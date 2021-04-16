серверов от Acer
«Яндекс.Лавка» запустится в Париже и Лондоне Статьи редакции
В 2020 году «Лавка» заработала в Израиле под брендом Deli.
«Лавка» начнёт работать в Париже под международным брендом Yango Deli, позднее сервис планируют запустить в Лондоне, пишет VTimes.
Компания уже зарегистрировала юрлицо Deli International во Франции и начала нанимать персонал. Сервис будет работать по той же модели, что и «Лавка» — с доставкой за 10–15 минут. На начальном этапе сервис покроет центральные районы Парижа.
В Париже Yango Deli компания планирует запустить во втором квартале, в Лондоне — ориентировочно в третьем квартале, рассказали vc.ru в «Яндексе». Инвестиции в запуск компания не раскрывает.
- Сервисы «Яндекса» работают и в других европейских странах. «Яндекс.Такси» официально представила бренд Yango в ноябре 2018 года, одновременно с запуском сервиса в Хельсинки.
- Сейчас сервис по заказу поездок под брендами Yango и Yandex Go есть в 16 странах, включая Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву, пишет издание.
- «Яндекс» начал развивать под брендом «Яндекс.Лавка» в июне 2019 года. «Лавка» работает в пяти регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.
- В 2020 году «Яндекс» запустил сервис в Израиле под брендом Deli. В компании уточнили vc.ru, что удвоили покрытие сервиса с момента открытия в ноябре, а средний чек в стране в 2,5 раза больше, чем в России. Другие детали «Яндекс» не приводит.
Посмотрим, как Яндекс справится с нормированным графиком работы курьеров во Франции, где трудовые права очень сильно защищены и где переработки должны оплачиваться в обязательном порядке )
Потом просто будет тихое-мирное "Dodo Pizza уходит из Китая" и "это позволит нам высвободить ресурсы".
Если, судя по отзывам, они в соседний дом везут пару часов, то может в Париж и Лондон будет быстрее и проще почтой отправить?
Почему они не хотят использовать бренд Yandex за границей? Не понимаю.
Блоги компаний
Показать еще