В Латвии погиб сооснователь ритейлера одежды Sela Борис Остроброд Статьи редакции
Ему было 65 лет.
- Он погиб в результате ДТП — об этом на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) сообщил его двоюродный брат и сооснователь бренда Аркадий Пекаревский, пишет РБК.
- Он назвал произошедшее трагической случайностью — Остроброд ехал на машине вдоль озера в Латвии, автомобиль соскользнул в воду и перевернулся, в результате тот утонул.
- Борису Остроброду было 65 лет. Sela он вместе с Пекаревский основал в 1991 году — сначала в сети торговали косметикой и продуктами, позже её переделали под продажу одежды. Первый фирменный магазин открылся в Санкт-Петербурге в 1997-м.
- В 2019 году ритейлера продали Melon Fashion Group — владельцу befree, Love Republic и Zarina. После покупки концепцию Sela изменили — в ней продаются одежда для детей и их мам. На конец 2021-го сеть насчитывала 181 магазин.
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Латвия с ее раздолбанными дорогами.А был бы в России с нормальными дорогами-живой бы остался
И ведь лайкают долбоебы
Не переживайте, сейчас появятся те, кто скажет, что это кровавый режим дотянулся до него своими длинными руками и силы восстановлен баланс будет
Ну, он от части прав. За пределами Риги дороги хорошие в целом, но в Риге...
Это ж троллинг
подлетел на кочке и улетел бы в небо
Не надо нам этих крыс бежавших по заграницам! Они и дохнут как крысы
Я просто даже представить не могу как машина могла соскользнуть
Типа, он по обрыву ехал или как? Вдоль озера - мне представлялось что он прям по берегу ехал
Странно, короче
Уснул возможно
Сердце например. Отключился за рулём
Такие вот погодные условия. В Латвии погодка зимой частенько в районе нуля.
Как-то так наверно https://www.youtube.com/watch?v=cLqUuFuP3cc
Частенько люди добившиеся более чем остальные становятся "возомнившими" вследствии чего у них повышается пренебрежение к законам физики и прочим законам.
А кто такой Валерий Шарифулин? В подписи под фото
Валерий Шарифулин – шеф-фотограф агентства ТАСС (российское государственное федеральное информационное агентство), известный фотограф документалист. Помимо войн, нескольких Олимпиад и многочисленных политических и общественных событий, он много лет снимает профессиональные турниры по кикбоксингу, боксу и ММА. Мало кто знает, что Валерий Шарифулин в прошлом сам боец муай-тай, выступавший на профессиональном ринге в Таиланде, и черный пояс по шотокан карате.
Спасибо
Обычно подписывают фотографии тех, кто там изображен
Ты сможешь, Миша. Главное — немного умственных усилий приложить. Верю в тебя!
Во-первых, мы с вами водку не пили, чтобы на ты переходить.
Во-вторых, на фотографии Борис Остроброд (надеюсь, вам ваших способностей хватит, для того чтобы загуглить фотографию), поэтому я и задал вопрос.
Миша, не нужно так остро реагировать. Касаемо подписи к фото, там явно указано, что это ТАСС.
Я это уже понял, спасибо.
Про реакцию, так вы уж извините, но "немного умственных усилий приложить" не очень то вежливо, я же не хамил и не грубил вам, просто вопрос задал. В любом случае спасибо.
Всего лишь шутка. Прошу простить, ежели обидел🙂
Водку не пили ). Уровень тестирования знакомых для перехода на ты - хороший (нет).
Используй слово "виски", может более приятно будет твоему уху. Хз
а вообще доебываться до выражения это как доебаться до частушки
Покойся с миром
Да, странно. Как можно соскользнуть в озеро
Примерно так. Ехал по краю, видимо.
Зачем так ездить?)) По краю. Вопрос риторический.
Может дорога рядом проходит?)
Есть как бы дороги по серпантину проходящие, и там тоже авто срываются в пропасть
Sela он вместе с Пекаревский основал в 1991 году
Вместе с Аркадием Пекаревским - исправьте ошибку
Пиздец, хороший мужик был😕 Имел дело общения с ним вживую.
Соболезную его родным и близким
Буль буль буль
"Подскользнулся на банановой кожуре, очнулся - гипс"