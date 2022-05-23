В России начали продавать первые смартфоны Samsung, привезённые по параллельному импорту из Казахстана Статьи редакции
Техника есть в торговых сетях «М.Видео», «Связной» и DNS.
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- Одними из первых на то, что в российских магазинах появились телефоны Samsung, привезённые из Казахстана, обратил внимание портал iGuides.
- В продаже есть смартфоны Galaxy из обновлённой А-серии, которые официально в Россию не поступали. Узнать о том, что их привезли из Казахстана, можно по отметке «KZ» в коде производителя.
- Цены на Galaxy A13 начинаются от 19 999 рублей, базовая Galaxy A23 стоит 24 999 рублей, Galaxy A33 — 36 999 рублей, а Galaxy A53 — от 39 999 рублей.
- На момент написания заметки флагманские модели Samsung Galaxy из A-серии можно купить только в магазинах DNS, в то время как в «М.Видео» и «Связном» остались только базовые варианты.
- Как отмечают в iGuides, смартфоны из обновлённой серии стоят в полтора-два раза дороже, чем модели 2021 года на старте. Galaxy A52 на 128 ГБ, например, стоит 29 999 рублей, в то время как Galaxy A53 на 128 ГБ — 39 999 рублей.
- Минпромторг утвердил список товаров для импорта без разрешения правообладателя в начале мая 2022 года. Кроме технике Samsung в нём Apple, Sony, HP, Intel, игровые приставки Xbox и PlayStation и другое.
- 21 мая правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене наказания за параллельный импорт, «чтобы защитить бизнес, если правообладатель решит подать в суд».
Импорт параллельный, цены перпендикулярные?
Этот импорт он про возможность купить, а не низкие цены.
И это при том, что доллар откатился. Вот тебе и параллельный импорт.
Это то, что в ближайшем будущем мы увидим повсеместно.
В условиях жесточайшего дефицита цены улетят в космос.
всегда есть кнопочные телефоны если кого-то жаба душит :)
Параллельный импорт нужен, чтобы официальный импортер не борзел, больше конкуренции, но без какого-то чуда.
Если оф. импортера нет вовсе, то параллельный импорт не будет дешевым из-за более сложной цепочки поставки.
Ну как бы курс тенге упал, это раз. И еще эти же ритейлеры продают новые самсунги с ндс
Где-то связка все привязано к курсу ЦБ РФ доллара потерялась по дороге , а если курс доллара считать 120-150 то он оказывается тем , что оправдывает цены параллельного импорта
Вот тебе и курс на бирже)
Разница в полтора раза почти.
За границей А53 стоит 500-550 долларов.
В России - 700 долларов
Теперь главное, чтобы Казахи не остались без Самсунга.
😹
Ну себе-то уж ручеёк оставят.
Бл*ть, зачем об этом заявлять, нас же тоже погасят (я из Казахстана). Просто молча берите и пользуйтесь…
А как электорату еще узнать об очередном успехе Великого Геополитика, если не распространить санкции на весь ЕАЭС?
Зато у тебя есть уникальная возможность грабить корованы
Ой да ладно, поставщик тоже не дурак и понимает, что если Казахстан или кто-то другой вдруг неожиданно стал закупать на ровном месте как-то непропорционально много, то прекрасно понимает для кого. Так что тут весь вопрос насколько продавец реально не хочет продавать в РФ или ему просто надо юридически прикрыть жопу по бумажкам, а на все заявления ему пофигу.
Вторичные санкции и прощай Самсунг в Казахстане
Все что случилось в интернете, останется в интернете, дальше никуда не выйдет.
Ага
Что-то подсказывает мне, что это не первые смартфоны Samsung, привезённые по параллельному импорту из Казахстана (-:
Как бы для казахов они не оказались последними
Ну что тут сказать, приятноғо пөльзования, щщс
Модели низко-среднего сегмента за оверпрайс? Звучит хайпово
Звучит как доллар по 150 рубелей, но этого типа нет
а что с гарантией?
Отлично, +20-40% к цене и вместо официальной гарантии - гарантия "от магазина". Ох как я вспоминаю Митинский во время его рассвета, когда гарантийки печатали где то на Соколе и фактической гарантии не было, все что можно было свалить на вину потребителя - смело валилось на него и возврат делался только совсем в крайних случаях и то до последнего склоняли на обмен, а не на возврат.
Найс, найс. Производитель выиграл - товар продается и никаких обязательств по гарантии можно не нести, Мвидео выиграл - больше нет авторизованных СЦ которые будут заставлять делать возврат, а есть "свои сц" которые будут все валить на покупателя.
Ну и покупатель выиграл! Теперь будет смысл под видеозапись, по полчаса-час в магазине проверять то что купил.
