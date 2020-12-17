Часть пользователей популярного в Instagram конструктора одежды Hooli пожаловались на задержки и пропажу заказов Материал редакции
Покупатели обвиняют компанию в том, что она потратилась на рекламу у инфлюенсеров, но не выстроила процесс производства.
Российский бренд премиальной одежды из хлопка Hooli не выполняет заказы и не возвращает деньги, заявила бывший главный редактор Rusbase Элина Кириллова на своей странице в Facebook.
Hooli предлагает покупателям «первый в мире конструктор» одежды: например, платьев, футболок и худи, говорится на сайте магазина. В конструкторе можно выбрать длину, крой, верх, манжеты, цвет и другие. Цены в магазине начинаются от 1990 рублей.
Компания обещает доставку заказа в любую точку мира. В октябре 2020 года сайт FashionTime цитировал слова основателей сервиса о том, что заказы готовятся 7-15 дней.
У Hooli есть собственная швейная фабрика в Москве, каждый заказ изготавливает команда из пяти человек, утверждают в интернет-магазине.
Кириллова рассказала, как заказала в интернет-магазине одежду на 16 тысяч рублей, а затем «заподозрила неладное» — на следующий день с покупательницей никто не связался, чтобы уточнить параметры и сроки, а также не отвечал в чате. На основе отзывов других покупателей в интернете Кириллова «выявила схему».
По её словам, Hooli заказал рекламу у блогеров и таргетированную рекламу в Instagram, но своим пользователям заказы задерживает на 2-3 месяца, а затем присылает одежду другого цвета, с кривой строчкой и другими недостатками. При этом магазин не возвращает деньги.
Жалобы на компанию в Facebook появились ещё в мае. Например, о похожем случае с тем же магазином рассказал Карен Тараян, начальник отдела по связям с общественностью «Газпромбанк – Управление активами». Он опубликовал жалобу 28 октября и заявил, что компания не доставила заказ, сделанный 19 сентября.
На сайте «Отзовик» пользователи также жалуются, что заказы приходят с задержкой или не приходят вообще.
Но есть и положительные отзывы.
Сроки изготовления и доставки заказов указаны в договоре оферты: шьётся одежда от двух до 40 рабочих дней в зависимости от параметров, ускоренный пошив в 12 календарных дней стоит от 1000 рублей. Срок доставки в зависимости от адреса и типа доставки не может превышать 30 рабочих дней. В разделе популярных вопросов говорится, что можно подключить информирование о каждом этапе производства через чат-бота.
Hooli для приема платежей сотрудничает с компанией CloudPayments (95% компании принадлежит «Тинькофф»). В комментариях одной из жалоб представителя сервиса попросили разобраться в жалобе на магазин. Представитель CloudPayments заявил vc.ru, что в компании не нашли причин прекращать сотрудничество с Hooli.
Что необычного в бренде Hooli
Кириллова и другие пользователи отметили, что бренд активно закупает «красивую рекламу» в Instagram.
В аккаунте магазина можно найти репосты публикаций знаменитостей в одежде бренда с соответствующей отметкой. Например, среди покупателей, опубликовавших посты в одежде Hooli, актриса Ирина Горбачева, блогер Ида Галич, певица Дана Соколова и другие.
Обычные пользователи Instagram также часто отмечают аккаунт магазина в своих публикациях. При этом комментарии к постам Hooli отключены.
В конструкторе свитшотов магазин предлагает значительную скидку за фотоотзыв.
Что говорят в Hooli
Представитель бренда рассказал vc.ru, что на отмену заказа у покупателя обычно есть четыре часа: «Эта информация указана в оферте, которую клиент принимает при оформлении. Заказы мы передаем утром и вечером. Если заказ пришел в 17:00 мск, например, то заказ уже вполне может быть передан в раскройный цех».
По словам представителя Hooli, ситуация с Кирилловой разрешилась: магазин вернул деньги, несмотря на то, что понёс при этом убытки. Компания предоставила vc.ru соответствующий чек. Кириллова оформила заказ и «передумала», но система уже передала её запрос на производство, объясняют в компании.
При этом в Hooli утверждают, что в компании нет практики связываться с клиентами по телефону — Кирилловой пришло сообщение на почту. Ей также отвечали на почте, в персональном чате и в Instagram, рассказал представитель бренда.
