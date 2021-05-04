Бумажный вариант выбрала и половина россиян — по данным опроса «Яндекса».

{"id":242025,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/242025-pokupateli-v-ssha-evrope-i-azii-do-sih-por-predpochitayut-bumazhnye-knigi-elektronnym-statista","title":"\u041f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0432 \u0421\u0428\u0410, \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435 \u0438 \u0410\u0437\u0438\u0438 \u0434\u043e \u0441\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0431\u0443\u043c\u0430\u0436\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043d\u0438\u0433\u0438 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u2014 Statista","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/trade\/242025-pokupateli-v-ssha-evrope-i-azii-do-sih-por-predpochitayut-bumazhnye-knigi-elektronnym-statista","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/242025-pokupateli-v-ssha-evrope-i-azii-do-sih-por-predpochitayut-bumazhnye-knigi-elektronnym-statista&title=\u041f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0432 \u0421\u0428\u0410, \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435 \u0438 \u0410\u0437\u0438\u0438 \u0434\u043e \u0441\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0431\u0443\u043c\u0430\u0436\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043d\u0438\u0433\u0438 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u2014 Statista","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/242025-pokupateli-v-ssha-evrope-i-azii-do-sih-por-predpochitayut-bumazhnye-knigi-elektronnym-statista&text=\u041f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0432 \u0421\u0428\u0410, \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435 \u0438 \u0410\u0437\u0438\u0438 \u0434\u043e \u0441\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0431\u0443\u043c\u0430\u0436\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043d\u0438\u0433\u0438 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u2014 Statista","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/242025-pokupateli-v-ssha-evrope-i-azii-do-sih-por-predpochitayut-bumazhnye-knigi-elektronnym-statista&text=\u041f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0432 \u0421\u0428\u0410, \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435 \u0438 \u0410\u0437\u0438\u0438 \u0434\u043e \u0441\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0431\u0443\u043c\u0430\u0436\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043d\u0438\u0433\u0438 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u2014 Statista","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/trade\/242025-pokupateli-v-ssha-evrope-i-azii-do-sih-por-predpochitayut-bumazhnye-knigi-elektronnym-statista","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0432 \u0421\u0428\u0410, \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435 \u0438 \u0410\u0437\u0438\u0438 \u0434\u043e \u0441\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0431\u0443\u043c\u0430\u0436\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043d\u0438\u0433\u0438 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u2014 Statista&body=https:\/\/vc.ru\/trade\/242025-pokupateli-v-ssha-evrope-i-azii-do-sih-por-predpochitayut-bumazhnye-knigi-elektronnym-statista","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 306 просмотров

Бумажные книги остаются популярнее электронных, и разница стала заметнее во время пандемии Covid-19, пишет Gizmodo со ссылкой на исследование аналитического агентства Statista’s Advertising & Media Outlook.

Агентство опросило респондентов из разных стран об их покупках в 2020 году. Например, в США 22,7% опрошенных купили электронные книги, а бумажные — 45%. В Китае цифровые книги приобрели около 24% опрошенных, бумажные — 32%. Меньше всего электронные книги покупают во Франции, Германии и Индии.

В России подобный опрос проводил «Яндекс» — согласно ему, больше половины россиян (54%) предпочитают читать книги в бумажном виде. Электронные книги читают 30%, 15% — слушают аудиокниги.

74% опрошенных рассказали, что предпочитают читать вечером или ночью, 58% — в будние дни. В основном книги покупают в магазинах или скачивают в интернете, а в библиотеке берут реже.