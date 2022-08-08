«Яндекс», «Сбер» и «Сколково» выступили против создания единого оператора наружной рекламы и интернет-объявлений Статьи редакции
Законопроект не несёт дополнительной пользы для государства, рынка и граждан, но создаёт преференции для бизнеса единого оператора, считают в банке.
- Письма в Госдуму с критикой законопроекта о едином операторе наружной рекламы и интернет-объявлений (классифайдов) направили АНО «Цифровая экономика» (входят «Сбер», «Яндекс», Ozon и другие), «Авито» и фонд «Сколково», пишут «Ведомости». Инициатива выходит за рамки предмета правового регулирования закона «О рекламе», создает риски монополии и распространения недостоверной информации в интернете, указано в письме «Цифровой экономики».
- Перед отправкой письма в АНО прошло заседание представителей крупных интернет-компаний и сервисов, на которое звали и автора законопроекта Артёма Кирьянова, но он не пришёл. Об этом рассказал изданию источник, близкий к одной из ИТ-компаний. В управлении пресс-службы Госдумы не ответили на запрос «Ведомостей» в воскресенье.
- В письме «Сбера» указано, что «законопроект, создавая необоснованные преференции для бизнеса единого оператора, не несёт дополнительной пользы для государства, рынка и граждан».
Представитель «Яндекса» подтвердил, что компания направляла письмо
в АНО с просьбой об обсуждении законопроекта из-за «избыточного регулирования классифайдов».
- Законопроект о создании единого оператора наружной рекламы и интернет-объявлений, который будет устанавливать цены на размещение и контролировать сообщения, поддержала в первом чтении Госдума. Авторы настаивают, что новая схема снизит эффект от санкций и защитит интересы России «в связи с рисками распространения недостоверной информации».
- Предложения раскритиковал «Авито», представители рекламного рынка, Российский союз промышленников и предпринимателей и, по данным «Интерфакса», ФАС. Второе чтение запланировано на 9 сентября.
- Russ Outdoor — единственная компания, которая соответствует требованиям к единому оператору. Было одно несоответствие, из-за которого критиковали компанию — наличие иностранных собственников. В начале августа оператор сменил учредителей на российских.
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Когда забирали соседа(повышали пенсионный возраст, переписывались конституцию) я молчал. Когда пришли за мной помочь было уже не кому.
Надеюсь они понимают, что в сложившейся системе они ничего не смогут изменить
Так они раньше не молчали. Яндекс вот всеми силами пропихивал агитацию за изменение конституции.
А пруфы?
Гнусная ложь.
Тогда это было выгодно и тиски так приятно холодили яйца. Они и сейчас верные и скрепные и искренне не понимают, за что барин рекламную кормушку другому холопу отдает.
Да поздно, ребят.
Уже всё проебано, Помпеи горят, и будут гореть до полного пепелища, с той разницей, что гореть будет торфяник.
За вы, или против, возникать нужно было раньше, когда можно было что-то изменить.
Ой, да не факт. Не удивлюсь, если с этим законопроектом опять разыгрывают классическую пьессу "Бояре плохие, царь хороший", но уже для интернет-компаний.
А речь не о законе, на всю вот эту шелуху уже абсолютно поебать :)
Против ФЗ, по которому вчера патреон забанили, 10 лет назад кто только не выступал
Что за истерика? Уровень гос регулирования в рф все еще меньше во многих сферах чем в той же германии. Даже при большом уровне гос регулирования, есть много государств которые работают эффективно, тот же Китай например. Мир не состоит из черного и белого и на эффективность нужно смотреть в контексте.
Для авторитарного государства как раз-таки очень полезная фича
Ща… как привлекут к ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию сотрудника государственного ведомства. )
Сейчас любое несогласие с государством или его идеей привлекают к ответственности по УК РФ Статья 280.3.