По поводу жалобы Карена Тараяна представитель бренда объяснил, что заказ был доставлен 2 ноября. После этого покупатель больше не писал. Этот срок не выходил за рамки оферты, добавили в компании.
Сейчас сроки изготовления 85-90% заказов составляют около 12-15 дней, рассказали в Hooli.
Что такое Hooli? Отличный вопрос.
Hooli — это не просто очередная высокотехнологичная компания.
Hooli — не только программное обеспечение.
Hooli … Hooli — это люди.
Hooli — это инновационная технология, которая трансформирует мир. Делает его лучше.
Я твердо верю, что мы сможем достичь величия, если сначала достигнем добродетельности.
Гевин Белсон опять не в курсе реальных дел на производстве, ничему жизнь не учит
Это не мем а актёр и компания из сериала кремниевая долина (силиконовая долина 😀)
Ну а hooli
На момент публикации заметки представители Hooli не прокомментировали ситуацию и пообещали прислать ответы на вопросы vc.ru в течение одного-двух дней.
Если ответов не будет, требуйте прислать вопросы обратно!
Уотакой
Теперь хочу научиться так писать свою фамилию и заменить паспорт.
Серьезно? Вас же предупреждали крупным текстом HOOLI.
Или сразу надо было назвать NAEBALI?
навеяло про старую финансовую пирамиду 90-х под названием ЛАБЕАН, которую кто-то догадался прочесть справа налево
Все что надо знать про их сервис:
Мы не магазин одежды. Вы приобрели у нас не одежду, а услуги по пошиву. Мы уникальный сервис по изготовлению одежды на заказ. Ой, нет, извините, запуталась, по пошиву на заказ
А после этого появляется единорог с радугой...
Ирина Горбачева, блогер Ида Галич, певица Дана Соколова и другие - божечки, кто все эти люди?
Ну а хули вы хотели - потратили бабки на публикации у тёлок на тяжелом люксе, шить поэтому приходится где получится... Странная маркетинговая стратегия.
Горбачева - это которая козью морду строит и рассказывает историю про Эльзу. Серьезно, каждый купить хочет у нее!
Ясный бокал
Она же рекламирует всё подряд, кто в своём уме может прислушиваться к её мнению?
Стоит отметить, что наши менеджеры сработали достаточно шаблонно без углубления в проблему
Читай «Мы не знали, что очередной клиент, которого мы пытались наебать публичная личность и знатно поели говна»
Мы считали, пошив от и до, вместе с раскроем, 1 кофтёныша занимает у нас 100 единиц времени, а 240 кофтёнышей занимает 400 единиц времени.
Мы смотрели на Хули и понимали, что такая модель жизнеспособна в двух случаях:
1. У вас высокая цена и мало продаж.
2. Вы занимаетесь комбинаторикой и держите на складе абсолютно все варианты, которые могут получиться благодаря конструктору. В случае Хули, только на худи, получается 3,2 млн SKU (уникальные цвет-размер-рукава-карманы и прочее).
Пункт два, как сами понимаете, не очень реален.
Получается, индивидуальный пошив на массовых объёмах.
Хули советую поднять цены в 2 раза, чтобы отпугнуть наплыв дополнительных клиентов, которые просто разорвут мощности и репутацию компании.
Тогда надо конструктор допилить, ибо на текущем нихрена не понятно что ты получишь в итоге за свои многотыщщи.
Заказали у этих долбаебов два костюма (муж и женский) аж 9 и 11 ноября, обещали пошив за 2-3 недели, предлагая доплатить косарик за "срочный пошив", с тех пор почти невозможно дозвониться, а когда наконец спустя часы ожиданий на другом конце отвечает девочка, оказывается что она не курсе заказа/не может узнать статус пошива/сказать трек доставки/помочь и предлагает "не волноваться и подождать", ну еще написать в тех поддержку. Техподдержка по почте и ватс апе молчит неделями. После матерной ругани дали телефон бухгалтерии для возрата денег. Те сказали что у них по закону оказывается есть СОРОК дней на выполнение заказа и не ебет. Кстати, хотите лайфхак как к ним дозвониться за минуту? Просто оставьте заявку на новый заказ, звонят сами и сразу же)) На днях пришла смс что костюмы доставлены в шоу рум. По приезде туда обязательно напишу отзыв в книгу жалоб, а далее в роспотрепнадзор.
