Wildberries разрешит продавцам доставлять товары со своих складов напрямую покупателям Материал редакции
Маркетплейс сможет расширить ассортимент, а поставщики — сэкономить на логистике.
Wildberries разрешит продавцам доставлять товары со своих складов напрямую клиентам — это снизит комиссию для поставщиков до 5%, сообщили vc.ru в компании.
Пока маркетплейс разрешил поставлять товары по схеме fulfillment by sellers (FBS). Раньше продавцы были обязаны хранить товары на складе Wildberries. Они доставлялись покупателям по мере поступления заказов. Теперь продавцы могут получать информацию о заказах в режиме реального времени и только после этого отправлять товар на склад.
Скоро они смогут доставлять товар клиенту напрямую со своих складов, сообщили в компании, не уточнив сроки.
FBS поможет предпринимателям сэкономить, не замораживать товары на складе Wildberries, а также предложить клиентам экспресс-доставку, считает ритейлер. В результате снизится комиссия для поставщиков — сейчас она составляет от 5 до 15% в зависимости от категории товаров. Кроме этого, схема позволит Wildberries расширить ассортимент товаров, например, доставлять свежие продукты питания.
Новая схема будет работать для товаров всех категорий онлайн-площадки. Пока по такой модели работает крупнейший логистический центр Wildberries в деревне Коледино Московской области. В дальнейшем компания планирует масштабировать эту схему на другие распределительные центры.
Продавцы Wildberries также смогут использовать комбинированную модель и хранить часть товара в логистических центрах компании, а другое на их собственных складах.
Ну наконец-то, наверное многие продавцы отказались от данного маркетплейса из-за одной лишь глупой логистики
Логистика хоть и глупая, но быстрая Если взять склад озон в Хоругвино или Тверь не отвозили поставку, такое ощущение, что везде бывших вертухаев поставили, сотрудники толпами курят на улице, все на вас насрать, в очереди можно по 5 часов ждать разгрузки.
Очень круто, мы отказались работать с WB из-за обязательного FBO, тогда будем работать и с ними тогда то есть с WB👍
Вы готовы готовы ЕЖЕДНЕВНО кататься на РЦ?
Можно сдавать на ПВЗ - но по модели FBO
Можно работать по модели FBS - но сдавать на РЦ ежедневно
А вот схему "работать по FBS, сдавая ежедневно в ПВЗ" они не рассматривают. И вот тут печаль, при такой схеме все бы к ним хлынули... Мне, например, до ближайшего склада - 100км, то есть по 200км ЕЖЕДНЕВНО, даже ради товара за 100 руб...
У них в личном кабинете. Можно в группе поставщиков поспрашивать. https://www.facebook.com/groups/marketplaceandco
Зато самозанятые свои подделки могут продавать
Подделки или поделки?
Не вводите людей в заблуждение! FBS по методу Wildberries - это ежедневная комплектация у себя на складе и доставка скомплектованного заказа ежедневно в Коледино. Единственные кто напрямую позволяет отправлять - это Али.
А кто отвечать будет, если возврат от покупателя придет не тот?
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