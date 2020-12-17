По имеющейся у нас статистике платежей сервиса Hooli, число возвратов крайне низкое и не превышает 3% от ежемесячного оборота партнера. Размер оборота мы раскрыть не можем.

Более того, насколько нам известно от персонального менеджера нашей компании, курирующего Hooli, эту ситуацию и сам сервис не оставил без внимания и делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки решить проблему клиента.

В нашей практике время накануне праздников, особенно новогодних, — это горячее время, когда у наших партнеров очень много заказов, из-за чего могут случаться накладки со своевременным изготовлением и доставкой.