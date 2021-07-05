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Торговля
Маша Цепелева

«Пятёрочка» открыла в Москве двухэтажный магазин с коворкингом и без кассиров Статьи редакции

Покупатели сами сканируют товары и оплачивают их через приложение или на кассе самообслуживания.

97 97 комментариев
5482 просмотров
  • «Пятёрочка» открыла второй магазин с полностью автоматизированной системой покупок в Москве на Ходынском бульваре, 2, сообщили vc.ru в компании.
  • На первом этаже расположен магазин, на втором — коворкинг, где одновременно могут работать до 14 человек, есть бесплатный Wi-Fi, розетки и зарядки для устройств.

  • Магазин работает круглосуточно. Ассортимент сформирован на основе анализа самых популярных продуктов в первой «Пятёрочке #Налету». В магазине есть пекарня, кофемашина, аппарат для приготовления апельсинового фреша и генератор льда. Лёд можно взять с собой в термопакете.

  • Оплатить покупку можно через терминал самообслуживания или через приложение «Пятёрочка #Налету» для Android и iOS, которое может сканировать товары.

  • В магазине работают 15 камер видеонаблюдения, полки оснащены электронными ценниками. В магазине нет кассиров, но есть администратор и сотрудник для контроля за свежестью товаров.

Коворкинг  на втором этаже «Пятёрочка»
Экраны в зоне коворкинга «Пятёрочка»
Коворкинг «Пятёрочка»
Товары для покупок в приложении можно сканировать по штрих-коду «Пятёрочка»
Терминал для покупок «Пятёрочка»
Аппарат для апельсинового фреша «Пятёрочка»
Фасад магазина «Пятёрочка»

#новость #пятёрочка

97 97 комментариев
1
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97 комментариев
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Митя Мурасов

–39

Чет какая то хуйня

Ответить

George Weiller

Митя
88

Блин, ну ладно, закрываем :(

Ответить

Митя Мурасов

George
–4

Да зачем закрывать , просто конкретно я не понял зачем такой формат. Ну мож я тупой, но работать в супермаркете ...

Ответить

Igor Kachura

Митя
32

Так офисы отмирают. Зачем переться куда то час на такси или метро, если можно в ближайшей пятерке за пару часов диджитал смену и отработать?

Ответить

Митя Мурасов

Igor
–11

Меня бы, будь я руководителем, наверное проверяющие органы взъебнули за такое предоставленное рабочее место. Уж лучше тогда договор на дистант и полноценная удалёнка

Ответить

Pavel Zhirnov

Митя
6

Так про удалёнку и речь. У меня друг, например, работает удалённо и всегда ездит в какое-нибудь кафе. Дома ему не работается. Да и по собственному опыту знаю , что дома работать, особенно когда рядом жена и ребёнок- не очень удобно. Была бы у меня под домом такая пятёрочка- можно было бы туда на пару часов отходить, решать вопросы в спокойной обстановке.

Ответить

Для закладок

Igor
–2

Дома дистанционно работать лучше, чем дистанционно работать в пятерочке, не?

Ответить

Максим Воронин

Для
0

Только если живешь один. 
А если ты успел обзавестись семьей - то порой хочется тишины

Ответить

Сергей Щукин

Митя
5

Вам, наверное, кажется, что все люди, которым нужны коворкинги или живут в центре, или мечтают в центральный коворк приехать..

Однако, сетка коворков Grow up (или как-то так) доказала, что локальные мини-коворки в спальных районах всегда забиты (были, как сейчас - хз)

Так что модель "приучить платёжеспособное население к заходу в 5" - это, на самом деле - очень годная стратегия. И реализуют они её через коворк, как инструмент увеличения ценности бренда м времени в магазе (параллельно решается вопрос знакомства с ассортиментом)

Ответить

Митя Мурасов

Сергей
2

Я вообще не знаком с работой в коворке , все мои работодатели были достаточно богаты чтобы предоставить оборудованное рабочее место в арендуемых ими офисах. Но даже если бы я согласился работать в коворке, то не в пятерочке. Там же шумно пиздец, если вы бывали в супермаркете

Ответить

Pavel Zhirnov

Митя
12

Митяй, ну какой же стыд. Ты думаешь, что люди работают в коворкинге потому что "их работодатель не достаточно богат, чтобы предоставить оборудованное рабочее место"?

