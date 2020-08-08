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Wildberries стала премиальным спонсором футбольного клуба ЦСКА Материал редакции
Компания первая из интернет-ритейлеров, кто решила поддержать спортивную команду.
- 8 июля Wildberries заключила спонсорское соглашение с футбольным клубом ЦСКА и стала его премиальным партнёром, пишет Sports.ru.
- Wildberries первая из интернет-ритейлеров, кто будет поддерживать спортивную команду.
- Компания будет сотрудничать с основным, молодёжным и женским составами ПФК ЦСКА. Какие именно совместные проекты планируют организации — не раскрывается.
- В феврале 2020 года титульным спонсором игр Российской Премьер-лиги по футболу стала «Тинькофф». Сумму сделки стороны не раскрывали, но анонимный Telegram-канал Ivanov писал, что она составила 375 млн рублей.
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Сослан Сакшин
ЕБ*ТЬ СПАРТАК
Антон
Заказал на примерку как-то джинсы LTB в вайлдберис , так выдали джинсы из резиновой ткани вместо джинсовой. На вопрос, что за хуйня, сказали, а что вы хотели за наши цены.
Alexandr MedvedevАнтон
Так причём тут вайлдберис? Вопросы к LTB. Но вообще это обычный стрейч скорее всего
Даниил ОрелАнтон
там есть на все кошельки, да и не имеет это отношения к теме)
Ol Ka
Лучше бы они с РосКосмосом скооперировались.
Sebastian Pereira
Какие же всё-таки бабки компании тратят на бесполезный футбол.