Теперь выходит так, что даже на Али с гарантией будет лучше, так что подсаживаемся плотнее на нифритовый стержень.
Была уже статья что в этой цене заложены эти издержки на ремонты возвраты и ТД, возможно я не прав, но за такие цены я лучше китайцев посмотрю. Мне от имени бренда ни холодно, ни жарко. У Самсунга никакой магии нет не вижу в нем смысла, а у эпла из-за танцев с оплатой и невозможностью оплачивать безконтактно так же меркнут все плюсы
Нет там гарантии, друг купил RealMe с сервис-центром в Kz, писал им на русском и английском - игнор. После обращения в саппорт RealMe в Азии он получил обратную связь. Видимо, рассматривают обращения только на казахском. Забудьте про любой свервис в Казахстане, любое ваше обращение будет встречено работником на месте, для которого вы представитель определнной страны, общение с которым токсично и нежелательно в свете новой истории Казахстана, где они Наполеона гнали, а Россия их оккупировала, откинув в историческом развитии.
p.s. И только скажите, что это не имеет места.
Сейчас импорт - золотая жила) Кайф)
Не всё так просто. Есть вторичные санкции, которые могут применить против Казахстана. И тогда "недолго было счастье" - казахи закроют этот импорт
Кому война - кому мать родна (с)
Не так просто получить 12 млн за погибшего в Украине. Сначала нужен труп, а их в большинстве случаев на Украине и оставляют.
вали обратно на TJ плз и умри там.
боюсь даже представить какие цены на айфоны будут при такой схеме
А чего представлять?
13-ка базовая на 128 гигов у серых импортеров сейчас стоит 1250 долларов
На сайте эппла - 800 долларов.
Казахстан, не подставляй свою возможность сделаться на 100% независимым государством от России
Давно пора. Вот бы казахстан ото всех уже стал независим внутри себя, с ежегодными революциями
Болгары уже восхитились ?
Такой параллельный импорт был всегда, сотни магазинов в каждом городе продавал технику и Samsung и Apple на несколько тысяч дешевле. Ничего нового
То были серовозы, а тут официальные ритейлеры ввозят серые товары и продают с официальным ндс. Вот это и называется "параллельный импорт"
Где ликующие путриоты с лозунгами про то, что нам это на пользу?
«Цены на Galaxy A13 начинаются от 19 999 рублей, базовая Galaxy A23 стоит 24 999 рублей, Galaxy A33 — 36 999 рублей, а Galaxy A53 — от 39 999 рублей.»
Цена на А13 из 199€ превратилась в 19999₽, А33 из 369€ в 36999₽, а А53 из 469€ в 39999₽(какие щедрые).
Каждый менеджер ДНС, Связного и М.Видео кое-что обронил...
У нас же курс не нарисованный же?
P.S Цены взяты из computeruniverse с учетом НДС 20%.
Конечно, ведь телефоны магическим образом материализуются сразу в магазине из Казахстана
Классная аналитика. Жаль, что ничего общего с реальностью не имеет (или со здравомыслием)
Чич заплакал от счастья.
от ностальгии скорее.
З.ы. хотя ДНС и МВидео налоги ж наверное платят.
Где плойки, шеф?
В параллельном мире.
Чичваркину можно возвращаться обратно - серый импорт снова разрешили
Кто там в комментах рвался, что цены будут ниже, чем у официалов, потому что импорт параллельный? 😂
k[Z]
https://youtu.be/GHUF5G4OCoY 25:23 об этом
Параллельный Шёлковый путь? Интересно, насколько разветвлённой будет итоговая «путевая» паутина?
Два раза прочитал последнее слово, как фамилию геополитика одного, вроде ошибочка смехотворная, но сути не меняет
Стоит сказать, что цена там охуеть просто. 70к за а73, дурка
Вот вам и Йохохо эдишн подъехал
и сундук мертвеца
Интересно, а что там с гарантией? )
Это будет как снежный ком- сначала казахстан погасят за параллельный импорт, потом казахи и россияне побегут через кыргызстан покупать, потом всех по очереди оставят без айфонов
Ну теперь введут вторичные санкции к экспортеру, отгрузившему товар в РК
Почти уверен что нет....До момента, пока контрабасом не пойдет что то важное, типа серваков\станков или "товары двойного назначения". Вот тогда хлопнут.
а санкции на телефоны вообще были? или это околотвиттерная истерика с типа бойкотом и последующим уходом?
Если верить коду производителя, то в днс продаются не только А
Никто из чиновников не показывал Самсунгам курс рубля?
Сколько же будет параллельно стоить S22U? 🤔
Ломаются через две недели?