Ответить

Alexander Ivanov

Митя
3

 Я вообще не знаком с работой в коворке

Но решил зайти и написать что это "хуйня"?

Ответить

Митя Мурасов

Митя
6

Дорогая, я сегодня из офиса

Ответить

Канищев Максим

Митя
1

Модно и молодежно. Надо что-то инвесторам показывать.

Ответить

Александр

Митя
0

Вы не понимаете на сколько это удобно, к примеру есть срочное дело ты за покупками пришел, поднялся на второй этаж выпил сока и закончил срочную задачу. Это не удобство?

Ответить

Александр Наркутский

12

На первой фотке кофе пьют в масках, удобно и практично)

Ответить

Иван Иванов

Александр
5

На первой фотке юридический отдел спасает Пятерочку от активистов. 

Ответить

Сергей Щукин

Александр
0

А чО - дырку проковырял, соломку вставил 😆

Ответить

dss

9

Отличный формат. Побольше бы таких мест, где можно посидеть свободно просто так, перекусить, если хочется.

Ответить

Семен Смирнов

dss
0

Возможно оборудовать, поддерживать, оплачивать помещение ради того, чтобы там сидели просто так, не особо выгодно

Ответить

Николай Барыкин

8

Чем этот "коворкинг" отличается от, например, вокзала?
Коворкинг - это когда есть офисное оборудование, принтер-сканер, хотябы, быстрый вайфай, в идеале мониторы и удобные офисные кресла. Переговорки, залы для презентаций. Тут просто набор из не самых удобных стульев и столов с одной розеткой на два места. 

Ответить

Bublikov Anton

Николай
2

На вокзале шумно.

Ответить

Митя Мурасов

Bublikov
6

А в супермаркете как будто нет

Ответить

Sergei Timofeyev

Николай
3

 с одной розеткой на два места.

Тройник можно в Пятёрке купить

Ответить

Алексей Гуторов

8

За коворкинг лайк! Если проект будет развиваться то оплату по подписке сделать и ок, как у SOK. В подписку - место, принтер, кофе, вода, орешки и скидку на продукты Пятерки ))

Ответить

Сергей Щукин

Алексей
3

Там другой смысл. В коворке они зарабатывают не на продаже м², а на продуктах, соке и - главное - накачке образа бренда.

Так что уверен на 90%, что за ковокр платить не нужно (10% оставляю на жадность менеджмента)

Ответить

Алексей Гуторов

Сергей
2

Согласен что это не из бизнес, но если коворк будет бесплатным, то там места свободного не будет и аудитория будет не самая лучшая.
Поэтому плата нужна чтобы отфильтровать ЦА.

Коворкинг сразу на другой уровень сможет перевести продуктовый магазин

А если в каждом районе будет такой коворкинг в каждый из которы можно будет попасть по абонементу то это очень удобно.
Коворкинг SOK так и работает, было около 10К в месяц и посещай любой из коворкингов включая Сити)

Ответить

Николай Барыкин

Алексей
0

А за что там платить?

Ответить

One Geek

5

О боже, какой бред...

p.s. простите, если задел чью-то тонкую душевную материю. Ну вы серьезно думаете, что в дискаунтере должен быть коворкинг? Скорее в прачечной должны сидеть финансовые консультанты. К слову, я позавчера был в подмосковном Перекрестке и меня там чуть ли не обматерили за вопрос "Где я могу купить маску, чтобы зайти в магазин?".

Ответить

Nikitinz

One
1

Бро, ну ты как нерусский с такими вопросами про маску. Я как бы на твоей стороне и твою логику понимаю, но сейчас тема масок просто социальный протест недовольных. А тут ты такой интеллигентный, хорошо одетый и с вопросом про маску... Ну сам понимаешь))

Ответить

One Geek

Nikitinz
4

... еще и "Извините, подскажите, пожалуйста, где я могу купить маску"... Конечно, за такое можно и банкой бондюэль получить :)))

Ответить

умный человек

One
4

Бондюлей получить

Ответить

Alexander Ivanov

умный
0

Ржу в голос )))

Ответить

Nikitinz

One
1

Ну ты меня понял)))

Ответить

Sergei Timofeyev

Nikitinz
1

Вчера был в ветклинике. Очередь большая. Угадайте сколько людей там носит маски? ))) В очереди правильно надета маска была только у меня. Ещё трое были в масках, но на подбородке. Остальные 10 человек, в том числе и персонал - без. ЗБС!

