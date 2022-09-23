Торговля
Комсомольский паук например

Евразийская экономическая комиссия сохранила порог беспошлинного ввоза онлайн-покупок в €1000 до апреля 2023 года Статьи редакции

Сейчас решение действует до октября 2022 года.

  • Совет Евразийской экономической комиссии решил продлить действие порога беспошлинного ввоза товаров для физлиц в €1000 до 1 апреля 2023 года. Это позволит поддержать граждан в условиях санкций и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта.
  • Россия предлагала продлить действующую норму до июля 2023 года. Кроме этой страны в Евразийский экономический союз входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия.
  • ЕАЭС договорился повысить максимальный лимит беспошлинных покупок физлиц в зарубежных интернет-магазинах с €200 до €1000 за одну посылку в марте. Требования к весу посылки остались прежними — не больше 31 кг.

#новость

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10 комментариев
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 Павел

Класс, закажу себе в окоп импортный автомат

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Коммерческий Влад
Класс, закажу себе в окоп импортный автомат

Тут все комментарии будто всю страну забирают)

PS на любимые время комментаторов нет я не в окопе и не военкомате и собственно не окажусь там

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Слегка Придурковатый

Канеш, ты же юрист. Отмажешься. Хехе.

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Алеоп

О прикольно, на Vc еще есть комментаторы

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Павел

Я бы сказал, теперь есть)

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Сергей

Не забудьте получить сертификат о соответствии, иначе на таможне повяжут )))

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Слегка Придурковатый

Сейчас даже любая более-менее позитивная новость смотрится какой-то незначительной ничего незначащей хуйнёй на фоне сами знаете какой новости. И иной раз выглядит как издевательство.

Поэтому, щетаю, такие новости не нужны. Ибо поздно пить Боржоми, когда почки отказали. Хехе.

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Невкусно и грустно

Перепродажники с Али ликуют

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Dimitri

Ну хоть одна позитивная новость за последнее время.

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Вадим Д.

Возликовали все, кто ещё может и хочет ликовать!

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