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Торговля
Дарья Дейнека
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Wildberries стала премиальным спонсором футбольного клуба ЦСКА Материал редакции

Компания первая из интернет-ритейлеров, кто решила поддержать спортивную команду.

  • 8 июля Wildberries заключила спонсорское соглашение с футбольным клубом ЦСКА и стала его премиальным партнёром, пишет Sports.ru.
  • Wildberries первая из интернет-ритейлеров, кто будет поддерживать спортивную команду.
  • Компания будет сотрудничать с основным, молодёжным и женским составами ПФК ЦСКА. Какие именно совместные проекты планируют организации — не раскрывается.
  • В феврале 2020 года титульным спонсором игр Российской Премьер-лиги по футболу стала «Тинькофф». Сумму сделки стороны не раскрывали, но анонимный Telegram-канал Ivanov писал, что она составила 375 млн рублей.

#новость #wildberries #цска

Дарья Дейнека
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6 комментариев
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Сослан Сакшин

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ЕБ*ТЬ СПАРТАК

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Антон

0

Заказал на примерку как-то джинсы LTB в вайлдберис , так выдали джинсы из резиновой ткани вместо джинсовой. На вопрос, что за хуйня, сказали, а что вы хотели за наши цены.

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Alexandr Medvedev

Антон
2

Так причём тут вайлдберис? Вопросы к LTB. Но вообще это обычный стрейч скорее всего 

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Даниил Орел

Антон
1

там есть на все кошельки, да и не имеет это отношения к теме)

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Ol Ka

0

Лучше бы они с РосКосмосом скооперировались.

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Sebastian Pereira

0

Какие же всё-таки бабки компании тратят на бесполезный футбол.

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