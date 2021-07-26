Из-за поправок Moet Hennessy предупреждала о приостановке поставок шампанского в Россию.

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Минфин подготовил разъяснение к вступившим в силу в июле 2021 года поправкам в закон «О государственном регулировании производства и оборота алкоголя». О документе сообщает РБК, его подлинность подтверждают представители Росаккредитации, Simple Group и WineRetail.

В тексте указано, что делать импортёрам с иностранными напитками:

Закон не требует обновления деклараций о соответствии требованиям техрегламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Новые декларации для изменения кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭ или видов продукции можно будет получить бесплатно в упрощенном режиме. Если физические и химические свойства продукции не изменились, от компании нужно будет только заявление.

Нет разъяснений, что делать с продукцией в обороте, или для которой марки созданы, но пока не нанесены на бутылки, говорит РБК президент Simple Group Максим Каширин.

Каширин также рассказал, что на таможенных складах застряла часть партий шампанского и коньяка, документы которых не соответствуют требованиям нового закона. В Федеральной таможенной службе подтвердили изданию информацию и сообщили, что «самими собственниками принято решение о реэкспорте» партий шампанского. Их количество «незначительно».