Ответить

One Geek

Sergei
1

Старая шутка: существуют два типа болезни: х*йня и п*здец. Х*йню можно не лечить, а вот п*здец уже не лечится.

Ответить

Sergei Timofeyev

One
2

Ну вот только не шутка это. :) Я лучше в масочке.

Ответить

Nikitinz

Sergei
1

Прикинь, я такой же. Тоже немного расстраиваюсь, что обычно в гордом масочном одиночестве на толпу суперлюдей с масочными подбородками в лучшем случае.

Ответить

One Geek

Nikitinz
0

...Asian's style...

Ответить

N N

Sergei
0

Может они уже обколотые?

Ответить

Максим Воронин

Sergei
0

Если я надену маску на нос - я не смогу нормально дышать. "Спасибо" сломанному и неправильно сросшемуся носу. 

Ответить

Максим Ростокин

One
–2

Вопросы к уважаемому правительству, которое не обязало ритейл выдавать маски 😷 покупателям, хотя бы за совершение покупки.

Ответить

One Geek

Максим
0

Ну к слову ритейл тоже не спонсоры, чтобы выдавать бесплатно. Я готов купить, тем более стоимость маски 2 рубля. Но их просто не продают. А что касается правительства, то можно было бы и бесплатно выдавать по какой-нибудь госпрограмме, если есть требование быть всюду в маске. Написал постановление - создай условия.

Ответить

Ma Fia

One
0

В пятерочке покупал маску за 35 руб буквально пару месяцев назад

Ответить

Андрей Д

Максим
0

маска, как штаны. Никто не обязан ее выдавать, она должна быть с собой. Нет штанов - иди домой и надень 

Ответить

Максим Воронин

Андрей
–1

Ты до пандемии дома склад масок имел?
Возьмем абстрактную ситуацию, 2020 год, началась пандемия, везде требуют ходить в масках. Масок нет, покупать за 600 рублей, или сколько они там стоили на пике - нет ни малейшего желания.
А маски не продают без маски (сорри за каламбур). Замкнутый круг, который начал размыкаться, когда тот же Магнит начал бесплатно предлагать покупателям что-то типа салфеток с прорезями для ушей. Регламент соблюден, ты в "маске", можешь теперь купить маску.

Если бы круг не разомкнулся - то что делать?

Ответить

Алексей Штейн

6

Сейчас бы в пятерочку, когда есть божественные магниты для элиты

Ответить

Voin Mraka

3

есть ли там защита, чтобы в коворкинг бомжи не залезли? или колдыри зайдут, газету постелят и будут квасить и Путина ругать 

Ответить

Marakuya

Voin
2

администратор же есть, вызовет полицию или чоп если что

Ответить

Voin Mraka

Marakuya
0

тогда норм.

Ответить

Андрей Геращенко

Marakuya
0

слишком часто придётся вызывать. В моём городе почти все сберовские банкоматные помещения уже давно на ночь закрываются. Я так понимаю, что из-за того, что часто спали бомжи, и Сбер с этим так и не смог справиться

Ответить

Ильдар Низаметдинов

–1

Бред, если будет бариста который будет готовить кофе на рожковой кофемашине, еще куда не шло, а пить кофе из суперавтомата, это уже не кофе, а пойло 100%. И что такое 14 мест?

Ответить

Андрей

Ильдар
3

Не пейте. 
В Subway, например, кофе из автомата, но латте там отличный. У KFC тоже. 
В Маке вода-водица, но на вкус и цвет. У Глобуса автоматы в ресторане и тоже неплохой. 

Хотите бариста и рожковую кофемашину - идите в кофейню. 

