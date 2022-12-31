13 самых перспективных стартапов в онлайн-торговле по версии Business Insider Статьи редакции
Сервис для запуска программ лояльности, платформы для перепродаж, агрегаторы платёжных решений и клиентских заявок и другие.
2022 год выдался непростым для интернет-магазинов: рост замедлился после пандемии, а привлечение новых клиентов подорожало. Однако инвесторы всё равно считают рынок перспективным для вложений в 2023 году: по данным аналитиков eMarketer и Statista, продажи в онлайн-магазинах достигнут $6,51 трлн.
Чтобы узнать, за какими сервисами следить, издание Insider поговорило с десятью инвесторами — из фондов Sapphire Ventures, Lightspeed Venture Partners, Index Ventures, Sugar Capital, True Ventures, Plug and Play Ventures, Forerunner Ventures, NEA и М13.
Что делает: помогает магазинам настраивать клиентские подписки.
Продавцы Shopify и других маркетплейсов могут предлагать покупателям подписки на отдельные товары или товарные группы — например, на корм для питомца раз в месяц и продукты в конце недели. Клиентам также можно дать возможность дарить подписки друзьям или приглашать последних на сайт по реферальной ссылке.
Что делает: помогает брендам перепродавать товары.
Компания разрабатывает маркетплейсы для подержанной одежды и обуви, готова взять на себя управление складами, подготовку товара к выкладке, сборку заказов, а также возвраты. Можно выбрать разные модели: запустить сайт, где клиенты будут продавать товары друг другу, выложить товары комиссионной лавки в онлайн, организовать брендированную программу перепродажи или заключить партнёрство с компаниями по переработке.
Что делает: разрабатывает ПО для перечисления пожертвований.
Магазин может выбрать любую некоммерческую организацию, или сразу несколько, и разместить специальный виджет со своим списком на странице оплаты заказа. Останется только указать, какой процент от продажи компания перечислит в одну из НКО, а клиенту — выбрать ту, что нравится ему больше всего.
Что делает: помогает инфлюенсерам и брендам находить друг друга.
Блогер регистрируется в Bounty, покупает товар его бренда-партнёра, снимает ролик с ним для TikTok и получает деньги за просмотры, а также отчисления за использование ролика брендом за пределами соцсети. Бренды получают не только рекламу, но и возможность найти наиболее подходящих им авторов для сотрудничества.
Что делает: агрегирует заявки в клиентскую службу из разных каналов.
Можно подключить электронную почту, соцсети, чат-ботов, а также мессенджеры. Руководство Gorgias считает, что в онлайн-торговле наметился очевидный тренд на удержание действующих клиентов. А приятный опыт общения с техподдержкой — один из способов это сделать.
Что делает: помогает управлять платёжными решениями.
Платформа-«оркестратор» сама следит за постоянно появляющимися на рынке новыми платёжными шлюзами и интегрирует их в систему. Магазину достаточно лишь выбрать список тех инструментов, через которые он хочет принимать платежи.
Что делает: помогает настроить SMS-маркетинг.
В компании считают, что рассылок на электронные почты и в соцсетях стало слишком много, поэтому эффективнее общаться с клиентом через SMS. Сервис помогает отобрать релевантных для магазина адресатов, а также составить персонализированные сообщения.
Что делает: упрощает b2b-расчёты.
Заказчик может позволить клиентам выбрать удобный для них платёжный способ (карта, чек, онлайн) и время платежа — например, после доставки, в виде регулярных платежей или сразу. Balance автоматизирует закрытие всех платёжных документов, а также проводит KYC- и AML-проверки клиентов.
Что делает: берёт на себя международные перевозки.
Платформа помогает заказчику выбрать курьерскую службу и таможенные сервисы, заполнить все документы в соответствии с международным торговым законодательством, а также пройти таможню и разобраться с налогами.
Что делает: помогает распродать запасы.
Компания принимает нераспроданный инвентарь или его излишки и за свой счёт передаёт товары в магазины-партнёры — в онлайне и офлайне. Все деньги за принятый товар компания-клиент получает сразу — дожидаться, пока поставку распродадут, не нужно и снижать на неё цену тоже.
Что делает: помогает запускать опросы для клиентов после покупки.
Так малый и средний бизнес, продающий товары через маркетплейсы, может собирать данные о своей аудитории. Аналитику сервис показывает как по отдельным опрошенным, так и по всем покупателям.
Что делает: помогает ритейлерам найти поставщиков.
Платформа вместе с магазином составляет «портрет» его ассортимента и аудитории, помогает найти вендоров со схожими ценностями, ценовой и логистической политикой, а после помогает с их онбордингом. Там же можно управлять карточками товаров, заказами, выплатами и возвратами.
Что делает: проводит фото- и видеосъёмки товаров.
Продавцы могут присутствовать на съёмке в одной из пяти студий компании в США или наблюдать за процессом в онлайне. Использовать фотографии и видео можно как на маркетплейсах, так и в любых других маркетинговых материалах.