«Сбермаркет» запустил поиск по всем магазинам сразу — чтобы можно было сравнить цены в них Статьи редакции
Раньше искать товары нужно было в каждом магазине отдельно.
- «Сбермаркет» запустил поиск по каталогам всех ритейлеров, сообщила компания. Он работает в приложении на iOS и Android, а также в веб-версии сервиса.
- Товары отсортированы по бренду, весу, цене, упаковке и условиям доставки. В результатах поиска можно сразу посмотреть минимальную сумму заказа в каждом магазине, условия и скорость доставки, а также скидки на продукты.
- Благодаря этому теперь можно сравнивать цены на товары в разных магазинах прямо в поиске. Раньше, чтобы найти нужный товар, нужно было заходить в каталог каждого магазина отдельно.
- Искать товары можно голосом, а также посмотреть самые популярные поисковые запросы.
- По мнению «Сбермаркета», новая функция поможет пользователям экономить и покупать товары с выгодой для себя, а магазинам — получать больше заказов за счёт того, что они могут продавать товары, которых сейчас нет в наличии у конкурентов.
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Вот это правильная фича
Чем-то похоже на Едадил. Чего реально нехватает - аналога e-katalog.
я в обычный магазин хожу без всякого надоедливого сбера и прекрасно себя чувствую.
Так и комментарии пишите на заборе, чувствуется ещё лучше.
Огурцы 1кг за 17 рублей? Где такие цены есть, скажите