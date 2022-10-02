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Торговля
Полина Лааксо

Интернет для приёмки за свой счёт и перерыв в уборной — там нет камер: как работают в агентских ПВЗ и на складах Ozon Статьи редакции

Главное из выпусков YouTube-шоу «Все работы хороши», где разбирают условия труда в разных компаниях.

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Ролик про работу в пунктах выдачи заказов

Трудоустройство

  • ПВЗ Ozon делятся на два типа: одними управляет сама компания, другими — франчайзи, поэтому их называют агентскими. В первых сотрудники заключают официальный трудовой договор, в остальных работают либо по ГПХ, либо «просто так».

За первую неделю у меня не попросили паспорт, со мной не подписали никаких договоров. Ты просто есть — существуешь в этом ПВЗ.

сотрудник агентского ПВЗ

Стажировка

  • Обучение не оплачивается и идёт «по ходу дела»: сотрудник либо изучает текстовые и видеоматериалы от Ozon, либо учится у коллеги, который необязательно пришёл задолго до новичка. «Стажировка не регламентирована, [поэтому проходит так], как чувствует человек», — рассказывает работник ПВЗ.

Зарплаты

  • В официальных ПВЗ зарплата за 12-часовой рабочий день с графиком «два через два» может составлять 26-30 тысяч рублей. В агентских — 13 тысяч. Попасть в «материнские» пункты при этом почти невозможно.

Из беседы кандидата с руководителем ПВЗ франчайзи:

— На «Авито» сказано «15 тысяч рублей». Так и будет выходить?

— Я вам объясню. Зарплата указана исходя из 1000 рублей в день, но из этого нужно вычесть 13% подоходного налога. Получается 870 рублей. Отвечая на ваш вопрос... будет 13 тысяч с копейками.

Штрафы

  • Независимо от того, подписывал сотрудник трудовое соглашение или нет, он автоматически становится материально обязанным. При этом полного списка нарушений, за которые он должен будет платить, нет. «Сперва ИП получит штраф, а потом будет пытаться спихнуть его на вас», — поясняет автор ролика.
  • Сотрудников лишали части выплат за то, что клиент не видел их на рабочем месте и жаловался в техподдержку, — в одном из таких случаев вычли 1000 рублей. Некоторые собеседники «Все работы хороши» рассказывали, что из-за разных вычетов «уходили в минус на 10-30 тысяч рублей».
  • Одна из популярных схем, которые стоят работникам денег, — подмена заказов. Мошенник покупает подделку брендового товара, заказывает оригинал на Ozon, приходит в ПВЗ в час пик и после примерки вместо оригинала возвращает подделку, ссылаясь на неподходящий размер или фасон. Доказать вину клиента невозможно, жалуются работники.

Я оттуда уволилась — деньги мне никто не выплатил из-за «минуса» в 10 тысяч рублей. Другая девочка ещё осталась его отрабатывать.

сотрудница агентского ПВЗ

Условия в ПВЗ

  • Они разнятся от пункта к пункту, но многие жалуются, что ПВЗ «буквально предоставлен одному тебе». Иногда сотрудникам приходится покупать за свой счёт не только форму, но также бумагу, швабры и моющие средства, потому что владелец ничего не предоставляет.

Однажды в ПВЗ отключили интернет. Я связалась с начальником, на что он ответил: «Подключись через свой мобильный интернет». Я объяснила, что у меня нет денег на телефоне. Мне намекнули, мол, будь добра — пополни счёт, чтобы можно было совершить приёмку.

сотрудница агентского ПВЗ
  • Официальных обеденных перерывов, как отметили собеседники проекта, нет. «Мы вывешивали объявление о перерыве на 15 минут, но люди чуть стёкла нам не разбивали», — рассказывает одна из сотрудниц. Не во всех пунктах также есть туалет. «Мы ходили в соседнюю аптеку, где на нас косились все сотрудники», — вспоминает другая.

Компания очень жадная. У меня сломался стул — обычный, офисный. Ей пишешь, а она: «Да-да, информацию передали, ждите». Но стула всё не было, поэтому мы с напарником нашли его сами. У нас недалеко от точки есть мусорник. Я пришёл, смотрю — стул полуразваленный, крутящийся. Вот три месяца на нём и сидели.

сотрудник агентского ПВЗ
  • Точного время поставок нет. Иногда машины приезжают в разгар смены и, так как сами спешат, требуют от сотрудников подписать бумаги о полной приёмке не глядя — «а потом делай что хочешь».
Торговля
Полина Лааксо
«Говорят, текучка дикая, натягивают на зарплаты и планы нереальные»: как работают оценщики дилера «Рольф» Статьи редакции

Главное из выпуска YouTube-шоу «Все работы хороши», где разбирают условия труда в разных компаниях.

