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Торговля
Галина Мубаракшина
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Основатель Natura Siberica заявил о готовности продать долю в бизнесе для выхода компании на новые рынки Материал редакции

Из-за пандемии компания решила закрыть треть розничных точек и увеличить долю онлайн-продаж.

4 комментария
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Основатель группы компаний «Первое решение» (бренды «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica, Planeta Organica) Андрей Трубников обсуждает привлечение стратегического партнёра для выхода компании на новые рынки, пишет РБК.

Группа планирует начать продажу продукции в США, а также Сингапуре, Индонезии, Индии, Корее, уточняет агентство. Natura Siberica нужна более агрессивная реклама в России и за рубежом, но у компании нет на это денег, рассказал Трубников. «Чтобы выйти на рынок Бразилии без финансовой поддержки, мне нужно 170 лет [...], а с [финансовым] ресурсом три года», — рассказал он.

Бизнесмен готов обсуждать разные варианты партнёрства: продажу доли в компании или отдельном проекте, например, для продвижения бренда в США. Трубников хотел бы сохранить контрольный пакет и после сделки сосредоточиться на маркетинге. Это первый раз, когда бизнесмен заявил о готовности продать долю, отмечает агентство.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров оценил группу в $70 млн — $100 млн с учётом собственного производства и сильных брендов, указывает РБК.

Розничная сеть Natura Siberica включает 45 точек, из них 11 за границей. Ещё 41 магазин работает под брендом Organic Shop и по одному — под брендами Planeta Organica и Agafia Shop. В 2018 году выручка компании составила 14,6 млрд рублей, пишет РБК.

По словам Трубникова, розничные магазины сейчас не приносят прибыли, поскольку трафик упал на 60% в Москве и 25% — в регионах. В будущем компания сконцентируется на онлайн-продажах, а офлайн-точки станут шоу-румами, пояснил он.

В середине апреля 2020 года основатель Natura Siberica закрыл 30% розничных точек. Во время «карантина» доля онлайн-продаж выросла до 22%, но после открытия магазинов снизилась до 8%, уточняет РБК.

Андрей Трубников Getty Images

#новость #naturasiberica

Галина Мубаракшина
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4 комментария
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Андрей Иванов

8

А все потому, что жабу снял (((

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Dmitry Ievlev

2

Лол. Оценка 100 млн $.

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Alexander Shirnen

1

 Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров оценил группу в $70 млн — $100 млн с учётом собственного производства и сильных брендов

Они там походу совсем на своих кедровых шишках немножко того, сьехали со здравого смысла и ощущения реального мира и событий

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Andrew Barzukov

0

😂😂😂😂😂😂

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