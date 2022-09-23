Евразийская экономическая комиссия сохранила порог беспошлинного ввоза онлайн-покупок в €1000 до апреля 2023 года Статьи редакции
Сейчас решение действует до октября 2022 года.
- Совет Евразийской экономической комиссии решил продлить действие порога беспошлинного ввоза товаров для физлиц в €1000 до 1 апреля 2023 года. Это позволит поддержать граждан в условиях санкций и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта.
- Россия предлагала продлить действующую норму до июля 2023 года. Кроме этой страны в Евразийский экономический союз входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия.
- ЕАЭС договорился повысить максимальный лимит беспошлинных покупок физлиц в зарубежных интернет-магазинах с €200 до €1000 за одну посылку в марте. Требования к весу посылки остались прежними — не больше 31 кг.
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Класс, закажу себе в окоп импортный автомат
Тут все комментарии будто всю страну забирают)
PS на любимые время комментаторов нет я не в окопе и не военкомате и собственно не окажусь там
Канеш, ты же юрист. Отмажешься. Хехе.
О прикольно, на Vc еще есть комментаторы
Я бы сказал, теперь есть)
Не забудьте получить сертификат о соответствии, иначе на таможне повяжут )))
Сейчас даже любая более-менее позитивная новость смотрится какой-то незначительной ничего незначащей хуйнёй на фоне сами знаете какой новости. И иной раз выглядит как издевательство.
Поэтому, щетаю, такие новости не нужны. Ибо поздно пить Боржоми, когда почки отказали. Хехе.
Перепродажники с Али ликуют
Ну хоть одна позитивная новость за последнее время.
Возликовали все, кто ещё может и хочет ликовать!