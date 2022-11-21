Стартап сооснователя Neuralink Макса Ходака представил имплант для людей с проблемами зрения Статьи редакции
Пока на людях его не тестировали — только на кроликах.
- Зрительный имплант Science Eye разработала компания Science Corp, которую в 2021 году создал сооснователь и бывший глава Neuralink Макс Ходак. Он предназначен для лечения глазных болезней, провоцирующих слепоту. Пока устройство тестировалось только на кроликах, но в ближайшие два года компания планирует приступить к испытаниям на людях.
- Имплант представляет собой светодиодную пленку шириной два миллиметра, которая хирургически устанавливается на глаз под веком. Такая операция занимает два часа, но компания работает над тем, чтобы сократить это время вдвое.
- Чтобы устройство работало, в глаз пациента вводят искусственный белок — он делает клетки зрительного нерва более чувствительными к свету.
- После установки импланта пациент должен носить специальные очки со встроенными камерами и процессором. Они преобразуют изображение в сигнал, считываемый зрительным нервом.
- В 2016 году Ходак вместе с Илоном Маском создал Neuralink, которая занимается разработкой интерфейсов для прямой связи мозга с компьютером. В 2021 году он ушёл из компании и основал Science Corp., чтобы заняться разработкой нейроинтерфесов, которые помогут лечить паралич, деменцию и другие заболевания. По данным Bloomberg, стартап уже привлёк $160 млн.
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И вот спустя несколько лет по неведомой случайности, кролики получают доступ к интернету и..
«Пока на людях его не тестировали — только на кроликах.» как я понял по предыдущей новости, только на кроликах и россиянах можно будет тестить
Звучит хорошо) в любом случае хоть кролики со зрением будут////
Опять "quality material" на VC. Перевод настолько кривой что его можно распечатать и в туалете подтираться.
Кому интересно, имплант вставляется перед сетчаткой в глаз, а не под веко, и стимулирует светом остатки глазного нерва для людей потерявших зрение от пигментного ретинитом и сухой возрастной дегенерацией желтого пятна (частая проблема пожилых).
Может и хорошо, но нам-то, какое дело?! Мы же в России живём!
Но мне лично идея нравится!