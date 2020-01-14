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Торговля
Татьяна Боброва
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Работники американского сервиса доставки продуктов Instacart опять проведут протесты из-за условий оплаты труда Материал редакции

Сотрудники требуют восстановить стандартные чаевые в размере 10% для всех заказов.

  • Работники американского сервиса доставки продуктов Instacart организуют забастовку по всей стране, чтобы добиться улучшений условий труда. Требование — поднять стандартную сумму чаевых в приложении до 10%.
  • Также сотрудники попросили пользователей поддержать акцию в соцсетях. «Чтобы продолжить выполнение ваших заказов, мы должны увидеть действия со стороны Instacart», — написали работники в открытом письме, опубликованном на Medium.
  • По словам одной из организаторов протеста Сары Кларк, за последние несколько лет Instacart сократила зарплату работникам доставки, а в 2016 году снизила размер чаевых с 10% до 5%, пишет The Verge.
  • Работники Instacart уже выходили на забастовку в ноябре 2019 года, также требуя восстановить размер чаевых и выплачивать их полную сумму. После этого компания объявила об отмене бонуса в $3 для закупщиков, которые получали высокий рейтинг от пользователей, писало Motherboard.
Instacart workers are organizing national…
The grocery delivery company has come under fire in the past for issues with worker tips and pay
www.theverge.com

#новость #instacart

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