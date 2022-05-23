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Техника
DTF

В России начали продавать первые смартфоны Samsung, привезённые по параллельному импорту из Казахстана Статьи редакции

Техника есть в торговых сетях «М.Видео», «Связной» и DNS.

6113 просмотров
  • Одними из первых на то, что в российских магазинах появились телефоны Samsung, привезённые из Казахстана, обратил внимание портал iGuides.
  • В продаже есть смартфоны Galaxy из обновлённой А-серии, которые официально в Россию не поступали. Узнать о том, что их привезли из Казахстана, можно по отметке «KZ» в коде производителя.
«М.Видео»
  • Цены на Galaxy A13 начинаются от 19 999 рублей, базовая Galaxy A23 стоит 24 999 рублей, Galaxy A33 — 36 999 рублей, а Galaxy A53 — от 39 999 рублей.
  • На момент написания заметки флагманские модели Samsung Galaxy из A-серии можно купить только в магазинах DNS, в то время как в «М.Видео» и «Связном» остались только базовые варианты.
DNS
  • Как отмечают в iGuides, смартфоны из обновлённой серии стоят в полтора-два раза дороже, чем модели 2021 года на старте. Galaxy A52 на 128 ГБ, например, стоит 29 999 рублей, в то время как Galaxy A53 на 128 ГБ — 39 999 рублей.
  • Минпромторг утвердил список товаров для импорта без разрешения правообладателя в начале мая 2022 года. Кроме технике Samsung в нём Apple, Sony, HP, Intel, игровые приставки Xbox и PlayStation и другое.
  • 21 мая правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене наказания за параллельный импорт, «чтобы защитить бизнес, если правообладатель решит подать в суд».

#новость #samsung

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118 комментариев
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Skyray

Импорт параллельный, цены перпендикулярные?

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Pavel Petel

Этот импорт он про возможность купить, а не низкие цены.

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1 комментарий
Интересный украинец
смартфоны из обновлённой серии стоят в полтора-два раза дороже, чем модели 2021 года на старте.

И это при том, что доллар откатился. Вот тебе и параллельный импорт.

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Василий Степанофф

Это то, что в ближайшем будущем мы увидим повсеместно.
В условиях жесточайшего дефицита цены улетят в космос.

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11 комментариев
Мимопрохожий

всегда есть кнопочные телефоны если кого-то жаба душит :)

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6 комментариев
Денис Демидов

Параллельный импорт нужен, чтобы официальный импортер не борзел, больше конкуренции, но без какого-то чуда.
Если оф. импортера нет вовсе, то параллельный импорт не будет дешевым из-за более сложной цепочки поставки.

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3 комментария
Anton Fen

Ну как бы курс тенге упал, это раз. И еще эти же ритейлеры продают новые самсунги с ндс

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7 комментариев
Илья Ефимов

Где-то связка все привязано к курсу ЦБ РФ доллара потерялась по дороге , а если курс доллара считать 120-150 то он оказывается тем , что оправдывает цены параллельного импорта

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Сергей И

Вот тебе и курс на бирже)

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Артем Смирнов

Разница в полтора раза почти.
За границей А53 стоит 500-550 долларов.
В России - 700 долларов

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3 комментария
Валентин Слободчиков

Теперь главное, чтобы Казахи не остались без Самсунга.

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Рома Кот

😹

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Вадим Д.

Ну себе-то уж ручеёк оставят.

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Ruslan Yestemessov

Бл*ть, зачем об этом заявлять, нас же тоже погасят (я из Казахстана). Просто молча берите и пользуйтесь…

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Многие бокалы

А как электорату еще узнать об очередном успехе Великого Геополитика, если не распространить санкции на весь ЕАЭС?
Зато у тебя есть уникальная возможность грабить корованы

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Arsenii Kirsanov

Ой да ладно, поставщик тоже не дурак и понимает, что если Казахстан или кто-то другой вдруг неожиданно стал закупать на ровном месте как-то непропорционально много, то прекрасно понимает для кого. Так что тут весь вопрос насколько продавец реально не хочет продавать в РФ или ему просто надо юридически прикрыть жопу по бумажкам, а на все заявления ему пофигу.

