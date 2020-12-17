Торговля
Лиана Липанова

Часть пользователей популярного в Instagram конструктора одежды Hooli пожаловались на задержки и пропажу заказов Материал редакции

Покупатели обвиняют компанию в том, что она потратилась на рекламу у инфлюенсеров, но не выстроила процесс производства.

97 комментариев
5093 просмотров

Российский бренд премиальной одежды из хлопка Hooli не выполняет заказы и не возвращает деньги, заявила бывший главный редактор Rusbase Элина Кириллова на своей странице в Facebook.

Hooli предлагает покупателям «первый в мире конструктор» одежды: например, платьев, футболок и худи, говорится на сайте магазина. В конструкторе можно выбрать длину, крой, верх, манжеты, цвет и другие. Цены в магазине начинаются от 1990 рублей.

Компания обещает доставку заказа в любую точку мира. В октябре 2020 года сайт FashionTime цитировал слова основателей сервиса о том, что заказы готовятся 7-15 дней.

У Hooli есть собственная швейная фабрика в Москве, каждый заказ изготавливает команда из пяти человек, утверждают в интернет-магазине.

Видео с сайта Hooli

Кириллова рассказала, как заказала в интернет-магазине одежду на 16 тысяч рублей, а затем «заподозрила неладное» — на следующий день с покупательницей никто не связался, чтобы уточнить параметры и сроки, а также не отвечал в чате. На основе отзывов других покупателей в интернете Кириллова «выявила схему».

По её словам, Hooli заказал рекламу у блогеров и таргетированную рекламу в Instagram, но своим пользователям заказы задерживает на 2-3 месяца, а затем присылает одежду другого цвета, с кривой строчкой и другими недостатками. При этом магазин не возвращает деньги.

Я им написала тут же просьбу вернуть деньги, на что мне в ответ придумали правило четырёх часов, что якобы отменить заказ можно только в течение четырех часов после оплаты. Когда я намекнула, что четырёх рабочих часов ещё не прошло, сказали: «Наша "система" сразу заказала материал».

Элина Кириллова

Жалобы на компанию в Facebook появились ещё в мае. Например, о похожем случае с тем же магазином рассказал Карен Тараян, начальник отдела по связям с общественностью «Газпромбанк – Управление активами». Он опубликовал жалобу 28 октября и заявил, что компания не доставила заказ, сделанный 19 сентября.

На сайте «Отзовик» пользователи также жалуются, что заказы приходят с задержкой или не приходят вообще.

Но есть и положительные отзывы.

Сроки изготовления и доставки заказов указаны в договоре оферты: шьётся одежда от двух до 40 рабочих дней в зависимости от параметров, ускоренный пошив в 12 календарных дней стоит от 1000 рублей. Срок доставки в зависимости от адреса и типа доставки не может превышать 30 рабочих дней. В разделе популярных вопросов говорится, что можно подключить информирование о каждом этапе производства через чат-бота.

Hooli для приема платежей сотрудничает с компанией CloudPayments (95% компании принадлежит «Тинькофф»). В комментариях одной из жалоб представителя сервиса попросили разобраться в жалобе на магазин. Представитель CloudPayments заявил vc.ru, что в компании не нашли причин прекращать сотрудничество с Hooli.

По имеющейся у нас статистике платежей сервиса Hooli, число возвратов крайне низкое и не превышает 3% от ежемесячного оборота партнера. Размер оборота мы раскрыть не можем.

Более того, насколько нам известно от персонального менеджера нашей компании, курирующего Hooli, эту ситуацию и сам сервис не оставил без внимания и делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки решить проблему клиента.

В нашей практике время накануне праздников, особенно новогодних, — это горячее время, когда у наших партнеров очень много заказов, из-за чего могут случаться накладки со своевременным изготовлением и доставкой.

представитель CloudPayments

Что необычного в бренде Hooli

Кириллова и другие пользователи отметили, что бренд активно закупает «красивую рекламу» в Instagram.

В аккаунте магазина можно найти репосты публикаций знаменитостей в одежде бренда с соответствующей отметкой. Например, среди покупателей, опубликовавших посты в одежде Hooli, актриса Ирина Горбачева, блогер Ида Галич, певица Дана Соколова и другие.

Обычные пользователи Instagram также часто отмечают аккаунт магазина в своих публикациях. При этом комментарии к постам Hooli отключены.