Вообще, даже не придерешься: на сайте они обещают, что можно собрать вещь в конструкторе за 2 минуты - тут вопросов нет, можно. И сшить ее потом (без сроков) - тут тоже не придерешься)
Я так тоже до них дозвонилась, но все что мне предложили не волноваться, кучка идиотов
Всегда казалось, что VC - это площадка, которая проверяет информацию перед публикацией. По факту оказалось это не так.
Мы радовались запуску Hooli. Сам можешь собрать и кастомизимовать костюм, не мучаясь с извечной проблемой масс маркета не подошло, цвет не тот, детали портят. Ходим этой зимой в хули всем составом - муж, я и дочка. Жалко пока на совсем маленьких не придумали, одели бы и сына в слитный 😅 на фото hooli лифтолук мужа в офисе. Всем добра, VC стыдно 🤦
Всегда казалось, что VC - это площадка
Можно подумать, что ты наш давний комрад, а по факту зарегалась сегодня, чтобы этот коммент написать. Стыдно, Диана, стыдно 😁
стыдно за что должно быть - что не был зарегистрирован на VC ? А без регистрации нельзя читать?
Вообще да, периодически читаю и читаю давно 🙂 Заказывали недавно, ещё свежо в памяти, чтобы поделиться.
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На фото какойто мужик сделал селфач в лифте в толстовке и в штанах. Без вашего описания не понятно это хули или из масс маркета. По поводу проверки информации перед публикацией это же манипулятивный пассаж ? По факту первая ссылка в статье на FB адекватного потребителя столкнувшегося с негативом, а в коментах 2 чела написали о своем негативном опыте при взаимодействии с хули, причем раньше вашего комента. Чем это не проверка и какая еще дополнительная проверка нужна ? Возможно дело в том, что ваш комментарий попытка обелить зло ?
Этот мужик - я, муж Дианы. И да - худи та самая, в которых ходит вся семья. И да - у нас положительный опыт с этой маркой.
А смысл? Плохой пиар - это тоже пиар. И комментарий про опыт, у меня он позитивный. Как понятно из предыдущих комментов, у разных людей разный, даже при повторном заказе, что объяснимо, стартап.
P.S. Статья менялась, вижу куски текста, которых при первом прочтении либо не было, либо исправлены.
Лично у меня положительный опыт, в октябре первый заказала и все точно в срок, после заказала второй, вчера прислали сообщение, что передали в ОКК, как раз спустя ровно 3 недели. Всегда со мной вежливо общались, не быстро отвечали, но отвечали. Надеюсь, что все будет хорошо и мой второй заказ дойдёт)
Не нравится только, что вы люди все так грубо обзываетесь и на тех, кто изготавливает и на тех, кто заказывает. Откуда столько злобы и уверенности в своей правоте?
Н обращайте внимание - это нищеброды завидуют и страдают. Купить не могут, только говнить и минуса ставить 😛
Странно. Аутсорс вьетнамцам на Садовод, бери деньги и выдавать продукцию. Худи- это не свадебное платье или костюм по меркам.
Всем привет, ребят!
Статья - не промо, но для тех кто дочитал до этого момента: у нас проходит интересная коллаборация: https://hoolitruly.com/collaba, по промокоду "vc.ru" по этой ссылке - скидка 10%.
охуенный ответ на все претензии просто (нет)
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Топово же сработано ! Я уже заказал, ожидаемая дата поставки июль 2024 год (шучу не заказал, слишком долго ждать куплю в спорт мастере китайский ширпотреб за 500 р)
Самое интересное, что он сконвертит.
Мне 2 месяца шили 1 худи. За это время 4 раза перенесли сроки. Попросил возврат, помахали у лица офертой: вернут 20% стоимости. В итоге дождался но так и никуда это худи не надел. Грустная история
Не надел от обиды, или оно нахуй не нужно оказалось?
из мести
Бомбанул по Воронежу, короче.
Надо бы еще пару заказать и показательно сжечь, как делают некоторые афтоблохиры
Сжечься можно ещё в нём. Не смотрю автоблогиров, они такое в своих вёдрах не практикуют?
