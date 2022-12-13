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Торговля
Равный Абдужаббор

Продавцы Wildberries пожаловались на «штрафы за неверные габариты» — тот обвинил их в обмане, а потом отменил начисления Статьи редакции

Сумма штрафов — по 10 тысяч рублей за товар, а у некоторых продавцов позиций с «неверными размерами» было больше сотни.

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  • С 5 декабря Wildberries начал массово штрафовать продавцов на маркетплейсе за неверные габариты товаров. На их жалобы обратил внимание Forbes. Суммы штрафов — от «десятков тысяч рублей до нескольких миллионов».
  • Это произошло после изменения расчёта стоимости логистических услуг для продавцов: раньше цена была фиксированной и определялась по товарной категории (например, доставить плед стоило около 80 рублей), а теперь стоимость рассчитывается исходя из объёма упаковки товара — в литрах.
  • Габариты продавец должен указывать в карточке товара, а сотрудники склада могут выборочно проверять соответствие. Как отмечает Forbes, судя по количеству жалоб, тщательными проверками маркетплейс занялся с конца ноября.
  • В финансовом отчете за неделю с 28 ноября по 4 декабря продавцы обнаружили новую графу — штраф за занижение фактических габаритов упаковки. Маркетплейс удержал по 10 тысяч рублей за каждую неверно измеренную товарную позицию. У некоторых таких товаров — сотни.
  • Например, одного предпринимателя, торгующего на Wildberries бытовой техникой и игрушками, оштрафовали на 2,5 млн рублей — хотя он указывал габариты от производителя. За каждую позицию он получил штраф в 10 тысяч рублей, а нарушения маркетплейс нашёл у 2500 товаров.
  • Основной причиной произошедшего продавцы считают сбой в системе расчётов Wildberries. Но большинству маркетплейс лишь подтвердил штрафы, только некоторым говорил об ошибке — но как уверяют продавцы, вернуть удалось лишь 10% от суммы штрафов. А некоторые и вовсе получили штрафы снова.

Позиция маркетплейса

  • У Wildberries другое мнение: в компании утверждают, что это предприниматели пытаются обманывать маркетплейс, намеренно занижая габариты, чтобы получить более низкие тарифы на перевозку.

Представьте ситуацию: вы приходите на почту и заявляете, что отправляете флешку, но вместо этого приносите телевизор. Почта, да и любая другая курьерская компания возьмут с вас за доставку телевизора как за доставку телевизора, а не флешки.

Мы получали товары с занижением размеров до четырёх раз! В итоге убытки несли не только мы, но и наши партнёры-перевозчики, такой же малый бизнес, как и сами продавцы: мы вынуждены бронировать и оплачивать дополнительные объемы грузоперевозок, привлекать дополнительный персонал и так далее.

Wildberries
  • При этом маркетплейс признаёт, что 90% перевозок осуществляет самостоятельно, а свои потери от действий продавцов не раскрывает. Информацию о штрафах в 10 тысяч рублей в компании назвали «не соответствующей действительности» — так как продавец только доплачивает за доставку товаров согласно их размерам и с учётом коэффициента логистики и хранения.
  • Всего, по данным Wildberries, с вопросом пересчёта габаритов в компанию обратилось около 0,02% от общего числа продавцов — это около 200 человек из более 1 млн. На 15 ноября нарушения были у 30% продавцов, но по итогам недели с 5 по 11 декабря все указали размеры товаров правильно.

Письмо ФАС и прокуратуре и отмена штрафов

  • Продавцы написали коллективное письмо, под которым подписалось около 200 человек — сумма их штрафов составляет примерно 42 млн рублей. Они требуют приостановить начисление штрафов немедленно с момента получения обращения и обеспечить сплошную проверку и отмену уже начисленных штрафов.
  • Копию этого письма 13 декабря продавцы планировали направить Wildberries, ФАС и прокуратуре. Но до этого, вечером 12 декабря, представитель маркетплейса сообщил изданию, что Wildberries решил отменить штрафы за неделю с 28 ноября по 4 декабря. Об этом же говорится в официальном Telegram-канале «WB Партнёры».
  • 13 декабря два десятка продавцов пришли выяснять ситуацию в офис Wildberries, передаёт Telegram-канал SHOT. Чем закончилась встреча — пока неизвестно.

#новость #wildberries

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49 комментариев
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 Васисуалий Лоханкин

Какая-то контора гопников, постоянно читаю, как они хотят отжать деньги у продавцов. На складах у них творится рабство и беспредел, а сотрудники в ответ жрут еду из посылок и гадят в коробки.
Ни разу тут не заказывал и нет желания, у Озона проблем намного меньше.

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Rafa Ramazanov

На вб много пали, и смотрится даже хуже чем Али, тоже в основном предпочитаю озон или сберм

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Макс Петров

Одна беда - Озон заказы то отменяет, то не доставляет

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Васисуалий Лоханкин

Может от города зависит? В Москве пока ни разу не было у меня отмен на несколько десятков заказов.

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Павел

Последние три недели регулярно переносят доставку на часть позиций, у меня максимум пять раз (пять дней) переносили, потом просто отменили заказ и сделали возврат

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Марк Захаров

Так WB и к покупателям так же относится.

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Владимир

Угу, тоже давно переехал на Озон. На WB изредка всё же заказываем, в основном только одежду, там выбор как-то пошире.

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Вадим Д.

Слышал историю, когда WB неверно снял габариты — перепутали длину/ширину/высоту и начислили штраф. Продавец очень долго бодался, доказывая свою правоту. Вот такой геометрически-финансовый курьёз.

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Lisa Franceva

и в итоге доказал?

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Вадим Д.

Да, но нервы потрепали изрядно.

