Торговля
Таня Боброва

Ozon начал сертифицировать рекламные агентства, которые оказывают услуги на маркетплейсе Статьи редакции

Выручка компании от рекламы выросла втрое по итогам 2022 года.

  • Маркетплейс создал реестр сертифицированных рекламных агентств. Он позволит предпринимателям быстрее находить подрядчиков для продвижения на платформе, объявила компания. На 10 апреля 2023-го в реестре 12 участников. Полученный статус будет действовать до конца того года, в котором пройдена сертификация.
  • Статус смогут получить партнёры, у которых есть прямой договор с Ozon, заключённый не ранее трёх месяцев назад, и минимум три активных клиента за последние три месяца.
  • Свой опыт агентства должны подтвердить минимум двумя кейсами успешных рекламных кампаний — в них нужно рассказать о клиенте, его задачах и целях, стратегии и результатах. «Успешность» маркетплейс будет оценивать по влиянию на бизнес-результаты клиента и выполнению KPI.
  • Кроме кейсов агентства должны приложить к заявке минимум два рекомендательных письма от клиентов, размещающихся на площадке.
  • VPost со ссылкой на Ассоциацию развития интерактивной рекламы писал, что традиционные сегменты интернет-рекламы в России стагнировали из-за ухода зарубежных площадок и рекламодателей. При этом рекламная выручка российских классифайдов в 2022 году выросла на 40% год к году, до 98 млрд рублей.
  • Затраты на рекламу внутри платформ онлайн-ритейлеров достигли 50 млрд рублей — это на 127% больше, чем в 2021-м. Категория стала лидером по темпам роста, писало издание. Выручка Ozon от рекламы в 2022-м выросла втрое на фоне роста количества продавцов и сокращения рекламных площадок в России.

#новость #ozon

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12 комментариев
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 Сексорцист Милфхантерович

А я помню времена когда озон продавал книги.

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Ozon Business

Хорошая память, получается

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Lindsay White

а я помню как их представители кидали котиков в комменты

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Ozon Business

Ну тут и далеко ходить не надо

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Юлиан Юрьевич

Насколько мы стары, что помним эти времена

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Анна Матвеева

бизнес внутри бизнеса

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Ozon Business
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Андрей Епанчинцев

Сначала все платили комиссию маркетплэйсам за пользование их траффиком, сейчас платят комиссию + комиссию за траффик. Отличная схема. Вы все еще строите бизнес вокруг маркетплэйсов? (Зловещий смех)

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Вадим Д.

Новый реестр. Минреестр проник в Озон?

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Невкусно и грустно

Не надоело пивотиться?))) Так забавно смотреть как делают то одно, то другое - а как были убыточны, так и будут. Первая же команда, которая попыталась сделать этот колхоз прибыльным, была выкинута на мороз через полгода - ввели платную доставку и "любоффь" покупателей резко прошла)

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Ozon Business

Сюда картиночку посложнее

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Smash Slash

Кого сертифицировать, куда сертифицировать, какие кейсы, там невозможно без кейсов, ведь если они учитывают инструмент «продвижение в поиске», то это чушь, так как они в его статистику подкидывают продажи с сео и берут 9%, ну и в целом в другие РК продажи с сео тоже залетают, не раз проверяли, создатели жутко угорают с каждого внедрения.

Трафик - нефть 21 века… Владея трафиком они владеют и всем остальным

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