Ответить

Николай Барыкин

Андрей
3

Всегда удивляли гурманы, которые могут отличить кофе из мака от кофе из kfc. 

Ответить

colorless

Николай
4

Два-три года постоянного употребления качественного кофе и хочется уже немного больше, и вот ты уже идешь домой с воронкой или харио и заказываешь спешиалити себе.
Так же дома появляется кофемолка, весы, ты начинаешь воротить нос от любой фразы содержащей в себе два слова "кофе" и "молоко".

Еще год-два и вот ты уже хлюпаешь кофе как на каппинге и пытаешься отличить нотки барбариса.

Короче - ничего нового. Аналогично как в вине изучают букет, а аудиозадроты слышат разницу в частотах. Главное - длительное и вдумчивое употребление.

Ответить

Николай Барыкин

colorle…
5

Вдумчивое употребление кофе из мака

Ответить

One Geek

Николай
2

А вот вы смеетесь, а лет 7 назад, когда я последний раз бывал в Маке на Чеховской, я видел гурманов, которые смаковали местный латте с пирожком. Просто надо уметь красиво жить. Мне есть чему учиться :)

Ответить

One Geek

Николай
2

Возьмите чистую воду, самую простую кофеварку bialetti, кофе, например, Lavazza Bio (зеленая упаковка) и позвольте себе 20 минут насладиться тишиной. Вы сразу поймете разницу между маком и хорошим кофе.

Ответить

Dima Kurilov

One
1

По дороге за город возьмите и поверните на МакАвто, пара минут - и у вас в машине стакан горячего ароматного напитка. Выезжайте обратно на дорогу, левая рука на руле,  в правой - кофе, позвольте себе насладиться скоростью, дорогой и вкусом кофе.
Мне кажется, что кофе из Мака и домашний по вашему рецепту предполагают разные сценарии использования, каждый хорош по-своему)

Ответить

One Geek

Андрей
0

Вот это по нашему! Не нравится - вали.

Я понимаю, что человек высказался достаточно грубо, назвав, скорее по некомпетентности, кофе из автоматов пойлом. Ну нет у человека штуки евро на полный автомат,  ну не знает он, что можно иметь хороший кофе из автомата. Ну вы то чего так реагируете, вы же умный и воспитанный :)

Ответить

Ruslan Musin

One
0

Полный автомат это вот эта домашняя херня? Спасибо, не надо

Ответить

One Geek

Ruslan
1

Хорошо. Я тоже не стал покупать. Мне нравится мои bialetti  за 40 евро.

Ответить

Ruslan Musin

One
0

Так это мока, конечно

Ответить

Alexander Ivanov

One
0

У богатых свои причуды

Ответить

Михаил Похеров

3

На самом деле лучшее что они сделали в пятерке в последнее время это теплый ламповый свет и чай на вынос, без оплаты через кассиров. 

Ответить

Андрей

Михаил
1

Но кофе хочется подешевле. Хотя бы через сокращение объёма. 

Ответить

Андрей Солозобов

3

А доступ в Пятерку-коворкинг только по QR коду? 🤔

Ответить

S V

2

Аппарат для апельсинового ФРЭША 😁  итс риал шит, мэн! 

Ответить

Андрей Соловьёв

–7

Отлично, теперь пожалуйста нормальный ассортимент, а то одни е, консерванты и сахар.

Ответить

Николай Барыкин

Андрей
5

Понапихают своего Е917 в соль и долбятся в щитовидку. 

Ответить

Базовый рак

Андрей
0

Кстати, Е-индекс имеет любое вещество, применяемое в пищевой промышленности, даже простая сода. Ну и только благодаря консервантам мы почти забыли что такое ботулизм, например. До всей этой химии кушать колбаску было сродни русской рулетке.

Ответить

Красивый танк88

2

Круто сделали, молодцы! Мне такой формат по душе 👍

Ответить

Yan Purvenes

2

Мне кажется на ходынке особенно воровать будут. Особенно наверное воровать будет контингент, который любит на кроватях в икеи лежать.

Ответить

Николай Барыкин

Yan
0

В икее вроде как написано, что на кроватях лежать можно и нужно.

