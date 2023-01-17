Мировые поставки смартфонов упали в 2022 году на 11%, Samsung осталась лидером — Canalys Статьи редакции
Второе место по отгрузкам у Apple, третье — у Xiaomi.
- В четвёртом квартале 2022 года мировые поставки смартфонов упали на 17%, говорится в предварительном отчёте Canalys, которая занимается исследованием рынка. За весь год поставки упали на 11% и составили менее 1,2 млрд штук.
- По итогам квартала Apple вернула себе первое место по отгрузкам с долей 25%, но по итогам года заняла второе с долей 19%. Результаты Samsung — доля рынка 20% по итогам четвёртого квартала и 22% по итогам года, Xiaomi — 11% и 13% соответственно.
- Аналитики считают, что в 2023 году последствия роста процентных ставок, замедление экономики и растущая напряжённость на рынке труда будут ограничивать потенциал рынка — несмотря на ослабление инфляционного давления. Всё это негативно повлияет, в первую очередь, на насыщенные рынки Западной Европы и Северной Америки.
- Однако некоторые регионы, вероятно, будут расти во второй половине 2023-го, полагают в Canalys — в частности, Юго-Восточная Азия.
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Правильно, а то раздули моду менять смартфон каждый год на более новую модель. Один телефон в одни руки раз в пять лет!!
моему 6 ой пошёл, требую в руки новый смарт 😀 а если серьёзно из дроидов даже и выбрать нечего, а ифон сам не хочу
А по моему вообще не нужны такие телефона. Раньше было спокойно, а сейчас? В каждую минуту кто-то стучит, покоя не дают.🤣
А что сделать с девизом - в каждом кармане по телефону?
Samsung note 9 всё ещё топчик. А Эппл так вообще не может придумать экран с wacom как у самсов.
Дак эпл использует и напрямую покупает матрицы у самсы 🤔 (иногда у lg)
Насытились. Аллилуйя!
Да и сколько можно-то обновлять и обновлять: какой смысл каждый год менять смарт? 2-3 года вполне себе живут-поживают. Да, ломаются, выходят из строя, но не поголовно же.
Знаешь почему? Новый телефон, как первая ночь с девушкой - снимаешь пленку с экрана и залезаешь в меню. Формидабл!
Снимаешь плёнку и сразу же клеишь новую, но уже защитную
Видно, что у вас хорошая практика.
Пора штоле поменять свой Ксяёми Редми Гоу, чот уже батарея слабенькая стала.
Посоветуйте. Есть там что-нить щас на андроиде с экраном не более 5 дюймов? На мегапиксели, камеры и прочую поебень похуй. Батарейка чтоб норм была.
На 5 дюймов, сейчас вряд-ли нормальный аппарат найти, ибо в маленький телефон много технологий не запихнуть, у меня 5 лет назад был телефон с 5.15
Сейчас 6.55, сам не любитель лопат, но исходя из объёма экрана 6.55 вполне юзабельно, но больше, одной рукой вряд-ли использовать, если конечно у тебя рост не 1.85
Ну и правильно, нехер выпускать практически тоже самое из года в год.
Нужно новое решение и массовое! Ау! Что-то с дополненной реальностью что-ли...
Надо в сторону автономности копать, типа батарея чтобы держала неделю и заряжалась от вайфая🤓 А производительность и так на уровне.
Никола Тесла там перевернётся от таких технологий
Да, технология не новая. Наверняка кто-то занимается развитием в сторону потребительской электроники.
https://habr.com/ru/post/380057/
Такие технологии вряд-ли пойдут в массы ибо, уверен скорость будет очень очень медленная, проще развивать скорость зарядки + батареи, хотя такие уже есть за 15-20мин полностью заряжают и батарею живут долго
Это не зависит напрямую от производителей, всё что внутри процессор, экран, и т.д в каждый год апают на 10-15% так как сразу практически не возможно апать на 50-70% да и не выгодно, как никак это бизнес, ну и если все технологии все фичи все козыри показать за один год то следующие 5 лет будет очень тухлыми, отсюда и вывод...