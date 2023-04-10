Ozon начал сертифицировать рекламные агентства, которые оказывают услуги на маркетплейсе Статьи редакции
Выручка компании от рекламы выросла втрое по итогам 2022 года.
- Маркетплейс создал реестр сертифицированных рекламных агентств. Он позволит предпринимателям быстрее находить подрядчиков для продвижения на платформе, объявила компания. На 10 апреля 2023-го в реестре 12 участников. Полученный статус будет действовать до конца того года, в котором пройдена сертификация.
- Статус смогут получить партнёры, у которых есть прямой договор с Ozon, заключённый не ранее трёх месяцев назад, и минимум три активных клиента за последние три месяца.
- Свой опыт агентства должны подтвердить минимум двумя кейсами успешных рекламных кампаний — в них нужно рассказать о клиенте, его задачах и целях, стратегии и результатах. «Успешность» маркетплейс будет оценивать по влиянию на бизнес-результаты клиента и выполнению KPI.
- Кроме кейсов агентства должны приложить к заявке минимум два рекомендательных письма от клиентов, размещающихся на площадке.
- VPost со ссылкой на Ассоциацию развития интерактивной рекламы писал, что традиционные сегменты интернет-рекламы в России стагнировали из-за ухода зарубежных площадок и рекламодателей. При этом рекламная выручка российских классифайдов в 2022 году выросла на 40% год к году, до 98 млрд рублей.
- Затраты на рекламу внутри платформ онлайн-ритейлеров достигли 50 млрд рублей — это на 127% больше, чем в 2021-м. Категория стала лидером по темпам роста, писало издание. Выручка Ozon от рекламы в 2022-м выросла втрое на фоне роста количества продавцов и сокращения рекламных площадок в России.
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А я помню времена когда озон продавал книги.
Хорошая память, получается
а я помню как их представители кидали котиков в комменты
Ну тут и далеко ходить не надо
Насколько мы стары, что помним эти времена
бизнес внутри бизнеса
Сначала все платили комиссию маркетплэйсам за пользование их траффиком, сейчас платят комиссию + комиссию за траффик. Отличная схема. Вы все еще строите бизнес вокруг маркетплэйсов? (Зловещий смех)
Новый реестр. Минреестр проник в Озон?
Не надоело пивотиться?))) Так забавно смотреть как делают то одно, то другое - а как были убыточны, так и будут. Первая же команда, которая попыталась сделать этот колхоз прибыльным, была выкинута на мороз через полгода - ввели платную доставку и "любоффь" покупателей резко прошла)
Сюда картиночку посложнее
Кого сертифицировать, куда сертифицировать, какие кейсы, там невозможно без кейсов, ведь если они учитывают инструмент «продвижение в поиске», то это чушь, так как они в его статистику подкидывают продажи с сео и берут 9%, ну и в целом в другие РК продажи с сео тоже залетают, не раз проверяли, создатели жутко угорают с каждого внедрения.
Трафик - нефть 21 века… Владея трафиком они владеют и всем остальным