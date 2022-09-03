От закупок для семьи до бизнеса: как индивидуальные предприниматели ввозят в Россию одежду Zara и других брендов Статьи редакции
Предприниматели — о том, где закупают товары, и как торгуют ими потом.
- Легализация параллельного импорта «открыла дорогу» индивидуальным предпринимателям, которые уже наладили поставки и сформировали свою клиентскую базу, пишет Shopper's. Издание пообщалось с несколькими такими людьми.
- Один из предпринимателей держал небольшой шоурум одежды: вещи малоизвестных производителей закупали на складах в Москве, потом перепродавали, но после начала «спецоперации» продажи упали в два раза. В апреле он закупил небольшую партию одежды Zara в Беларуси — сперва для семьи, потом и для перепродажи.
- Сначала запустили сайт KupiZara — но первые продажи пошли только через две недели, а цены смущали покупателей. После оказалось, что возить вещи из Беларуси невыгодно из-за высоких цен и небольшого ассортимента, поэтому предприниматель нашёл байеров из Турции. А после начал и сам заказывать всё из турецких интернет-магазинов брендов. Карго-компании доставляют вещи самолётом в Москву, а оттуда развозят покупателям по России.
- Сейчас им привозят 200 кг одежды в месяц. Есть клиенты, которые заказывают партии стоимостью больше 100 тысяч рублей, но в основном заказы персональные.
- Другая предпринимательница сначала организовала доставку детской одежды Zara для себя и знакомых, а после благодаря «сарафанному радио» стали поступать и другие заказы. Тогда она стала привлекать новых клиентов и развивать в соцсетях страницы под названием «Zara в Петербурге». Вещи возят из Беларуси, Казахстана и Италии и доставляют по всей России — «от Калининграда до Камчатки». За доставку из-за границы берут 30% комиссии.
- Третий работал в проекте, где стилисты делали обзоры коллекций зарубежных брендов и индивидуально консультировали клиентов. А после февраля решили и продавать вещи — так появился Zara Buyer. Одежду предприниматель привозит из Казахстана, иногда — из Португалии и Германии. Вещи заказывают в интернет-магазинах, комиссия для покупателей — 10% комиссии от стоимости заказа.
- Некоторые продают товары не только онлайн — один предприниматель с женой открыл в Краснодаре офлайн-магазин Rebasic.wear с товарами известных брендов. Вещи закупают в Турции, вещи на сайтах магазинов выбирает жена, которая долго работала в Zara. Потом их доставляют самолётом — доставка обходится в €7-10 за 1 кг. Одежду приходится возить транзитом из других городов, так как в Краснодаре аэропорт закрыт.
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Челноки 2.0
Как в те времена, когда проводницы пассажирских вагонов в страны социалистического лагеря зарабатывали на польских духах "Быть может" зимой и брошенные на допсоставы в летний период на югА - на дынях. Эх. Вот правду говорят - "всё возвращается".
История вообще идёт по спирали
У меня одни вопрос - зачем? Упоротые фанаты Зара? В наше время джинсы это просто джинсы, майка это просто майка, на любой вкус и цвет. Более того, что Зара это же не Гучи.
Не так уж и много осталось брендов, где можно купить относительно недорогие и качественные вещи. Другое дело, что Зара это не всегда про качество, да ещё и с наценками если.. Даже сейчас альтернативу можно найти, если постараться
Одежда от туда лучше всего сидит тк там топовые дизайнеры ,и недорого опять же .
Такой же вопрос 🤦♀️
"В наше время мясо это просто мясо, суп это просто суп, на любой вкус и цвет". И без Зара нет Гучи.
В Заре были дамские приталенные рубашки. Не топор "от плеча для тех, кто с брюхом" как в Остине, а slim, который попадается всё реже и реже. были джинсы, как я люблю, чтоб "корзина" на талии не торчала сзади, и она была где был пупок, а сейчас пойди-найди, то 5 лет всё было зауженное везде, чо я как цапля буду, то последние года 3 талия высоты вот такой. Зачем так делают, не понятно, короткожек ищут что ли.
Затем что Зара известна тем, что копирует дизайн одежды у брендов из сегмента haut couture, делая его доступным для нищебродов, как я 😛
Скажу так как любитель зары. Джинсы и майки ты можешь купить где угодно, здесь нет проблем. Проблемы начинаются когда ты хочешь купить за ДЕШЕВО куртку
(не пуховик), причем довольно модную и цветастую, или костюм или пиджак. Даже блять сраные трусы я не могу купить, которые не черного и серого цвета, на озоне и вб, также ламоде и в поиске облазил, ну нет нихрена красивых труселей, которые будут без кислотных убогих дизайнов. В H&M можно найти аналоги, но он тоже ушел. Хотя он тот еще ширпотреб.
А если и нашел российский оригинал или другой бренд который остался, там они оверпраснутые на голову.
И еще приходится смотреть убогие «креативы» на маркетплейсах, аж глаз дёргается, хорошо если они просто белом фоне, но нет надо качка убогого вставить для рекламы.
Для наглядности прикладываю фотки. Угадайте где что, 800 и 1500 р
Привычка, понятная посадка т качество, есть модели, которын по такому же соотношению дизайн/цена/качество нет аналогов (их не много но есть)
Ну вот, а Олег Тиньков говорил, что не видит бенефициаров
Ну рынок, настоящий рынок я имею в виду, всегда найдет выход из любой ситуации. Если ему государство мешать не будет.
"...предприниматель нашёл байеров из Турции. А после начал и сам заказывать всё из турецких интернет-магазинов брендов. Карго-компании доставляют вещи самолётом в Москву, а оттуда развозят покупателям по России."
Пусть у папы/дедушки конспекты поспрашивает "Челноки, как это было" - пригодится.
Заместо одной зары будет сотня оформленных на местных комерсов все со словом zara и приставок к нему -байер,онлайн,тудей,евридэй
И по цене x2)
И с неудобной доставкой, без примерки, без возврата, долго и с рисками
И без уплаты налогов.
Вспоминаю авиарейсы гружёные бытовой электроникой с DC на Дальний восток. Экипажи делали на таких рейсах целые состояния, а самые умные - открывали отдельные бизнесы по доставке.