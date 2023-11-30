«Сбер» представил «Умные камеры здоровья» для домашнего осмотра горла, носа и ушей Статьи редакции
Изображения с них можно передать врачу сервиса «СберЗдоровье» и получить рекомендации дистанционно.
- Устройства представлены в двух вариантах — для взрослых (в форме ручки) и детей (в форме игрушки жирафа), рассказали в «Сбере». В комплекте с камерами идут по три насадки: для ушей, горла и носа. «Умные камеры здоровья» можно заказать в Sbershop и на маркетплейсах.
- Версия для взрослых оснащена камерой с матрицей 5 Мп, может работать на одном заряде до 85 минут и стоит 3690 рублей. Детская обладает разрешением 8 Мп, автономностью до 70 минут и продаётся по цене 5290 рублей.
- Устройства позволяют пациенту проводить самостоятельный осмотр дыхательных путей и органов слуха и передавать информацию врачу. Камеры синхронизуются с мобильным приложением «СберЗдоровье», в котором можно получить консультацию специалиста.
- Удалённый осмотр с использованием «Умных камер здоровья» при респираторных заболеваниях позволит снизить нагрузку на поликлиники и минимизировать распространение инфекций через контакты в лечебных учреждениях, считают в «Сбере».
- В феврале 2023 года «СберЗдоровье» запустила продажи «умного» тонометра. Он синхронизируется со смартфоном и при замерах давления передаёт показатели в приложение «СберЗдоровья». Доступ к нему имеют пациент и врач-кардиолог, который может проконсультировать, скорректировать лечение или вызвать скорую помощь.
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Почему то уверен, что камеры будут использоваться не по назначению😂
Наверно хорошая штука будет при ремонте автомобиля, в любую щель можно засунуть
Эндоскоп кстати давно уже используют при ремонте авто. И не только авто.
Нормальная тема, осталось только повысить эффективность врачей при диагностике и назначении правильного лечения. Для тех кто живёт загородном очень актуальная вещь, чтобы по пустякам не тащиться за тридевять земель в поликлинику, где ещё можно подцепить другую заразу.
Херня какая-то, слишком узкий функционал
- Ооооо, голубчик, у Вас там такое.. Это Вам ножками нужно топать к ЛОРу. С Вас 3000 рублей, кстати.
В итоге платить и за устройство, и за онлайн приём. А потом еще за оффлайн приём и за анализы. Бред🫠