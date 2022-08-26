«Дочка» «Мегафона» подала заявки на регистрацию товарных знаков для телевизоров и бытовой техники Статьи редакции
Продажами техники под своими марками планирует заняться и «Яндекс Маркет».
- ООО «Рево чардж рус» (65% в юрлице принадлежит «Мегафону») в мае 2022 года подало заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков Blax, Telik и Tvizi, а в июле — на знак Veizer. На это обратили внимание «Ведомости». По данным «Контур.Фокуса», в начале августа знак Tvizi зарегистрировали.
- Классы регистрации Blax, Telik и Tvizi позволяют использовать их для продаж телевизоров, персональных компьютеров, дисплеев и другого. Бренд Veizer компания сможет использовать для продаж мясорубок, весов, стиральных машин и другой техники.
- В «Мегафоне» подтвердили, что направили заявки на регистрацию этих товарных знаков, но о конкретных проектах «пока говорить рано».
- Revo Charge — это единый центр дистрибуции для компаний холдинга USM, – «Мегафон ритейла», «Связного», Yota, уточняет газета. По данным оператора, в первом квартале 2022 года эта компания обеспечивала до 35% ассортимента в его салонах.
- По данным исследовательской компании GfK, продажи бытовой техники и электроники под собственными торговыми марками ритейлеров за 11 месяцев 2021 года составили почти 60,3 млрд рублей — это на 42% больше год к году. Продажи бытовой техники под брендами Tuvio и Vionic планирует начать «Яндекс Маркет», Ozon подал заявку на регистрацию товарного знака Trickster — он тоже связан с продажей бытовой техники.
1238 просмотров
Блях 😄
Боги нейминга
По пути Северной Кореи идём, но у них названия поэтичнее и патриотичнее.
Популярные марки – «Самильпхо» (название озера в «Алмазных горах» - Кымгансан) и «Табаксоль» (сосна). Они производятся на пхеньянском Заводе цветных телевизоров «Эгук» («Любовь к родине» - 애국천연색텔레비죤조립공장),
«Сосна», было бы здорово.
Но у нас только крайности умеют: либо транслитерация типа Telik, либо Добрыня и Муромец.
Неправда.
В России много богоподобного нейминга: чего стоит только ломбард "Залог Успеха". А водка "Слеза Руси" (водка "Каждый День" из гонки выбыла, к сожалению)
Сосна как-то не очень. Для телевизора нужны более визуально-насыщенные красочные слова, типа "заря", "ореол".
А почему по пути Кореи? У них опсосы тоже китайскую технику производят?
Не очень знаком, но мне казалось у них там частный бизнес очень номинально присутствует.
Пишут что 300 тысяч в год производят (статья 2010г.).
еще и боятся что заберут домены D
Ну Telik ещё туда-сюда. Остальные названия, канеш, ни алё.
Да даже телик звучит ущербно как-то
Задача были впихнуть Z и V в название видимо)
🇷🇺TeleViZORussia🇷🇺
Да, в Blax и Telik. Прям по несколько раз удалось
Надо им застолбить слово мега и лепить везде. Мега ТВ, Мега Холодильник, Мега Стиральная машина, Мега Миксер
Zvonilka, Klava, Servak, Monik, будущие титаны рынка.
Это вы уже у поляков отбираете, оставьте в покое.
В Усть-Камышевске так детей на одной улице назвали
Класс, теперь будет ещё больше одинаковой китайской техники под разными названиями, боги бизнеса просто
Кстати, знак Telik им регистрировать не должны:
1483 (1) (3) ГК РФ:
Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
То есть китайское гэ с шильдиком будет продаваться с 200% наценкой, все ясно, расходимся.
.. Проще китайцев конечно нанимать и лепить названия..... Но както не интересно... вот даже специально покупать не буду ..
Нет бы всем собраться техногиигантам так сказать российским да своих земляков обеспечить работой .. Инженеров для разработки .. Чего то нового такого ... Российского... По чесноку такой продукт сделанный в России.....хоть какую нибудь детальку.. Мое мнение... Знаю не популярное
Это слишком затратно и для гос-ва, и для большого бизнеса с нуля строить все это. "Проще" - для них ключевое слово, как ни печально. Даже процессор Байкал, как я понял, собирался с иностранными компонентами и при помощи иностранных специалистов
Нет смысла, в итоге телевизор будет стоить дороже нового Туарега)
В смысле нет... Китаю есть смысл все это создавать, а России на таких территориях и таких природных богатствах - нет.....
Лично моё мнение - это глубоко ошибочное мнение....
Просто необходимо в обязательном порядке вкладываться в технологии и строительство заводов - скупать новейшие технологии и делать все подряд для конкуренции с Китаем....
И как раз в России для того, что бы стать как Китай - есть все необходимое....
Нет только правительства желающего реального развития России...
В прямом смысле нет смысла. У Китая и станки и технологии от загнивающего запада. И рынок сбыта огромный. У России даже рынка сбыта нет. Вон СССР пытался все делать сам, и стояли люди за телевизором годами в очереди
Так с таким мышлением как у Вас - можно вообще Россию просто не развивать и не вкладываться ни во что......
У России нет рынка сбыта - вообще-то есть и не маленький.... А если делать конкурентную продукцию - то рынок будет ещё больше....
У России есть территории и возможность привлекать специалистов на нормальные условия житья....
У России есть много природных богатств - которые Россия не закупает и априори имеет более выгодную стоимость...
СССР вообще не показатель старания - там глупые люди продвигающиеся по партийной линии пытались руководить страной...
А так можно любой компании сказать или ипешнику - зачем начинать, ведь уже есть конкуренты. Хотя многие, кто не готов рисковать, вкладывать и создавать - говорят как и Вы - ни чего не получится, у нас ни чего нет....
Так если не вкладывать и не делать - ни чего и не будет!
То есть Мегафон и раньше продавал что-то под СТМ? Кто-нибудь вообще видел эти товары?
Такое ощущение, что у нас теликами скоро будут торговать все ))
только они и останутся D
UZbEK норм
телик прикольный. Но опять всё латиница.
Согласен. Почему бы не использовать кириллицу? Красиво смотрится "Весна" на советских телеках. Даже Витязь зачем-то пишут себя часто как VITYAZ, хотя в кириллице, на мой взгляд, симпатичнее
Все компании кинулись делать бренды пот китайскую технику. а вот даже что из китайских брендов может заменить самсунг с Lg в телевизорах?
Продолжаем поддерживать китайских производителей..... Пусть они ещё побольше всего делают и дальше развиваются.....
Tvizi - это не имя одного из Телепузиков?