В конструкторе свитшотов магазин предлагает значительную скидку за фотоотзыв.

Что говорят в Hooli

Представитель бренда рассказал vc.ru, что на отмену заказа у покупателя обычно есть четыре часа: «Эта информация указана в оферте, которую клиент принимает при оформлении. Заказы мы передаем утром и вечером. Если заказ пришел в 17:00 мск, например, то заказ уже вполне может быть передан в раскройный цех».

По словам представителя Hooli, ситуация с Кирилловой разрешилась: магазин вернул деньги, несмотря на то, что понёс при этом убытки. Компания предоставила vc.ru соответствующий чек. Кириллова оформила заказ и «передумала», но система уже передала её запрос на производство, объясняют в компании.

При этом в Hooli утверждают, что в компании нет практики связываться с клиентами по телефону — Кирилловой пришло сообщение на почту. Ей также отвечали на почте, в персональном чате и в Instagram, рассказал представитель бренда.

Хотим подчеркнуть, что мы не интернет-магазин, а сервис по индивидуальному пошиву. Вернуть деньги можно только в течение четырёх часов, после это уже невозможно сделать, так как запускается процесс пошива (закупается ткань и отдаётся в раскройный цех).

Ситуация уже разрешилась. Стоит отметить, что наши менеджеры сработали достаточно шаблонно без углубления в проблему, это не тот сервис, к которому мы стремимся.

Мы признаем здесь свою недоработку и обязательно проведем с ними беседу. Насчет остальных ее претензий, ответили Элине лично по каждому пункту. К сожалению, сделать это публично не удалось из-за настроек приватности в ее аккаунте.

представитель Hooli

По поводу жалобы Карена Тараяна представитель бренда объяснил, что заказ был доставлен 2 ноября. После этого покупатель больше не писал. Этот срок не выходил за рамки оферты, добавили в компании.

Сейчас сроки изготовления 85-90% заказов составляют около 12-15 дней, рассказали в Hooli.

Часть заказов (колеблется от 5% до 15%) не проходит с первого раза отдел контроля качества и передаётся на частичную корректировку или полный перешив. В этом случае, при существенном увеличении сроков, мы компенсируем задержки, предлагая скидки или бесплатную доставку, например.


Также причины задержки заказа могут быть связаны с а) с возникающими от клиентов уже в процессе производства просьбами поменять цвет, комплектацию и пр., б)огромной очередью с июня после первой волны пандемии, когда все предприятия в Москве закрывались, и мы не исключение, в) с предпраздничными днями, когда поток заказов увеличивается вдвое. Сроки доставки индивидуально рассчитываются нашим партнером, компанией СДЭК, и зависят от удаленности региона. Персональный менеджер предоставляет клиенту всю информацию по заказу, его статусе и доставке в личном чате.

представитель Hooli
Обновлено в 19:50. Материал был отредактирован с учетом позиции магазина.

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97 комментариев
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97 комментариев Накачай стартап
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Евгений Делюкин

92
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Ilya Brin

Евгений
42

Что такое Hooli? Отличный вопрос.

Hooli — это не просто очередная высокотехнологичная компания.

Hooli — не только программное обеспечение.
Hooli … Hooli — это люди.

Hooli — это инновационная технология, которая трансформирует мир. Делает его лучше.

Я твердо верю, что мы сможем достичь величия, если сначала достигнем добродетельности.

Ответить

Балкон.Ру

Ilya
1

Hooli’он Иглесиас

Ответить

Пол Финч

Евгений
34

Пошел сразу в комментарии только ради этой картинки)

Ответить

Алексей Кузьмичев

Евгений
17

Гевин Белсон опять не в курсе реальных дел на производстве, ничему жизнь не учит

Ответить

Карл

Евгений
0

поясните мем, пожалуйста.
 пс. спасибо, уже понял)

Ответить

Rafa Ramazanov

Карл
0

Это не мем а актёр и компания из сериала кремниевая долина (силиконовая долина 😀)

Ответить

Mr. Man

43

Ну а hooli

Ответить

Штуки из труб

Mr.
14

Я знал, что будет этот комментарий)))

Ответить

Artem Kravchenko

Mr.
2

Зашёл в комменты за этим

Ответить

Alexandr Simonov

Mr.
0

Я сразу проверил не забыли ли об этом комментарии

Ответить

Михаил Гладченко

33

Полное название бренда: Hooli vi takie naivnie?

