Торговля
Неопределенный ГОСТ

«Яндекс Маркет» начал принимать подержанные одежду и обувь на продажу от частных лиц Статьи редакции

До этого на «Ресейле» продавали и принимали от пользователей смартфоны, ноутбуки, игровые приставки и другие товары.

  • Первым партнёром по выкупу женской и мужской одежды, обуви и сумок стала платформа Cloudset, объявила компания. Пока услуга доступна в Москве, скоро она появится в других городах России.
  • Чтобы продать вещь, пользователю нужно заполнить заявку, указав бренд, состояние и примерную стоимость вещи, а также прикрепить фотографии. На продажу можно отдать товары Hugo Boss, Max Mara, H&M, Zara, Uniqlo и других брендов. Список будет расти. Cloudset принимает только чистые вещи без видимых следов носки и дефектов.
  • После этого партнёр оценит вещь и скажет её цену. Если всё устроит, пользователь может сам привезти товар в Cloudset или бесплатно передать её через курьера. Получить оплату можно сразу, продав товар сервису, или сдать вещь и получить деньги, как только на неё найдётся покупатель.
  • «Маркет» запустил продажу подержанных товаров в апреле 2022 года, тогда торговать ими могли только избранные продавцы. В октябре того же года маркетплейс начал скупать у пользователей подержанные вещи, чтобы потом перепродавать. Но в списке категорий одежды не было.

#новость #яндексмаркет

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33 комментария
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 Илья Волочков

Ношеные трусики красивой девочки можно продавать? Если да, то намечается отличный бизнес-план.

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Kv4Nt

Зачем ты носишь чужие трусы?

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Дарья Соболева

эх, как много вы не знаете )) их покупают не для того, чтоб носить

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СарыньНаКичку

Со знанием дела ответила Дарья))) Я бы еще понял, если бы это ответил какой-нибудь представитель мужеского полу, Иван, например.))))
Интересно, поношенные трусики в продаже это уже рывок или скачок нашей экономики?

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Мурад Муртазалиев

Их не носят, есть огромный пласт клиентов, ца, которая их покупает не для носить

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Сергей Я

Это вам в Японию.

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Никита Каляев

культура извращения добралась и до наших краев 😄

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Alex Shevchenko

Это цивилизация! Всё нужно делать культурно😁

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Доктор Богомол Тобогган

Извращения? Да кто хоть раз не нюхал трусики молодой самки)

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Дарья Смолякова

Извращенцев и заднеприводных ху..сосов и тут хватает, особенно в Москве. Не даром законы о запрете ЛГБТ принимают, знающие люди, эти депутаты и президент.

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jonewayne
Извращенцев и заднеприводных ху..сосов и тут хватает

Как будто это что-то плохое, развлекаются люди как могут, никому не мешают.

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Dmitry

Для этого же Авито есть

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Глеб Цапля

Яндекс.Авито. А это еще при живой юле)

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Энтони Лавджой

Это наше настоящее уже. Обношенные в хлам найки по цене новых

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Katarina Roe

Вы вообще статью прочитали, или просто коммент захотелось написать?

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Энтони Лавджой

Это будет дорого стоить

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Егор Егоров

К сожалению да, импортозамещение.

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Михаил Барабаш

Судя по комментариям, разумное потребление уже не в трендах.

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Абырвалг Абырвалг

Только у нас разумное потребление диктуется не разумностью, а "голодом".
Взлетит барахолка, такой рыночек сейчас будет только разгоняться.

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Михаил Барабаш

Я не знаю, как у вас.
А в сегменте детских вещей вторичка - дело привычное. Даже для тех, кто может позволить себе новые вещи

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Mayorov Sergey

Ну все ..офф лайн магазину "Фрик Фрак" хана, весь винтаж переезжает в он лайн. А если честно, то дно пробито...торговать вещевым секонд хендом, кажется означает считать свою аудиторию нищебродами и прямо в лицо им об этом заявлять. Я еще понимаю, когда речь о технике, техника нынче дорогая и в дефиците, но носимые вещи ..... это дикость какая-то. Следующий шаг продактонеров Яндекса будет прикрутить выдачу микрокредита на покупку б/у штанов?

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Ivelevit

Микрокредит на недоеденные блюда

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Кирилл Кириллов

Грибок стопы и хламидии в подарок постоянным покупателям

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Diana Campbell

это можно получить и в магазине

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Кирилл Кириллов

В магазинах поношенную обувь не продают

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Михаил Барабаш

В магазинах после примерки обуви предыдущим покупателем её ничем не обрабатывают.

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Вадим Д.

Авито уже трепещет?
Хотя оценка от Яндекса портит дело. Не авитовских "экспертов" по брендовым шмоткам привлекают?

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Слегка Придурковатый

Ну ладно, курьер, шуруй сюда, отгружу тебе пару кило носков.

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Evgeny Bespalov

Барыги переезжают на ЯМаркет.

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Инга Русланова

они там давно

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Илья Пономарев

Электронику до сих пор вне столиц не принимают

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Мурад Муртазалиев

Можно отнести электронику в ближайшую скупку и не ждать Яндекс)

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Дарья Смолякова

Кто не понял. Тренд (из-за новых территорий) на продажу краденного и ворованного. Нужно сбывать это все, так сказать, параллельный товар, который можно продавать без согласия хозяина.

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