Ответить

Yan Purvenes

Николай
0

Да, но там просто окупировали малолетки, которые потусить на кровати приходят. В регионах подобного в икеях не видел, чем в авиапарке.

Ответить

Ильдар Низаметдинов

2

По мне лучше ходить в Азбука Daily, где во многих их ТТ стоят столики, и кофе делают на рожковых кофемашинах, и есть огромный плюс то что там есть десерты, и куда почище будет чем 5-ка. 

Ответить

Ivan Zamorev

0

Пятерочка все лучше 🤘

Ответить

Митя Мурасов

Ivan
0

Серьезно? То есть это вот пример для подражания? Родина в упадке

Ответить

Сергей Янзин

Митя
0

 Родина в упадке

Приплетаю Пятерочку

Ответить

Nikitinz

Митя
0

И звучит: "чтоб ты работал в пятёрочке под крики работников на незнакомом тебе языке". Да ну, по мне так опенспейс в сравнении лучше будет.

Ответить

Igor Sergeevich

0

Единственный минус - это сколько же Галь потеряют свою значимую для всех нас работу

Ответить

Igor Sergeevich

1

Ждём сеть кофеен и лоял кост столовок 👍

Ответить

Denis Glebko

1

Коворкинг в офисном здании? 🤔

Ответить

Gleb Tyutikov

1

Это для it-ков, кто на x5 работает по стране: пришел в ближайшую Пятёрочку, и ты уже в офисе.

Ответить

Анжела Иванова

1

Блин, вот это я понимаю магазин. Пора уже все такими автоматизированными делать, у меня в городе по типу такого только вкусвилл, как же там круто, не надо никого искать, если цену не знаешь, никакую люсю звать тоже не надо, сам в приложении просканировал, посмотрел, сам себе всё оформил, на кассе быстро сам попикал, оплатил, чек на почту пришел, ты ушёл. Тебе никто не нужен, ты никому не нужен, в очереди стоять не надо, наличие чего угодно можно посмотреть самому сразу в любом другом магазине, если надо, все чётко - сколько и где штук. Короче скорее бы хотя бы большинство магазинов уже переоборудывывалось в такую автоматику

Ответить

Образованный хичхакер

1

Прикольно.
Нах не надо, но прикольно 

Ответить

Дяченко Александр

0

Как фрилансер скажу, что идея мне нравится, но рабочие места на 4ку (судя по фото). Добавить вариативности к рабочим местам (конечно же всюду розетки и wi-fi), добавить отдельно мини-бар с хорошим кофе и будет круто. Правда хорошо бы разграничить ещё рабочие места от мини-кухни. Сам прекрасно понимаю на сколько важна вариативность в питании на фрилансе, а в кафе всяких и коворкингах ограниченный ассортимент. 

Думаю, что я бы протестировал такой формат ^_^ Жду, когда в Краснодаре подобное откроют.

Ответить

Nathan Zachary

0

Про коворкинг в магазине не скажу, но то что у них дизайнер наркоман - это 100% клиника. Совершенно невозможно стало заходить в магазины 🤮

Ответить

D Sh

0

Прикольно 😍

Ответить

Ilya Biltuev

0

Идея хорошая, но как они собираются бороться с воровством? Там охранник будет ходить? Ведь у нас народ всегда будет искать лазейку для халявы 😔. Возможно конечно такие магазины будут ставить только в богатых жк

Ответить

Максим Воронин

Ilya
0

Камеры стоят для этой цели

Ответить

Dima Kurilov

0

Самый большой офисный вендинговый автомат)) 

Ответить

Для закладок

0

 без кассиров

Нужно в мурино открыть

Ответить

Andrew van de Kamp

0

У нас на районе пятерка двухэтажная уже несколько лет. Правда без коворкинга и с кассирами ) 

Ответить

Сергей А

0

5ка, как и все остальные гавно торговцы, не там пытаются искать решение. Может, всё таки начнете продавать нормальные товары, а всё остальное уже после?

Ответить

Pavel Rusanov

0

Ещё бы продукты нормальные продавали(не только из эконом сегмента), и готовые блюда, которые не стрёмно есть. 

Ответить

Валера Ганкевич

–7

НА 0

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