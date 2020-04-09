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Торговля
Лиана Липанова
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«Беру» и Tmall впервые вошли в десятку крупнейших интернет-магазинов России по версии Data Insight Материал редакции

Также впервые в десятку вошла онлайн-аптека.

4 комментария
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Маркетплейсы «Беру» и Tmall впервые вошли в десятку крупнейших интернет-магазинов России по итогам 2019 года по версии исследовательской компании Data Insight, сообщают «Ведомости» со ссылкой на очередной рейтинг E-Commerce Index.

Онлайн-продажи Tmall (входит в СП Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ — AliExpress Russia) выросли на 127% — до 31 млрд рублей. Площадка заняла восьмое место в рейтинге.

«Беру» (совместное предприятие «Сбербанка» и «Яндекса») за год увеличил выручку на 849% до 27,7 млрд рублей и переместился с 52-го места в рейтинге на девятое.

Также в первую десятку рейтинга впервые вошла онлайн-аптека apteka.ru — она поднялась с 13-го места на шестое, онлайн-продажи площадки выросли на 171% — до 34 млрд рублей.

Рейтинг в очередной раз возглавил Wildberries, увеличив онлайн-продажи со 111,2 млрд рублей в 2018 году до 210,6 млрд рублей.

Первая десятка рейтинга:

  1. Wildberries: онлайн-продажи — 210,6 млрд рублей.
  2. «Ситилинк»: онлайн-продажи — 90,4 млрд рублей.
  3. Ozon: онлайн-продажи — 80,7 млрд рублей.
  4. «М.Видео»: онлайн-продажи — 57,5 млрд рублей.
  5. DNS: онлайн-продажи — 53,7 млрд рублей.
  6. apteka.ru: онлайн-продажи — 34,2 млрд рублей.
  7. Lamoda: онлайн-продажи — 33,2 млрд рублей.
  8. Tmall: онлайн-продажи — 31,1 млрд рублей.
  9. «Беру»: онлайн-продажи — 27,7 млрд рублей.
  10. «Эльдорадо»: онлайн-продажи — 27,6 млрд рублей.

#новость #онлайнторговля

Торговля
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4 комментария
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Андрей

1

Беру как был - дном, так и остался, сколько раз его не пытаются продвинуть

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Vit Pavlov

Андрей
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А почему сразу прям дно? Он вас чем-то обидел?

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Сергей Ефимов

Vit
0

В моей практике Беру срывал 30% доставок. После этого перешел на goods. 

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Сергей Ефимов

Vit
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