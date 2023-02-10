Торговля
Старший кран

В Латвии погиб сооснователь ритейлера одежды Sela Борис Остроброд Статьи редакции

Ему было 65 лет.

  • Он погиб в результате ДТП — об этом на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) сообщил его двоюродный брат и сооснователь бренда Аркадий Пекаревский, пишет РБК.
  • Он назвал произошедшее трагической случайностью — Остроброд ехал на машине вдоль озера в Латвии, автомобиль соскользнул в воду и перевернулся, в результате тот утонул.
  • Борису Остроброду было 65 лет. Sela он вместе с Пекаревский основал в 1991 году — сначала в сети торговали косметикой и продуктами, позже её переделали под продажу одежды. Первый фирменный магазин открылся в Санкт-Петербурге в 1997-м.
  • В 2019 году ритейлера продали Melon Fashion Group — владельцу befree, Love Republic и Zarina. После покупки концепцию Sela изменили — в ней продаются одежда для детей и их мам. На конец 2021-го сеть насчитывала 181 магазин.
Валерий Шарифулин / ТАСС

#новость #sela

2531 просмотров
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34 комментария
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 ЧятЖПТ

Латвия с ее раздолбанными дорогами.А был бы в России с нормальными дорогами-живой бы остался

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Невкусно и грустно
На проекте с 1 фев 2023

И ведь лайкают долбоебы

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Andrey Zykov

Не переживайте, сейчас появятся те, кто скажет, что это кровавый режим дотянулся до него своими длинными руками и силы восстановлен баланс будет

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Алексей Никитенко

Ну, он от части прав. За пределами Риги дороги хорошие в целом, но в Риге...

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Blackrock

Это ж троллинг

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Борис Супонев

подлетел на кочке и улетел бы в небо

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User User

Не надо нам этих крыс бежавших по заграницам! Они и дохнут как крысы

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Rus Lan

Я просто даже представить не могу как машина могла соскользнуть
Типа, он по обрыву ехал или как? Вдоль озера - мне представлялось что он прям по берегу ехал
Странно, короче

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Дима Белозеров

Уснул возможно

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D. Olko

Сердце например. Отключился за рулём

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Алексей Никитенко

Такие вот погодные условия. В Латвии погодка зимой частенько в районе нуля.

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Qwerty54321

Как-то так наверно https://www.youtube.com/watch?v=cLqUuFuP3cc

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Pedal Horse Mashineries Inc

Частенько люди добившиеся более чем остальные становятся "возомнившими" вследствии чего у них повышается пренебрежение к законам физики и прочим законам.

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Михаил Толстых

А кто такой Валерий Шарифулин? В подписи под фото

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Pasha Z

Валерий Шарифулин – шеф-фотограф агентства ТАСС (российское государственное федеральное информационное агентство), известный фотограф документалист. Помимо войн, нескольких Олимпиад и многочисленных политических и общественных событий, он много лет снимает профессиональные турниры по кикбоксингу, боксу и ММА. Мало кто знает, что Валерий Шарифулин в прошлом сам боец муай-тай, выступавший на профессиональном ринге в Таиланде, и черный пояс по шотокан карате.

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Михаил Толстых

Спасибо
Обычно подписывают фотографии тех, кто там изображен

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Уникальный файл

Ты сможешь, Миша. Главное — немного умственных усилий приложить. Верю в тебя!

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Михаил Толстых

Во-первых, мы с вами водку не пили, чтобы на ты переходить.
Во-вторых, на фотографии Борис Остроброд (надеюсь, вам ваших способностей хватит, для того чтобы загуглить фотографию), поэтому я и задал вопрос.

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Уникальный файл

Миша, не нужно так остро реагировать. Касаемо подписи к фото, там явно указано, что это ТАСС.

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Михаил Толстых

Я это уже понял, спасибо.
Про реакцию, так вы уж извините, но "немного умственных усилий приложить" не очень то вежливо, я же не хамил и не грубил вам, просто вопрос задал. В любом случае спасибо.

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Уникальный файл

Всего лишь шутка. Прошу простить, ежели обидел🙂

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Kirill Sidorov

Водку не пили ). Уровень тестирования знакомых для перехода на ты - хороший (нет).

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God Damn

Используй слово "виски", может более приятно будет твоему уху. Хз

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God Damn

а вообще доебываться до выражения это как доебаться до частушки

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Tom S

Покойся с миром

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Lana Кмекич, художник-дизайнер

Да, странно. Как можно соскользнуть в озеро

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Уникальный файл

Примерно так. Ехал по краю, видимо.

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Lana Кмекич, художник-дизайнер

Зачем так ездить?)) По краю. Вопрос риторический.

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Blackrock

Может дорога рядом проходит?)
Есть как бы дороги по серпантину проходящие, и там тоже авто срываются в пропасть

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Евгений Ощепков

Sela он вместе с Пекаревский основал в 1991 году

Вместе с Аркадием Пекаревским - исправьте ошибку

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Al

Пиздец, хороший мужик был😕 Имел дело общения с ним вживую.

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Цветочная милфочка

Соболезную его родным и близким

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Кирилл Кириллов

Буль буль буль

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Elena Krinitsyna

"Подскользнулся на банановой кожуре, очнулся - гипс"

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