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1 комментарий
Валентин Слободчиков

Вторичные санкции и прощай Самсунг в Казахстане

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Kirill Kulagin

Все что случилось в интернете, останется в интернете, дальше никуда не выйдет.

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1 комментарий
Эльмира Косман

Ага

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Вадим Д.

Что-то подсказывает мне, что это не первые смартфоны Samsung, привезённые по параллельному импорту из Казахстана (-:

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Илья Ефимов

Как бы для казахов они не оказались последними

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1 комментарий
Alan Caracessec

Ну что тут сказать, приятноғо пөльзования, щщс

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Рикардо Иванов

Модели низко-среднего сегмента за оверпрайс? Звучит хайпово

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Илья Ефимов

Звучит как доллар по 150 рубелей, но этого типа нет

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Никита Ярунин

а что с гарантией?

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Suxfoto

Отлично, +20-40% к цене и вместо официальной гарантии - гарантия "от магазина". Ох как я вспоминаю Митинский во время его рассвета, когда гарантийки печатали где то на Соколе и фактической гарантии не было, все что можно было свалить на вину потребителя - смело валилось на него и возврат делался только совсем в крайних случаях и то до последнего склоняли на обмен, а не на возврат.
Найс, найс. Производитель выиграл - товар продается и никаких обязательств по гарантии можно не нести, Мвидео выиграл - больше нет авторизованных СЦ которые будут заставлять делать возврат, а есть "свои сц" которые будут все валить на покупателя.
Ну и покупатель выиграл! Теперь будет смысл под видеозапись, по полчаса-час в магазине проверять то что купил.

Теперь выходит так, что даже на Али с гарантией будет лучше, так что подсаживаемся плотнее на нифритовый стержень.

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Kv4Nt

Была уже статья что в этой цене заложены эти издержки на ремонты возвраты и ТД, возможно я не прав, но за такие цены я лучше китайцев посмотрю. Мне от имени бренда ни холодно, ни жарко. У Самсунга никакой магии нет не вижу в нем смысла, а у эпла из-за танцев с оплатой и невозможностью оплачивать безконтактно так же меркнут все плюсы

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Творческий файл

Нет там гарантии, друг купил RealMe с сервис-центром в Kz, писал им на русском и английском - игнор. После обращения в саппорт RealMe в Азии он получил обратную связь. Видимо, рассматривают обращения только на казахском. Забудьте про любой свервис в Казахстане, любое ваше обращение будет встречено работником на месте, для которого вы представитель определнной страны, общение с которым токсично и нежелательно в свете новой истории Казахстана, где они Наполеона гнали, а Россия их оккупировала, откинув в историческом развитии.
p.s. И только скажите, что это не имеет места.

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Артем Акулов

Сейчас импорт - золотая жила) Кайф)

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Азим Насридинов

Не всё так просто. Есть вторичные санкции, которые могут применить против Казахстана. И тогда "недолго было счастье" - казахи закроют этот импорт

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5 комментариев
Василий Степанофф

Кому война - кому мать родна (с)

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Denis Zotov
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Masha Ivanova

Не так просто получить 12 млн за погибшего в Украине. Сначала нужен труп, а их в большинстве случаев на Украине и оставляют.

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Maksim Perekhodko

вали обратно на TJ плз и умри там.

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Ярослава Радионова
Как отмечают в iGuides, смартфоны из обновлённой серии стоят в полтора-два раза дороже, чем модели 2021 года на старте. Galaxy A52 на 128 ГБ, например, стоит 29 999 рублей, в то время как Galaxy A53 на 128 ГБ — 39 999 рублей.

