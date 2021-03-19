Coca-Cola в Японии предложит подписку на напитки из автоматов из-за падения спроса в пандемию Статьи редакции
Сервис появится в мае 2021 года.
Coca-Cola через приложение Coke On запустит подписку Coke On Pass, которая позволит брать один напиток в день из более чем 340 тысяч торговых автоматов, пишет Nikkei. Подписка стоит 2700 йен (1822 рубля) в месяц.
Так компания рассчитывает компенсировать падение продаж в автоматах из-за пандемии. Автоматы — обыденность для Японии уже более ста лет. Они предлагают любые товары, от закусок и игрушек до корма для домашних животных и пива. Из-за пандемии их выручка упала более чем на 35%.
По подписке можно будет брать не только Coca Cola, но и другие напитки компании, например, чай без сахара и чёрный кофе. Сервис Coke On Pass запустится в мае по сниженной цене 1350 иен (911 рублей) в качестве рекламы, чтобы привлечь больше людей, пишет Engadget.
По данным издания, Coke On, где можно приобрести подписку, с января 2021 года скачали 25 млн раз.
Диабет 😄
Этому блять 5 баксов дай, тому 10, за ютуб заплати, за яндекс плюс, за нетфлик, за оповещения заплати. Вы там не охуели?
Ну так бы ты каждый день покупал колу...тоже самое и дороже...чел...ты....
Стоп, стоп. 3 года назад про подписки все писали кипятком и говорили, что за этим будущее.
Что ещё будет по подписке?
Я не знаю на счет цен в Японии, но..
Подписка стоит 2700 йен (1822 рубля) в месяц.
1822 / 30 = 60.7
Если я правильно понимаю, то в автоматах стоит только 0.5 и 0.3 объем.
Либо у них кола значительно дороже, либо выгоды нет, ибо за 60 руб можно покупать 0.5 колы каждый день и без подписок.
Не знаю насколько данные точные, но я нагуглил, что 0.5 колы в Японии стоит 120 йен(81.56 руб), так что в Японии выгода есть.
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