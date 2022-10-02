Компания очень жадная. У меня сломался стул — обычный, офисный. Ей пишешь, а она: «Да-да, информацию передали, ждите». Но стула всё не было, поэтому мы с напарником нашли его сами. У нас недалеко от точки есть мусорник. Я пришёл, смотрю — стул полуразваленный, крутящийся. Вот три месяца на нём и сидели.