«Пятёрочка» открыла в Москве двухэтажный магазин с коворкингом и без кассиров Статьи редакции
Покупатели сами сканируют товары и оплачивают их через приложение или на кассе самообслуживания.
- «Пятёрочка» открыла второй магазин с полностью автоматизированной системой покупок в Москве на Ходынском бульваре, 2, сообщили vc.ru в компании.
- На первом этаже расположен магазин, на втором — коворкинг, где одновременно могут работать до 14 человек, есть бесплатный Wi-Fi, розетки и зарядки для устройств.
Магазин работает круглосуточно. Ассортимент сформирован на основе анализа самых популярных продуктов в первой «Пятёрочке #Налету». В магазине есть пекарня, кофемашина, аппарат для приготовления апельсинового фреша и генератор льда. Лёд можно взять с собой в термопакете.
- Оплатить покупку можно через терминал самообслуживания или через приложение «Пятёрочка #Налету» для Android и iOS, которое может сканировать товары.
В магазине работают 15 камер видеонаблюдения, полки оснащены электронными ценниками. В магазине нет кассиров, но есть администратор и сотрудник для контроля за свежестью товаров.
Чет какая то хуйня
Блин, ну ладно, закрываем :(
Да зачем закрывать , просто конкретно я не понял зачем такой формат. Ну мож я тупой, но работать в супермаркете ...
Так офисы отмирают. Зачем переться куда то час на такси или метро, если можно в ближайшей пятерке за пару часов диджитал смену и отработать?
Меня бы, будь я руководителем, наверное проверяющие органы взъебнули за такое предоставленное рабочее место. Уж лучше тогда договор на дистант и полноценная удалёнка
Так про удалёнку и речь. У меня друг, например, работает удалённо и всегда ездит в какое-нибудь кафе. Дома ему не работается. Да и по собственному опыту знаю , что дома работать, особенно когда рядом жена и ребёнок- не очень удобно. Была бы у меня под домом такая пятёрочка- можно было бы туда на пару часов отходить, решать вопросы в спокойной обстановке.
Дома дистанционно работать лучше, чем дистанционно работать в пятерочке, не?
Только если живешь один.
А если ты успел обзавестись семьей - то порой хочется тишины
Вам, наверное, кажется, что все люди, которым нужны коворкинги или живут в центре, или мечтают в центральный коворк приехать..
Однако, сетка коворков Grow up (или как-то так) доказала, что локальные мини-коворки в спальных районах всегда забиты (были, как сейчас - хз)
Так что модель "приучить платёжеспособное население к заходу в 5" - это, на самом деле - очень годная стратегия. И реализуют они её через коворк, как инструмент увеличения ценности бренда м времени в магазе (параллельно решается вопрос знакомства с ассортиментом)
Я вообще не знаком с работой в коворке , все мои работодатели были достаточно богаты чтобы предоставить оборудованное рабочее место в арендуемых ими офисах. Но даже если бы я согласился работать в коворке, то не в пятерочке. Там же шумно пиздец, если вы бывали в супермаркете
Митяй, ну какой же стыд. Ты думаешь, что люди работают в коворкинге потому что "их работодатель не достаточно богат, чтобы предоставить оборудованное рабочее место"?
Я вообще не знаком с работой в коворке
Но решил зайти и написать что это "хуйня"?
На первой фотке кофе пьют в масках, удобно и практично)
Отличный формат. Побольше бы таких мест, где можно посидеть свободно просто так, перекусить, если хочется.
Возможно оборудовать, поддерживать, оплачивать помещение ради того, чтобы там сидели просто так, не особо выгодно
Чем этот "коворкинг" отличается от, например, вокзала?
Коворкинг - это когда есть офисное оборудование, принтер-сканер, хотябы, быстрый вайфай, в идеале мониторы и удобные офисные кресла. Переговорки, залы для презентаций. Тут просто набор из не самых удобных стульев и столов с одной розеткой на два места.
На вокзале шумно.
