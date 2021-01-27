Российский ритейлер вышел в страну год назад.

В битву за контроль над быстро развивающимся рынком онлайн-торговли в Польше подключился Amazon: американский ритейлер планирует в ближайшее время запустить сайт и начал регистрацию местных продавцов, пишет Bloomberg. Польский рынок оценивается в $19 млрд, уточняет издание.

Amazon — прямая угроза для одной из крупнейших в стране компаний в сфере электронной коммерции Allegro. Она контролирует более 36% рынка благодаря сильной клиентской базе и быстрым поставкам, отмечает издание.

Акции Allegro на фоне новостей упали более чем на 6%, до 70,25 польских злотых (около $18,65) за штуку. В компании не прокомментировали агентству выход американского ритейлера.

В Польше с января 2020 года работает и российский онлайн-ритейлер Wildberries. Отдельно результаты по стране компания не раскрывает, но общий экспортный оборот продавцов ритейлера увеличился на 95% за год, до 23,7 млрд рублей. Кроме Польши и России Wildberries работает в Израиле, Словакии и других странах.