Тут как раз они говорят про: "Авторы настаивают, что новая схема снизит эффект от санкций и защитит интересы России «в связи с рисками распространения недостоверной информации». С таким лозунгом и статье УК РФ можно любой бред продвигать в законопроекты. Поэтому у них все на мази, когда есть удобная для них статья против любое инакомыслия.
Гоу в сша, я прошёл Россию, тут делать нечего, изи
Не прошел, а слил катку, и решил по новой создать.
Без Грин карты вылетишь, как пробка от шампанского.
И что делать, умирать в России?
Просто интересно, как вообще мыслят люди, голосующие за этот закон. Им приводят аргументы, а они [вытаскивая один наушник и отрывая взгляд от телефона]: «Да не, нормально будет». Так что ли?
Да ни как. Согласуют то что спускают свыше независимо от экономических последствий, про социальные и так понятно все.
На самом деле все логично в рамках текущего политического строя с сильной властной вертикалью.
Стоит ожидать законодательного закрепления единой партии в Думе
Да ну нафиг, удалил коммент. Непонятно, что можно писать, что нельзя(
Там еще денег подкидывают партиям , мне кажется.
Какое нормально будет? Вы глаза открывали вообще? На авито, юле, форумах в интернете куча бездельников перекупов и фейковых объявлений, от этого физлица страдают. Сами виноваты.
Г**ру забыли) хотя ее, скорее всего, как раз не тронут
Там если разобраться есть и польза для общества.
1. Прозрачное ценообразование. Не получится теперь схематоз, заказчик заказал рекламу на 100₽, исполнитель нашел подрядчика, который сделал за 10₽, а остальные в карман.
2. Всяким букмекерам будет еще сложнее закупать рекламу.
3. Будет проще притянуть за недобросовестную рекламу. Реклама станет честнее не будут рекламировать всякую хрень которая не работает.
Вопрос в другом, какого хуя это должна контролировать частная компания?
Спроси об этом у дальнобоев.
Битва за Чебурнет
Почему письмо в Госдуму только? А где в правоохранительные органы, что бы проверить этих авторов идеи. На лицо приступная попытки устроить рекит.
Это компания врага, их надо душить экономически, все правильно, никакого финансирования.
Ну так и душили бы именно эту компанию, а не всю отрасль. Проблема ведь не в том, что конкретные компании вытеснят с рынка, а в том, что... возникает вопрос: Как начинать стартапы, новые проекты, развивать их, если по росчерку пера любую отрасль могут прикрыть?
Так же как и раньше,авито при Путине и ЕдРо возникла-или там какой то другой Путин был и другое ЕдРо?
Что раньше? Речь не про авито, а про отрасль. Приведите пример, в какой отрасли радикально запретили весь частный бизнес?
Отрасль сложилась при Путине и Едро.
Это просто факт.
Ну и если не истерить то вполне ясно что этот законопроект только для сговорчивости иностранцев владеющих авито в качестве второго предложения которое хуже первого.Если упрутся рогом,то условия станут еще хуже закон будет принят и авито попросту уничтожат, а так пока еще могут продать ростелекому по заниженной стоимости.
Чем быстрее согласятся тем лучше
Янлексы сберы просто тут выступили для имитации,все всио понимают)
гебешные крысы и их педпевалы так длинно не думают. От слова никогда.
Сделайте на том же авито регистрацию только через госуслуги и 95% проблем отпадут
вместе с 95% юзеров
и бизнес-моделью
Бизнес модель у гнилого авито - банить кого-угодно кроме мошенников
Тупым хомякам сложно там завести один раз и навсегда учетку?
Это деменструация или пикет?
Так не доставайся же ты никому! (-:
Вот если бы всегда так
Судя по абсурдности и вредности закона, кому то заплатили очень хорош е бабки, чтобы он был принят.
Чубайса кстати, идеологе Сколково, когда посадят. А то смерть свою в немецкой больничке так и съимитируется, уйдет от тюрьмы.
Авито башкой крути дальше
Интересно, если бы именно Яндекс был предложен в качестве единого оператора, сильно бы он протестовал?
Взяли на карандаш.
Сели на карандаш