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Роспотребнадзор оштрафовал «Ашан» в Москве на 1,55 млн рублей за недостоверное декларирование продуктов Материал редакции
Ритейлер не провёл необходимых лабораторных испытаний части продуктов, указал регулятор.
- Управление Роспотребнадзора по Москве проверило сеть магазинов «Ашан» с мая по июнь 2019 года и нашло нарушения, сообщили в ведомстве. Речь идёт о недостоверном декларировании хлебобулочных и кулинарных изделий, салатов и закусок, которые изготавливала сеть.
- «Согласно протоколам, на основании которых выданы декларации, исследовано только 30% заявленной продукции. Кроме этого не проводились исследования на ряд показателей, нанесенных на упаковку, а продукция, на которую указаны пролонгированные сроки реализации, вообще не проходила лабораторных испытаний», — заявили в ведомстве.
- За нарушения требований технических регламентов и недостоверное декларирование Роспотребнадзор выписал девять постановлений суммарно на 1,55 млн рублей штрафа. «Ашан» обжаловал решение, но после года тяжбы суд признал решение регулятора законным, сообщили в ведомстве.
- В «Ашане» не ответили на запрос о комментарии.
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Maxim Petrukhin
Хорошо перемешанный вчерашний салат становится завтрашним
Евгений КашубаMaxim
Главное петрушкой свежей притрусить
Maxim Orlov
Смешно то, что 1,55 млн рублей называют штрафом для Ашана. Зато с людей по 5000 будут брать за всякую фигню! Хорошо работаем!
Евгений КолпаковMaxim
Вот именно, бред какой... У них в день с одного магазина в Дальнем Задрищинске, небось, больше прибыли выходит.
Denis Komutkov
Особенно занятно читать такое после продуктового ретейла в Мексике, где ты покупаешь сметану оптом и разливаешь в крынки прямо в магазине (сам так делал), причём покупатель предпочтёт сметану, упакованную при нём.
А, ну и покупать можно где угодно, продавать как угодно, кассовые чеки — из области шутки.
Естественно, на упаковке тоже можно написать что угодно.
Bet PapaDenis
Поэтому Трамп стену и строит, собственно
Dear Moscow,Bet
Всегда знал, что Дональд ненавидит мексиканскую сметану.
Andrey Arsentyev
Ашан шпуняют за иностранное происхождение. Это все что нужно знать о привлечении иностранных инвесторов в РФ
Василий Степанов
Так их...что эти лягушатники себе возомнили.