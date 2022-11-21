Техника
Артур Томилко

Стартап сооснователя Neuralink Макса Ходака представил имплант для людей с проблемами зрения Статьи редакции

Пока на людях его не тестировали — только на кроликах.

Фото Science Corp.
  • Зрительный имплант Science Eye разработала компания Science Corp, которую в 2021 году создал сооснователь и бывший глава Neuralink Макс Ходак. Он предназначен для лечения глазных болезней, провоцирующих слепоту. Пока устройство тестировалось только на кроликах, но в ближайшие два года компания планирует приступить к испытаниям на людях.
  • Имплант представляет собой светодиодную пленку шириной два миллиметра, которая хирургически устанавливается на глаз под веком. Такая операция занимает два часа, но компания работает над тем, чтобы сократить это время вдвое.
  • Чтобы устройство работало, в глаз пациента вводят искусственный белок — он делает клетки зрительного нерва более чувствительными к свету.
  • После установки импланта пациент должен носить специальные очки со встроенными камерами и процессором. Они преобразуют изображение в сигнал, считываемый зрительным нервом.
  • В 2016 году Ходак вместе с Илоном Маском создал Neuralink, которая занимается разработкой интерфейсов для прямой связи мозга с компьютером. В 2021 году он ушёл из компании и основал Science Corp., чтобы заняться разработкой нейроинтерфесов, которые помогут лечить паралич, деменцию и другие заболевания. По данным Bloomberg, стартап уже привлёк $160 млн.
Будущее
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Первое устройство Neuralink позволит человеку с параличом использовать смартфон, а дальнейшие — снова ходить.

#новость #neuralink #siencecorp

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6 комментариев
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Удивительный шар
Пока устройство тестировалось только на кроликах
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Иван Серик

И вот спустя несколько лет по неведомой случайности, кролики получают доступ к интернету и..

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Алеоп

«Пока на людях его не тестировали — только на кроликах.» как я понял по предыдущей новости, только на кроликах и россиянах можно будет тестить

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flash

Звучит хорошо) в любом случае хоть кролики со зрением будут////

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0101001

Опять "quality material" на VC. Перевод настолько кривой что его можно распечатать и в туалете подтираться.

Кому интересно, имплант вставляется перед сетчаткой в глаз, а не под веко, и стимулирует светом остатки глазного нерва для людей потерявших зрение от пигментного ретинитом и сухой возрастной дегенерацией желтого пятна (частая проблема пожилых).

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Иван Серик

Может и хорошо, но нам-то, какое дело?! Мы же в России живём!

Но мне лично идея нравится!

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