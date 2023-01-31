«Яндекс Маркет» начал принимать подержанные одежду и обувь на продажу от частных лиц Статьи редакции
До этого на «Ресейле» продавали и принимали от пользователей смартфоны, ноутбуки, игровые приставки и другие товары.
- Первым партнёром по выкупу женской и мужской одежды, обуви и сумок стала платформа Cloudset, объявила компания. Пока услуга доступна в Москве, скоро она появится в других городах России.
- Чтобы продать вещь, пользователю нужно заполнить заявку, указав бренд, состояние и примерную стоимость вещи, а также прикрепить фотографии. На продажу можно отдать товары Hugo Boss, Max Mara, H&M, Zara, Uniqlo и других брендов. Список будет расти. Cloudset принимает только чистые вещи без видимых следов носки и дефектов.
- После этого партнёр оценит вещь и скажет её цену. Если всё устроит, пользователь может сам привезти товар в Cloudset или бесплатно передать её через курьера. Получить оплату можно сразу, продав товар сервису, или сдать вещь и получить деньги, как только на неё найдётся покупатель.
- «Маркет» запустил продажу подержанных товаров в апреле 2022 года, тогда торговать ими могли только избранные продавцы. В октябре того же года маркетплейс начал скупать у пользователей подержанные вещи, чтобы потом перепродавать. Но в списке категорий одежды не было.
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Ношеные трусики красивой девочки можно продавать? Если да, то намечается отличный бизнес-план.
Зачем ты носишь чужие трусы?
эх, как много вы не знаете )) их покупают не для того, чтоб носить
Со знанием дела ответила Дарья))) Я бы еще понял, если бы это ответил какой-нибудь представитель мужеского полу, Иван, например.))))
Интересно, поношенные трусики в продаже это уже рывок или скачок нашей экономики?
Их не носят, есть огромный пласт клиентов, ца, которая их покупает не для носить
Это вам в Японию.
культура извращения добралась и до наших краев 😄
Это цивилизация! Всё нужно делать культурно😁
Извращения? Да кто хоть раз не нюхал трусики молодой самки)
Извращенцев и заднеприводных ху..сосов и тут хватает, особенно в Москве. Не даром законы о запрете ЛГБТ принимают, знающие люди, эти депутаты и президент.
Как будто это что-то плохое, развлекаются люди как могут, никому не мешают.
Для этого же Авито есть
Яндекс.Авито. А это еще при живой юле)
Это наше настоящее уже. Обношенные в хлам найки по цене новых
Вы вообще статью прочитали, или просто коммент захотелось написать?
Это будет дорого стоить
К сожалению да, импортозамещение.
Судя по комментариям, разумное потребление уже не в трендах.
Только у нас разумное потребление диктуется не разумностью, а "голодом".
Взлетит барахолка, такой рыночек сейчас будет только разгоняться.
Я не знаю, как у вас.
А в сегменте детских вещей вторичка - дело привычное. Даже для тех, кто может позволить себе новые вещи
Ну все ..офф лайн магазину "Фрик Фрак" хана, весь винтаж переезжает в он лайн. А если честно, то дно пробито...торговать вещевым секонд хендом, кажется означает считать свою аудиторию нищебродами и прямо в лицо им об этом заявлять. Я еще понимаю, когда речь о технике, техника нынче дорогая и в дефиците, но носимые вещи ..... это дикость какая-то. Следующий шаг продактонеров Яндекса будет прикрутить выдачу микрокредита на покупку б/у штанов?
Микрокредит на недоеденные блюда
Грибок стопы и хламидии в подарок постоянным покупателям
это можно получить и в магазине
В магазинах поношенную обувь не продают
В магазинах после примерки обуви предыдущим покупателем её ничем не обрабатывают.
Авито уже трепещет?
Хотя оценка от Яндекса портит дело. Не авитовских "экспертов" по брендовым шмоткам привлекают?
Ну ладно, курьер, шуруй сюда, отгружу тебе пару кило носков.
Барыги переезжают на ЯМаркет.
они там давно
Электронику до сих пор вне столиц не принимают
Можно отнести электронику в ближайшую скупку и не ждать Яндекс)
Кто не понял. Тренд (из-за новых территорий) на продажу краденного и ворованного. Нужно сбывать это все, так сказать, параллельный товар, который можно продавать без согласия хозяина.