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Техника
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Xiaomi представила робота-гуманоида CyberOne — он способен распознавать эмоции людей и дарить цветы Статьи редакции

Внешне напоминает аналогичного робота Tesla.

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  • Китайская компания представила своего первого человекоподобного робота под названием CyberOne в рамках презентации 11 августа 2022 года. Машину полностью разработало подразделение Xiaomi Robotics Lab.
  • Рост робота-гуманоида — 177 см, а вес — 52 кг. Средняя скорость передвижения — 3,6 км/ч.
  • Робот оснащён комплексом сенсоров, позволяющих ему ориентироваться в пространстве, распознавать людей поблизости и при необходимости реагировать на них. Так, CyberOne способен отвечать на вопросы и разговаривать на различные темы, распознавая 45 человеческих эмоций.
  • Во время передвижения робот в реальном времени выполняет 3D-реконструкцию помещения, используя проприетарную технологию Xiaomi Mi Sense.
  • CyberOne может переносить небольшие предметы. В ходе презентации робот продемонстрировал эту возможность, подарив цветок главе Xiaomi Лэй Цзюню.
  • В Xiaomi считают, что CyberOne может стать помощником по дому, выполняя мелкие поручения. Однако в компании подчеркнули, что это лишь первая модель и ей очень далеко до действительно «умных» роботов. Тем не менее Xiaomi планирует активно развивать это направление.
  • Когда и по какой цене CyberOne поступит в продажу, неизвестно.

Фото

Видео

  • Внешне CyberOne похож на аналогичного робота Tesla, представленного в августе 2021 года. Компания вновь покажет его в ходе мероприятия AI Day 2 уже 30 сентября.

Tesla Bot 

#новость #роботы #xiaomi

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25 комментариев
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 Айрат Галиуллин

Лучше бы разработали робота, который прививает эти навыки человеку

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Grigoriy Malyshev

кнутом и пряником

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Сергей С.

Хрень какая-то, на Федора похож
https://www.youtube.com/watch?v=yBmatGQ0giY

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Инга Русланова

на Федреслу

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Вадим Д.

Вот молодцы, правда!
Любопытно, через сколько лет из нашего робота Васи или Феди выпустят человека? (-:

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Дмитрий Дёмин

ахаха, ближайшие 50 лет в РФ будут заниматься разработкой и выпуском туалетной бумаги и осваивать технологию изобретения гвоздей, о каких роботах ты грезишь? :D

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Игорь Игорь

Как вы задрали, нытики. Если ты можешь предлагай, займись сам передовой технологией, сделай. И тогда ты про себя сможешь сказать, что и в России это можно.

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Марат Яз

Круто молодцы, как там наш Федор интересно.

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Пал Саныч

Наш федор учится устраивать пенсионные и здравоохранительные реформы))) как научится в кремль пойдет работать

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Rha

Круто на самом деле. Учитывая, насколько роботы становятся близко, велик шанс, что у нас у всех будет свой Альфред в хозяйстве. Можно с ним оставить возрастных родителей или использовать для минимального присмотра за ребёнком.

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Grigoriy Malyshev

Альфред-надзиратель

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Rha

Главное, чтобы не каратель :)

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Пал Саныч

Альфредиху бы сделали😂😂😂😂

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Sasha Bochkin

Жду когда уже можно будет бытовую рутину делегировать роботам, необязательно гуманоидам, вполне сойдет и робопес)

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Grigoriy Malyshev

настоящая эмансипация

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Сергей Круглов

Ждём ответ Илона в сентябре

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Vitaly Ya

Не ждём, понятно что там ещё годы и годы разработок, чтобы показать что-то стоящее.

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Rafa Ramazanov

То что необходимо сильной независимой женщине (ну а вдруг если отменят котов)

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Растин J.

у робота нет совести, на то он и робот
Человеку можно обругать робота праведным гневом и побить его, у человека на то есть свободная воля и совесть, но роботу этого нельзя

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Инга Русланова

у китайцев стабильно туго с фантазией. национальный девиз: скоммуниздил - молодец!

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а б

Если он начнёт рисовать как mjrn, то пожалуй я продам тачку и куплю железяку. Будем играть с ним в шашки шахматами, он будет мыть посуду и читать мне вслух Данте.

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Кирилл Альпериум

Дверь в лето?

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Александра Борош
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Vitaly Ya

Как же убого выглядят андроидные роботы, по механике и моторике все ещё в 2005-м, где развитие(

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Philips

Ждем видео с Тайваня

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