Ответить

Vasya Aksyonov

26

На момент публикации заметки представители Hooli не прокомментировали ситуацию и пообещали прислать ответы на вопросы vc.ru в течение одного-двух дней.

Если ответов не будет, требуйте прислать вопросы обратно!

Ответить

Алексей Кузьмичев

17

А hooli вы хотели?

Ответить

ЯжПрограммист

14

Уотакой

Ответить

max smirnoff

ЯжПрограммист
0

шедеврально ))

Ответить

Alexandr Simonov

ЯжПрограммист
0

Теперь хочу научиться так писать свою фамилию и заменить паспорт.

Ответить

Владислав Мальцев

8

Серьезно? Вас же предупреждали крупным текстом HOOLI.

Или сразу надо было назвать NAEBALI?

Ответить

max smirnoff

Владислав
6

навеяло про старую финансовую пирамиду 90-х под названием ЛАБЕАН, которую кто-то догадался прочесть справа налево

Ответить

Igor Kosarev

8

Все что надо знать про их сервис:

Ответить

Сергей Михайленко

Igor
2

Мы не магазин одежды. Вы приобрели у нас не одежду, а услуги по пошиву. Мы уникальный сервис по изготовлению одежды на заказ. Ой, нет, извините, запуталась, по пошиву на заказ

А после этого появляется единорог с радугой...

Ответить

Правый файл

Сергей
1
Ответить

Сергей

Правый
0

В точку!

Ответить

Карл

7

Ирина Горбачева, блогер Ида Галич, певица Дана Соколова и другие - божечки, кто все эти люди?

Ну а хули вы хотели - потратили бабки на публикации у тёлок на тяжелом люксе, шить поэтому приходится где получится... Странная маркетинговая стратегия. 

Ответить

Владислав Мальцев

Карл
0

Горбачева - это которая козью морду строит и рассказывает историю про Эльзу. Серьезно, каждый купить хочет у нее!

Ответить

Ясный бокал

Владислав
3

Она же рекламирует всё подряд, кто в своём уме может прислушиваться к её мнению?

Ответить

Ol Ka

Ясный
0

Те же, кто регулярно обеспечивает 146%, не?

Ответить

Карл

Ol
1

а может, как раз те, которые 2,5-3%, не?

Ответить

Ясный бокал

Ol
0

😥

Ответить

Карл

Владислав
0

пришлось погуглить, понял кто это

Ответить

m1nuv8

8
Ответить

Александр Плесовских

7

Стоит отметить, что наши менеджеры сработали достаточно шаблонно без углубления в проблему

Читай «Мы не знали, что очередной клиент, которого мы пытались наебать публичная личность и знатно поели говна»

Ответить

Александр Блохин

6

Мы считали, пошив от и до, вместе с раскроем, 1 кофтёныша занимает у нас 100 единиц времени, а 240 кофтёнышей занимает 400 единиц времени.

Мы смотрели на Хули и понимали, что такая модель жизнеспособна в двух случаях:
1. У вас высокая цена и мало продаж.
2. Вы занимаетесь комбинаторикой и держите на складе абсолютно все варианты, которые могут получиться благодаря конструктору. В случае Хули, только на худи, получается 3,2 млн SKU (уникальные цвет-размер-рукава-карманы и прочее).

Пункт два, как сами понимаете, не очень реален.

Получается, индивидуальный пошив на массовых объёмах.

Хули советую поднять цены в 2 раза, чтобы отпугнуть наплыв дополнительных клиентов, которые просто разорвут мощности и репутацию компании.

Ответить

Карл

Александр
1

ну в принципе, если ткань указанных цветов имеется, раскрой идет на автоматическом комплексе без отмеров вручную, то в пределах недели можно отшить. Не думаю, что там тысяча заказов в неделю...

Ответить

Alexandr Simonov

Александр
1

Тогда надо конструктор допилить, ибо на текущем нихрена не понятно что ты получишь в итоге за свои многотыщщи.

