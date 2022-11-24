«Возможно, будем отталкиваться от WB»: Татьяна Бакальчук допустила частичный ребрендинг Wildberries Статьи редакции
Летом маркетплейс временно менял название сайта на «Ягодки» в рамках «рекламной кампании».
- Сроков реализации этого проекта нет, поскольку ребрендинг — «факультативная история», рассказала ТАСС основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук.
- В августе 2022 года Wildberries изменил название сайта на «Ягодки», объяснив, что это часть рекламной кампании «Чёрной пятницы». Позже ритейлер подал заявку на регистрацию этого бренда, чтобы закрепить его за собой «во избежание регистрации названия со стороны не имеющих к нему отношения лиц после маркетинговой акции».
- По словам Бакальчук, «история с “Ягодками” народу зашла». Поэтому компания «эту тему ещё в голове держит», но пока ничего конкретного компания рассказать не может.
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Куда? В анус?
WB и точка
Где-то икают Warner Brothers
WaBolda
Меняй не меняй название, ничего не изменится.
WB - Warner Brothers
Ну да, ну да, ребрендингом же можно решить все проблемы. Как с переименованием милиции. Рраз — и всё по-другому.
Не олень, а куколд
Или наоборот. Все любят редких животных, а куколдов — не все
Вот это да 😲
Ягодки - и точка
«Возможно, будем отталкиваться от дна, но это не точно» заявила Татьяна.