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Макс Петров

Тариф берется за объем: длина, ширина и высота переумножаются. Поэтому даже если и перепутали, то на тариф это не влияет

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Д Хб

Прекрасная тарификация.
За доставку прута 1см диаметром в 10 метров возьмёте те же деньги, что за кубик 9см?

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Крейг

Так объем прута в ~50 раз больше

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Вадим Д.

Да-да, конечно — не штраф, а доначисление. Не путайте.

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Алексей Бобр

отрицательное доначисление!!

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М. К.

Мне еще в октябре выставили 200 тысяч за 3 товара, но так и не дали никаких объяснений. Не показали никаких доказательств, так называемый коэффициент или Грейд с момента введения у меня 1, то есть все размеры указаны верно. Во всех этих последних замесах списаний не было, но те штрафы отменить они не собираются

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снусмумрик

Жиза... Молчат с 20-х чисел октября. Попросила у них пруф, где о штрафе написано было в оферте. Просто игнор

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Эм и точка

Не могу отказаться от вб, потому что альтернативный озон не устраивает меня неюзабельным сайтом, неудобной системой отзывов и еще много чем. Продавцов очень жаль.

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Андрей Епанчинцев

Озон-то не бзабельный? Да еще в сравнении с WB? А вы знаете толк в извращениях

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Эм и точка

Абсолютно. С телефона дико неудобно читать отзывы (без учета самой системы, где можно просто поставить пять звёзд: не понятно, чем полезны такие отзывы), неудобно переходить на карточку товара, если его больше нет в наличии, в купленных товарах нет ценника (надо дважды переходить), и еще куча мелочей, которые на вб реализованы намного удобнее.

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Андрей Епанчинцев

Отзывы на озоне максимально реальные, насколько это возможно, за счет внутренней системы бонусов. На WB же кроме как покупных очень трудно заполучить, так как не мотивируют, не напоминают. Вообще ценность отзывов дискридитирована

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Заработный турник

Как минимум половина продавцов WB никогда в жизни не пройдёт отбор в Озон. В WB сами развели этот зоопарк своими условиями и отсутствием контроля, а теперь пытаются обуздать всеми способами. И да, покупатели в этом тоже участвуют, потому что теперь штрафы на отказ от товара почти всегда есть. 50-100руб и даже в крупных городах, не дальний восток и независимо от процента выкупа

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М. К.

Отбор? Ты прикалываешься, чувак?

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Anton

Никакого отбора на озоне нет. Разница в объеме рынка и в комиссиях/логистике. (Приходится на Озоне ставить цену выше, так как Озон "съедает" больше).

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Дмитрий

Не, ну если реально переданные размеры от продавцов заниженны, то все правильно. Пусть предоставляют достоверную информацию. Единственное что размер штрафа так скажем великоват.

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Никита Румянцев

за то потом будут знать как надо правильно делать, по любому эта тема не на долго

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Сергей Торяников

Зная вб, этот штраф теперь с нами навсегда, а сумма только расти его будет за единицу

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Sam Esq

Ну почему сразу ненадолго? 😏

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Егор Рублев

Задолбали с фейком, что 10к за товар..

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Егор Рублев

Были и больше!

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Рая Гареева

Легко можно понять, что ниже цифры дописаны вручную. Формат отличается от предыдущих...

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Егор Рублев
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Егор Рублев

Сотрудники ВБ, которые себе премию заработали?)

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Иван Гуляев

конечно, сотрудникам ВБ всё время мало того что у них есть, надо как то расширяться)

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неформат

сколько ни сравнивал на вб всегда ценник дороже чем на озоне даже по сути от того же продавца, а уж на озоне они тоже не самые низкие, порой простым поиском можно найти ценник ниже и существенно ниже озона, особенно на мелочёвку всякую, ещё и эти 100 рублей за отказ, проще от площадки отказаться, ну не тарюсь я там на 10 тыс за 2 года или сколько им там надо, благо площадок выбор есть, и на вб ничего особо эксклюзивного для меня во всяком случае

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Заработный турник

Вы категорически неправы. На WB в большинстве случаев цены ниже, но во временные периоды. В течение 1 недели цены меняются несколько раз и зачастую критично, типо на 20-30-50%

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неформат

возможно именно на ваш товар категорически на 20-30-50, но у меня нет времени сидеть мониторить цены и выжидать скидочку, мне что то нужно - я пошёл посмотрел там сям выбрал где дешевле, и это даже не всегда озон посл время и никогда вб

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Молочко

Бокальчук в коменты!

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Никита Климанов

Татаро-монгольское иго 2.0

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Молочко

У нас бизнес-ресурс, помню раньше были всякие интервьюшки с директорами там. Многие душу изливали и проблемы решали.

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Nikolay Kenig
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TigrAn

так кто кого обманывает то?

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Иван Кучеренко

все друг друга

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Sam Esq

Оооооо, жЫрнотааа!!! Фап фап фап

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Денис Боенсков

На озоне так сделали бы, а то начинаешь искать по габаритам, а там один в метрах укажет, другой в сантиметрах, третий в миллиметрах, четвертый местами перепутает. Хер что найдёшь.

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Nefco Kazan

WB сравнили флешку с телевизором. Налицо явная попытка оправдаться.

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Angmar Genso

В озоне встречал падение качества отсутствие пакетов масок и нац музыку на фоне... Фу отстой. Хочу комфорт за мои деньги хочу сервис и людей из 21 века долой совковских продавцов

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Сергей Сахно

Сегодня в чате селлеров было видео где некоторое их количество бучу в главном офисе wb устроило по этой теме.

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Константин Сокол

я всё понимаю. но 10к к товару. который возможно стоит 1500 это уже жир. очередной раз убеждаюсь, что это самый ублюдский маркетпоейс.

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