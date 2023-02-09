Глава VR-подразделения Google ушёл из компании после 18 лет работы Статьи редакции
Он собирается запустить собственный стартап.
- Руководитель подразделения Labs Клэй Бавор написал об уходе из компании в LinkedIn, заметил The Verge.
- Бавор работал над вычислительными технологиями для дополненной реальности ARCore и ранними аппаратными разработками. А после назначения в Google Labs отвечал за развитие Project Starline — будки для видеозвонков с голограммой собеседника. Бавор также руководил работой над гарнитурой дополненной реальности.
- Бавор ушёл, чтобы в марте 2023 года с Бретом Тейлором, бывшим содиректором Salesforce, запустить стартап в области искусственного интеллекта «для решения проблем в бизнесе».
- Google не планирует заменять Бавора, сообщил The Verge представитель компании. Команду Labs переведут в подразделение Tech & Society под руководством Джеймса Маньики. Большей частью работы над гарнитурой дополненной реальности будет руководить глава Google по платформам и экосистемам Хироши Локхеймера и начальник подразделения устройств и сервисов Рик Остерло.
- Google представила Project Starline в декабре 2021 года. Это продвинутая технология видеосвязи, которая позволяет людям общаться так, будто они находятся рядом. По данным источников, компания рассчитывала запустить Starline вместе с AR-гарнитурой в 2024-м.
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18 лет ходить с коробкой на голове не каждый сможет.
С такой зп можно и в скафандре ходить
Метал он эту метавселенную Меты
Собственный стартап? Может, лучше в Valve?
Будка с голограммой-это хорошо.. Для секса по телефону открываются новые перспективы. И название подходящее, голо-грамма..
У гугла был VR? Долго же чувак просидел на стуле. Прям как в Яндекс.
все что он сделал, это вырезал из картинки очки?