«Яндекс Маркет» начал тестировать новый тип ПВЗ: в них продают «умные» устройства компании и выдают сумки курьерам Статьи редакции
Предприниматели смогут заработать на этих услугах.
- Тестирование проходит в нескольких пунктах выдачи заказов в Москве, Санкт-Петербурге и Туле, объявила компания. Оно продлится несколько месяцев.
- В ПВЗ установили стенды с товарами «Яндекса» — «Яндекс Станциями», «умными» розетками и лампочками, сувенирными шопперами, термокружками и другими. Планы по расширению ассортимента в компании не раскрывают.
- Также в пунктах выдают и принимают обратно термосумки от некоторых курьеров-партнёров «Яндекс Еды».
- После тестирования предприниматели смогут по желанию подключить такие услуги в своих пунктах и заработать на них. В компании уточнили vc.ru, что рассматривают разные форматы вознаграждения — фиксированный тариф или процент от продаж. Какой именно, пока не говорят.
- «Яндекс Маркет» объявил о планах запустить обновлённые ПВЗ в конце 2021 года. Тогда компания сообщала, что среди услуг могут быть обмен старой электроники, отправление посылок, сдача вещей на благотворительность или на хранение. Для курьеров — оформление документов, выдача формы и другое.
- По собственным данным, у «Яндекс Маркета» почти 8000 ПВЗ по России. Кроме выдачи заказов владельцы брендированных пунктов сейчас зарабатывают на приёме возвратов, получении посылок от магазинов и выдаче продавцам невыкупленных заказов.
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У Яндекса такое количество услуг и товаров, что давно пора фирменные салоны открывать для поклонников бренда. Хотя бы в миллионниках
Полностью согласен!
На самом деле не только девайсы и мерч можно продавать: ещё можно мануалы раздавать по сервисам или помоom с регистрацией и тому подобное.
И до кучи принимать коммуналку, продавать консервы, тут у почты надо поучиться фокусировки.
Почта России, кстати, за последние годы прямо выросла в моих глазах. Электронные очереди, сотрудники стали подготовленнее, даже попытка диверсификации с торговлей выглядит пусть как неловкая, но всё же проверка гипотезы по расширению коммерциализации отделений. У них куча проблем со своей суперзабюрократизированностью, но инфраструктура с онлайн-сервисом и приложением норм. Есть, куда расти, лишь бы менеджеры были заинтересованы дальше подниматься — теперь хотя бы не с колен, а с полуприсяда
Мы за ценой не постоим?
Я вижу, как они все равно хуже работают чем СДЕК, чем Озон Рокет, при том, что их тарифы выше и вложили в них как бы не на порядок больше.
Т.е. они по большей части просрали все инвестиции, получился такой автоваз, которых за охулиард денег выпускает гранту без абс и подушек.
Я пользуюсь и не переживаю. Не для бизнеса — в личных целях и для покупок. Иногда и другими пользуюсь, но разницы особой не вижу, всё до сих пор было хорошо, кроме очередей, но это связано со спецификой услуг. Сдэки пенсии не выдают и функцию национального оператора платежей для пенсионеров не выполняют. Это, кстати, уходит в цифру даже у пожилых людей
Вы обыватель, а я профессионал, я много отправляю, в том числе почтой и четко вижу, как цена их услуг завышена, качество хуже, при том, что государство в них вложило неприлично много, прям пиздец как много.
Я уверен, что вы чётко видите то, что вы чётко видите. Говорю только за себя и о своём опыте
Мои данные объективны, а ваши нет
Сильный аргумент
Это же математика, вы отправляете штуками и редко, я отправляю много и каждый день, много лет, с почтой работаю уже 16 лет.
Вы просто видите работу сервиса с другой стороны, что вам и пытаются сказать. Но это ничего не говорит про объективность в любом случае.
Человек в трех постах сказал, что он про себя и свой личный опыт, ему "нет, ты не прав". Что ему пытаются сказать? Он на чужой опыт и чужую точку зрения даже не претендовал, изначально уточняя, что ПРО СЕБЯ ЛИЧНО говорит.
Я попытался донести, что личный опыт против профессионального не канает, так как у меня количество и четкие данные.
