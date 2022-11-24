Торговля
Верующий каякер

«Возможно, будем отталкиваться от WB»: Татьяна Бакальчук допустила частичный ребрендинг Wildberries Статьи редакции

Летом маркетплейс временно менял название сайта на «Ягодки» в рамках «рекламной кампании».

  • Сроков реализации этого проекта нет, поскольку ребрендинг — «факультативная история», рассказала ТАСС основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук.

Бренд — это живое явление, и то, что надо его обновить, мы ощущаем. Переименования, скорее всего, не будет, но, возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB, потому что длинное название не всегда красиво смотрится. Дизайнерские команды работают, думают.

Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries
  • В августе 2022 года Wildberries изменил название сайта на «Ягодки», объяснив, что это часть рекламной кампании «Чёрной пятницы». Позже ритейлер подал заявку на регистрацию этого бренда, чтобы закрепить его за собой «во избежание регистрации названия со стороны не имеющих к нему отношения лиц после маркетинговой акции».
  • По словам Бакальчук, «история с “Ягодками” народу зашла». Поэтому компания «эту тему ещё в голове держит», но пока ничего конкретного компания рассказать не может.

#новость #wildberries

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12 комментариев
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Неопределенный цветок
По словам Бакальчук, «история с “Ягодками” народу зашла»

Куда? В анус?

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Антон Радустов

WB и точка

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Игорь Мазаев

Где-то икают Warner Brothers

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Александр М.

WaBolda

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VLAD

Меняй не меняй название, ничего не изменится.

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Anton

WB - Warner Brothers

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Вадим Д.

Ну да, ну да, ребрендингом же можно решить все проблемы. Как с переименованием милиции. Рраз — и всё по-другому.

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Eternal Hate

Не олень, а куколд

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xbevice

Или наоборот. Все любят редких животных, а куколдов — не все

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Алеоп

Вот это да 😲

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Алекс Петров

Ягодки - и точка

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Практический чувак

«Возможно, будем отталкиваться от дна, но это не точно» заявила Татьяна.

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