Работники американского сервиса доставки продуктов Instacart опять проведут протесты из-за условий оплаты труда
Материал редакции
Сотрудники требуют восстановить стандартные чаевые в размере 10% для всех заказов.
Работники американского сервиса доставки продуктов Instacart организуют забастовку по всей стране, чтобы добиться улучшений условий труда. Требование — поднять стандартную сумму чаевых в приложении до 10%.
Также сотрудники попросили пользователей поддержать акцию в соцсетях. «Чтобы продолжить выполнение ваших заказов, мы должны увидеть действия со стороны Instacart», — написали работники в открытом письме, опубликованном на Medium.
По словам одной из организаторов протеста Сары Кларк, за последние несколько лет Instacart сократила зарплату работникам доставки, а в 2016 году снизила размер чаевых с 10% до 5%, пишет The Verge.
Работники Instacart уже выходили на забастовку в ноябре 2019 года, также требуя восстановить размер чаевых и выплачивать их полную сумму. После этого компания объявила об отмене бонуса в $3 для закупщиков, которые получали высокий рейтинг от пользователей, писало Motherboard.