Ответить

Павел Третьяков

5

Заказали у этих долбаебов два костюма (муж и женский) аж 9 и 11 ноября, обещали пошив за 2-3 недели, предлагая доплатить косарик за "срочный пошив", с тех пор почти невозможно дозвониться, а когда наконец спустя часы ожиданий на другом конце отвечает девочка, оказывается что она не курсе заказа/не может узнать статус пошива/сказать трек доставки/помочь и предлагает "не волноваться и подождать", ну еще написать в тех поддержку. Техподдержка по почте и ватс апе молчит неделями. После матерной ругани дали телефон бухгалтерии для возрата денег. Те сказали что у них по закону оказывается есть СОРОК дней на выполнение заказа и не ебет. Кстати, хотите лайфхак как к ним дозвониться за минуту? Просто оставьте заявку на новый заказ, звонят сами и сразу же)) На днях пришла смс что костюмы доставлены в шоу рум. По приезде туда обязательно напишу отзыв в книгу жалоб, а далее в роспотрепнадзор.

Ответить

Nikita Rogatov

Павел
0

Чарджбек нее? Или оплата товара переводом?

Ответить

Julia Eronina

Павел
0

Вообще, даже не придерешься: на сайте они обещают, что можно собрать вещь в конструкторе за 2 минуты - тут вопросов нет, можно. И сшить ее потом (без сроков) - тут тоже не придерешься) 

Ответить

Мила Чуракова

Павел
0

Я так тоже до них дозвонилась, но все что мне предложили не волноваться, кучка идиотов

Ответить

Расиль Шакиров

4

Название соответствующее. Сервис также))) а так конечно, всем все найти

Ответить

Мертвый завод

4
Ответить

Diana Akchurina

–1

Всегда казалось, что VC - это площадка, которая проверяет информацию перед публикацией. По факту оказалось это не так.
Мы радовались запуску Hooli. Сам можешь собрать и кастомизимовать костюм, не мучаясь с извечной проблемой масс маркета не подошло, цвет не тот, детали портят. Ходим этой зимой в хули всем составом - муж, я и дочка. Жалко пока на совсем маленьких не придумали, одели бы и сына в слитный 😅 на фото hooli лифтолук мужа в офисе. Всем добра, VC стыдно 🤦

Ответить

Mihael Isaev

Diana
3

 Всегда казалось, что VC - это площадка

Можно подумать, что ты наш давний комрад, а по факту зарегалась сегодня, чтобы этот коммент написать. Стыдно, Диана, стыдно 😁 

Ответить

Oleg Akchurin

Mihael
0

стыдно за что должно быть - что не был зарегистрирован на VC ? А без регистрации нельзя читать?

Ответить

Diana Akchurina

Mihael
0

Вообще да, периодически читаю  и читаю давно 🙂 Заказывали недавно, ещё свежо в памяти, чтобы поделиться.

Ответить

Andrew Freez

Diana
3

это же просто кенгуруха за косарь срынка!

Ответить

Правый файл

Diana
1

На фото какойто мужик сделал селфач в лифте в толстовке и в штанах. Без вашего описания не понятно это хули  или из масс маркета.  По поводу проверки информации перед публикацией это же манипулятивный пассаж ? По факту первая ссылка в статье на FB адекватного потребителя  столкнувшегося с негативом, а в коментах 2 чела написали о своем негативном опыте при взаимодействии с хули, причем раньше вашего комента. Чем это не проверка и какая еще дополнительная проверка нужна ? Возможно дело в том, что ваш комментарий попытка обелить зло ?

Ответить

Oleg Akchurin

Правый
0

Этот мужик - я, муж Дианы. И да - худи та самая, в которых ходит вся семья. И да - у нас положительный опыт с этой маркой.

Ответить

Правый файл

Oleg
0

Здорово ! Вам повезло, а другим нет.

Ответить

Diana Akchurina

Правый
0

А смысл? Плохой пиар - это тоже пиар. И комментарий про опыт, у меня он позитивный. Как понятно из предыдущих комментов, у разных людей разный, даже при повторном заказе, что объяснимо, стартап. 

P.S. Статья менялась, вижу куски текста, которых при первом прочтении либо не было, либо исправлены.

Ответить

Ясный бокал

Diana
0

А это на мужчине разве не женская толстовка?

