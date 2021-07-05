Как я ошибался, развивая EdTech-стартап с 400 000 пользователей по всему миру

В 2017 году мы с партнером запустили первое мобильное приложение для детей. Я занял позицию CEO и, за отсутствием большого релевантного опыта, практически с самого начала стал совершать ошибки. Я не умел толком «плавать» — и, можно сказать, внезапно оказался в открытом океане.