Торговля
Евгения Евсеева

Coca-Cola в Японии предложит подписку на напитки из автоматов из-за падения спроса в пандемию Статьи редакции

Сервис появится в мае 2021 года.

Coca-Cola через приложение Coke On запустит подписку Coke On Pass, которая позволит брать один напиток в день из более чем 340 тысяч торговых автоматов, пишет Nikkei. Подписка стоит 2700 йен (1822 рубля) в месяц.

Так компания рассчитывает компенсировать падение продаж в автоматах из-за пандемии. Автоматы — обыденность для Японии уже более ста лет. Они предлагают любые товары, от закусок и игрушек до корма для домашних животных и пива. Из-за пандемии их выручка упала более чем на 35%.

По подписке можно будет брать не только Coca Cola, но и другие напитки компании, например, чай без сахара и чёрный кофе. Сервис Coke On Pass запустится в мае по сниженной цене 1350 иен (911 рублей) в качестве рекламы, чтобы привлечь больше людей, пишет Engadget.

По данным издания, Coke On, где можно приобрести подписку, с января 2021 года скачали 25 млн раз.

#новость #cocacola

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14 комментариев
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Alex

8

Ждем автоматов с подпиской на боярышник! В регионах будут актуальны))🤭

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Sergey Kotenev

3

Диабет 😄

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Валентина Сергеенко

Sergey
0

В подарок

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Сергей Подгорный

0

Этому блять 5 баксов дай, тому 10, за ютуб заплати, за яндекс плюс, за нетфлик, за оповещения заплати. Вы там не охуели?

Ответить

Sasha Guseinov

Сергей
0

Ну так бы ты каждый день покупал колу...тоже самое и дороже...чел...ты....

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Pavel Voronkov

Сергей
0

Стоп, стоп. 3 года назад про подписки все писали кипятком и говорили, что за этим будущее.

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Paul Kolesnyk

0

Что ещё будет по подписке?

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Pavel B

Paul
0

Трусы меркель за вип подписку

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Валентина Сергеенко

Pavel
0

Почему Меркель?

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Lucky Lucianoo

0

Просто параноики слов нет, этот мир сошёл с рельсов

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Артем Александров

0

коллаборацию с Jack Daniel’s надо сделать) тогда продажи попрут.

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Artemy Abubakirov

0

Я не знаю на счет цен в Японии, но..

Подписка стоит 2700 йен (1822 рубля) в месяц.

1822 / 30 = 60.7 

Если я правильно понимаю, то в автоматах стоит только 0.5 и 0.3 объем.
Либо у них кола значительно дороже, либо выгоды нет, ибо за 60 руб можно покупать 0.5 колы каждый день и без подписок.

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Artemy Abubakirov

Artemy
0

Не знаю насколько данные точные, но я нагуглил, что 0.5 колы в Японии стоит 120 йен(81.56 руб), так что в Японии выгода есть.

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Sasha Guseinov

0

Подписка Кукон, кто хочет на Кукон?

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