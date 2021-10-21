Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":7301,"title":"\u041e\u0431\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u043e\u0435 \u043f\u043e\u043a\u043e\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=7301&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/305673-korotko-stat-it-nastavnikom-v-yandeks-praktikume&placeBit=1&hash=5591e8d5fc363bbaa8a8e7b0d32c598ff61e6e85d92efa116d2239cd70682d9f","isPaidAndBannersEnabled":false}
Торговля
Таня Боброва

Выручка растёт в разы, вовремя не привозят 6% заказов: сооснователь «Самоката» рассказал о работе сервиса в России и США Статьи редакции

В США сервис рассчитывает «заработать не меньше, чем в России», рассказал «Ведомостям» Вячеслав Бочаров.

1 1 комментарий
41 просмотров

В России: выручка выросла на 400% за девять месяцев, с опозданием привозят 6% заказов

  • В 2021 году сервис растёт быстрее, чем в 2020-м из-за перехода всё большего количества людей из офлайн- в онлайн-магазины. За девять месяцев выручка выросла на 400% год к году — до 23 млрд рублей. Сервис доставляет 6,8 млн заказов в месяц.
  • С начала 2021 года сервис запустился в 18 новых городах. Его стратегия: сразу покрыть весь город. 80% зон доставки приходится на доставку за 15 минут, а 20% зон доставки – получасовые заказы. Около 6% заказов доставят с опозданием.
  • «Самокат» уже работает в городах-миллионниках и с населением 500 тысяч человек, следующая цель — небольшие города на 100-300 тысяч человек. Компания «размышляет» над этим. Сервис выбирает города вблизи тех, где уже есть «Самокат».

Если в городе живут люди, то мы готовы в него заходить.

Вячеслав Бочаров
  • Чтобы оставаться конкурентоспособными, «Самокат» предлагает новые продукты и услуги. Например, в июне компания сообщила о планах продавать готовую еду под собственной торговой маркой в Москве и регионах. Другие планы онлайн-ритейлера — с октября доставлять лекарства в партнёрстве со «Сбер Еаптекой».

Есть микрорайон, в нем обязательно находится магазин продуктов, аптека, кафе, общепит, салон сотовой связи. Это все часть инфраструктуры микрорайона, которой людям удобно пользоваться. Если мы смогли заменить магазин у дома, то почему мы не можем заменить всё остальное?

Вячеслав Бочаров
  • Сейчас доля продаж собственных торговых марок (СТМ) приближается к половине всех продаж. При этом продажи одного SKU под СТМ вдвое успешнее, чем продажа бренда. Самые прибыльные категории товаров и категории, которые приносят наибольшую выручку, компания не называет.

В США: в планах — открыть десятки складов и выйти за пределы Нью-Йорка до конца года

  • В США «Самокат» работает под брендом Buyk, в июне 2021 года сервис привлёк $46 млн на запуск. Первые заказы он доставил в сентябре: компания открыла десять складов на Манхэттене, сейчас сервис работает и в Бруклине.
  • Структура расходов в США не отличаются от России: аренда и оснащение помещений, закупка товара, наём сотрудников, маркетинг. На старте сервис вряд ли получит лучшие закупочные цены, но с открытием новых точек можно будет получать больше товара по более низкой цене.

Так что мы надеемся заработать не меньше, чем в России.

Вячеслав Бочаров
  • Планы на развитие в стране: до конца 2021 года открыть десятки дарксторов, выйти «далеко за пределы Нью-Йорка». Ассортимент для американцев будут подбирать с учётом потребностей конкретного города, сейчас он составляет 2500 SKU. В планах также запуск СТМ.
  • Для онлайна основной конкурент — классические ритейлеры, в США это те же гипермаркеты, супермаркеты и магазины у дома. Но с точки зрения сервиса по доставке продуктов «абсолютно похожих» на Buyk нет.

Традиционный ритейл сформировал у покупателей привычку ходить в магазин, Amazon приучил американцев дожидаться доставку продуктов почти сутки. Доставка за 10-15 минут здесь чаще всего воспринимается с приятным удивлением или даже восторгом.

