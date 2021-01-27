Amazon поборется с Wildberries за рынок онлайн-торговли Польши объёмом в $19 млрд Статьи редакции
Российский ритейлер вышел в страну год назад.
В битву за контроль над быстро развивающимся рынком онлайн-торговли в Польше подключился Amazon: американский ритейлер планирует в ближайшее время запустить сайт и начал регистрацию местных продавцов, пишет Bloomberg. Польский рынок оценивается в $19 млрд, уточняет издание.
Amazon — прямая угроза для одной из крупнейших в стране компаний в сфере электронной коммерции Allegro. Она контролирует более 36% рынка благодаря сильной клиентской базе и быстрым поставкам, отмечает издание.
Акции Allegro на фоне новостей упали более чем на 6%, до 70,25 польских злотых (около $18,65) за штуку. В компании не прокомментировали агентству выход американского ритейлера.
В Польше с января 2020 года работает и российский онлайн-ритейлер Wildberries. Отдельно результаты по стране компания не раскрывает, но общий экспортный оборот продавцов ритейлера увеличился на 95% за год, до 23,7 млрд рублей. Кроме Польши и России Wildberries работает в Израиле, Словакии и других странах.
Где Амазон и где вайлдберис... что сравнивать))))
где Амазон и где вайлдберис
Амазон далеко, а Вайлдберис близко. И продавцы отличаются
Как человек проживший в Польше пять лет, могу сразу сказать, у Вайдберис нет никаких шансов. Во первых польский Allegro это настоящий гигант, и услуги на самом высоком уровне, например там почти нет мошенничества, и площадка строго следит за всем. Во вторых Амазон имеет такой бюджет что никто не сможет с ними тягаться. Скорее всего Амазон отберёт какую-то часть рынка у Allegro. А судьба российского сервиса, это доля рынка в пределах погрешности
Роскошный хот-дог
Специфическое отношение к России тоже тема не последняя. Поляка, выбравшего между тремя площадками российскую, можно сдавать в психбольницу.
А если не будут брать — отключим газ (с)
Уже особо нечего
https://www.reuters.com/article/russia-poland-gas-idUSL8N2CX3EF
Разве что можно отключить газ в воронеже для профилактики
Письменный
Чтобы жители Воронежа заказывали товары с ВБ с доставкой из Польши? Многоходовочка! )
Интересно каков объем рынка Беларуси?
В безакцизных сигаретах?
в мешках картохи!
Примерно такой же как и объём рынка России. Только в картон, а рынок в настройке боярышника соответственно)
Безос против Бакальчук
Танцевальный поединок
На кону миллиарды злóтых
Нет ребята серьезно кроме шуток, это классно что наши компаний выходят на международный рынок, так наша экономика будет более диверсифированная, иначе так и будут одни гос корпораций нефтегазовой отрасли, я ни разу не упоротый патриот и ватник но если объективно судить то такие новости радуют меня. Пусть Ozon,Mail.Ru,Яндекс и лучшие на земле банки (вы бы видели как работают банки в Канаде и США🤮🤢) вышли на международный рынок.
Я видел, как работают банки в США и Канаде. Отлично работают в плане стандартных операций и всегда защищают покупателя от мерчанта.
Я видел как работают банки в Швейцарии, Италии и Германии. До сервиса Тинькова, в том числе в аспектах чарджбеков, им как до луны.
я не столь восторгаюсь успехами наших олигархов. Если бы для Родины был прок от этих побед, тогда я болел бы за них обеими руками, но все бабло уходит не в нашу экономику, а в офшор
Роскошный
Какие-никакие налоги но платятся. Лучше, чем ничего. С поганой овцы хоть шерсти клок.
победит тот у кого грузчики не будут пинать товар к клиенту, а будут доставлять! в оговоренные сроки. РРЦ будут у всех одинаковые, от производителей, а вот за сервис придется побороться.
Если в польше такой же клиентский сервис поддержки, как в России, то пусть лучше закрываются.
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