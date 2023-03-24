Торговля
Таня Боброва

Владелец «Леруа Мерлен» передаст бизнес в России местному менеджменту Статьи редакции

Ритейлер продолжит работать в обычном режиме.

  • Французская группа ADEO, которой принадлежит ритейлер «Леруа Мерлен», планирует передать российский бизнес местному руководству, сообщила компания. Сделку должны одобрить регуляторы.

Передача контроля над «Леруа Мерлен» местному менеджменту после 18 лет работы [ADEO] в России поможет сохранить рабочие места 45 тысяч сотрудников и гарантировать, что бизнес продолжит приносить пользу гражданам.

ADEO
  • Смена владельца не повлияет на работу с партнёрами и клиентами, а также сотрудниками — все рабочие места сохранят, сообщили в компании РБК.
  • «Леруа Мерлен» специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома. Первый магазин в России она открыла в 2004 году, сейчас в стране более 100 гипермаркетов сети, говорится на сайте ритейлера. По данным «Контур.Фокуса», чистая прибыль ООО «Леруа Мерлен Восток» за 2021 год составила 35,5 млрд рублей при выручке 456,6 млрд.
  • После начала «спецоперации» ADEO приостановила новые инвестиции в российские проекты, импорт продукции из России и любое финансирование «Леруа Мерлен» в стране.
Источник: Retail.ru

#новость #леруамерлен

3166 просмотров
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134 комментария
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 Alexey Dymov

Владелец Leroy Merlin передаст бизнес российскому номиналу.
Тк контролировать бизнес продолжит он сам, на работу компании это не повлияет

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melkiyPadonok

Обязательно , главное верить .

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1 комментарий
Сергей С.

OBI тоже своим передавали. Как там собственником оказался кадыровец - ума не приложу! Чудеса!

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2 комментария
Ivan Susanin

Есть фактура в пользу этой версии?

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7 комментариев
Денис Смолянинов

предлагаю ребрендинг

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Антон

Прям каламбур. Ради сердечек выдавливаете из себя «смешное»?

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Eli
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Игорь Белкин

Долго французы держались

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Alex Shevchenko

Это они там у себя в стране могут митинговать сколько влезет ))

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2 комментария
Makar Homenko

Дальше Ашан? Да друзья?

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Ildarkin Ildarkin

Ну тогда не останется другого варианта, кроме как закрыть все Пятерочки во Франции. Контрсанкции должны быть жесткими

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3 комментария
Kiss1nger

Обычно такие маневры делаются для того, чтобы потом побыстрей вернуть все обратно.

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Uuno Turhopuru

Потом-это когда? Озвучьте условия, при которых ушедший бизнес вернется в РФ.

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13 комментариев
Makar Homenko

В зад...

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Михаил Толстых

Остался Ашан. Но и ему недолго осталось, учитывая что он в той же группе находится

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fyp

По поводу Ашана вообще не понимаю. Он ведь убыточен в России ещё до 2022 года

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1 комментарий
Soviet Pooh

Украинцы не так давно активизировали кампанию против Ашана в РФ, кстати

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3 комментария
Eozvarit

И на том же месте будет Нашан с тем же ассортимегтом, теми же сотрудниками и теми же ценами.

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Сергей Я

С учётом, что Украина добавила Ашан в "спонсоры терроризма" или что-то подобное, то не думаю, что руководство Ашана получится продавать и убедить в том, что им надо уйти из России🤣

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Адам Ньюман

Неплохо бы закрыть все эти рассадники бумажной мебели и линолеума.

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Allestor Klei

Даешь завод по производству столов «зубр» и чехословацкой стенки

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1 комментарий
Александр Кобышев

Вот уже не надо. Т.е вы предлагаете идти покупать линолеум на рынок?

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22 комментария
Everybody lies

Кому надо покупают.

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1 комментарий
Qnoc

Ремонт илита кл входу на виси подъехала, плебеи расступаемс

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3 комментария
Энтони Лавджой

Спасибо Володе

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Атлант

А вот это правильно, помолиться за самого светлоликого антифашиста ещё нелишним будет))) Вот только я бы всему федеральному собранию с госдумой низкий поклон сделал, тоже не будет лишним.

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3 комментария
Андрей К.

ADIEU

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Иван

Хорошо, что так все решилось. Без Ашана можно прожить, а без леруашки намного сложнее, особенно когда делаешь ремонт

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Andrey Ivan

Единственный магазин, где душой отдыхаю. Лерой форева!

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2 комментария
Дмитрий Зима

ждем ребрендинг. Предлагаю ремонт и точка

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Ant Aks

Ремочка)

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Makar Homenko

Ой-ой...

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melkiyPadonok

Вот это поворот ...

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cmpstrn

Низкий поклон тем, кто избавил нас от бездуховных икей и леруамерленов.

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Иван

Ага, лучше месить грязь на Каширском дворе, зато духовно, шопипец

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Uuno Turhopuru

Кстати, у продаванов строительных рынков будет праздник. Леруа их сильно по цене давило.

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4 комментария
Атлант

Чую где-то подвох... Работников в правах подвинут, пока те радуются, что вообще с работой остались, а за любую движуху заплатят соотечественники.

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Гора Жора

пора вспоминать про строительные рынки!

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Атлант

пора вспоминать про заветы Ленина.

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забанен на VC за правду

+1 к испорченным нашими бизнесам

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Vasili Kubarev

Бляаааа. Последний оплот цивилизации уходит.

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VBZASH

он никуда не уходит, читайте дальше заголовка)

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3 комментария
Древний огонь

вот с одной стороны у нас много талантливый бизнесменов,с другой такие новости вызывают исключительно негативные мысли

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Dimitri

А какие мысли должны вызывать такие новости? Это только значить что наша страна все больше в изоляции оказывается. Нечего хорошего это и для местного бизнеса не значит. Как там дела с бизнесом в КНДР или в Иране?

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14 комментариев
Eozvarit

Какие? Что опять кто-то другой станет богаче, а не вы?

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Ab Me

Ждем шага от АШАН

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Vasili Kubarev

Ашан в последнее время какой-то задроченный. Как Метро стал, унылый и скучный. Покупатели ходят как зомбяки, шугаются от любого шума... Помню, в начале веселуха была, народ толпами валил, восторгался. Нынче времена не те

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Вадим Демидов

И ничего не изменится. Оно и к лучшему.

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Дмитрий Веселов

Понеслась звезда по кочкам 😕

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p0sted

менеджмент опять такой или лучше?

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