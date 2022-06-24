Заводы Coca-Cola в России на продажу не выставлены, а слухи о полном уходе компании с рынка преувеличены — Forbes Статьи редакции
В российском офисе компании лишь говорят, что Coca-Cola «приостановила работу» в стране.
- В России у Coca-Cola десять заводов, среди которых фабрики производителя соков «Мултон» (бренды Rich, «Добрый»). В 2020 году на предприятиях работало более 7000 сотрудников, пишет Forbes.
- В российском офисе Coca-Cola не ответили на запрос о том, как работают заводы и что их ждёт, лишь отметив, что работа компании в России приостановлена. «Фонтанка» в марте писала, что завод в Санкт-Петербурге принимает заказы и осуществляет доставку. По информации нижегородского NewsNN, местный завод также продолжает работу и в мае.
- Знакомый с положением дел в компании источник Forbes считает,что слухи о полном уходе Coca-Cola из России преувеличены. По его словам, заводы на продажу не выставлены. Другой источник говорит, что пока сотрудники российского офиса «сидят тихо», никого не уволили.
- Гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров отмечает, что прекращается выпуск основной линейки напитков. Источник на рынке безалкогольных напитков называет остановку производства основной линейки (Coca-Cola, Fanta, Sprite) вынужденной: это связано с проблемами с поставками концентратов. Поэтому партнёры Coca-Cola, например, крупные сети фастфуда, вынуждены искать замену этим напиткам.
- Источник на рынке уверен, что было бы логично оставить локальные бренды и запускать новые продукты специально для России. «Фонтанка» сообщала, что Coca-Cola якобы провела презентацию газировки, на которой представила бренд Funky Monkey. Но он принадлежит компании «Юнайтед боттлинг груп», писал The Bell. Презентация не имеет никакого отношения к Coca-Cola, подтвердил источник Forbes на рынке безалкогольных напитков, знакомый с положением дел в компании.
- В июне 2022 года Reuters сообщило, что Coca-Cola HBC, дистрибутор американской компании в России, прекратит производство и продажи Coca-Cola и других напитков бренда в стране. Агентство ссылалось на заявление компании, но в публичном доступе его нет.
1719 просмотров
Не люблю новости про политику, мозга ебут туда - сюда, куча ньюансов и ни какой ясности, а ещё политота с цифрами не дружит от слова совсем
Новостей без политики больше нет)
Ну, туда, сюда.. нюансы ещё эти… вообщем, не всё так однозначно 😆
Просто кажется что то произошло, поэтому новостей про политику так много
так чего непонятного, это специальная операция по дезинформации
Вчера попробовал из любопытства Колу от Черноголовки. Вообще всяческую колу/фанту редко пью, предпочитаю квас и минералку, но стало просто любопытно.
Так на вкус по ощущениям – то же самое, но меньше газа (вчера новость была с нехваткой углекислоты у производителей газ. напитков 😀) и как-то мягче она, не снимает эмаль с зубов, опять же по ощущения.
А по поводу преувеличения слухов – на то они и слухи, а не факты (-:
не снимает эмаль с зубов по ощущениям...
Настолько тонко, что даже почти не видно)
Да просто поделился, никакой затаённой мысли.
Кому-то нравятся сильногазированные напитки, я про сравнение, личные впечатления.
Я пью кока-колу в очень большом количестве, и ЧерноКола вообще не зашла. Какой-то привкус то ли ягод, то ли трав... А потом на дёснах остаётся долгое время привкус какой-то кисло-сладкой химозы.
Никто пока попасть чтобы вкус был 1:1 не может
Оборудование на линиях наверняка одно, может миксуется с Байкалом (-:
Я соглашусь с Вами, Черноголовка после колы/пепси вообще не катит, да и без газа почти... А вот Кулкола (Coolcola), которую очаковский выпускает - неплохая замена, попробуйте:) Газа тоже маловато, но вкус приближен почти максимально к коле) Стоит, правда, дороговато (я за 140 полтораху взял, хотя в кб раньше 2-х литровую колу по 90 руб. брал) - надеюсь, это временно...
Вкус Coca-Cola зависит от местной воды , а если разбавить концентратом на месте как в Macdonald's то ещё вкуснее
У меня вчера была проблема - хотел взять Черноголовку попробовать, но именно кола у них то ли 1.5, то ли 2 литра, меньше вообще нет.
Всякие тархуны, дюшесы и байкалы есть стеклянные 0.5 (в стекле кстати лимонадик вкуснее), а с колой то ли прогадали, то ли в к&б не успели завезти.
Мне вот крем-сода очень нравится, но она до того редко в магазинах появляется, что хрен купишь её, и больше чем 0,5 вообще не видел никогда.
Черноголовка топ. Сам скептически относился к их продукции, пока не попробовал - реально вкусно
Их колу не пробовал, а вот любимый Байкал они натурально засрали: такое ощущение, что пьёшь газированный Инвайт. Любой другой производитель делает лучше. У Черноголовки прикольно только то, что бутылки стеклянные.
слухи о смерти преувеличены
Добавьте, пожалуйста, в словарь новояза:
Не -> уход с рынка, а -> приостановили работу
Так я буду на новый год пить виски с колой, или с "колой" ?
"Виски" с "колой" на "Новый год")
с пепси
Коньяк с "Байкалом"
Виски с комментариям анонима для Форбс, что "слухи о полном уходе компании с рынка преувеличены"
Скорее водку с «Байкалом» :)
Да вы уже определитесь, в конце концов!
Напиток с подорожника таки вкусен)
Лучше квас освящённый. Хоть новость с квасом освящённым и фейк, но это к лучшему. На пиар уже тратиться не нужно. Просто бери наливай, святи и продавай!
А я сам квас делаю. Вкусен зараза)
это новости про уход Coca-Cola как многие комментарии наVC, когда люди читают только заголовок, а не весь текст))))
Чем тише «полностью уходят» тем лучше бизнесу и обычным людям. Удобней перестроить бизнес-процессы без траты больших сил на мониторинг медиапространства.
С нетерпением ждем новостей о полном уходе с рынка
Уйдут , без вариантов
Мултон в Щелкове работает только в путь.
Забавно это "сотрудники сидят тихо". Так и представляю огромный завод или офис, люди молча работают и загадочно переглядываются.