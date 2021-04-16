Каждый из этих рынков в разы больше Москвы, там выше проникновение электронной коммерции и доставки еды, высокая плотность населения и платежеспособный спрос. Причем они еще не поделены между крупными игроками.

Как у технологической компании у нас есть несколько преимуществ: во-первых, технологии, уже обкатанные в России и Израиле, это важно, потому что на рынке нет готовых решений для дарксторов, стартапам придется все разрабатывать с нуля, во-вторых, возможность быстро масштабироваться на новых рынках.

В этом году «Яндекс» инвестирует в развитие электронной коммерции и e-grocery-сервисов полмиллиарда долларов, эти средства в том числе пойдут на международную экспансию.

