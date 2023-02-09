Техника
Маша Цепелева

Глава VR-подразделения Google ушёл из компании после 18 лет работы Статьи редакции

Он собирается запустить собственный стартап.

  • Руководитель подразделения Labs Клэй Бавор написал об уходе из компании в LinkedIn, заметил The Verge.
  • Бавор работал над вычислительными технологиями для дополненной реальности ARCore и ранними аппаратными разработками. А после назначения в Google Labs отвечал за развитие Project Starline — будки для видеозвонков с голограммой собеседника. Бавор также руководил работой над гарнитурой дополненной реальности.
  • Бавор ушёл, чтобы в марте 2023 года с Бретом Тейлором, бывшим содиректором Salesforce, запустить стартап в области искусственного интеллекта «для решения проблем в бизнесе».
  • Google не планирует заменять Бавора, сообщил The Verge представитель компании. Команду Labs переведут в подразделение Tech & Society под руководством Джеймса Маньики. Большей частью работы над гарнитурой дополненной реальности будет руководить глава Google по платформам и экосистемам Хироши Локхеймера и начальник подразделения устройств и сервисов Рик Остерло.
  • Google представила Project Starline в декабре 2021 года. Это продвинутая технология видеосвязи, которая позволяет людям общаться так, будто они находятся рядом. По данным источников, компания рассчитывала запустить Starline вместе с AR-гарнитурой в 2024-м.
Клэй Бавор на фоне картонных VR-очков Google

#новость #google

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7 комментариев
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 Вася Пражкин

18 лет ходить с коробкой на голове не каждый сможет.

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Rafa Ramazanov

С такой зп можно и в скафандре ходить

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Иван Серик

Метал он эту метавселенную Меты

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Борис Вишневский

Собственный стартап? Может, лучше в Valve?

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Uuno Turhopuru

Будка с голограммой-это хорошо.. Для секса по телефону открываются новые перспективы. И название подходящее, голо-грамма..

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Торт Скряба

У гугла был VR? Долго же чувак просидел на стуле. Прям как в Яндекс.

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Торт Скряба

все что он сделал, это вырезал из картинки очки?

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