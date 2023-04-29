Ритейлер постоянно стремится сделать товары дешевле, но это всё сложнее: стоимость материалов и доставки растёт, а инфляция бьёт по кошелькам покупателей. В итоге менеджеры вернулись к чертежам — пересказ The Wall Street Journal.

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Фотографии Максимилиана Манна для WSJ

Проблемы многих компаний начались с пандемией Covid-19, а после начала «спецоперации» усугубились. Рост инфляции поставил их перед выбором: повышать цены, чтобы компенсировать затраты и рисковать клиентами, или удерживать цены и жертвовать рентабельностью.

IKEA сделала и то, и другое. В результате в 2022 финансовом году прибыль компании упала вдвое, до €710 млн, несмотря на рекордные продажи. «Наш бюджет — это кошелёк покупателя, а их кошельки стали тоньше, чем когда-либо», — говорит Сюзанна Вайдзунас, менеджер по глобальным поставкам Inter IKEA Holding. Вот что сделала компания.

Книжный шкаф «Билли» — заменили покрытие и удешевили производство

«Билли» — «сердце IKEA» и одно из главных оружий компании в борьбе за сокращение расходов. С 1979 года, когда он впервые появился в каталоге ритейлера, компания продала более 140 млн шкафов. По словам IKEA, «Билли» покупают в мире каждые пять секунд.

«Билли» выпускается в двух вариантах: белом и с отделкой под дерево. Последний раз отделку шкафа меняли в 1999 году, когда IKEA пересмотрела метод производства белой версии. Дизайнерам удалось снизить цену производства на одну пятую, заменив белое лаковое покрытие на меламиновую плёнку.

В итоге белый шкаф дешевле того, что с отделкой под дерево, указывает WSJ. В США модель высотой 202 см и шириной 80 см стоит $89 в белой версии и $119 в «деревянной» (около 7300 и 9700 рублей соответственно по курсу ЦБ на 28 апреля 2023 года).

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Теперь же, чтобы сократить затраты на 25-30%, менеджеры решили внедрить решение, над которым IKEA работала много лет, — это замена деревянного шпона, который обычно используется для облицовки мебели из ДСП, плёнкой.

Отказ от дорогостоящего шпона — ключ к экономии, говорит менеджер по продукту Йеспер Самуэльссон. По его словам, плёнка дешевле стоит и быстрее наносится, что увеличивает скорость производства, а ещё её нужно меньше.

IKEA начала работать над такой плёнкой для своей мебели ещё в 2004 году и с тех пор делала её всё дешевле и более надёжной, постепенно внедряя её для разных линеек, в том числе для гардеробов «Пакс». К обновлению «Билли» компания приступила в 2020 году — когда менеджеры были «достаточно уверены» в собственном расходнике.

Правда, при глобальном внедрении обновлённого шкафа, выпускаемого в Швеции, Германии, Словакии и Китае, компании пришлось столкнуться с препятствиями. Европейские предприятия IKEA были полностью загружены, поэтому она была вынуждена действовать осторожно — чтобы не прерывать производство. Кроме того, спрос на плёнку резко вырос бы, и потребовалось бы больше времени на увеличение партий у поставщиков.

В итоге производство обновлённого «Билли» началось в 2022 году в Китае — у местного завода были свободные мощности. В США и Европе он поступит в продажу в начале 2024-го.

Офисное кресло «Флинтан» — уменьшили подлокотники и сэкономили на доставке

Чтобы сократить затраты при производстве одного из своих самых популярных офисных кресел, IKEA уменьшила его подлокотники, а также стала использовать меньше стали и пластика в спинке.

Обновлённый «Флинтан» поступил в продажу в 2021 году — он примерно тех же размеров, что и его предшественник. Но благодаря изменённой конструкции теперь плотно помещается в коробку, что позволяет IKEA размещать 6900 стульев в одном транспортном контейнере вместо 2750 — и экономить на доставке.

Затраты на производство стула при этом, наоборот, выросли — так, что цену на товар в США снижать не будут, рассказала компания: там кресло стоит $119, или около 9700 рублей по курсу ЦБ на 28 апреля 2023-го. Впрочем, без изменений в дизайне стоимость пришлось бы ещё и поднять.

Что ещё изменили дизайнеры

У кровати Säbövik, которая продаётся в Европе, изменили конструкцию деревянного каркаса. Раньше его делали из сэндвич-панелей, а теперь используют ориентированно-стружечные плиты. В итоге в разобранном виде Säbövik теперь помещается в две более компактные коробки вместо трёх.

Обычно ножки столов IKEA выполнены из цельного дерева — чтобы конструкция была более устойчивой. Но при разработке нового раздвижного обеденного стола Rönninge дизайнеры придумали полые ножки со вставками из цельного дерева сверху и снизу. В результате в каждой ножке на 90% меньше дерева. В США стол стоит $499 (40,6 тысячи рублей).

Источник: IKEA

Подорожавший цинк, который компания использует в крючках для ванных комнат и других изделиях, заменили на более дешёвый переработанный алюминий.

У садового кресла Nämmarö были немного изогнутые вертикальные рейки на спинке — их выпрямили. Теперь его можно более плотно упаковать в коробку.

Некоторые изменения в мебели IKEA / Кара Дапина для WSJ