Источник: «Рольф»

Ролик про работу на складах

Трудоустройство

  • Сотрудники устраиваются на склады двумя способами: через сам Ozon и через аутсорсинговые компании. Ozon пишет, что доля тех и других равная, но сотрудники говорят, что 80% — это аутсорс. В первом случае работников устраивают по трудовому договору, во втором — по ГПХ.

Каждый курьер Ozon — ИП или самозанятый. Это сделано, чтобы они не [жаловались]. Официально трудоустроенные сотрудники были недовольны зарплатой и устроили забастовку. Ozon сказал, что принимает условия, а через месяц, когда всё успокоилось, всех уволил.

сотрудник склада

Зарплата

  • Работники, устроенные через Ozon, могут получать в среднем 42 тысячи рублей, а без штрафов и с премией — 55-60 тысяч. На аутсорсе зарплата меньше. В среднем за смену сотруднику платят 1800-2500 рублей (при графике «два через два» в среднем это 27-37,5 тысяч рублей в месяц — vc.ru).
  • Иногда сотрудников лишают смен. «У меня такое было: приезжаешь на работу, переодеваешься, приходишь на летучку, а начальник говорит: “Вы мне тут не сдались, сегодня работы мало, езжайте домой”», — рассказывает один из них.

Тебя могли послать домой, потому что у них заявка в сумме на 150 человек, а приехало с разных компаний 200. Вот эти 50 человек — либо с одной компании, либо с разных по десять, — «убирались». Автобус, который привёз тебя утром, уже уехал, и ты добирался домой за свой счёт.

сотрудник склада

Условия на складе

  • По словам собеседников «Все работы хороши», у трудоустроенных через Ozon и аутсорсинговые компании разные входы и раздевалки. У первых есть личные шкафчики на замках, умывальники и душевые. У вторых нет душа, шкафчики ломанные и далеко не всегда личные, а телефоны сдают в общий ящик.
  • Присесть некуда, а если опереться на стол хоть на минуту, сотрудника отследят по камерам и пошлют к нему начальника — чтобы тот пригрозил штрафами и увольнением. По этой причине сотрудники «либо работают, либо делают вид, что работают».

Проблема решалась просто: люди ходили в [уборную] спать. Заходишь в кабинку, опускаешь крышку унитаза, садишься — и дрыхнешь.

сотрудник склада

Премии и штрафы

  • Размер надбавок зависит от количества «пиков» сканером. На одних складах план 3000, на других — 4200. Выполнить его удаётся не всегда. Так, у одного из сотрудников за три часа было всего 40 «пиков» — всё это время он перетаскивал три тонны соли с этажа на этаж, «но перевес никого не волнует».

Сотрудников также могут наказать за отдых на рабочем месте блокировкой сканера на несколько часов.

  • Штрафуют и за ошибки, говорят собеседники. Например: сотрудник упаковал красную майку вместо синей. Если это заметили до отправки в ПВЗ, ошибку считают технологической и снимают за неё 500 рублей. Если клиент уже получил товар и возвращает его или оставляет себе, но пишет жалобу, ошибку считают критической — она «стоит» 5000 рублей. Три технологические ошибки приравнивают к одной критической.
  • В страхе потерять деньги, сотрудники порой неаккуратно обходятся с товарами. «Просто берут [коробку с хрупким предметом] — и забрасывают трёхочковый», — вспоминает один из них. Но другие поясняют: если раскладывать посылки аккуратно «как задумано», ночная смена не успеет закончить с приёмкой.

Проверки на выходе

  • Обязательного и повсеместного «шмона» нет. Раздеваться до белья и иногда снимать его просят только тех, кто работает в «закрытой зоне» — где складируют дорогую технику. В остальных случаях для этого нужны основания.
  • Впрочем, даже обычные проверки остаются проблемой, поскольку из-за них не все успевают на корпоративную развозку, а поездки на такси обходятся порой дороже 1000 рублей. Иногда в очередях по 200 человек доходит до драк.

Выхода [со склада] два: один — для тех, кто официально устроен в Ozon, и другой для аутсорса. Охранники проверяют медленно. Если кто-то начнёт возмущаться, они начинают специально задерживать этих людей.

сотрудник склада
Торговля
Ануш Алексанян
Утренний «шмон» сотрудников и «минуса» на счетах из-за штрафов: как работают на складах Wildberries Статьи редакции

Главное из выпуска «Все работы хороши».

#ozon

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1 комментарий
Вадим Д.

Мощно! Работать и при этом оставаться должным работодателю, это, конечно, высший пилотаж.
А вообще уже назрела необходимость ведения таблички: озон, вб и ям — где жёстче и по пунктам баллы ставить.

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