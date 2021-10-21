Звонки с неизвестных номеров уходят в прошлое. Новая фича для тех, кому важно дозвониться

Что мы чаще всего делаем, когда к нам приходит звонок с неизвестного номера? Зависит от ситуации: либо сбрасываем, либо с неохотой поднимаем трубку. Оба варианта могут вызвать определенные неудобства – мы либо переживаем о том, что пропускаем что-то важное, либо отвлекаемся от своей текущей задачи, либо вынуждены говорить с тем, с кем вообще не…