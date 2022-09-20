Wildberries начал возвращать «проблемный» товар продавцам через ПВЗ Статьи редакции
Раньше, если товар не соответствовал требованиям, продавцу нужно было возвращаться за ним на склад.
- «Обезличенный» товар, который требует ручной обработки (например, с нечитаемыми этикетками от продавца), товар без фотографий и не соответствующий заявленным характеристикам и правилам упаковки на складах Wildberries будет возвращаться продавцам. Правила действуют с 19 сентября 2022 года, объявила компания.
- Предпринимателям не нужно будет приезжать за ним на склад: товар будут возвращать через пункты выдачи заказов, маркетплейс сам их туда доставит. Информация появится в разделе «Проверка товара».
- До этого по правилам приёмки «проблемный» товар отправлялся в сектор «обезлички»: его обработка иногда занимала длительное время (от месяца) и могла приводить к дополнительным издержкам, уточнил ритейлер. Теперь предприниматели смогут быстро получить товар и вернуть его в продажу после внесения необходимых изменений.
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И в любом случае WB на что-нибудь накрутит ценник.
Не защищаю вб, но зачем негативить любую новость, даже хорошую
WB не возвращает мне 2000 уже пол года, так что ускорять и ускорять ещё.