За коворкинг лайк! Если проект будет развиваться то оплату по подписке сделать и ок, как у SOK. В подписку - место, принтер, кофе, вода, орешки и скидку на продукты Пятерки ))
Там другой смысл. В коворке они зарабатывают не на продаже м², а на продуктах, соке и - главное - накачке образа бренда.
Так что уверен на 90%, что за ковокр платить не нужно (10% оставляю на жадность менеджмента)
Согласен что это не из бизнес, но если коворк будет бесплатным, то там места свободного не будет и аудитория будет не самая лучшая.
Поэтому плата нужна чтобы отфильтровать ЦА.
Коворкинг сразу на другой уровень сможет перевести продуктовый магазин
А если в каждом районе будет такой коворкинг в каждый из которы можно будет попасть по абонементу то это очень удобно.
Коворкинг SOK так и работает, было около 10К в месяц и посещай любой из коворкингов включая Сити)
О боже, какой бред...
p.s. простите, если задел чью-то тонкую душевную материю. Ну вы серьезно думаете, что в дискаунтере должен быть коворкинг? Скорее в прачечной должны сидеть финансовые консультанты. К слову, я позавчера был в подмосковном Перекрестке и меня там чуть ли не обматерили за вопрос "Где я могу купить маску, чтобы зайти в магазин?".
Бондюлей получить
Вчера был в ветклинике. Очередь большая. Угадайте сколько людей там носит маски? ))) В очереди правильно надета маска была только у меня. Ещё трое были в масках, но на подбородке. Остальные 10 человек, в том числе и персонал - без. ЗБС!
Ну вот только не шутка это. :) Я лучше в масочке.
Если я надену маску на нос - я не смогу нормально дышать. "Спасибо" сломанному и неправильно сросшемуся носу.
Вопросы к уважаемому правительству, которое не обязало ритейл выдавать маски 😷 покупателям, хотя бы за совершение покупки.
Ну к слову ритейл тоже не спонсоры, чтобы выдавать бесплатно. Я готов купить, тем более стоимость маски 2 рубля. Но их просто не продают. А что касается правительства, то можно было бы и бесплатно выдавать по какой-нибудь госпрограмме, если есть требование быть всюду в маске. Написал постановление - создай условия.
Ты до пандемии дома склад масок имел?
Возьмем абстрактную ситуацию, 2020 год, началась пандемия, везде требуют ходить в масках. Масок нет, покупать за 600 рублей, или сколько они там стоили на пике - нет ни малейшего желания.
А маски не продают без маски (сорри за каламбур). Замкнутый круг, который начал размыкаться, когда тот же Магнит начал бесплатно предлагать покупателям что-то типа салфеток с прорезями для ушей. Регламент соблюден, ты в "маске", можешь теперь купить маску.
Если бы круг не разомкнулся - то что делать?
есть ли там защита, чтобы в коворкинг бомжи не залезли? или колдыри зайдут, газету постелят и будут квасить и Путина ругать
слишком часто придётся вызывать. В моём городе почти все сберовские банкоматные помещения уже давно на ночь закрываются. Я так понимаю, что из-за того, что часто спали бомжи, и Сбер с этим так и не смог справиться
Бред, если будет бариста который будет готовить кофе на рожковой кофемашине, еще куда не шло, а пить кофе из суперавтомата, это уже не кофе, а пойло 100%. И что такое 14 мест?
Всегда удивляли гурманы, которые могут отличить кофе из мака от кофе из kfc.
Два-три года постоянного употребления качественного кофе и хочется уже немного больше, и вот ты уже идешь домой с воронкой или харио и заказываешь спешиалити себе.
Так же дома появляется кофемолка, весы, ты начинаешь воротить нос от любой фразы содержащей в себе два слова "кофе" и "молоко".
Еще год-два и вот ты уже хлюпаешь кофе как на каппинге и пытаешься отличить нотки барбариса.
Короче - ничего нового. Аналогично как в вине изучают букет, а аудиозадроты слышат разницу в частотах. Главное - длительное и вдумчивое употребление.
Вдумчивое употребление кофе из мака
По дороге за город возьмите и поверните на МакАвто, пара минут - и у вас в машине стакан горячего ароматного напитка. Выезжайте обратно на дорогу, левая рука на руле, в правой - кофе, позвольте себе насладиться скоростью, дорогой и вкусом кофе.
