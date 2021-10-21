Выручка растёт в разы, вовремя не привозят 6% заказов: сооснователь «Самоката» рассказал о работе сервиса в России и США Статьи редакции
В США сервис рассчитывает «заработать не меньше, чем в России», рассказал «Ведомостям» Вячеслав Бочаров.
В России: выручка выросла на 400% за девять месяцев, с опозданием привозят 6% заказов
- В 2021 году сервис растёт быстрее, чем в 2020-м из-за перехода всё большего количества людей из офлайн- в онлайн-магазины. За девять месяцев выручка выросла на 400% год к году — до 23 млрд рублей. Сервис доставляет 6,8 млн заказов в месяц.
- С начала 2021 года сервис запустился в 18 новых городах. Его стратегия: сразу покрыть весь город. 80% зон доставки приходится на доставку за 15 минут, а 20% зон доставки – получасовые заказы. Около 6% заказов доставят с опозданием.
- «Самокат» уже работает в городах-миллионниках и с населением 500 тысяч человек, следующая цель — небольшие города на 100-300 тысяч человек. Компания «размышляет» над этим. Сервис выбирает города вблизи тех, где уже есть «Самокат».
- Чтобы оставаться конкурентоспособными, «Самокат» предлагает новые продукты и услуги. Например, в июне компания сообщила о планах продавать готовую еду под собственной торговой маркой в Москве и регионах. Другие планы онлайн-ритейлера — с октября доставлять лекарства в партнёрстве со «Сбер Еаптекой».
- Сейчас доля продаж собственных торговых марок (СТМ) приближается к половине всех продаж. При этом продажи одного SKU под СТМ вдвое успешнее, чем продажа бренда. Самые прибыльные категории товаров и категории, которые приносят наибольшую выручку, компания не называет.
В США: в планах — открыть десятки складов и выйти за пределы Нью-Йорка до конца года
- В США «Самокат» работает под брендом Buyk, в июне 2021 года сервис привлёк $46 млн на запуск. Первые заказы он доставил в сентябре: компания открыла десять складов на Манхэттене, сейчас сервис работает и в Бруклине.
- Структура расходов в США не отличаются от России: аренда и оснащение помещений, закупка товара, наём сотрудников, маркетинг. На старте сервис вряд ли получит лучшие закупочные цены, но с открытием новых точек можно будет получать больше товара по более низкой цене.
- Планы на развитие в стране: до конца 2021 года открыть десятки дарксторов, выйти «далеко за пределы Нью-Йорка». Ассортимент для американцев будут подбирать с учётом потребностей конкретного города, сейчас он составляет 2500 SKU. В планах также запуск СТМ.
- Для онлайна основной конкурент — классические ритейлеры, в США это те же гипермаркеты, супермаркеты и магазины у дома. Но с точки зрения сервиса по доставке продуктов «абсолютно похожих» на Buyk нет.
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