Торговля
Маша Цепелева

Логистический оператор Cainiao инвестирует 2 млрд рублей в сеть постаматов в России для выдачи заказов с AliExpress Статьи редакции

Всего компания планирует вложить 4 млрд рублей до конца года в логистику в стране.

  • До конца 2021 года Cainiao, входящая в Alibaba Group, планирует вложить 2 млрд рублей и увеличить сеть постаматов по всей России в четыре раза, сообщили vc.ru в компании.
  • Развитие сети начнут с универсамов «Верный». В магазинах Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Казани разместят более 100 локеров. Компания планирует за полгода удвоить число постаматов и охватить все крупнейшие магазины сети «Верный».
  • В Cainiao объясняют, что начали развитие инфраструктуры для доставки новых категорий: товаров повседневного спроса и продуктов. В компании предполагают, что это поможет начать продажи в интернете новым предприятиям из регионов. Также в России появятся новые склады и сортировочные центры оператора.
  • В общей сложности Cainiao вложит 4 млрд в развитие локальной логистической инфраструктуры в 2021 году.
  • Cainiao развивает собственную сеть постаматов в России с 2020 года, на конец апреля открыто 2000 собственных локеров, а всего 25 000 точек выдачи заказов.

#новость #cainiao

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5 5 комментариев
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5 комментариев
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Vasiliy coconut

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Мало . Половину растащат

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Сергей Милосердов

Vasiliy
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Наверное это уже учетно.

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Anton Kruglikov

0

С их сроками доставки (только лишь предполагаемые более 2 месяцев) не надо абсолютно! Да и какой нормальный человек пойдёт в Верный?! Самый скверный супермаркет

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Yuri Istomin

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"Развитие сети начнут с универсамов «Верный»"
"для доставки новых категорий: ... продуктов"
А зачем это "Верному"?

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Alex Cox

Yuri
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Платить будут, как зачем.

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