Логистический оператор Cainiao инвестирует 2 млрд рублей в сеть постаматов в России для выдачи заказов с AliExpress Статьи редакции
Всего компания планирует вложить 4 млрд рублей до конца года в логистику в стране.
- До конца 2021 года Cainiao, входящая в Alibaba Group, планирует вложить 2 млрд рублей и увеличить сеть постаматов по всей России в четыре раза, сообщили vc.ru в компании.
- Развитие сети начнут с универсамов «Верный». В магазинах Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Казани разместят более 100 локеров. Компания планирует за полгода удвоить число постаматов и охватить все крупнейшие магазины сети «Верный».
- В Cainiao объясняют, что начали развитие инфраструктуры для доставки новых категорий: товаров повседневного спроса и продуктов. В компании предполагают, что это поможет начать продажи в интернете новым предприятиям из регионов. Также в России появятся новые склады и сортировочные центры оператора.
- В общей сложности Cainiao вложит 4 млрд в развитие локальной логистической инфраструктуры в 2021 году.
- Cainiao развивает собственную сеть постаматов в России с 2020 года, на конец апреля открыто 2000 собственных локеров, а всего 25 000 точек выдачи заказов.
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5 комментариев
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Мало . Половину растащат
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С их сроками доставки (только лишь предполагаемые более 2 месяцев) не надо абсолютно! Да и какой нормальный человек пойдёт в Верный?! Самый скверный супермаркет
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"Развитие сети начнут с универсамов «Верный»"
"для доставки новых категорий: ... продуктов"
А зачем это "Верному"?
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