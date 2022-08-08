Торговля
Маша Цепелева

«Яндекс», «Сбер» и «Сколково» выступили против создания единого оператора наружной рекламы и интернет-объявлений Статьи редакции

Законопроект не несёт дополнительной пользы для государства, рынка и граждан, но создаёт преференции для бизнеса единого оператора, считают в банке.

  • Письма в Госдуму с критикой законопроекта о едином операторе наружной рекламы и интернет-объявлений (классифайдов) направили АНО «Цифровая экономика» (входят «Сбер», «Яндекс», Ozon и другие), «Авито» и фонд «Сколково», пишут «Ведомости». Инициатива выходит за рамки предмета правового регулирования закона «О рекламе», создает риски монополии и распространения недостоверной информации в интернете, указано в письме «Цифровой экономики».
  • Перед отправкой письма в АНО прошло заседание представителей крупных интернет-компаний и сервисов, на которое звали и автора законопроекта Артёма Кирьянова, но он не пришёл. Об этом рассказал изданию источник, близкий к одной из ИТ-компаний. В управлении пресс-службы Госдумы не ответили на запрос «Ведомостей» в воскресенье.
  • В письме «Сбера» указано, что «законопроект, создавая необоснованные преференции для бизнеса единого оператора, не несёт дополнительной пользы для государства, рынка и граждан».

  • Представитель «Яндекса» подтвердил, что компания направляла письмо

    в АНО с просьбой об обсуждении законопроекта из-за «избыточного регулирования классифайдов».

  • Законопроект о создании единого оператора наружной рекламы и интернет-объявлений, который будет устанавливать цены на размещение и контролировать сообщения, поддержала в первом чтении Госдума. Авторы настаивают, что новая схема снизит эффект от санкций и защитит интересы России «в связи с рисками распространения недостоверной информации».
  • Предложения раскритиковал «Авито», представители рекламного рынка, Российский союз промышленников и предпринимателей и, по данным «Интерфакса», ФАС. Второе чтение запланировано на 9 сентября.
  • Russ Outdoor — единственная компания, которая соответствует требованиям к единому оператору. Было одно несоответствие, из-за которого критиковали компанию — наличие иностранных собственников. В начале августа оператор сменил учредителей на российских.

#новость #сбер #яндекс #цифроваяэкономика #сколково

4181 просмотров
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49 комментариев
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 Lengor

Когда забирали соседа(повышали пенсионный возраст, переписывались конституцию) я молчал. Когда пришли за мной помочь было уже не кому.
Надеюсь они понимают, что в сложившейся системе они ничего не смогут изменить

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Киприан Лейн

Так они раньше не молчали. Яндекс вот всеми силами пропихивал агитацию за изменение конституции.

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Alexandr Gunich

А пруфы?

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Иван Анонимов

Гнусная ложь.

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Евгений Овод

Тогда это было выгодно и тиски так приятно холодили яйца. Они и сейчас верные и скрепные и искренне не понимают, за что барин рекламную кормушку другому холопу отдает.

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Skyray

Да поздно, ребят.
Уже всё проебано, Помпеи горят, и будут гореть до полного пепелища, с той разницей, что гореть будет торфяник.

За вы, или против, возникать нужно было раньше, когда можно было что-то изменить.

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Андрей Мельник

Ой, да не факт. Не удивлюсь, если с этим законопроектом опять разыгрывают классическую пьессу "Бояре плохие, царь хороший", но уже для интернет-компаний.

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Skyray

А речь не о законе, на всю вот эту шелуху уже абсолютно поебать :)

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Andre Macareno

Против ФЗ, по которому вчера патреон забанили, 10 лет назад кто только не выступал

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Andrei

Что за истерика? Уровень гос регулирования в рф все еще меньше во многих сферах чем в той же германии. Даже при большом уровне гос регулирования, есть много государств которые работают эффективно, тот же Китай например. Мир не состоит из черного и белого и на эффективность нужно смотреть в контексте.

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This DayWalker

Для авторитарного государства как раз-таки очень полезная фича

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Razuznali

Ща… как привлекут к ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию сотрудника государственного ведомства. )

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Hol

Сейчас любое несогласие с государством или его идеей привлекают к ответственности по УК РФ Статья 280.3.
Тут как раз они говорят про: "Авторы настаивают, что новая схема снизит эффект от санкций и защитит интересы России «в связи с рисками распространения недостоверной информации». С таким лозунгом и статье УК РФ можно любой бред продвигать в законопроекты. Поэтому у них все на мази, когда есть удобная для них статья против любое инакомыслия.

