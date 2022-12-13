Представьте ситуацию: вы приходите на почту и заявляете, что отправляете флешку, но вместо этого приносите телевизор. Почта, да и любая другая курьерская компания возьмут с вас за доставку телевизора как за доставку телевизора, а не флешки.

Мы получали товары с занижением размеров до четырёх раз! В итоге убытки несли не только мы, но и наши партнёры-перевозчики, такой же малый бизнес, как и сами продавцы: мы вынуждены бронировать и оплачивать дополнительные объемы грузоперевозок, привлекать дополнительный персонал и так далее.