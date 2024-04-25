Дубайский маркетплейс Wee Олега Дашкевича, Анастасии Ким и Сергея Коликова привлёк $12 млн Статьи редакции
Компания специализируется на быстрой доставке одежды, товаров для дома и других в ОАЭ и планирует создать суперапп.
- Wee привлёк $10 млн от дубайского SIG Investments при оценке в $40 млн, ещё $2 млн вложили текущие акционеры, сообщили Forbes в компании. SIG Investments получила 25% в капитале, остальные 75% — у текущих акционеров.
- Стартап планирует направить инвестиции на укрепление логистических возможностей и команды, а также продвижение категории fashion.
- Wee в 2022 году запустили основатель московской логистической компании Logsis Олег Дашкевич, Анастасия Ким (в «Яндекс Маркете» отвечала за развитие «Доставки») и Сергей Коликов (занимался развитием складов и коммерции в AML, DSS, «Яндекс Доставке»). Инвестиции составили $6,5 млн: $1 млн вложили основатели на старте, остальное — инвесторы из России и стран СНГ.
- На маркетплейс пользователи могут заказать товары с доставкой в течение часа в Дубае и в течение одного-двух дней в другие эмираты. Сервис приглашает ограниченное количество продавцов, которых отбирает вручную. «Хотим, чтобы на площадке были представлены только качественные товары», — объяснила Forbes Ким.
- По её словам, в 2024 году на площадке будет не более 500 продавцов. Комиссия для них составляет от 5% до 15% в зависимости от категории товара.
- В ассортименте — около 100 тысяч наименований. Среди партнёров по доставке — сервисы Talabat, Careem, Yango Delivery. Также у маркетплейса есть собственная сеть дарксторов в Дубае. Количество пользователей, заказов в день, средний чек и выручку в компании не раскрыли. Сайт поддерживает английский, арабский и русский языки.
- В планах Wee — строительство экосистемы и создание супераппа на базе своего приложения: маркетплейс хочет объединить покупки, такси, платежи и другие услуги. В трёхлетней перспективе компания рассматривает возможность проведения IPO в регионе MENA.
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Ещё раз доказывает то что онлайн торговля развивается и будет развиваться. За этим будущее и настоящее уже тоже. Да и качество товаров только растёт.
Каких именно товаров?
ну потому что реально много времени экономиться ,просто выбрав товары онлайн не тратя время на дорогу до супермаркета,на поиски нужных продуктов,не говоря уже о случаях когда продукты онлайн можно приобрести ,а в магазине нет
ну хз
вещи я щупаю\меряю
овощи\фрукты — щупаю\нюхаю\тыкаю нитратотестером
мясо - вообще отдельный разговор
картофель - разрезаю\проверяю на крахмал
И главное - мелкую обучаю г..но не покупать
Представляю какими глазами на вас смотрят сотрудники 5ки 😅
да не
сотрудников обычно никогда нет
а ещё меня уже знают)
( ко мне года 4 назад приезжал на дачу представитель Колы,
чтобы забрать томатный сок добрый на экспертизу))
Ого, городской сумасшедший. Без обид, но разрезать и тыкать это перебор
сам ты сумасшедший
живу за городом
управляю столовыми для рабочих
Там если пюре плохое сделаешь - тебе могут и в морду дать
да и самому стыдно...
профдеформация
усёк? (смени парадигму)
каких товаров качество растёт?
можно пару примеров?
без сарказма
Настроение плохое. Соррян
Аналогично
Больше маркетплейсов красивых и разных
Так вот почему ВБ решил туда сунуться
Можно вывезти человека из Яндекса, но Яндекс из человека не выведешь.
Гляжу на эти карточки на скриншоте и ловлю дежавю.
ааахххааа
в течение часа норм получить продукты,но вот в течение одного ,а тем более двух дней, не знаю насколько имеет смысл заказывать так продукты
доставка из рф походу))
Если вы живёте "не в Москве" и заказываете "условные макароны", то имеет ;-)
Я вот много лет на WB како заказываю...потому что нет такого у нас в магазинах в городе, совсем.
Я вообще удивился, как много в Дубае в разных продуктовых магазинах всяких русских брендов, да блин, когда на полке рядом с хорошим настоящим пармезаном лежит какой-то Брест-Литовск... это зачем?
Вы просто новости Центра поддержки экспорта не читали) Я с ними работала. Очень много сделок с ОАЭ и наших продуктов туда уходит. И не только продукты, конечно.
Почему Брест-Литовск не должен лежать, а пармезан должен?
Потому что каргокульт головного мозга у товарища
🔥 крутые ребята
Отлично, не нужно будет шопиться по жаре! Сидим и ждем доставку на примерку!
В России бы тоже нормальный маркетплейс...
это там откуда?
Импортозамещение
Из Вкусвилла. Не благодари.
Всем по маркетплейсу
молодцы (интересно, почему в яндексе у двух из них не взлетело)
Если это удобная приложуха для шопоголиков ширпотреба,то
почему-бы и нет.