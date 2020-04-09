Также впервые в десятку вошла онлайн-аптека.

В закладки

Маркетплейсы «Беру» и Tmall впервые вошли в десятку крупнейших интернет-магазинов России по итогам 2019 года по версии исследовательской компании Data Insight, сообщают «Ведомости» со ссылкой на очередной рейтинг E-Commerce Index.

Онлайн-продажи Tmall (входит в СП Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ — AliExpress Russia) выросли на 127% — до 31 млрд рублей. Площадка заняла восьмое место в рейтинге.

«Беру» (совместное предприятие «Сбербанка» и «Яндекса») за год увеличил выручку на 849% до 27,7 млрд рублей и переместился с 52-го места в рейтинге на девятое.

Также в первую десятку рейтинга впервые вошла онлайн-аптека apteka.ru — она поднялась с 13-го места на шестое, онлайн-продажи площадки выросли на 171% — до 34 млрд рублей.

Рейтинг в очередной раз возглавил Wildberries, увеличив онлайн-продажи со 111,2 млрд рублей в 2018 году до 210,6 млрд рублей.

Первая десятка рейтинга: