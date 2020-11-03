Маркетплейс сможет расширить ассортимент, а поставщики — сэкономить на логистике.

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Wildberries разрешит продавцам доставлять товары со своих складов напрямую клиентам — это снизит комиссию для поставщиков до 5%, сообщили vc.ru в компании.

Пока маркетплейс разрешил поставлять товары по схеме fulfillment by sellers (FBS). Раньше продавцы были обязаны хранить товары на складе Wildberries. Они доставлялись покупателям по мере поступления заказов. Теперь продавцы могут получать информацию о заказах в режиме реального времени и только после этого отправлять товар на склад.

Скоро они смогут доставлять товар клиенту напрямую со своих складов, сообщили в компании, не уточнив сроки.

FBS поможет предпринимателям сэкономить, не замораживать товары на складе Wildberries, а также предложить клиентам экспресс-доставку, считает ритейлер. В результате снизится комиссия для поставщиков — сейчас она составляет от 5 до 15% в зависимости от категории товаров. Кроме этого, схема позволит Wildberries расширить ассортимент товаров, например, доставлять свежие продукты питания.

Новая схема будет работать для товаров всех категорий онлайн-площадки. Пока по такой модели работает крупнейший логистический центр Wildberries в деревне Коледино Московской области. В дальнейшем компания планирует масштабировать эту схему на другие распределительные центры.