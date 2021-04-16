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Торговля
Евгения Евсеева

«Яндекс.Лавка» запустится в Париже и Лондоне Статьи редакции

В 2020 году «Лавка» заработала в Израиле под брендом Deli.

«Лавка» начнёт работать в Париже под международным брендом Yango Deli, позднее сервис планируют запустить в Лондоне, пишет VTimes.

Компания уже зарегистрировала юрлицо Deli International во Франции и начала нанимать персонал. Сервис будет работать по той же модели, что и «Лавка» — с доставкой за 10–15 минут. На начальном этапе сервис покроет центральные районы Парижа.

В Париже Yango Deli компания планирует запустить во втором квартале, в Лондоне — ориентировочно в третьем квартале, рассказали vc.ru в «Яндексе». Инвестиции в запуск компания не раскрывает.

Каждый из этих рынков в разы больше Москвы, там выше проникновение электронной коммерции и доставки еды, высокая плотность населения и платежеспособный спрос. Причем они еще не поделены между крупными игроками.

Как у технологической компании у нас есть несколько преимуществ: во-первых, технологии, уже обкатанные в России и Израиле, это важно, потому что на рынке нет готовых решений для дарксторов, стартапам придется все разрабатывать с нуля, во-вторых, возможность быстро масштабироваться на новых рынках.

В этом году «Яндекс» инвестирует в развитие электронной коммерции и e-grocery-сервисов полмиллиарда долларов, эти средства в том числе пойдут на международную экспансию.

Максим Автухов
коммерческий и финансовый директор «Яндекс.Лавки»
  • Сервисы «Яндекса» работают и в других европейских странах. «Яндекс.Такси» официально представила бренд Yango в ноябре 2018 года, одновременно с запуском сервиса в Хельсинки.
  • Сейчас сервис по заказу поездок под брендами Yango и Yandex Go есть в 16 странах, включая Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву, пишет издание.
  • «Яндекс» начал развивать под брендом «Яндекс.Лавка» в июне 2019 года. «Лавка» работает в пяти регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.
  • В 2020 году «Яндекс» запустил сервис в Израиле под брендом Deli. В компании уточнили vc.ru, что удвоили покрытие сервиса с момента открытия в ноябре, а средний чек в стране в 2,5 раза больше, чем в России. Другие детали «Яндекс» не приводит.

#новость #яндекс #яндекславка

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8 8 комментариев
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8 комментариев
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Vladislav Volovik

3

Посмотрим, как Яндекс справится с нормированным графиком работы курьеров во Франции, где трудовые права очень сильно защищены и где переработки должны оплачиваться в обязательном порядке )

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John Rickman

Vladislav
0

Потом просто будет тихое-мирное "Dodo Pizza уходит из Китая" и "это позволит нам высвободить ресурсы".

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Антон Морозов

0

Если, судя по отзывам, они в соседний дом везут пару часов, то может в Париж и Лондон будет быстрее и проще почтой отправить?

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Иван Морозов

0

Почему они не хотят использовать бренд Yandex за границей? Не понимаю.

Ответить

Alexander Romanov

Иван
1

сложное слово может по разному писаться

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Yury Kotov

0

Yango pizza & burgers

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alex twit

0

Как в лучших домах Парижа и Лондона

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Rossy Dayna

–1

http://curufc.com/nrl/gogo-sydney-Roosters-livd.html
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