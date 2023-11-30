Техника
Артур Томилко

«Сбер» представил «Умные камеры здоровья» для домашнего осмотра горла, носа и ушей Статьи редакции

Изображения с них можно передать врачу сервиса «СберЗдоровье» и получить рекомендации дистанционно.

Взрослая версия
  • Устройства представлены в двух вариантах — для взрослых (в форме ручки) и детей (в форме игрушки жирафа), рассказали в «Сбере». В комплекте с камерами идут по три насадки: для ушей, горла и носа. «Умные камеры здоровья» можно заказать в Sbershop и на маркетплейсах.
  • Версия для взрослых оснащена камерой с матрицей 5 Мп, может работать на одном заряде до 85 минут и стоит 3690 рублей. Детская обладает разрешением 8 Мп, автономностью до 70 минут и продаётся по цене 5290 рублей.
  • Устройства позволяют пациенту проводить самостоятельный осмотр дыхательных путей и органов слуха и передавать информацию врачу. Камеры синхронизуются с мобильным приложением «СберЗдоровье», в котором можно получить консультацию специалиста.
  • Удалённый осмотр с использованием «Умных камер здоровья» при респираторных заболеваниях позволит снизить нагрузку на поликлиники и минимизировать распространение инфекций через контакты в лечебных учреждениях, считают в «Сбере».
Детская версия
  • В феврале 2023 года «СберЗдоровье» запустила продажи «умного» тонометра. Он синхронизируется со смартфоном и при замерах давления передаёт показатели в приложение «СберЗдоровья». Доступ к нему имеют пациент и врач-кардиолог, который может проконсультировать, скорректировать лечение или вызвать скорую помощь.

#новости #сбер

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7 комментариев
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 Adam Warlock

Почему то уверен, что камеры будут использоваться не по назначению😂

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sunblade

Наверно хорошая штука будет при ремонте автомобиля, в любую щель можно засунуть

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Ivan Mart

Эндоскоп кстати давно уже используют при ремонте авто. И не только авто.

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Pavel Voronkov

Нормальная тема, осталось только повысить эффективность врачей при диагностике и назначении правильного лечения. Для тех кто живёт загородном очень актуальная вещь, чтобы по пустякам не тащиться за тридевять земель в поликлинику, где ещё можно подцепить другую заразу.

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Ale K

Херня какая-то, слишком узкий функционал

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Вася Пражкин
и получить рекомендации дистанционно

- Ооооо, голубчик, у Вас там такое.. Это Вам ножками нужно топать к ЛОРу. С Вас 3000 рублей, кстати.

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Арам Манучарян

В итоге платить и за устройство, и за онлайн приём. А потом еще за оффлайн приём и за анализы. Бред🫠

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4 комментария
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