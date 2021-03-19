Сервис появится в мае 2021 года.

Coca-Cola через приложение Coke On запустит подписку Coke On Pass, которая позволит брать один напиток в день из более чем 340 тысяч торговых автоматов, пишет Nikkei. Подписка стоит 2700 йен (1822 рубля) в месяц.

Так компания рассчитывает компенсировать падение продаж в автоматах из-за пандемии. Автоматы — обыденность для Японии уже более ста лет. Они предлагают любые товары, от закусок и игрушек до корма для домашних животных и пива. Из-за пандемии их выручка упала более чем на 35%.

По подписке можно будет брать не только Coca Cola, но и другие напитки компании, например, чай без сахара и чёрный кофе. Сервис Coke On Pass запустится в мае по сниженной цене 1350 иен (911 рублей) в качестве рекламы, чтобы привлечь больше людей, пишет Engadget.

По данным издания, Coke On, где можно приобрести подписку, с января 2021 года скачали 25 млн раз.