Денис, всё хорошо. У вас СВОЙ опыт, у меня СВОЙ опыт. Ваш опыт не лучше и не хуже моего, мы два, слава богу, совершенно разных человека
Я лишь пытаюсь донести до вас мысль, что ваш опыт никак не связан с реальным положением дел на почте, скорее ошибка выжившего.
Понятно, я умываю руки)
Хорошо, и что дальше? Вот КОНКРЕТНО У НЕГО все хорошо и сервис для него РАБОТАЕТ. У вас есть миллион данных что все хуево, но вот У НЕГО все нормально, что ему делать-то с этим? Еще раз: ______у него_____все_____в порядке____. Ваши цифры, данные, опыт могут говорить ЧТО УГОДНО, ему от этого переставать сервисом пользоваться при том что У НЕГО все хорошо?)
Не понимаю че вы доказать пытаетесь. Все плохо? Ну ладно, значит не пользуйтесь. У него все хорошо - он будет пользоваться.
Какая разница с какой стороны, если я вижу, что сроки нарушаются чаще, стоимость выше, пунктов меньше, очереди там больше и двигаются медленнее.
Какая разница что вы там видите если у конкретного человека таких проблем не возникает? Да видьте что угодно, господи) Ему-то от этого что?
Мне кажется опыт Дениса более ревалентен чем ваш.
Это все равно, что обычный водитель будет уверять пилота формулы 1, что лучше шины А чем шины Б.
Лично мне всегда интересен опыт проффесионалов, а не любителей.
Безусловно, вам может быть интересен опыт Дениса больше, чем мой, ничего такого. Но его величество маркетинг учит нас, что любой опыт важен. А его величество воспитание учит, что следует уважительно относиться к разным точкам зрения, особенно если есть претензии на объективность (которой в бесконечности индивидуальных условий не существует).
И есть ещё один нюанс. Наши с Денисом отзывы нельзя всерьёз сравнивать вот так в комментариях, потому что для изучения такого опыта в рамках маркетингового исследования стоит хотя бы провести интервью и выяснить конкретные измеримые и неизмеримые детали опыта взаимодействия. А если речь не об исследовании, а о доверии чьему-то мнению, то объективность уходит первой по определению.
Ну так почта, ржд и сам автоваз — они в нарицательном автовазы: гигантские забюрократизированные конгломераты, неповоротливые и инертные. Туда же все горгазы, водоканалы и т.п.
Угу! В Яндекс продастся все.
Ну так в пвз они теперь собирают всё на свете, так пуркуа бы и не па? К тому же в хороший фирменный магазин за покупкой можно и сходить.
И кредитки там оформлять, обязательно!
Которые, конечно же, только яндексРубли выдают (-:
Точно, потому что куча цифровых сервисов, в которых поди разберись. В салонах сотовой связи помогают же ребята с тарифами и так далее, а тут то же самое с подписками, привязками, гаджетами
Чужими персональными данными могут начать барыжить
действительно. А то пока только сливать получается xD
В Питере есть музей-магазин со всяким мерчем и барахлом.
Музеи открывать везде — ещё круче :)
и какие у него есть товары и услуги? три колонки и лампочка?
SKU штук двести, наверное https://market.yandex.ru/brands--yandex/15562112
Осталось раздевалки и душевые для курьеров и продавцов организовать и можно в 3 смены запускать!
Странно, кмк: в пвз приходят исключительно забрать заказ, ну или поругаться там, наконец. То есть продать колонку недешёвую или умную розетку/лампочку (что ещё у них из девайсов есть?) будет проблематично.
Ещё можно Яндекс хостел для курьеров прилепить
Точно! Прямо в подсобке устроить (-:
Я бы рекомендовал им начать тестировать нормальный маркетплейс. Уверен, результаты будут впечатляющие!
А также распространяют персональные данные клиентов
Приходит жена в магазин Яндекс и покупает данные Васи Пупкина и всё семья разрушена,ведь он внычку ел фастфуд
Это даром, за идею (-;
Клёво, клёво. Успехов!
О каких ПВЗ речь? У Яндекс.Маркет их с гулькин нос. 8000 их было в 2020, но большинство из них закрыли.
Какой смысл? Такие стенды не помогут «показать» пользу для клиентов. Им нужно что-то вроде музеев открывать или даже отелей, где можно было бы прочувствовать умный дом.