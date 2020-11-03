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Торговля
Рая Хачатрян
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Wildberries разрешит продавцам доставлять товары со своих складов напрямую покупателям Материал редакции

Маркетплейс сможет расширить ассортимент, а поставщики — сэкономить на логистике.

19 комментариев
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Wildberries разрешит продавцам доставлять товары со своих складов напрямую клиентам — это снизит комиссию для поставщиков до 5%, сообщили vc.ru в компании.

Пока маркетплейс разрешил поставлять товары по схеме fulfillment by sellers (FBS). Раньше продавцы были обязаны хранить товары на складе Wildberries. Они доставлялись покупателям по мере поступления заказов. Теперь продавцы могут получать информацию о заказах в режиме реального времени и только после этого отправлять товар на склад.

Скоро они смогут доставлять товар клиенту напрямую со своих складов, сообщили в компании, не уточнив сроки.

FBS поможет предпринимателям сэкономить, не замораживать товары на складе Wildberries, а также предложить клиентам экспресс-доставку, считает ритейлер. В результате снизится комиссия для поставщиков — сейчас она составляет от 5 до 15% в зависимости от категории товаров. Кроме этого, схема позволит Wildberries расширить ассортимент товаров, например, доставлять свежие продукты питания.

Новая схема будет работать для товаров всех категорий онлайн-площадки. Пока по такой модели работает крупнейший логистический центр Wildberries в деревне Коледино Московской области. В дальнейшем компания планирует масштабировать эту схему на другие распределительные центры.

Продавцы Wildberries также смогут использовать комбинированную модель и хранить часть товара в логистических центрах компании, а другое на их собственных складах.

#новость #wildberries

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19 комментариев
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Александр Мишулин

3

Ну наконец-то, наверное многие продавцы отказались от данного маркетплейса из-за одной лишь глупой логистики

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Alex Cox

Александр
1

Не знаю как для продавцов, но для клиентов у них лучшая логистика в России.
Озон на мой взгляд им по скорости и количеству косяков проигрывает раза в 3.

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Henry Zhi

Александр
0

Но дешевле, чем скажем на озон.

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Pavel Natalia Selivanovi

Henry
1

Логистика хоть и глупая, но быстрая Если взять склад озон в Хоругвино или Тверь не отвозили поставку, такое ощущение, что везде бывших вертухаев поставили, сотрудники толпами курят на улице, все на вас насрать, в очереди можно по 5 часов ждать разгрузки.

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Ivan Kolyhalov

Александр
0

Логистика FBS на данный момент еще глупее, не обольщайтесь.

Ответить

Михаил Санду

2

Очень круто, мы отказались работать с WB из-за обязательного FBO, тогда будем работать и с ними тогда то есть с WB👍

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Алексей Бунак

Михаил
0

Вы готовы готовы ЕЖЕДНЕВНО кататься на РЦ?
Можно сдавать на ПВЗ - но по модели FBO
Можно работать по модели FBS - но сдавать на РЦ ежедневно
А вот схему "работать по FBS, сдавая ежедневно в ПВЗ" они не рассматривают. И вот тут печаль, при такой схеме все бы к ним хлынули... Мне, например, до ближайшего склада - 100км, то есть по 200км ЕЖЕДНЕВНО, даже ради товара за 100 руб...

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Ivan Kolyhalov

Алексей
0

Помимо этого еще и поставки в ПВЗ заморожены.

Ответить

IO

Алексей
0

Ребят, а где можно про всё это почитать? Так чтобы на пальцах.

Ответить

Ivan Kolyhalov

IO
0

У них в личном кабинете. Можно в группе поставщиков поспрашивать. https://www.facebook.com/groups/marketplaceandco

Группы Facebook
Marketplace&Co: 2 642 участника. Это сообщество поставщиков крупнейших российских маркетплейсов…
www.facebook.com
Ответить

Хабиб Омаров

2

Прекрасная новость

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A.A. Rayskiy

2

WB логистический бог современной России 

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Степан Воронцов

–2

Зато самозанятые свои подделки могут продавать

Ответить

Шамиль Джанболатов

Степан
0

Подделки или поделки?

Ответить

Степан Воронцов

Шамиль
1

Тут уж кто во что горазд)))

Ответить

Ivan Kolyhalov

0

Не вводите людей в заблуждение! FBS по методу Wildberries - это ежедневная комплектация у себя на складе и доставка скомплектованного заказа ежедневно в Коледино. Единственные кто напрямую позволяет отправлять - это Али.

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Yan Purvenes

–1

А кто отвечать будет, если возврат от покупателя придет не тот?

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Алексей Бунак

Yan
0

а сейчас кто отвечает? :) любая проблема = утилизация за счет продавца

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Даниил Пискурёв

0

Фбс это не напрямую.

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