -Т-90.