Вячеслав Бочаров
Раньше «Яндекса», X5 и других: история…
Через год после запуска сервис доставляет 10 тысяч заказов в день и готов дать бой богатым…
vc.ru

#самокат

1 1 комментарий
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442"], "comments": 1, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 308519, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 21 Oct 2021 15:55:31 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
1 комментарий
Популярные
По порядку
ihovsky

Не понимаю, почему самокат убрал из зоны доставки мой район в Зеленограде. Позиционируют они это тем, что хотят возить за 15 минут, а пока предоставить такой услуги не могут. Но ведь возят даже дальше моего дома — в чем смысл-то?

Пользовался год их услугами и на тебе. Клиентоориентированность на высшем уровне.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 1 комментарий
Личный опыт
Виктория Степанова
«В магазин должны идти не за пивом, а к тебе»: предприниматель открывает пивные магазины для других Статьи редакции

Давид Аракелян начал с торговли в ларьках в 90-е, работал в игорном бизнесе, строил маршруты для вывоза мусора и торговал пивом. Сейчас он открывает для других несколько пивных магазинов в месяц и берёт за каждый 150 тысяч рублей.

Ассортимент одного из магазинов
18 18 комментариев
18
Разработка
Татьяна Крылова
Звонки с неизвестных номеров уходят в прошлое. Новая фича для тех, кому важно дозвониться

Что мы чаще всего делаем, когда к нам приходит звонок с неизвестного номера? Зависит от ситуации: либо сбрасываем, либо с неохотой поднимаем трубку. Оба варианта могут вызвать определенные неудобства – мы либо переживаем о том, что пропускаем что-то важное, либо отвлекаемся от своей текущей задачи, либо вынуждены говорить с тем, с кем вообще не…

2 2 комментария
8
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
IVI
Онлайн-кинотеатр IVI начал съёмки самого правдивого сериала про современный российский наркобизнес
0 Обсудить
Дизайн
Логомашина
Теория поколений: есть ли ей место в дизайне?

На vc.ru десятки статей о том, как брендам коммуницировать с поколениями X, Y и Z. Логомашина разбирается, стоит ли делить людей на бумеров и зумеров в дизайне.

11 11 комментариев
20
Дизайн
Nimax
Как с помощью карты Censydiam создать позиционирование бренда

Бренд-стратег Nimax Оля Якушенко рассказывает о том, как использовать фреймворк при построения брендинговых и маркетинговых стратегий компании.

Карта Censydiam
1 1 комментарий
28
Группа «Самолет»
Почему стоит следить за качеством сквозной аналитики

Девелопер «Самолет» — об опыте внедрения аналитических метрик.

3 3 комментария
2
Открытие Инвестиции
Участвуйте в IPO Softline Group!

С 18 октября открыта книга заявок на участие в IPO глобальной IT-корпорации Softline Group.

0 Обсудить
0
O2 Consulting
Вопросы налогообложения при инвестировании. Что важно учитывать?

Инвестиции в ценные бумаги и иные финансовые инструменты в последние несколько лет пользуются популярностью не только у профессиональных игроков рынка, но и у частных инвесторов, для которых данный вид деятельности представляет собой некое хобби.

0 Обсудить
0
CloudPayments
Бизнес-филантропия и благотворительность. Почему это не затраты, а вложения? Рассказываем на примере CloudPayments

Социальная ответственность составляет важную часть ДНК компании CloudPayments. Делимся инсайтами, почему мы поддерживаем НКО, создаем благотворительные проекты и как транслируем принципы филантропии внутри команды.

0 Обсудить
2
Сервисы
Лиана Липанова
«Тинькофф» обещает набор сервисов для онлайн-продавцов: глава проекта объясняет, зачем они нужны Статьи редакции

Илья Кретов собирается конкурировать с другими проектами своей экосистемой и говорит, что в России торговать в интернете сложнее, чем в США или Китае, потому что очень много площадок.

4 4 комментария
23
Личный опыт
Evil Pechenka
5 заповедей для бизнеса, которым я не следую

Есть «истины» очевидные всем — «Пушкин, это лучший русский поэт». Хорошо если человек предлагает относительно безобидную альтернативу, «Больше люблю Лермонтова», а если «Ну не знаю, Немиров лучше» или «Мне вообще Пушкин не нравится». За такое и побить могут.

9 9 комментариев
18
Больше статей
null