Мне кажется, что кофе из Мака и домашний по вашему рецепту предполагают разные сценарии использования, каждый хорош по-своему)
Вот это по нашему! Не нравится - вали.
Я понимаю, что человек высказался достаточно грубо, назвав, скорее по некомпетентности, кофе из автоматов пойлом. Ну нет у человека штуки евро на полный автомат, ну не знает он, что можно иметь хороший кофе из автомата. Ну вы то чего так реагируете, вы же умный и воспитанный :)
Полный автомат это вот эта домашняя херня? Спасибо, не надо
На самом деле лучшее что они сделали в пятерке в последнее время это теплый ламповый свет и чай на вынос, без оплаты через кассиров.
Отлично, теперь пожалуйста нормальный ассортимент, а то одни е, консерванты и сахар.
Базовый рак
Кстати, Е-индекс имеет любое вещество, применяемое в пищевой промышленности, даже простая сода. Ну и только благодаря консервантам мы почти забыли что такое ботулизм, например. До всей этой химии кушать колбаску было сродни русской рулетке.
Мне кажется на ходынке особенно воровать будут. Особенно наверное воровать будет контингент, который любит на кроватях в икеи лежать.
В икее вроде как написано, что на кроватях лежать можно и нужно.
Да, но там просто окупировали малолетки, которые потусить на кровати приходят. В регионах подобного в икеях не видел, чем в авиапарке.
По мне лучше ходить в Азбука Daily, где во многих их ТТ стоят столики, и кофе делают на рожковых кофемашинах, и есть огромный плюс то что там есть десерты, и куда почище будет чем 5-ка.
Пятерочка все лучше 🤘
Серьезно? То есть это вот пример для подражания? Родина в упадке
Единственный минус - это сколько же Галь потеряют свою значимую для всех нас работу
Это для it-ков, кто на x5 работает по стране: пришел в ближайшую Пятёрочку, и ты уже в офисе.
Блин, вот это я понимаю магазин. Пора уже все такими автоматизированными делать, у меня в городе по типу такого только вкусвилл, как же там круто, не надо никого искать, если цену не знаешь, никакую люсю звать тоже не надо, сам в приложении просканировал, посмотрел, сам себе всё оформил, на кассе быстро сам попикал, оплатил, чек на почту пришел, ты ушёл. Тебе никто не нужен, ты никому не нужен, в очереди стоять не надо, наличие чего угодно можно посмотреть самому сразу в любом другом магазине, если надо, все чётко - сколько и где штук. Короче скорее бы хотя бы большинство магазинов уже переоборудывывалось в такую автоматику
Как фрилансер скажу, что идея мне нравится, но рабочие места на 4ку (судя по фото). Добавить вариативности к рабочим местам (конечно же всюду розетки и wi-fi), добавить отдельно мини-бар с хорошим кофе и будет круто. Правда хорошо бы разграничить ещё рабочие места от мини-кухни. Сам прекрасно понимаю на сколько важна вариативность в питании на фрилансе, а в кафе всяких и коворкингах ограниченный ассортимент.
Думаю, что я бы протестировал такой формат ^_^ Жду, когда в Краснодаре подобное откроют.
Про коворкинг в магазине не скажу, но то что у них дизайнер наркоман - это 100% клиника. Совершенно невозможно стало заходить в магазины 🤮
Идея хорошая, но как они собираются бороться с воровством? Там охранник будет ходить? Ведь у нас народ всегда будет искать лазейку для халявы 😔. Возможно конечно такие магазины будут ставить только в богатых жк
У нас на районе пятерка двухэтажная уже несколько лет. Правда без коворкинга и с кассирами )
5ка, как и все остальные гавно торговцы, не там пытаются искать решение. Может, всё таки начнете продавать нормальные товары, а всё остальное уже после?
Ещё бы продукты нормальные продавали(не только из эконом сегмента), и готовые блюда, которые не стрёмно есть.
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Покупатели сами сканируют товары и оплачивают их через приложение или на кассе самообслуживания.
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