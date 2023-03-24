Владелец «Леруа Мерлен» передаст бизнес в России местному менеджменту Статьи редакции
Ритейлер продолжит работать в обычном режиме.
- Французская группа ADEO, которой принадлежит ритейлер «Леруа Мерлен», планирует передать российский бизнес местному руководству, сообщила компания. Сделку должны одобрить регуляторы.
- Смена владельца не повлияет на работу с партнёрами и клиентами, а также сотрудниками — все рабочие места сохранят, сообщили в компании РБК.
- «Леруа Мерлен» специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома. Первый магазин в России она открыла в 2004 году, сейчас в стране более 100 гипермаркетов сети, говорится на сайте ритейлера. По данным «Контур.Фокуса», чистая прибыль ООО «Леруа Мерлен Восток» за 2021 год составила 35,5 млрд рублей при выручке 456,6 млрд.
- После начала «спецоперации» ADEO приостановила новые инвестиции в российские проекты, импорт продукции из России и любое финансирование «Леруа Мерлен» в стране.
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Владелец Leroy Merlin передаст бизнес российскому номиналу.
Тк контролировать бизнес продолжит он сам, на работу компании это не повлияет
Обязательно , главное верить .
OBI тоже своим передавали. Как там собственником оказался кадыровец - ума не приложу! Чудеса!
Есть фактура в пользу этой версии?
предлагаю ребрендинг
Прям каламбур. Ради сердечек выдавливаете из себя «смешное»?
Долго французы держались
Это они там у себя в стране могут митинговать сколько влезет ))
Дальше Ашан? Да друзья?
Ну тогда не останется другого варианта, кроме как закрыть все Пятерочки во Франции. Контрсанкции должны быть жесткими
Обычно такие маневры делаются для того, чтобы потом побыстрей вернуть все обратно.
Потом-это когда? Озвучьте условия, при которых ушедший бизнес вернется в РФ.
В зад...
Остался Ашан. Но и ему недолго осталось, учитывая что он в той же группе находится
По поводу Ашана вообще не понимаю. Он ведь убыточен в России ещё до 2022 года
Украинцы не так давно активизировали кампанию против Ашана в РФ, кстати
И на том же месте будет Нашан с тем же ассортимегтом, теми же сотрудниками и теми же ценами.
С учётом, что Украина добавила Ашан в "спонсоры терроризма" или что-то подобное, то не думаю, что руководство Ашана получится продавать и убедить в том, что им надо уйти из России🤣
Неплохо бы закрыть все эти рассадники бумажной мебели и линолеума.
Даешь завод по производству столов «зубр» и чехословацкой стенки
Вот уже не надо. Т.е вы предлагаете идти покупать линолеум на рынок?
Кому надо покупают.
Ремонт илита кл входу на виси подъехала, плебеи расступаемс
Спасибо Володе
А вот это правильно, помолиться за самого светлоликого антифашиста ещё нелишним будет))) Вот только я бы всему федеральному собранию с госдумой низкий поклон сделал, тоже не будет лишним.
ADIEU
Хорошо, что так все решилось. Без Ашана можно прожить, а без леруашки намного сложнее, особенно когда делаешь ремонт
Единственный магазин, где душой отдыхаю. Лерой форева!
ждем ребрендинг. Предлагаю ремонт и точка
Ремочка)
Ой-ой...
Вот это поворот ...
Низкий поклон тем, кто избавил нас от бездуховных икей и леруамерленов.
Ага, лучше месить грязь на Каширском дворе, зато духовно, шопипец
Кстати, у продаванов строительных рынков будет праздник. Леруа их сильно по цене давило.
Чую где-то подвох... Работников в правах подвинут, пока те радуются, что вообще с работой остались, а за любую движуху заплатят соотечественники.
пора вспоминать про строительные рынки!
пора вспоминать про заветы Ленина.
+1 к испорченным нашими бизнесам
Бляаааа. Последний оплот цивилизации уходит.
он никуда не уходит, читайте дальше заголовка)
вот с одной стороны у нас много талантливый бизнесменов,с другой такие новости вызывают исключительно негативные мысли
А какие мысли должны вызывать такие новости? Это только значить что наша страна все больше в изоляции оказывается. Нечего хорошего это и для местного бизнеса не значит. Как там дела с бизнесом в КНДР или в Иране?
Какие? Что опять кто-то другой станет богаче, а не вы?
Ждем шага от АШАН
Ашан в последнее время какой-то задроченный. Как Метро стал, унылый и скучный. Покупатели ходят как зомбяки, шугаются от любого шума... Помню, в начале веселуха была, народ толпами валил, восторгался. Нынче времена не те
И ничего не изменится. Оно и к лучшему.
Понеслась звезда по кочкам 😕
менеджмент опять такой или лучше?