боюсь даже представить какие цены на айфоны будут при такой схеме

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Артем Смирнов

А чего представлять?
13-ка базовая на 128 гигов у серых импортеров сейчас стоит 1250 долларов
На сайте эппла - 800 долларов.

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4 комментария
Сложный цвет

Казахстан, не подставляй свою возможность сделаться на 100% независимым государством от России

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Onetwo Threefour

Давно пора. Вот бы казахстан ото всех уже стал независим внутри себя, с ежегодными революциями

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3 комментария
Maxim Cherkasov

Болгары уже восхитились ?

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Nick

Такой параллельный импорт был всегда, сотни магазинов в каждом городе продавал технику и Samsung и Apple на несколько тысяч дешевле. Ничего нового

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Anton Fen

То были серовозы, а тут официальные ритейлеры ввозят серые товары и продают с официальным ндс. Вот это и называется "параллельный импорт"

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1 комментарий
Неумный комментатор

Где ликующие путриоты с лозунгами про то, что нам это на пользу?

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Регулярный коктейль

«Цены на Galaxy A13 начинаются от 19 999 рублей, базовая Galaxy A23 стоит 24 999 рублей, Galaxy A33 — 36 999 рублей, а Galaxy A53 — от 39 999 рублей.»

Цена на А13 из 199€ превратилась в 19999₽, А33 из 369€ в 36999₽, а А53 из 469€ в 39999₽(какие щедрые).
Каждый менеджер ДНС, Связного и М.Видео кое-что обронил...
У нас же курс не нарисованный же?
P.S Цены взяты из computeruniverse с учетом НДС 20%.

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I0

Конечно, ведь телефоны магическим образом материализуются сразу в магазине из Казахстана

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Max Bernberg

Классная аналитика. Жаль, что ничего общего с реальностью не имеет (или со здравомыслием)

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Знатный Тролль

Чич заплакал от счастья.

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Мимопрохожий

от ностальгии скорее.
З.ы. хотя ДНС и МВидео налоги ж наверное платят.

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Сергей Климов

Где плойки, шеф?

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Знатный Тролль

В параллельном мире.

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Евгений Старых

Чичваркину можно возвращаться обратно - серый импорт снова разрешили

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AIAIAI

Кто там в комментах рвался, что цены будут ниже, чем у официалов, потому что импорт параллельный? 😂

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I0

k[Z]

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неформат

https://youtu.be/GHUF5G4OCoY 25:23 об этом

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Вадим Д.

Параллельный Шёлковый путь? Интересно, насколько разветвлённой будет итоговая «путевая» паутина?

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Илья Ефимов

Два раза прочитал последнее слово, как фамилию геополитика одного, вроде ошибочка смехотворная, но сути не меняет

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Eternal Hate

Стоит сказать, что цена там охуеть просто. 70к за а73, дурка

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Мусаханов Шынгыс

Вот вам и Йохохо эдишн подъехал

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Виктория Никанорова

и сундук мертвеца

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Алексей Терно

Интересно, а что там с гарантией? )

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Drunkenmaasta

Это будет как снежный ком- сначала казахстан погасят за параллельный импорт, потом казахи и россияне побегут через кыргызстан покупать, потом всех по очереди оставят без айфонов

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Oleg Nikolenko

Ну теперь введут вторичные санкции к экспортеру, отгрузившему товар в РК

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Suxfoto

Почти уверен что нет....До момента, пока контрабасом не пойдет что то важное, типа серваков\станков или "товары двойного назначения". Вот тогда хлопнут.

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1 комментарий
fffggg gggfff

а санкции на телефоны вообще были? или это околотвиттерная истерика с типа бойкотом и последующим уходом?

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3 комментария
Алексей Терно

Если верить коду производителя, то в днс продаются не только А

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Мурад Муртазалиев

Никто из чиновников не показывал Самсунгам курс рубля?

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Andrey Lc

Сколько же будет параллельно стоить S22U? 🤔

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Псков Бурито

Ломаются через две недели?

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