Однако положительный эффект будет заметен не сразу: сначала покупатели вернутся в ТЦ, а затем онлайн-покупки войдут у них в привычку, объясняет эксперт.
- Российские онлайн-магазины получили до 15 млн новых покупателей за период «самоизоляции», оценил партнер аналитического агентства Data Insight Федор Вирин, передаёт «Коммерсантъ».
- Речь идёт о клиентах, которые раньше никогда не покупали товары в интернете или делали это давно, уточнил Вирин. По его словам, по состоянию на начало 2020 года суммарная аудитория интернет-магазинов в России достигала 60-65 млн человек.
- По оценке «Яндекс.Маркет Аналитика», прирост пользователей, которые «искали товары в интернете, посещали сайты интернет-магазинов или совершали онлайн-покупки», с начала года к апрелю составил 17 млн человек — до 63 млн, то есть почти на 40%. В мае рост замедлился до 11 млн.
- На Wildberries за три месяца с середины марта зарегистрировалось около 6 млн новых пользователей — регистрация обязательна для покупок, рассказали в компании. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период 2019 года.
- Ozon зафиксировал рост числа активных покупателей в апреле почти в два раза по сравнению с апрелем 2019 года — до 2,7 млн человек, рассказали в компании. В апреле-мае выросло число повторных заказов, добавил представитель сервиса.
- Положительный эффект от прироста новых покупателей будет заметен через один-два года, пока они выйдут на тот же объем покупок в интернете, что и нынешняя активная аудитория, объяснил Вирин. По его словам, после снятия ограничений покупатели сначала вернутся в торговые центры.
- Объём рынка по итогам 2019 года составил 2,03 трлн рублей, а аудитория — 47,2 млн человек, подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
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