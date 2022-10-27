Торговля
Блаженный кран

«Яндекс Маркет» будет скупать у пользователей подержанные вещи, чтобы потом перепродавать Статьи редакции

К пользователю приедет специалист, который оценит стоимость вещи и заплатит на неё.

  • Теперь через раздел «Ресейл» пользователи могут не только покупать подержанные вещи, но и перепродавать их, объявила компания. Сделки будут совершаться не напрямую, а через партнёров-реселлеров «Маркета»: они будут принимать товары, определять их стоимость и подлинность и выкупать у пользователя, а затем перепродавать на маркетплейсе. Пока услуга работает в Москве, позже она появится и в других регионах.
  • Чтобы продать вещь, нужно заполнить заявку на «Маркете» и назначить встречу со специалистом, который приедет и заберёт товар — это бесплатно. Также сдать вещи можно самостоятельно через пункты приема и выдачи заказов Boxberry или «Почты России».
  • На стоимость товара влияют разные факторы — например, год выпуска товара, бренд, техническое и внешнее состояние. Если пользователя не устроит цена, а специалист уже приехал забирать вещь, можно отказаться от сделки — платить за выезд не нужно.
  • На первом этапе продать маркетплейсу можно детские коляски, премиальные аксессуары (сумки, очки, бижутерию), автомобильные шины, детские конструкторы, а также электронику, например, планшеты и «умные» часы.
  • Если пользователь продаёт технику, цену выкупа можно узнать во время заполнения заявки. Товары, которые пользуются спросом, могут захотеть выкупить несколько магазинов: тогда пользователь сможет выбрать лучший для себя вариант. Если одежду или аксессуары — их подлинность должен проверить специалист во время встречи. Коляски оценивают по фото.
  • «Маркет» запустил продажу подержанных товаров в апреле 2022 года — сначала были доступны только смартфоны, позже добавили сумки люксовых брендов. Торговать ими могли только избранные продавцы. В июне маркетплейс начал выкупать смартфоны у пользователей для их перепродажи. В октябре торговлю подержанными товарами разрешили всем продавцам, а список доступных товаров расширили.
  • В октябре тестовый сервис для продажи подержанной брендовой одежды запустили «Авито» и комиссионный магазин «Рекульт». Вещь надо сдать в магазин, а он сам найдёт покупателя и заплатит бывшему владельцу процент от цены.

#новость #яндексмаркет

1191 просмотров
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21 комментарий
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 Павел Бурков

Специалист из яндекса приехал)

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Igor Sergeevich

Цыганяндекс

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Art Kha

яцыган

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виктор сикрит

ЯцыгаН

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Lester White

на руках еще должны быть сумки луис вистон и шинель

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Дмитрий Алтунин
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Zloy Marketolog

Видик VHS можно им продать, а то валяется в гараже 😁

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Иван

Смотря какой и состояние. Я за вот такой, готов заплатить 20-35к прям сейчас.

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виктор сикрит

через полгода на VC.

Яндекс придумал Яндекс.VHS

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Сергей Коновалов

Зависит от Вашего таланта :)

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Ясен Пень

Яндекс Объявления: - У нас ничего не получилось...
Яндекс Маркет: - Подержите ка наше пиво!

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Ware Wow

Вообще это жутко удобно. Вопрос только размера скидки.
А так, с Авито проблема это именно коммуникации, встречи, демонстрации, проще выкинуть многие вещи, чем продавать...

Раньше вообще ничего и не продавал, лежало себе на полках.

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Евгений Широков

Барыжничество в чистом виде. Будут поддержанные вещи стоит раза в три дороже

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Сергей Коновалов

Главное, чтоб за новые не выдавали! ;]

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Страстной Орзэмэс

Как вы с такими мыслями живёте пол года на этом сайте?

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Илья

Яндекс изобрел комиссионки и ломбарды?

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Влад

А, что в этом плохого? Zero waste тема, если будет возможность продать маркету не только ограниченное количество товаров

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Вадим Д.

Ух ты, ЯндексАвито прям, объединить с услугами и не отличить будет.

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Сергей Коробейников

Если еще исключить деньги, и сделать бартер, то скорость товарооборота вырастет в несколько раз.

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Yaroslav R.

Блошиный яндекс

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igorfb10

Яндексломбард?

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