Ответить

Наталья Таций

–4

Лично у меня положительный опыт, в октябре первый заказала и все точно в срок, после заказала второй, вчера прислали сообщение, что передали в ОКК, как раз спустя ровно 3 недели. Всегда со мной вежливо общались, не быстро отвечали, но отвечали. Надеюсь, что все будет хорошо и мой второй заказ дойдёт)

Не нравится только, что вы люди все так грубо обзываетесь и на тех, кто изготавливает и на тех, кто заказывает. Откуда столько злобы и уверенности в своей правоте? 

Ответить

Connor Macleod

Наталья
2

Н обращайте внимание - это нищеброды завидуют и страдают. Купить не могут, только говнить и минуса ставить 😛

Ответить

Martin Holbrook

3

Ну а Hooli они хотели? Стартап

Ответить

Serge Tikhonenko

3

Странно. Аутсорс вьетнамцам на Садовод, бери деньги и выдавать продукцию. Худи- это не свадебное платье или костюм по меркам.

Ответить

Hooli Truly

–7

Всем привет, ребят!

Статья - не промо, но для тех кто дочитал до этого момента: у нас проходит интересная коллаборация: https://hoolitruly.com/collaba, по промокоду "vc.ru" по этой ссылке - скидка 10%. 

Ответить

Denis Ignatyev

Hooli
3

охуенный ответ на все претензии просто (нет)

Ответить

Правый файл

Denis
2

Топово же сработано ! Я уже заказал, ожидаемая дата поставки июль 2024 год (шучу не заказал, слишком долго ждать куплю в спорт мастере китайский ширпотреб за 500 р)

Ответить

Ясный бокал

Правый
1

Июль 2024 - это вы, наверное, экспресс-заказ делали?)))

Ответить

Правый файл

Ясный
1

C авиа доставкой :-D

Ответить

Ясный бокал

Правый
1

Хорошо быть богатым))

Ответить

Alexandr Simonov

Denis
2

Самое интересное, что он сконвертит.

Ответить

Александр Блохин

Alexandr
0

Не. Заморозка же денег. Худи через 3 месяца получишь только. 

Ответить

Dmitriy Lashchenov

2

Мне 2 месяца шили 1 худи. За это время 4 раза перенесли сроки. Попросил возврат, помахали у лица офертой: вернут 20% стоимости. В итоге дождался но так и никуда это худи не надел. Грустная история

Ответить

Andrew Freez

Dmitriy
1

...удивляться что ненужная вещь не пригодилась

Ответить

Alexandr Simonov

Dmitriy
1

Не надел от обиды, или оно нахуй не нужно оказалось?

Ответить

Andrew Freez

Alexandr
0

из мести

Ответить

Alexandr Simonov

Andrew
0

Бомбанул по Воронежу, короче.

Ответить

Andrew Freez

Alexandr
0

Надо бы еще пару заказать и показательно сжечь, как делают некоторые афтоблохиры

Ответить

Alexandr Simonov

Andrew
0

Сжечься можно ещё в нём. Не смотрю автоблогиров, они такое в своих вёдрах не практикуют?

Ответить

Правый файл

Dmitriy
0

Тот случай когда худи надо заказывать в июне, что-бы поставили к сентябрю. Зато можно прокачать скилы стратегического планирования.

Ответить

Дмитрий Оверчук

2

когда уже новости про мистера Макса?

Ответить

Олег Беспалов

2

Ну и hooli вы задерживаете, а?

Ответить

Максим Горький

2

Хулиганство какое-то !

Ответить

Batyr Ulugbekov

2

Как корабль назовёшь, так он и поплывет.

Ответить

Иван Данильченко

2

Красиво лгать — тоже искусство) Мой заказ делали, наверное, целый месяц) О каких там 12 днях и срочных пошивах речь? Писал по своему заказу (стоит сказать, что обратная связь — ужасная). Вотсап выбрали в качестве основы, перенаправляют между ботом и людьми (а это доп чаты). Сделано на от... 

То понос, то золотуха. В конце концов выяснилось, что пол месяца у них не было ткани и они ее ждали. Общение 0 из 5. 

Либо основатель живет на Бали и судит только по радужным отчетам, что ему/ей присылают или пи..кхм, врать — второе счастье. Толстовка, кстати, приятная. Но не стоит того геморроя и времени ожидания.

Ответить

Nicolas _

2

Мода на мешки с капюшоном порядком надоела. 

Ответить

Elina Kirillova

2

Эти же ребята делают пуховики Kokos Look, по той же схеме. Там тоже куча негативных отзывов. 

