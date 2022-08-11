Xiaomi представила робота-гуманоида CyberOne — он способен распознавать эмоции людей и дарить цветы Статьи редакции
Внешне напоминает аналогичного робота Tesla.
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- Китайская компания представила своего первого человекоподобного робота под названием CyberOne в рамках презентации 11 августа 2022 года. Машину полностью разработало подразделение Xiaomi Robotics Lab.
- Рост робота-гуманоида — 177 см, а вес — 52 кг. Средняя скорость передвижения — 3,6 км/ч.
- Робот оснащён комплексом сенсоров, позволяющих ему ориентироваться в пространстве, распознавать людей поблизости и при необходимости реагировать на них. Так, CyberOne способен отвечать на вопросы и разговаривать на различные темы, распознавая 45 человеческих эмоций.
- Во время передвижения робот в реальном времени выполняет 3D-реконструкцию помещения, используя проприетарную технологию Xiaomi Mi Sense.
- CyberOne может переносить небольшие предметы. В ходе презентации робот продемонстрировал эту возможность, подарив цветок главе Xiaomi Лэй Цзюню.
- В Xiaomi считают, что CyberOne может стать помощником по дому, выполняя мелкие поручения. Однако в компании подчеркнули, что это лишь первая модель и ей очень далеко до действительно «умных» роботов. Тем не менее Xiaomi планирует активно развивать это направление.
- Когда и по какой цене CyberOne поступит в продажу, неизвестно.
Фото
Видео
Внешне CyberOne похож на аналогичного робота Tesla, представленного в августе 2021 года. Компания вновь покажет его в ходе мероприятия AI Day 2 уже 30 сентября.
Лучше бы разработали робота, который прививает эти навыки человеку
кнутом и пряником
Хрень какая-то, на Федора похож
https://www.youtube.com/watch?v=yBmatGQ0giY
на Федреслу
Вот молодцы, правда!
Любопытно, через сколько лет из нашего робота Васи или Феди выпустят человека? (-:
ахаха, ближайшие 50 лет в РФ будут заниматься разработкой и выпуском туалетной бумаги и осваивать технологию изобретения гвоздей, о каких роботах ты грезишь? :D
Как вы задрали, нытики. Если ты можешь предлагай, займись сам передовой технологией, сделай. И тогда ты про себя сможешь сказать, что и в России это можно.
Круто молодцы, как там наш Федор интересно.
Наш федор учится устраивать пенсионные и здравоохранительные реформы))) как научится в кремль пойдет работать
Круто на самом деле. Учитывая, насколько роботы становятся близко, велик шанс, что у нас у всех будет свой Альфред в хозяйстве. Можно с ним оставить возрастных родителей или использовать для минимального присмотра за ребёнком.
Альфред-надзиратель
Главное, чтобы не каратель :)
Альфредиху бы сделали😂😂😂😂
Жду когда уже можно будет бытовую рутину делегировать роботам, необязательно гуманоидам, вполне сойдет и робопес)
настоящая эмансипация
Ждём ответ Илона в сентябре
Не ждём, понятно что там ещё годы и годы разработок, чтобы показать что-то стоящее.
То что необходимо сильной независимой женщине (ну а вдруг если отменят котов)
у робота нет совести, на то он и робот
Человеку можно обругать робота праведным гневом и побить его, у человека на то есть свободная воля и совесть, но роботу этого нельзя
у китайцев стабильно туго с фантазией. национальный девиз: скоммуниздил - молодец!
Если он начнёт рисовать как mjrn, то пожалуй я продам тачку и куплю железяку. Будем играть с ним в шашки шахматами, он будет мыть посуду и читать мне вслух Данте.
Дверь в лето?
Как же убого выглядят андроидные роботы, по механике и моторике все ещё в 2005-м, где развитие(
Ждем видео с Тайваня