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Тот случай когда худи надо заказывать в июне, что-бы поставили к сентябрю. Зато можно прокачать скилы стратегического планирования.
Красиво лгать — тоже искусство) Мой заказ делали, наверное, целый месяц) О каких там 12 днях и срочных пошивах речь? Писал по своему заказу (стоит сказать, что обратная связь — ужасная). Вотсап выбрали в качестве основы, перенаправляют между ботом и людьми (а это доп чаты). Сделано на от...
То понос, то золотуха. В конце концов выяснилось, что пол месяца у них не было ткани и они ее ждали. Общение 0 из 5.
Либо основатель живет на Бали и судит только по радужным отчетам, что ему/ей присылают или пи..кхм, врать — второе счастье. Толстовка, кстати, приятная. Но не стоит того геморроя и времени ожидания.
Эти же ребята делают пуховики Kokos Look, по той же схеме. Там тоже куча негативных отзывов.
Приехали в магазин, померили, определились с размерами, заказали с мужем костюмы, ровно через две недели они были готовы и нам написали, что можно забирать. Серьезно? И кто эти люди, чьи отзывы мы читали? И вот довольные, забрав костюмы, решили сразу заказать ещё по одному. Неприятно было то, что доплата за цвет 1000 не за весь костюм, а за вещь, и вот костюм не 7 стоит, а уже 9 (без начёса).
Свой заказ на этот раз ждали 6 недель, столкнулись с полным отсутствием обратной связи от поддержки, отвечали раз в 2 дня, что ждите. Зато продажник звонят и отвечают моментально. В итоге спустя 6 недель, костюмы поступили в магазин. Заказывать точно больше не будем и никому не посоветуем. Теперь, надевая костюм, сразу ощущаю весь негатив, с которым столкнулась.
А в чем именно был негатив, вам дико не терпелось аж целый месяц без запасных костюмов? Вы боялись, что больше никогда их не увидите? Вроде сроки не нарушены. Было какое-то объективное страдание?
Удивительно, что на любую бредятину находится клиенты готовые слить свое бабло. Человечество находиться в абсурдной ситуации. С одной стороны: Деньги действительно лежат на земле и ждут пока их возьмут, нужно только наклониться и взять, куча людей хотят с ними расстаться. С другой стороны: драматическое количество людей живут на прожиточный минимум, у пенсов, учителей и линейных врачей грошовые доходы. А предприниматели жаляться, что пандемия отняла у них возможности к заработку. Как так то ?
В чем желание заказывать одежду является бредятиной в вашем мире?
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Есть две альтернативы:
1) Готовая одежда известного размера из известных материалов с детерминированным качеством и тактильным характеристиками. Стоит адекватных денег, покупается за минуты и имеет разумное время поставки 0-3 дней.
2) Нечто, необходимо придумать и собрать самостоятельно потратив на это время. Заплатив за это x3 (или больше) и потом ждать поставки от двух недель до месяца. И в конечном итоге получить непонятный результат.
Вариант два это некая новая бизнес модель кастомизирующая одежду, но главная её задача генерировать прибыль (забирать клиентов из варианта 1 и заставлять их тратить больше). Какие человеческие потребности эксплуатирует описываемая бизнес модель ? Потребности в самовыражении, потребность отличаться от других, потребности в создании удобной одежды? На сколько далеко потребители могут зайти в этом ? Носки, трусы, рубашки, майки, футболки, шапки, куртки, штаны, кроссовки, шарфы - будут сами себе делать ?
Готовы ли они сами для себя выращивать еду таким же подходом: кастомизировать в конструкторе параметры свиней например, чем она будет питаться, как часто, когда ложиться спать когда подъем и когда её поведут на убой.
Сколько еще не освоенных денег лежит у них в карманах ?
вы им не подсказывайте идеи-то....
пошёл выкупать домен customfood.ru
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Если сработает закажу у вас мясо для эксперимента мраморную свинину. (Там еще можно нагрузки регулировать которая свинья испытывает, тогда возможно будут прослойки жира разной толщины)
Не жалко телок, кто же будет в здравом уме покупать что-то через каталог фоточек жоп
Про hooli вы хотели было?
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