Ответить

Мила Чуракова

1

Приехали в магазин, померили, определились с размерами, заказали с мужем костюмы, ровно через две недели они были готовы и нам написали, что можно забирать. Серьезно? И кто эти люди, чьи отзывы мы читали? И вот довольные, забрав костюмы, решили сразу заказать ещё по одному. Неприятно было то, что доплата за цвет 1000 не за весь костюм, а за вещь, и вот костюм не 7 стоит, а уже 9 (без начёса).
Свой заказ на этот раз ждали 6 недель, столкнулись с полным отсутствием обратной связи от поддержки, отвечали раз в 2 дня, что ждите. Зато продажник звонят и отвечают моментально. В итоге спустя 6 недель, костюмы поступили в магазин. Заказывать точно больше не будем и никому не посоветуем. Теперь, надевая костюм, сразу ощущаю весь негатив, с которым столкнулась.

Ответить

Connor Macleod

Мила
2

Сожгите его! Он проклят хулиевой энергией!

Ответить

Alexandr Simonov

Мила
1

А в чем именно был негатив, вам дико не терпелось аж целый месяц без запасных костюмов? Вы боялись, что больше никогда их не увидите? Вроде сроки не нарушены. Было какое-то объективное страдание?

Ответить

Мила Чуракова

Alexandr
0

Вся жизнь страдание

Ответить

Killer

–5

Лохи страдают.

Ответить

Правый файл

1

Удивительно, что на любую бредятину находится клиенты готовые слить свое бабло. Человечество находиться в абсурдной ситуации. С одной стороны: Деньги действительно лежат на земле и ждут пока их возьмут, нужно только наклониться и взять, куча людей хотят с ними расстаться.  С другой стороны: драматическое количество людей живут на прожиточный минимум, у пенсов, учителей и линейных врачей грошовые доходы. А предприниматели жаляться, что пандемия отняла у них возможности к заработку. Как так то ?

Ответить

Павел Третьяков

Правый
0

В чем желание заказывать одежду является бредятиной в вашем мире?

Ответить

Правый файл

Павел
1

Есть две альтернативы:
1) Готовая одежда известного размера из известных материалов с детерминированным качеством и тактильным характеристиками. Стоит адекватных денег, покупается за минуты и имеет разумное время поставки 0-3 дней.

2) Нечто, необходимо придумать и собрать самостоятельно потратив на это время. Заплатив за это x3 (или больше) и потом ждать поставки от двух недель до месяца. И в конечном итоге получить непонятный результат.

    Вариант два это некая новая бизнес модель кастомизирующая одежду, но главная её задача генерировать прибыль (забирать клиентов из варианта 1 и заставлять их тратить больше). Какие человеческие потребности эксплуатирует описываемая бизнес модель ? Потребности в самовыражении, потребность отличаться от других, потребности в создании удобной одежды? На сколько далеко потребители могут зайти в этом ? Носки, трусы, рубашки, майки, футболки, шапки, куртки, штаны, кроссовки, шарфы - будут сами себе делать ?

     Готовы ли они сами для себя выращивать еду таким же подходом: кастомизировать в конструкторе параметры свиней например, чем она будет питаться,  как часто,  когда ложиться спать когда подъем и когда её поведут на убой.

Сколько еще не освоенных денег лежит у них в карманах ?

Ответить

Andrew Freez

Правый
1

вы им не подсказывайте идеи-то....
пошёл выкупать домен customfood.ru

Ответить

Правый файл

Andrew
0

Если сработает закажу у вас мясо для эксперимента мраморную свинину. (Там еще можно нагрузки регулировать которая свинья испытывает, тогда возможно будут прослойки жира разной толщины)

Ответить

Алексей Штейн

1

Не жалко телок, кто же будет в здравом уме покупать что-то через каталог фоточек жоп

Ответить

SA Dab

1

А Hooli вы хотели ?

Ответить

Ашот Кочконян

0

А хули вы отели?

Ответить

Необычный холод

0

И вправду хули они хотели-то? 

Ответить

Максим Макаров

0

Промо?

Ответить

Андрей Языков

0

и хуле вы хотели?

Ответить

Alexandr Simonov

0

Pizdato cho

Ответить

Стас Витус

0

Про hooli вы хотели было?

Ответить

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Стас
0

Было и еще будет !

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