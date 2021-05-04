Покупатели в США, Европе и Азии до сих пор предпочитают бумажные книги электронным — Statista Статьи редакции
Бумажный вариант выбрала и половина россиян — по данным опроса «Яндекса».
Бумажные книги остаются популярнее электронных, и разница стала заметнее во время пандемии Covid-19, пишет Gizmodo со ссылкой на исследование аналитического агентства Statista’s Advertising & Media Outlook.
Агентство опросило респондентов из разных стран об их покупках в 2020 году. Например, в США 22,7% опрошенных купили электронные книги, а бумажные — 45%. В Китае цифровые книги приобрели около 24% опрошенных, бумажные — 32%. Меньше всего электронные книги покупают во Франции, Германии и Индии.
В России подобный опрос проводил «Яндекс» — согласно ему, больше половины россиян (54%) предпочитают читать книги в бумажном виде. Электронные книги читают 30%, 15% — слушают аудиокниги.
74% опрошенных рассказали, что предпочитают читать вечером или ночью, 58% — в будние дни. В основном книги покупают в магазинах или скачивают в интернете, а в библиотеке берут реже.
В марте 2021 года «Ведомости» со ссылкой на данные «Эксмо-АСТ» сообщали, что продажи книг в России снизились по итогам 2020 года на 12%, до 84 млрд рублей. Данные учитывают продажи бумажных, электронных книг и учебной литературы. При этом рынок электронных книг вырос на 32% до 8,2 млрд рублей.
В основном книги покупают в магазинах или скачивают в интернете, а в библиотеке берут реже.
C сервисом mos.ru брать книги из библиотек стало супер удобно.
Хз, в еинк вся ленинка и библиотека конгресса умещается. У - удобно
Я например больше сосредотачиваюсь на книге, когда она бумажная. Хотя электронная удобна, когда надо читать в дороге. Короче бумажная для отдыха, а электронная если срочно.
Попробуйте киндл. Это как бумажная книга, только тысяча штук в одной коробочке.
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