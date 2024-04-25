Торговля
Таня Боброва

Дубайский маркетплейс Wee Олега Дашкевича, Анастасии Ким и Сергея Коликова привлёк $12 млн Статьи редакции

Компания специализируется на быстрой доставке одежды, товаров для дома и других в ОАЭ и планирует создать суперапп.

  • Wee привлёк $10 млн от дубайского SIG Investments при оценке в $40 млн, ещё $2 млн вложили текущие акционеры, сообщили Forbes в компании. SIG Investments получила 25% в капитале, остальные 75% — у текущих акционеров.
  • Стартап планирует направить инвестиции на укрепление логистических возможностей и команды, а также продвижение категории fashion.
  • Wee в 2022 году запустили основатель московской логистической компании Logsis Олег Дашкевич, Анастасия Ким (в «Яндекс Маркете» отвечала за развитие «Доставки») и Сергей Коликов (занимался развитием складов и коммерции в AML, DSS, «Яндекс Доставке»). Инвестиции составили $6,5 млн: $1 млн вложили основатели на старте, остальное — инвесторы из России и стран СНГ.
  • На маркетплейс пользователи могут заказать товары с доставкой в течение часа в Дубае и в течение одного-двух дней в другие эмираты. Сервис приглашает ограниченное количество продавцов, которых отбирает вручную. «Хотим, чтобы на площадке были представлены только качественные товары», — объяснила Forbes Ким.
  • По её словам, в 2024 году на площадке будет не более 500 продавцов. Комиссия для них составляет от 5% до 15% в зависимости от категории товара.
  • В ассортименте — около 100 тысяч наименований. Среди партнёров по доставке — сервисы Talabat, Careem, Yango Delivery. Также у маркетплейса есть собственная сеть дарксторов в Дубае. Количество пользователей, заказов в день, средний чек и выручку в компании не раскрыли. Сайт поддерживает английский, арабский и русский языки.
  • В планах Wee — строительство экосистемы и создание супераппа на базе своего приложения: маркетплейс хочет объединить покупки, такси, платежи и другие услуги. В трёхлетней перспективе компания рассматривает возможность проведения IPO в регионе MENA.
Скриншот с сайта Wee

#новости #wee #дубай

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31 комментарий
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 OneIgor

Ещё раз доказывает то что онлайн торговля развивается и будет развиваться. За этим будущее и настоящее уже тоже. Да и качество товаров только растёт.

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Василий Орлов

Каких именно товаров?

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Вера И.

ну потому что реально много времени экономиться ,просто выбрав товары онлайн не тратя время на дорогу до супермаркета,на поиски нужных продуктов,не говоря уже о случаях когда продукты онлайн можно приобрести ,а в магазине нет

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Aleksandr

ну хз
вещи я щупаю\меряю
овощи\фрукты — щупаю\нюхаю\тыкаю нитратотестером
мясо - вообще отдельный разговор
картофель - разрезаю\проверяю на крахмал
И главное - мелкую обучаю г..но не покупать

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Vladimir Ivanov
картофель - разрезаю\проверяю на крахмал

Представляю какими глазами на вас смотрят сотрудники 5ки 😅

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Aleksandr

да не
сотрудников обычно никогда нет
а ещё меня уже знают)
( ко мне года 4 назад приезжал на дачу представитель Колы,
чтобы забрать томатный сок добрый на экспертизу))

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Григорий Ефремов

Ого, городской сумасшедший. Без обид, но разрезать и тыкать это перебор

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Aleksandr

сам ты сумасшедший
живу за городом
управляю столовыми для рабочих
Там если пюре плохое сделаешь - тебе могут и в морду дать
да и самому стыдно...
профдеформация
усёк? (смени парадигму)

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Aleksandr

каких товаров качество растёт?
можно пару примеров?
без сарказма

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Невероятный Блондин

Настроение плохое. Соррян

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Алеоп

Аналогично

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Ale K

Больше маркетплейсов красивых и разных

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Error-min

Так вот почему ВБ решил туда сунуться

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Невероятный Блондин

Можно вывезти человека из Яндекса, но Яндекс из человека не выведешь.

Гляжу на эти карточки на скриншоте и ловлю дежавю.

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Aleksandr

ааахххааа

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Вера И.

в течение часа норм получить продукты,но вот в течение одного ,а тем более двух дней, не знаю насколько имеет смысл заказывать так продукты

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hakhagmon

доставка из рф походу))

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Alex Miller

Если вы живёте "не в Москве" и заказываете "условные макароны", то имеет ;-)
Я вот много лет на WB како заказываю...потому что нет такого у нас в магазинах в городе, совсем.

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AleXXX

Я вообще удивился, как много в Дубае в разных продуктовых магазинах всяких русских брендов, да блин, когда на полке рядом с хорошим настоящим пармезаном лежит какой-то Брест-Литовск... это зачем?

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Елена Сережникова

Вы просто новости Центра поддержки экспорта не читали) Я с ними работала. Очень много сделок с ОАЭ и наших продуктов туда уходит. И не только продукты, конечно.

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Константин Шаров

Почему Брест-Литовск не должен лежать, а пармезан должен?

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Кринжер

Потому что каргокульт головного мозга у товарища

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Лариса Власова

🔥 крутые ребята

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Andrey Berezenkov

Отлично, не нужно будет шопиться по жаре! Сидим и ждем доставку на примерку!

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Владимир К

В России бы тоже нормальный маркетплейс...

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hakhagmon

это там откуда?

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Rafa Ramazanoff

Импортозамещение

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Слегка Придурковатый

Из Вкусвилла. Не благодари.

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Денис

Всем по маркетплейсу

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Aleksandr

молодцы (интересно, почему в яндексе у двух из них не взлетело)
Если это удобная приложуха для шопоголиков ширпотреба,то
почему-бы и нет.

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Роман Кулаков
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28 комментариев
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