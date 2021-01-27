Торговля
Таня Боброва

Amazon поборется с Wildberries за рынок онлайн-торговли Польши объёмом в $19 млрд Статьи редакции

Российский ритейлер вышел в страну год назад.

В битву за контроль над быстро развивающимся рынком онлайн-торговли в Польше подключился Amazon: американский ритейлер планирует в ближайшее время запустить сайт и начал регистрацию местных продавцов, пишет Bloomberg. Польский рынок оценивается в $19 млрд, уточняет издание.

Amazon — прямая угроза для одной из крупнейших в стране компаний в сфере электронной коммерции Allegro. Она контролирует более 36% рынка благодаря сильной клиентской базе и быстрым поставкам, отмечает издание.

Акции Allegro на фоне новостей упали более чем на 6%, до 70,25 польских злотых (около $18,65) за штуку. В компании не прокомментировали агентству выход американского ритейлера.

В Польше с января 2020 года работает и российский онлайн-ритейлер Wildberries. Отдельно результаты по стране компания не раскрывает, но общий экспортный оборот продавцов ритейлера увеличился на 95% за год, до 23,7 млрд рублей. Кроме Польши и России Wildberries работает в Израиле, Словакии и других странах.

Wildberries отчитался о росте оборота на 96% в…
А количество продавцов выросло почти в пять раз.
vc.ru

#новость #wildberries

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Руслан Агаев

7

Где Амазон и где вайлдберис... что сравнивать))))

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Михаил Качалов

Руслан
3

где Амазон и где вайлдберис

Амазон далеко, а Вайлдберис близко. И продавцы отличаются

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Антон Штадлер

Михаил
1

WB похоже на скам

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Nekton

Михаил
0

Вот и поглядим насколько ;)

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Mikhail Bobko

Руслан
0

Амазон в Польше и Вайлдберрис в Польше. Вот там и сравнивать

Ответить

Lucien Sorokin

4

Как человек проживший в Польше пять лет, могу сразу сказать, у Вайдберис нет никаких шансов. Во первых польский Allegro это настоящий гигант, и услуги на самом высоком уровне, например там почти нет мошенничества, и площадка строго следит за всем. Во вторых Амазон имеет такой бюджет что никто не сможет с ними тягаться. Скорее всего Амазон отберёт какую-то часть рынка у Allegro. А судьба российского сервиса, это доля рынка в пределах погрешности

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Роскошный хот-дог

Lucien
2

Специфическое отношение к России тоже тема не последняя. Поляка, выбравшего между тремя площадками российскую, можно сдавать в психбольницу. 

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Сергей Леопольдович

Lucien
1

А если не будут брать — отключим газ (с)

Ответить

Валентин Невидемский

Сергей
3

Уже особо нечего
https://www.reuters.com/article/russia-poland-gas-idUSL8N2CX3EF
Разве что можно отключить газ в воронеже для профилактики

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Письменный

Валентин
1

Чтобы жители Воронежа заказывали товары с ВБ с доставкой из Польши? Многоходовочка! )

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Radna

Lucien
1

Придет Ozon и наведёт порядок.

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Nekton

2

Интересно каков объем рынка Беларуси?

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semen matrasov

Nekton
2

В безакцизных сигаретах?

Ответить

Nekton

semen
0

😂 в онлайн ретейле

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Николай Западный

semen
0

в мешках картохи!

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Lucien Sorokin

Николай
0

Примерно такой же как и объём рынка России. Только в картон, а рынок в настройке боярышника соответственно)

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Ilya Brin

0

Безос против Бакальчук
Танцевальный поединок
На кону миллиарды злóтых

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Radna

Ilya
7

Нет ребята серьезно кроме шуток, это классно что наши компаний выходят на международный рынок, так наша экономика будет более диверсифированная, иначе так и будут одни гос корпораций нефтегазовой отрасли, я ни разу не упоротый патриот и ватник но если объективно судить то такие новости радуют меня. Пусть Ozon,Mail.Ru,Яндекс и лучшие на земле банки (вы бы видели как работают банки в Канаде и США🤮🤢) вышли на международный рынок.

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Антон Штадлер

Radna
0

Я видел, как работают банки в США и Канаде. Отлично работают в плане стандартных операций и всегда защищают покупателя от мерчанта.

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Венчурный Нацик

Антон
0

Я видел как работают банки в Швейцарии, Италии и Германии. До сервиса Тинькова, в том числе в аспектах чарджбеков, им как до луны.

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Sergey Terekhin

Radna
0

я не столь восторгаюсь успехами наших олигархов. Если бы для Родины был прок от этих побед, тогда я болел бы за них обеими руками, но все бабло уходит не в нашу экономику, а в офшор

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Роскошный

Sergey
0

Какие-никакие налоги но платятся. Лучше, чем ничего. С поганой овцы хоть шерсти клок.

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avmspb812 .

1

победит тот у кого грузчики не будут пинать товар к клиенту, а будут доставлять! в оговоренные сроки. РРЦ будут у всех одинаковые, от производителей, а вот за сервис придется побороться.

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Владимир Куликов

0

Новерно не велик

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Yan Purvenes

0

Если в польше такой же клиентский сервис поддержки, как в России, то пусть лучше закрываются. 

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Mr Legenda

0

А когда амазон будет в России?

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