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Игрок

Гоу в сша, я прошёл Россию, тут делать нечего, изи

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Станислав Назаров

Не прошел, а слил катку, и решил по новой создать.

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Sergik MIRNIY

Без Грин карты вылетишь, как пробка от шампанского.

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Игрок

И что делать, умирать в России?

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varchar

Просто интересно, как вообще мыслят люди, голосующие за этот закон. Им приводят аргументы, а они [вытаскивая один наушник и отрывая взгляд от телефона]: «Да не, нормально будет». Так что ли?

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Alexey Taruntaev

Да ни как. Согласуют то что спускают свыше независимо от экономических последствий, про социальные и так понятно все.
На самом деле все логично в рамках текущего политического строя с сильной властной вертикалью.

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Евгений Круглов

Стоит ожидать законодательного закрепления единой партии в Думе

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Khamitov Ilshat

Да ну нафиг, удалил коммент. Непонятно, что можно писать, что нельзя(

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NotFop

Там еще денег подкидывают партиям , мне кажется.

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oo oo

Какое нормально будет? Вы глаза открывали вообще? На авито, юле, форумах в интернете куча бездельников перекупов и фейковых объявлений, от этого физлица страдают. Сами виноваты.

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varchar

Г**ру забыли) хотя ее, скорее всего, как раз не тронут

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Станислав Назаров

Там если разобраться есть и польза для общества.
1. Прозрачное ценообразование. Не получится теперь схематоз, заказчик заказал рекламу на 100₽, исполнитель нашел подрядчика, который сделал за 10₽, а остальные в карман.
2. Всяким букмекерам будет еще сложнее закупать рекламу.
3. Будет проще притянуть за недобросовестную рекламу. Реклама станет честнее не будут рекламировать всякую хрень которая не работает.

Вопрос в другом, какого хуя это должна контролировать частная компания?

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Александр Голубев

Спроси об этом у дальнобоев.

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Олег Ващуков

Битва за Чебурнет

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Yan

Почему письмо в Госдуму только? А где в правоохранительные органы, что бы проверить этих авторов идеи. На лицо приступная попытки устроить рекит.

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Андрей Николаевич
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Светлана

Это компания врага, их надо душить экономически, все правильно, никакого финансирования.

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Борис Д

Ну так и душили бы именно эту компанию, а не всю отрасль. Проблема ведь не в том, что конкретные компании вытеснят с рынка, а в том, что... возникает вопрос: Как начинать стартапы, новые проекты, развивать их, если по росчерку пера любую отрасль могут прикрыть?

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роман долгополов

Так же как и раньше,авито при Путине и ЕдРо возникла-или там какой то другой Путин был и другое ЕдРо?

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Борис Д

Что раньше? Речь не про авито, а про отрасль. Приведите пример, в какой отрасли радикально запретили весь частный бизнес?

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роман долгополов

Отрасль сложилась при Путине и Едро.
Это просто факт.
Ну и если не истерить то вполне ясно что этот законопроект только для сговорчивости иностранцев владеющих авито в качестве второго предложения которое хуже первого.Если упрутся рогом,то условия станут еще хуже закон будет принят и авито попросту уничтожат, а так пока еще могут продать ростелекому по заниженной стоимости.
Чем быстрее согласятся тем лучше
Янлексы сберы просто тут выступили для имитации,все всио понимают)

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Александр Голубев

гебешные крысы и их педпевалы так длинно не думают. От слова никогда.

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Арти

Сделайте на том же авито регистрацию только через госуслуги и 95% проблем отпадут

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Vasek Romanov

вместе с 95% юзеров

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Robastik - scraper Excel addin

и бизнес-моделью

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Арти

Бизнес модель у гнилого авито - банить кого-угодно кроме мошенников

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Арти

Тупым хомякам сложно там завести один раз и навсегда учетку?

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Александр Голубев

Это деменструация или пикет?

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Вадим Д.

Так не доставайся же ты никому! (-:

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alexstellar

Вот если бы всегда так

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Alex Dem

Судя по абсурдности и вредности закона, кому то заплатили очень хорош е бабки, чтобы он был принят.

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Светлана

Чубайса кстати, идеологе Сколково, когда посадят. А то смерть свою в немецкой больничке так и съимитируется, уйдет от тюрьмы.

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ANNA OOSOBAA

Авито башкой крути дальше

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Alexandr Leibowitz

Интересно, если бы именно Яндекс был предложен в качестве единого оператора, сильно бы он протестовал?

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Comrad27
сбер, яндекс, озон, авито, сколково

Взяли на карандаш.

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роман долгополов

Сели на карандаш

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